24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4508:1213:4716:4519:1320:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. أيها الفاسدون العابرون.. لكم مغربكم ولنا مغربنا (5.00)

  2. ولاية خامسة لبوتفليقة (5.00)

  3. اتحاد مقاولات المغرب يتهم "مافيات التهريب" بتجييش التجار الصغار (5.00)

  4. إسبانيا والمغرب .. مبادلات التجارة ترتفع والاستثمار المباشر ينخفض (5.00)

  5. "مدينة بيس" تشل حركة النقل بالدار البيضاء .. والعمدة يرفض الضغط (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مقترح قانون ينهي "لغة موليير" بالإدارة ويُعْلي العربية والأمازيغية

مقترح قانون ينهي "لغة موليير" بالإدارة ويُعْلي العربية والأمازيغية

مقترح قانون ينهي "لغة موليير" بالإدارة ويُعْلي العربية والأمازيغية
هسبريس – يوسف لخضر
الأربعاء 13 فبراير 2019 - 05:00

تقدم حزب الاستقلال المعارض بمقترح قانون لدى مجلس النواب يقضي بإلزامية استعمال اللغتين العربية والأمازيغية بالإدارة والحياة العامة، في وقت لازالت الغرفة نفسها لم تحسم النقاش حول القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي طال انتظاره لسنوات.

وقال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الأولى للبرلمان إن مقترح القانون هذا "يندرج ضمن التفعيل السليم لأحكام الدستور، وخاصة الفصل الخامس الذي يتحدث عن اللغتين الرسميتين للدولة، العربية والأمازيغية".

وأشار الفريق إلى أن "الإدارات والمجالس الجماعية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية لازالت تعتمد على اللغة الأجنبية (في إشارة إلى الفرنسية) لغةً للعمل بداخلها أو في مخاطبتها للمواطنين"؛ وهو الأمر الذي يتسبب حسبه في "ضياع وتعطل حقوق ومصالح المواطنين الذين لا يفهمون اللغة الأجنبية".

واعتبر الحزب في مقدمة مقترحه أن "الإدارة التي كانت تعتمد على عدد كبير من الأجانب في بداية الاستقلال قد "تمغربت" بصفة نهائية، وبذلك لم يبق هناك داع للاحتفاظ باللغة الأجنبية لغة لها".

وأكد مقترح القانون أن "اللغتين الرسميتين للبلاد ينبغي أن تحظيا بمكانة تتلاءم مع معطيات المغرب الجديد ومتطلبات التحول السياسي الذي تعرفه البلاد".

وينص مقترح القانون في فصله الأول على إلزام الإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية والمقاولات العمومية والمصالح ذات الامتياز والشركات الخصوصية والجمعيات والهيئات المختلفة والأفراد باعتماد اللغتين العربية والأمازيغية في مختلف معاملاتها مع الأفراد والجمعيات.

أما الفصل الثاني، من القانون الذي يتطلب موافقة من الحكومة قبل أن تبدأ مناقشته في المؤسسة التشريعية، فينص على وجوب تحرير الوثائق والمذكرات والمراسلات المتبادلة بين الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية ومع المواطنين باللغتين العربية والأمازيغية وحدهما تحت طائلة البطلان.

ويقترح الفصل الثالث كتابة جميع اللافتات والإعلانات والملصقات التي تضعها المرافق والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والمحلات التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الخاصة على واجهاتها بالعربية والأمازيغية، ويشير إلى إمكانية السماح بلغة أجنبية بشرط أن تكون العربية والأمازيغية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.

كما يتضمن مقترح القانون مضامين تلزم بكتابة البيانات التجارية المتعلقة بأي سلعة يتم إنتاجها في المغرب باللغتين الرسميتين، كما ينص الفصل السادس منه على ضرورة "العناية باللغة العربية باعتمادها في التعبير في مختلف الوثائق وتجنب المصطلحات الأجنبية إلا عند الضرورة".

وللسهر على تطبيق ما سبق، يقترح القانون إحداث أجهزة داخل الإدارات والمجالس الجماعية والمؤسسات العمومية تعنى بسلامة اللغتين، ويذهب إلى إقرار عقوبات تأديبية في حق كل من خالف المقتضيات سالفة الذكر بالنسبة للموظفين، وبغرامة تتراوح بين 5000 درهم و20 ألف درهم لكل مواطن غير موظف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (75)

1 - المغرب المستقل الأربعاء 13 فبراير 2019 - 05:15
نحن نساند هذا المشروع والذي كان يفترض بالحزب الحاكم أن يقدمه بالنظر إلى خلفيته كما يدعي ولكن وبالرغم من الاختلاف مع الحزب الذي قدمه، يعتبر هذا القانون أمراً لابد منه ولا مفر منه لأن المغربة لا يتقنون الفرنسية بما فيهم أساتذة اللغة الفرنسية أنفسهم !! فكيف للمواطن البسيط المسكين الذي لا يتقن حتى لغته الأم !! يجب التصويت على هذا المقترح في أقرب وقت لفك الارتباط باللغة الأجنبية إدارياً ولا مانع من تداولها ثقافيا وعلميا وتجاريا كما يجري ذلك في كل بلدان العالم... وشكراً
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
160
2 - ابن طنجة الأربعاء 13 فبراير 2019 - 05:41
مكان اللغة الفرنسية في بلدها فرنسا من أراد ان يتعلمها للتواصل والتخاطب فهو حر أما ان يفرضها على المغاربة في الادارة والمدرسة والاعلام... فهذا يكرس التبعية والهيمنة الاستعمارية والثقافية لفرنسا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
251
3 - عزيز الأربعاء 13 فبراير 2019 - 05:43
والدارجة؟
غايخليوها حتى هيا حتى الانتخابات لي جايا؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-89
4 - د. خالد أبو أشرف- ماليزيا الأربعاء 13 فبراير 2019 - 06:01
العربية تكفي
كل الشعب المغربي يفهم اللغة العربية
مع جعل اللغة الإنجليزية إجبارية تدريجيا كلغة أجنبية أولى في كل مراحل التعليم من المدرسة إلى الجامعة
الأمازيغيات الثلاث لهجات وليست لغات، وصناعة لغة مخبرية من العدم بحروف سريالية لا يفهمها أحد تبذير للمال العام وتضييع للوقت وتضبيع للأجيال وضحك على الذقون واستفادة فقط لمجموعة (رباعة عصيد) اتخذت من الأمازيغية أصلا تجاريا كما اخذ الخوانجية من الدين تجارة مربحة.
وعاش المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
5 - Mlto الأربعاء 13 فبراير 2019 - 06:28
باش اتنفعنا هاد اللغة العربية او الامازيغية
اتاقاو الله باغيين تكلخوا الشعب
انا مع الانجليزية و اللغات العالمية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-188
6 - الغرباء الأربعاء 13 فبراير 2019 - 06:37
الفرنسيه و العربيه لغتان عالميتين ..مدخلين هاد الامازيغيه لي ختارعتوها ديك النهار صحة و تبشرون بها...عجبا عجبا لكم. انا مراتي شلحه و كل اصهاري شلوح و اولادي لا يتحدثون الا تاعرابت. تريدون اقحام التخربيق في عالمكم الافتراضي. اكتبو بها في لافتات المحلبات و المخبزات و المطارات ووو فلن يفهمها احد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-151
7 - حق يراد به باطل الأربعاء 13 فبراير 2019 - 06:56
مع العلم أن الأمازيغية لا يمكن ان تلعب هذا الدور و لو في الامد المتوسط فأن الهدف الحقيقي هو محاولة يائسة لتكليخ الشعب بعد ملحمة الثمانينات،و بهذا سوف يتم القضاء على التنوع و الانفتاح لنكون في مواجهة الغباء و التطرف الأتي من الشرق. ا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
8 - Adilusa الأربعاء 13 فبراير 2019 - 06:58
نعم بادرة حسنة... وليتنا نقضي على أتباع دولة لغة موليير الذين نهبو البلاد و أفقروا العباد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
71
9 - مغربي من فرنسا الأربعاء 13 فبراير 2019 - 06:59
احسن خبر سمعتوا !
الفرنسية ليس لها اي مكان في الإدارات العمومية المغربية

بالله عليكم اذهبوا لمصر و شوفوا الشعب المصري العظيم - احترمه و الله - اكثر من 120 سنة من الاستعمار و الحماية الانجليزية و مع ذالك الناس يتكلموا لغتهم العربية بطلاقة و بدون عقد! إداراتكم تتكلم اللغة الام : العربية ! شبابهم كذالك ! اما نحن فحدث و لا حرج ! في الزنقة في التلفزة في كلشي كلمات و عبارات فرنسية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
10 - عبدو من السويد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 07:12
نزلت بنا الطائرة يوم السبت الماضي بمطار اكادير المسيرة، قادمين من استوكهولم، ولن اتحدث هنا عن معانات الانتظار لساعة من الزمن او يزيد حتى يحين دورك عند الشرطي، المشكل هو ان هذا الشرطي تعامل معي بصفة خاصة وانتقامية لمجرد أني كتبت ورقة الشرطة الخاصة بالدخول والخروج من ارض الوطن باللغة العربية، لأن ذلك سيفرض عليه ملأها باللغة الفرنسية، فتهكم لذلك واستهزأ ،وبعد ان ملأها هو باللغة الفرنسية ، طلب مني الرجوع الى الخلف والوقوف امام الكاميرا، وأشعل عليا الأضواء الكاشفة، وكل هذا امام أنظار الآخرين الذين ينتظرون دورهم، الذي لم افهمه هو أني الوحيد الذي تعامل معي بهذه الطريقة، وطول مدة انتظاري لدوري لم يحدث ذلك مع اَي من القادمين والذين مروا قبلي. حتى ان احدى السائحات من الإنجليز سألتني لماذا فعل معي ذلك، فكان جوابي لها بكل مرارة، لأني كتبت الورقة باللغة العربية. وسأفعل نفس الشيء المرة القادمة، ولو اشعل علي جميع كامرات المطار وأضوائه الكاشفة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
115
11 - مراقب الأربعاء 13 فبراير 2019 - 07:17
الاقتصاد القوي و المتين هو الدي يفرض اللغة لكي تكون قوية و محترمة. فالا كليزية خير دليل. في أي مكان في العالم يمكن أن تتفاهم بالاكليزية.أما لغتنا فهي كاقتصادنا وتقافتنا وتديننا كلهم فيهم علة و نقص.مادا صنعنا بالعربية كل هده القرون لكي نصنع بالامازيغية الآن لن نغير أي شيء لا بالعربية ولاالامازيغية ولا حتي بديننا المزور الدي نافقناه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
12 - امغريبي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 07:20
هذه ضربة تحت الحزام للشعب الأمازيغي .هم وضعوا الأمازيغية في القفص ويلصقونها بالعربية فقط في الخطابات لتصاحب لغة العرب الغزات في طريقها لالتوطين و تعريب قسرا الأمازيغ المستعصيين على المسخ.هذا رجوع إلى الوراء راكبين على مشاعر الناس الذينية الملصقة غدرا بلغة العرب و بالتالي بالقومية العربية.حزب الاستقلال والحزب الإخواني اللذان دمرا البلاد منذ الاستقلال و مازالا، كما يعرف الجميع،أبناءهم يدرسون بالفرنسية و يكملوا دراستهم بفرنسا ليعودوا و يحكمون أبناء الشعب المكلخ المعرب بسهولةيجب مقاطعة سياسة التكليف والتعريب والاستعباد و التجويع الفكري والهوياتي .سياسة التعريب سياسة قديمة تعود من جديد لتغفل المغاربة بعد أن ضيعت عليهم ستين عام من التقدم و جلبت لهم الاضطرابات الهوياتية و الهشاشة العلمية و الفكرية و الانغلاق تحت وصاية وثقافة العرب الذين تنخر كل أنواع التخلف و الفتن و الحروب.اكذوبة التعريب هي مثل الراتب الشهري 13 مليون حين كان رئيس الحكومة واليوم 7 ملايين كمعاش استثنائي بالوثائق دائم على عنيك ياشعب و هو ينكر كل هذا يظهر بالمسكين ليسرق عقول الناس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-31
13 - متتبع. الأربعاء 13 فبراير 2019 - 07:23
انا مع استعمال اللغة العربية داخل الادارة المغربية بالدرجة الاولى والامازيغية اذا طلب المواطن ذلك حين التقدم لطلب وثيقته الادارية . اما استعمال اللغة الاجنبية فيتم تحت طلب مكتوب من طرف المرفق . في كل مكتب يجب ان يكون هناك موظف - ة - امازيغي - ة - اما للترجمة او كتابة المراسلة او تحرير الشهادة المطلوبة باللغة الامازيغية .
انتقل السؤال عن الحق في المعلومة متى يبدء العمل به داخل الادارة المغربية والجماعات المحلية ؟ . ماذا عن التصريح بالممتلكات لجميع الموظفين واخراج مبدء من اين لك هذا لهم ولازواجهم واطفالهم ؟ لا يجب ان يستغني الموظف على حساب الفقراء ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
14 - El oujdi الأربعاء 13 فبراير 2019 - 07:25
هذه خطوة جيدة.ولكن بالرغم من ذلك فان بعض الامازيغ المتعصبين لن يكفيهم ذلك, حتى تختفي العربية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-18
15 - أبو إسحاق الوسطي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 08:05
حزب الإستقلال هو من تقدم بالقرار !؟ كيف لعباد فرنسا ان يقترحوا هكذا قرار ؟ لو تقدم به حزب آخر لنجح الأمر، لكن هؤلاء هم ابناء فرنسا، يريدون فقط جس نبض المغاربة عن مدى تعلقهم بلغة المستعمر ليس إلا ... اللغة الاجنبية التي وجب تدريسها هي الانجليزية، أما الفرنسية فلا تكاد تذكر الا في فرنسا واتباعها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
16 - SORAYA الأربعاء 13 فبراير 2019 - 08:07
JE SUIS BERBERE ET (VRAIMENT DESOLE POUR CE MOTS) JE VOIS AUCUNE RELATION DE L'APPRENDRE OU DE TRAVAILLER AVEC. LES PAYS SONT ENTRAIN DE SE DEVELOPPER ET NOUS ON VEUT ARRIVER A QUOI AU JUSTE??? JE SUIS POUR L'ARABE FRANCAIS ET ANGLAIS ET MEME (CHINOIS) CE SONT DES LANGUES INTERNATIONAL. (UNE BLAGUE SUPPOSONT QUE JE PASSE UN ENTRETIEN IL VA ME DIRE TU PARLE TACHALHITE TARIFITE OU TAMAZIGHTE....) VRAIMENT REFLECHISAIS A PLUSIEURS PROBLEMES QUE LE MAROC Y VIVENT..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
17 - السخرية من الشعب البءيس الأربعاء 13 فبراير 2019 - 08:10
هل يستطيع أحد أن يطبف هدا على كليات الطب والصيدلة والهندسة ووو والتي تدرس موادها باللغة الفرنسية فقط. هل لضعف اللغة العربية الأمازيغية، لأنكم لم تحركوا مجمعات علم الاصطلاح اللغوي، ام هو لعدم الإرادة الحقيقية. أكاد أجزم انه لن تستقيم اموركم وانتم تجترون مؤامرات تلو المؤامرات كي تبقى اللغة الفرنسية هي السايدة والأيام بيننا لتؤكد ما اقول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
18 - محمد الدكالي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 08:14
العربية تساوي التخريب .التعليم عندما عرب انتج الكسل ....اليوم نريد الانجليزية اما العربية فهي ضياع الاجيال ...بالله عليك هل نجد يومنا احد يتكلم بالعربية في البيت و الشارع ...الجواب لا بل نسمعها فقط في الاخبار ......الدارجة هي التي يجب تطورها لانها هي لغتنا اليومية الى جانب الامازيغية.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
19 - مستكمار الأربعاء 13 فبراير 2019 - 08:15
اللدين يقترحون هم من يدفع بابنائهم الى البعثات لتعلم اللغات الاجنبية.نحن نكتفي بالامازيغة والعربية.شكرا لكم ايها النواب المحترمون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
20 - la TAKLIKHA الأربعاء 13 فبراير 2019 - 08:16
l'istiqlal,le parti du mal,veut couronner la mortelle TAKLIKHA imposée par l'arabisation aux enfants pauvres,par l'amazighation ,c'est le but visé par les politiques antipopulaires de ce parti qui adopte l'amazighation ,
les enfants des riches dans les écoles étrangères pour apprendre des langues qualifiantes afin d'occuper les postes enrichissants,les enfants pauvres la Taklikha pour en faire des ouvriers pour la conduite des brouettes,
l'apartheid prend naissance au niveau des enseignements :les enfants des pauvres à la poubelle,les enfants des riches pour le paradis des affaires,
l'arabisation et l'amazighation sont deux politiques du désastre
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
21 - مغربي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 08:25
رد على 4 د - خالد ابو اشرف _ ماليزيا
ان كنت حقا في ماليزيا او ماليزيا فانصح بلدك وادعوا
الى تبني اللغة العربية لغة رسمية في ماليزيا .
ونحن الامازيغ لسنا ضد العربية فهي لغة ديننا فلن نفرط فيها ان ما يستفزنا هم امثالك الذين لا يفقهون في السانيات شيءا والذين عمت العنصرية ابصارهم و عقولهم والحقد و البغص على الامازيغ و الامازيغية ملءت قلوبهم .
بالله عليك من انت حتى تدافع عن لغة
رسمية للمغرب وتهاجم لغة رسمية تانية لوطننا.
كفاك علوا و عصبية و عنصرية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
22 - مقترحات حسَّن بالِّي كايْن الأربعاء 13 فبراير 2019 - 08:28
اذا كثرت الاقتراحات الفضفاضة وحَسَّن بالِّي كايْن لاستمالة الناخبين غابت الجدية و غاب الصواب . ما بان ليكم غير العربية والفرنسية والامازيغية صافي كمّلتو كل شي الي خاص هاذ الشي الّلي بْقا ؟.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
23 - Mohamed El mosbahi الأربعاء 13 فبراير 2019 - 08:31
لا نريد اللهجات في الدراسة ،لا بنسبة لي العروبي أو الأمازيغي، ألم تتذكرون سنوات التعريب ،وكم دفعنا الثمن ،ومن هو الحزب الدي كان ورآه، حتى لا أن يكون احفادنا ضحية مرة ثانية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
24 - عبد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 08:31
حزب الاستقلال هو الدى خرب التعليم بتعريبه ويدرس ابناءه في مدارس البعثات الاجنبيةوفي فرنسا.والان يريد ان يخرب الباقي.ماكم معقدين المغاربة.اين هو المشكل ان يكون هناك الاختلاف والتنوع والانفتاح على لغات الدول المتقدمة؟لنتقدم اولاولنصلاح الادارة.هل اصلحنا جميع القطاعات ولم تبق لنا الا اللغة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
25 - Isamine الأربعاء 13 فبراير 2019 - 08:33
أولاد الوزراء والبرلمانيون يعلمون لأولادهم الأنجليزية والفرنسية و أنتم علموا لأطفالهم الأمازيغية والدارجة . هناك أبناء وزراء لاينطقون بكلمة واحدة عربية. رحم الله الحسن الثاني الذي نهر علال الفاسي الذي جاء مقترح كهذا في السبعينات. هناك من يتذكر حتى النكتة التي أحكاها في التلفزة القط الذي يتقن النباح كالكلب لييصطاد الفئران.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - سارة قنيطرة الأربعاء 13 فبراير 2019 - 08:35
تضحكون علينا باللغة العربية التي بسببها ضاعت اجيال و انتم تدرسون ابنائكم اللغات الانجليزية و الفرنسية...اتحدى كل مسؤلين حزب الاستقلال ان ابنائهم يدرسون في مدارس الشعب ..لا تجد ابناء المسؤولين يدرسون العربية....
بغض المعلقين يقولون ان اللغة العربية هي لغة الام ..باي معيار علمي ..هل هناك مغربي و لد و هو يتكلم العربية الفصحى ...االلغة الام هي الدارجة و الامازيغية......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
27 - مغربي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 08:35
فقط اسألوا واضعي هذا المقترح أين يدرس أبناؤهم وما هي اللغات التي يتعلمونها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
28 - ملاحظ الأربعاء 13 فبراير 2019 - 08:37
وهو الأمر الذي يتسبب حسبه في "ضياع وتعطل حقوق ومصالح المواطنين الذين لا يفهمون اللغة الأجنبية".
لا حول و لا قوة إلا بالله الشعب في واد و المنتخبون في واد عربة نفس الكلام و ضياع وقت الشعب و الزج به في متاهات لا مخرج منها. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام أجزم أن لو كُــتِــبَــتْ له جملة و احدة بتفيناغ لن يقرؤوها و لن نستوعبوا مغزاها.
ⵎⵓⵕⵕⴰⵏⴻ ⵉⴳⴰ ⴱⴹⴹⴰ ⵎⵓⵕⵕⴰⵏⴻ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
29 - المواطن الأربعاء 13 فبراير 2019 - 08:38
لقد صرحنا كما طلبوا منا بممتلكاتنا كموظفين للدولة باحدى القطاعات منذ سنة 1998، فماذا ينتظرون من القطاعات الاخرى؟ هذا ان دل عن شيء انما يدل على ان المغرب لا يسير بوتيرة واحدة.......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
30 - المعلق الصغير الأربعاء 13 فبراير 2019 - 08:44
الله اكبر خير جميل
و العربية الشريفة تكفي
اما الامازيغية فلا بأس في تعليمها في المدارس جهويا و لكن لا ينبغي أن تدخل الإدارة
فأي امازيغية ناخذ بها تشلحيت او تريفيت او تسوسيت من بركان او الرشيدي او فجيج او أكادير..... و الاختلافات كبيرة جدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
31 - Simsim الأربعاء 13 فبراير 2019 - 08:59
هذا هو المنطق السليم لغة الشعب المغربي هي اللغة العربية بها يخاطب الملك شعبه
وبها توثق الآن عقود شراء العقارات وعقود الزواج وبها يتواصل المغاربة في العالمين الحقيقي والافتراضي وبها يتعامل المغربي في شؤونه الدينية والدنيوية
البربرية بحكم أنها تشمل أكثر من خمس لهجت
وجب استعمالها بالمناطق التي تتكلم كل كل لهجة على حدة
أما فرض الإيركامية فهو يدعوا لِمحرقة اللهجات المغربية
الفرنسية لم تعد صالحة حتى في عقر دارها
وقد صادق البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي رغما منه ورغما من تعصب بعض البرلمانيين على إحداث مدارس خاصة لتعليم اللغات الحية
وهي الإنجليزية والصينية والعربية والإسبانية
حتى يتمكن الفرنسيون من اقتحام أسواق الشغل والمعاملات الدولية بلغاتها العالمية
وهذا ماكان على البرلمان المغربي الإقتداء به
لأن المسألة هي مسايرة التطور العالمي والذي يسير بسرعة مذهلة أو البقاء في أذناب الدول المتخلفة
المنطق السليم بالمغرب يستوجب استعمال العربية والإنجليزية
هذه الأخيرة أصبحت لغة المعمور دون منازع
لذا وجب على المغرب الاستنمار فيها بتكوين
أساتذة مغاربة والبقاء على الفرنسية لن يزيد
الوضع إلا تأزما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
32 - للأخ عبدو من السويد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 08:59
لك احتراماتي يا سيدي

انا من فرنسا و فعلتها مرات و سألني في مراكش المنارة الشرطي لماذا !؟ قلت له باستهزاء : فرنسيتي ناقصة شوية ....

هو يشطب عل الاسم المكتوب بالعربية و كتبه بالفرنسية

قمت بنفس الشيي في مطار الغرذقة في مصر ... و الله الشرطي قال لي : اسم الأب اييه. و كتب اسم ابي قرب اسمي اللذي كتبته بالعربية . الشرطي المصري شاف اسمي عربي و جواز سفري فرنسي و قال لي : انت من اي بلد عربي ؟ قلت له: مغربي . قال لي : احسن ناس . مرحبا بك!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
33 - سعيد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 09:05
ماذا سنقول عن المقترحات اذا كانت القرارات لا تغير من الامر شيئا..؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
34 - ناجز الأربعاء 13 فبراير 2019 - 09:13
هذا كلام للمزايدة السياسة معروف لدى المغاربة في تاريخ حزب الاستقلال الى اليوم ان قادة الحزب وكوادره لا يدرسون ابناءهم الا اللغة الفرنسية في المعاهد والجامعات الاجنبية لانهم يعرفون ان هذه اللغة هي التي ستمكنهم من ادارة البلاد بعد خروج المستعمر الذي تبث ثقافته وترك بصمته القوية الى اليوم.حزب ديماغوجي بامتياز.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
35 - غيورة الأربعاء 13 فبراير 2019 - 09:21
هدا الحزب الدي يطالب بحدف لغة موليير بغا يزيد يكلخ الشعب الناس كتقلب تعلم و تقن لغات أخرى هما بغاو يرجعونا للوراء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
36 - Amazigh.amkran الأربعاء 13 فبراير 2019 - 09:31
Au no 18 Souraya
Je pense que personne ne peut croire que tu es d'origine amazighe, parce que personne ne se moque de son origine et sa langue maternelle. Tu es entrain d'humilier la langue de notre terre amazighe et tu écris un francais faible et plein de fautes. Y'a t-il une langue que tu maîtrises
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
37 - مغربي حور الأربعاء 13 فبراير 2019 - 09:37
لي بغة الفرنسية اولا لنجلزية اولاشنوية
اقرها شكون لي منعكوم
مهم المواطن الى مشا لادرة
القة لغة امازيغية العربية هدا هوا المهم
....وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
38 - بوعزة الأربعاء 13 فبراير 2019 - 09:37
تخيلو ا معي في فرنسا مثلا يستعملون اللغة العربية في ادارتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
39 - متتبع. الأربعاء 13 فبراير 2019 - 09:38
كل الدول تفتخر بلغتها الام الا نحن فما زلنا مرتبطين بلغة غير لغتنا . على ادارتنا استعمال اللغة العربية كلغة واحدة في التخاطب مع المواطن . لا ننكر اللغة الامازيغية ولكن الاغلبية تكون للعربية ماعدى المناطق الناطقة بها . علينا ان نهتم بهذه اللغة واعطائها المكانة التي تليق بها بعيدا عن كل تعصب - انظروا الى لغة الصين فهي موجودة على كل علبة كرطون اذا لم اقل على كل منتوج والتجار يستعنون بالترجمان فور الوصول الى الصين - . العربية وما ادراكم ما اللغة العربية - الامازيغية ثم اللغات الاخرى مع اعطاء الاولوية للانجليزية ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - Mohamed الأربعاء 13 فبراير 2019 - 09:40
المشكل ليس في اللغة. هل اللغة الكورية لغة منتشرة على صعيد واسع؟؟؟ أنظروا ما حققه الكوريون. المشكل في العقل المغربي. يمكننا أن نتعلم لغات كثيرة مع الإحتفاظ بالعربية كلغة رسمية. والله حتى لو إتخذنا الإنكليزية كلغة رسمية وأبدنا كل اللغات فهاذا لن ينفعنا في شئ. آلمشكل في الإنسان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
41 - maghribi libre الأربعاء 13 فبراير 2019 - 09:41
المسألة مفهومة وهي أن ولادهم هما للي يقراو اللغات باش يورثوهم في المناصب السامية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
42 - ايت واعش الأربعاء 13 فبراير 2019 - 09:42
حزب الاستقلال خلفيته وراء هذا القرار مبطنة انه حزب معروف توجهاته وكارثية على الامازيغ والامازيغية...احد المعلقين من ماليزيا كما يدعي فبدل ان يتعلم من ماليزيا التعدد والتنوع نراه يكتب من جبة ضيقة .ويفتي دون فهم.دون ان يعلم علاقة الحرف المقدس بالارامية ومن نقطه ومتى...المشكل في الاسلاميين والقومييين لا ينظرون حولهم ولا يتمعنون في قيم الاختلاف والتعايش والتي تعتبر غنى..الامازيغية لغة الارض والعربية موطنها نجد والحجاز..وهي استعمار بالنسبة لشمال افريقيا ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
43 - yousfi الأربعاء 13 فبراير 2019 - 09:56
ستعمل خفافيش الظلام على تعطيل هدا المقترح لأنه ينسف مصالحهم الظيقة مع مما فرنسا فهم ألفو بزولة الإكراميات و العطايا صدد مصلحة الوطن و الشعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - hamidou الأربعاء 13 فبراير 2019 - 10:05
هاهو حزب الاستغلال يحاول مرة اخرى ان يعيد سفينة التنمية الى الوراء كما فعل سنوات التمانينات الهدف هو خلق هوة كبيرة جدا بين ابنائهم الفاسين و قوم العلية وبين شريحة المجتمع ككل اتقوا الله نحن نطمح الى اضافة الانجليزية لنواكب العالم ونواكب ابنائكم وانتم تستغلون سداجة الحكومة لتمرير مشروع عنصري هدام
اطلب من الجهات العليا التدخل حتى ينقد ما تبقى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
45 - النكوري الأربعاء 13 فبراير 2019 - 10:06
الفرنسيون لعبوا لعبة قذرة ابان الاستعمار فلضمان مصالحهم كانوا يقربون طائفة اليهم كشريك في المفاوضات و إقصاء اخرى و خاصة القوية التي لا تضمن لهم مصالحهم فوقع اختيارهم على حزب الاستقلال لضرب حركات التحررية الاخرى كحركة محمد ابن عبد الكريم الخطابي و بالتالي تسلم الاستقلاليون البلد بعد الاستعمار و اغلب اطرهم يعتقدون انهم عرب الاندلس الخ فكان اول شيء فعلوه هو تربية الامازيغي على الدونية و تزوير التاريخ على ان الامازيغي يسكن الجبل و يلبس جلد الماعز الخ و بالتالي حاربوا اطر الامازيغ الجبلية بمساعدة الفرنسيين حلفائهم الذي أضفوا على حكمهم الشرعية و بالتالي نشروا التعريب بين الامازيغ و نشروا بينهم الدونية و استحوذوا على المناصب العليا و كانت منهم اطر الدولة الخ و أولادهم يدرسون الفرنسية و اللغات الحية للتعالي على باقي المغاربة حتى ان المغربي اذا تحدث بالامازيغية تم الظحك عليه ألخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
46 - ahmed الأربعاء 13 فبراير 2019 - 10:11
Je ne comprend pas pourquoi les marocains ne se révoltent pas. On est entrain de les enfumés de par tout et par tous le monde. A ce stade, le peuple est asservi et exploité sans même se cacher. En a marre de ce pays qui ne respecte plus ses citoyens...#MarocauMarocain
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
47 - مغربي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 10:15
الربيع العربي 2011
الرابح الاول والاخير
امازيغية .......ربي كبير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
48 - تاوزة الأربعاء 13 فبراير 2019 - 10:21
قرابيز الإنترنت لا يزقلون أي فرصة لإظهار عنصريتهم المقيتة والنفخ في لهجاتهم الهزيلة وإن تكلموا بهم في أي موضوع على قنواتهم مثلا تجد كل كلماتها الثقافية والعلمية ولا حتى الكلمات المعيشية اليومية عربية مثلا (تادونيت) الدنيا أو (تدارت) الدار (تاوزة) لاشيء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
49 - امين الأربعاء 13 فبراير 2019 - 10:32
بالله على اصحاب المقترح ماذا سنستفيذ من الأمازيغية لو تعلمها الأبناء.
وأستفسر حملة مشعل تعلم الأمازيغية هل ابناؤه تعلموها .بل ستجدهم لا يتحذثون بالمنزل مع ذويهم إلا الفرنسية ولا يعرفون حتى العربية وهم بالمغرب
فاللغة العربية نفسها نحترمها سوى كونها لغة القرآن.أما اليوم فإننا في عصر العلوم والتكنولوجيا وهاتين اللغتين اللتين نعتز بهما بعيدتين كل البعد عن العلم والتكنولوجيا..
من حارب لغة مولير او فولتير فإنه يقول للجهل عشش فينا واتركنا شعبا يتقن الكلام واللغو الفارغ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
50 - رد على رقم 7 الأربعاء 13 فبراير 2019 - 10:36
ذكرك ، أو أعلمك، أن الكراهية تعمي القلوب وتضل العقول.
أخبرك ، لأنك غافل لا تعلم ، ان البربر نزحوا الى المغرب كالعرب وغيرهم من عباد الله الى هذه الارض العزيزة.
لكن يرجع الفضل للعرب في تاسيس الدولة المغربية منذ ازيد من أزيد 12 قرنا.
أما اللغة العربية الشريفة التي اغنت جميع لغات ولهجات البشرية جمعاء. وإن كنت في ريب مما اكتبه فابحث بنفسك لتتأكد بنغسك .
أغنت اللغة العربية اللغة الفرنسية والانجليزية والفارسية والهندية والصينية والاسبانية والتركية والايطالية والبرتغالية ولهجات افريقية وبربرية .
هذا عن سبيل المثال لا الحصر.
إبحث مثلا mots français d'origine arabe ستصدم لأنك الحقد يمنعك من رؤية الحقيقة.
والسلام على من اتبع الهدى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
51 - haroun الأربعاء 13 فبراير 2019 - 10:55
هذا هو الشيء الذي انتخبناكم من أجله.... أين التنمية أين المستشفيات أين محاربة دور الصفيح أين المدارس الملائمة اين واين واين.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
52 - حمزة الأربعاء 13 فبراير 2019 - 10:59
الفصل الخامس من الدستور المغربي إرادة المغاربة، فالجيل الخامس بعد الاستقلال نهض بهاذا الفصل والجيل القادم سيطبقه إن شاء الله، بالحرف الواحد ، أما الاحزاب فمصالحها تستخدم لها كل وسيلة ......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
53 - مغربي امازيغي من امريكا الأربعاء 13 فبراير 2019 - 11:24
سواءً كنت امزيغيا اوعربيا فهتاين اللغتين لن تنفعنا في شيء سوى الرجوع الى الوراء وبالتالي فإن الحل الوحيد هو تعلم اللغات الأجنبية الفرنسية الإنجليزية وربما اليابانية والصينية في القريب العاجل.
والى الدين يعتقدون أن هاتين اللغتين صلحتان للعلم والعمل فهو ينافق نفسه. وان كنت تشك فيما اقول حاول أن تبحت عن وظيفة ستتفاجىء كتيراا والسوال الاول هل تتقن آخر اللغتين الاجنبيتين اما الفرنسية او الانجليزيه او هما معا. واكدت كانت اجابتك لا اكيد سيجبك رب العمل اسف ياصديقي نحن نحتاج الى من يتقن الفرنسية-انجليزية .
وبالتالي ستتاكد وبالملموس أن تلك السنين التي قضيتها من المدرسة إلى الجامعة قد ضاعت!!
الحقيقة المرة التي على الجميع معرفتها أنه إن كنت تريد أن تنسجم في سوق الشغل فيجب عليك أن تتقن اللغات الأجنبية مما أسلفت أما الأمازيغية والعربية فهما فقط من أجل التواصل مع الاقارب والعائلة وفقط!!!?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
54 - احمد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 11:31
اللغة العربية مكانها هو المسجد لتلاوة القرآن و اقامة الصلاة. في الشارع و الادارة لا احد يتحدث بها توجد فقط الدارجة و الامازيغية، من قال لا اتحداه ان يقول عندما يلج ادارة مغربية هل يسأله الموظف " تفضل يا سيدي ماذا تريد " ام " زيذ اسيدي اشنو بغيتي ".
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
55 - El Mostafa الأربعاء 13 فبراير 2019 - 11:53
Nous avons le chance d'avoir une longue européenne. C'est un atout qu'il ne faut pas perdre. Nous sommes dans l'ère de la mondialisation. Ne restons pas renfermés dans nos langues d'origine.m que nous maîtrisons déjà. Gardons cette particularité. s
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
56 - محمد المغربي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:00
اذا كانت الفرنسية لغة موليير وما لست ادري, فان العربية لغة عمالقة, فطاحلة كبار كبار كبار, من امثال ابن رشد, ابن حزم, ابن سيناء, ابن خلدون, ابن بطوطة, المتنبي, البحتري, العظيم ابو العلاء المعري, ابن عربي, العقاد, طه حسين, ابن الخطيب, المختار السوسي, محمد بنيس, محمد برادة ...و...و... والملايين الملايين.. فلتفتخري يا امة العربية..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
57 - ziroo الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:02
"العناية باللغة العربية باعتمادها في التعبير في مختلف الوثائق وتجنب المصطلحات الأجنبية إلا عند الضرورة" واين الأمازيغية؟ لا ثم لا نريد العربية. انها لغة اجنبية وعقيمة لا يتكلمها احد. لغة المغاربة هي الأمازيغية والدارجة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
58 - جواد الداودي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:03
الذي يقول الدارجة والامازيغية – اقول له – اذا انتقلت من مستوى اللغة المكتوبة الى مستوى اللغة الشفوية في العربية – وجب ان تنتقل من مستوى اللغة المكتوبة الى مستوى اللغة الشفوية في الامازيغية ايضا – يعني – اذا رفضت العربية الفصحى – وجب ان ترفض ايضا الامازيغية الاركامية – واذا فضلت العربية الدارجة – وجب ايضا ان تفضل اللهجات الامازيغية : السوسية – الاطلسية – الريفية – الخ – والا تعلق الامر بكيل بمكيالين – تفصل عرب المغرب عن اخوانهم – وتوحد الامازيغ تحت سقف لغة واحدة
وهذا فقط اصلاح لطرح الفكرة فقط – اما على مستوى المطالبة – فلا يحق لغير العربي ان يقرر في شأن الفصحى والدارجة بدلا عنهم – هذا شأن عربي – ان العرب أرادوا ان يكتبوا بالفصحى ويتكلموا بالدارجة – هم احرار – آش حرق شطاطتك؟
والامازيغي – هو ان ايضا الوحيد الذي من حقه ان يطالب اما بالاركامية واما باللهجات – شغلو هاذاك – ولو شاء ان يستعمل الدارجة – بالرغم من انها ليست لغته – فهو حرّ – حر في ان يفرضها على نفسه وعلى ابناءه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
59 - Karim الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:20
واحد لمرة هبطة من المانيا لفرنسا ,مني وصلت لي محطة اداء كان الكشك خاصر . وهي تجي واحدة تما هدرت معاها بإنجليزية ثم المانيا ثم العربية باش نجربها وفي اخير بالفرنسية وقلت ليها علاش مكتهدريش باللغات اجنبية قالت ل انا في بلادي ولي جى عندنا خصو يعرف لغتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
60 - محمد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 13:28
يجب التدريس باللغة الام - العربية ثم الامازيغية عندما تنضج - و ذالك من المهد الى اللحد ( اقصد من الروض الى الدكتورة ) كما تفعل جميع الدول التي تحترم نفسها . و هذا هدف نبيل ينبغي التدرج فيه .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
61 - استغراب الأربعاء 13 فبراير 2019 - 13:46
أعتقد بأن تعلم اللغات خير من جهلها أما العربية لوحدها فلا تسمن ولا تغني من جوع
و ما العطب الذي سيحدث أن تكلم الإنسان بجميع لغات العالم؟
من تعلم لغة قوم آمن شرهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
62 - visiteur الأربعاء 13 فبراير 2019 - 13:47
L'arabe et le français sont deux langues étrangéres pour les terres et le peuples marocains;ces deux langues sont imposées par force sur les marocains;notre vraie langue c'est Tamazighte;
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
63 - جواد الداودي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:09
علاش العربية الفصحى ماشي الفرنسية او الاسبانية او الانجليزية الخ
حيث 90 ف لمية من المغاربة كيستعملوا العربية الدارجة ف الحياة اليومية ديالهم
الانتقال من العربية الدارجة للعربية الفصحى أسهل من الانتقال للفرنسية او للاسبانية او للانجليزية
التلميذ غيمتلك العربية الفصحى بشكل اسرع وغيولي كيفهم ف وقت مبكر كل الاشياء اللي كيقرا
ايلا درنا الفرنسية ف بلاصة العربية الفصحى غيخصوا عدّة سنوات باش يمتلك اللغة
وغيكون قدامنا حاجة من جوج : اما نبداو نعلموه بالفرنسية وهو مازال ما وصلش فيها لدرجة الاتقان
واما غنتسناوه حتى يتقنها عاد نبداو نعلموه بها
ف الحالة اللولى ما غيكونش كيفهم مزيان وف الحالة الثانية غيتعطل ومدّة التدريس غتكون اطول

يتبع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
64 - مغربي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:29
قانون عنصري بامتياز و يكرس مبدأ الوصاية و التحكم في المغاربة
هذا القانون يضرب في العمق مبدأ التعدد و انفتاح المغرب عبر قرون ...انه نموذج من القوانين الفاشية بكل امتياز...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
65 - Sniper الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:44
كتجربة من مغربي بالديار الكندية أقول على اني بحكم دراستي بالانجليزية لم اجد أدنى صعوبة في الحياة اليومية فالانحليزية هي لغة رقم واحد لانها لغة العلوم والتقدم والحضارة تليها الفرنسية التي اخدت تفقد مصداقيتها في العالم بحكم ان الانجليزية طغت في حل الميادين حتى اننا لا تعرف طلب خبزة بالانجليزية الصحيحة يصبح مشكلة وراينا على ان بعض الفرونكفونيين ينسلخون من لغتهم الفرنسية الى الانجليزية وذالك لمواكبة العصر وفِي بعض الأحيان يكونون مجبرين على ذالك .اما العربية فهي لغة القران العظيم ولغة الأدب والشعر العربي ريتما تصبح لغة العلم نمجدها لانها لغة القران الكريم كلام الله ولا يعلو عليها أية لغة .تبقى الدارجة فهي لغة العامة التواصل والامازيغية لغة للتواصل للامازيغ حتى انني كعربي أحب ان أتكلم بعض الامازيغية عندما أكون صحبة أمازيغ وهدا شيء يقربنا من الأمازيغ
اما الدخول في متاهات بعض المفكرين الالحاديين الذين يريدون الضرب في الدين والكلام عن القران فهدا وهم وضرب من الخيال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
66 - فاضحكم الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:17
يفتخر موظفو بعض القطاعات بكون اللغة المستعملة في قطاعهم هي اللغة الفرنسية مثل الصحة والتعمير، وخصوصا ابناء بتبي ومامي من الذين درسوا باللغة الفرنسية خصوصا البنات المهندسات، ذات يوم سألت فتاة في ادارة عمومية ماوظيفتك فاجابتني جوسوي انجنيوغ، وادخال اللغة العربية وفرضها على امثال هؤلاء سيكون صدمة لهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
67 - marocain الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:33
اصحاب هدا المقترح يدرسون أبنائهم بدون إستثناء بالبعتة الفرنسية la mission
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
68 - سلمى الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:35
يا ريت يطبقوه و ف جميع الأماكن .واخا تعطلو بزاف حيت كولشي ولا كيدوي غير بالفرنسية دار فينا الاستعمار ما بغا. كون غير قراونا بعدا الانجليزية فالصغر كانت غتنفع فسوق الشغل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
69 - عبد الله الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:36
هذا الحزب هو الذي بدأ بتدمير التعليم بالتعريب .
لا تدغدغوا مشاعرنا بااستعمال الامازيغية والعربية فالهدف هو استعمال لغة البدو العرب و استغلال الدين في تضبيع المجتمع .
نحن نفضل اللغات الحية على لغة قريش الميتة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
70 - simo الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:37
و الله العظيم ادا خرج هدا القانون البلاد غادي ترجع 150 عام للوراء. برك من تخربيق. كنت انتظر العملة انجليزي دارو الامازيغية بحروف لا يفهمها أحد. تكلاخ المبين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
71 - عمر تيفلت الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:43
كنت على احرا من الجمر لسماع مثل هذ الخبر الذي يثلج الصدر . و من المسلم ان جميع المغاربة سيؤيدون هذا المقترح الا زمرتا قليلة منهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
72 - محمد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:55
الناس تاتقلب تزيد القدام والمغاربة تيقلبو يرجعو لور. ماكدبش لي قال إذا أسندت الأمور لغير أهلها فإنتظر الساعة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
73 - اوتمازيرت الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:11
واش اعباد الله كتشد وثيقة وانت عندك باك+2 ومازال خصك تعطيها لشي واحد يشرحها ليك.
واش حنا مقطوعين من شجرة ماعندنا لغات ديالنا باش نبقاو لاصقين فديك الفرنسية كي القمل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
74 - محمد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:31
في الذي يتطلع فيه المغاربة الى تحسين اوضاعهم المادية والاجتماعية يلجأ نواب الامة للحيل ذاتها لدر الرماد في العيون. بتغيير لغة عالمية بلهجة... وااااااامغرباه.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
75 - شمس الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:58
غير التخربيق وصافي حنا محتاجين للغات الاجنبية ناس عندنا عندها باك +5 ومكتعرف تكتب حتى جملة مقادة بالفرنسية حنا بغينا تخرج اجيال من هنا القدام كتعرف تهدر باللغات الاجنبية و اللغة العربية راه عندها مكانتها و حتى هي مهمة و خاص تعطاها اولوية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 75 | عرض: 1 - 75

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.