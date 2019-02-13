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كُتّاب وآراء
مقترح قانون ينهي "لغة موليير" بالإدارة ويُعْلي العربية والأمازيغية
تقدم حزب الاستقلال المعارض بمقترح قانون لدى مجلس النواب يقضي بإلزامية استعمال اللغتين العربية والأمازيغية بالإدارة والحياة العامة، في وقت لازالت الغرفة نفسها لم تحسم النقاش حول القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي طال انتظاره لسنوات.
وقال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الأولى للبرلمان إن مقترح القانون هذا "يندرج ضمن التفعيل السليم لأحكام الدستور، وخاصة الفصل الخامس الذي يتحدث عن اللغتين الرسميتين للدولة، العربية والأمازيغية".
وأشار الفريق إلى أن "الإدارات والمجالس الجماعية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية لازالت تعتمد على اللغة الأجنبية (في إشارة إلى الفرنسية) لغةً للعمل بداخلها أو في مخاطبتها للمواطنين"؛ وهو الأمر الذي يتسبب حسبه في "ضياع وتعطل حقوق ومصالح المواطنين الذين لا يفهمون اللغة الأجنبية".
واعتبر الحزب في مقدمة مقترحه أن "الإدارة التي كانت تعتمد على عدد كبير من الأجانب في بداية الاستقلال قد "تمغربت" بصفة نهائية، وبذلك لم يبق هناك داع للاحتفاظ باللغة الأجنبية لغة لها".
وأكد مقترح القانون أن "اللغتين الرسميتين للبلاد ينبغي أن تحظيا بمكانة تتلاءم مع معطيات المغرب الجديد ومتطلبات التحول السياسي الذي تعرفه البلاد".
وينص مقترح القانون في فصله الأول على إلزام الإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية والمقاولات العمومية والمصالح ذات الامتياز والشركات الخصوصية والجمعيات والهيئات المختلفة والأفراد باعتماد اللغتين العربية والأمازيغية في مختلف معاملاتها مع الأفراد والجمعيات.
أما الفصل الثاني، من القانون الذي يتطلب موافقة من الحكومة قبل أن تبدأ مناقشته في المؤسسة التشريعية، فينص على وجوب تحرير الوثائق والمذكرات والمراسلات المتبادلة بين الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية ومع المواطنين باللغتين العربية والأمازيغية وحدهما تحت طائلة البطلان.
ويقترح الفصل الثالث كتابة جميع اللافتات والإعلانات والملصقات التي تضعها المرافق والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والمحلات التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الخاصة على واجهاتها بالعربية والأمازيغية، ويشير إلى إمكانية السماح بلغة أجنبية بشرط أن تكون العربية والأمازيغية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
كما يتضمن مقترح القانون مضامين تلزم بكتابة البيانات التجارية المتعلقة بأي سلعة يتم إنتاجها في المغرب باللغتين الرسميتين، كما ينص الفصل السادس منه على ضرورة "العناية باللغة العربية باعتمادها في التعبير في مختلف الوثائق وتجنب المصطلحات الأجنبية إلا عند الضرورة".
وللسهر على تطبيق ما سبق، يقترح القانون إحداث أجهزة داخل الإدارات والمجالس الجماعية والمؤسسات العمومية تعنى بسلامة اللغتين، ويذهب إلى إقرار عقوبات تأديبية في حق كل من خالف المقتضيات سالفة الذكر بالنسبة للموظفين، وبغرامة تتراوح بين 5000 درهم و20 ألف درهم لكل مواطن غير موظف.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (75)
غايخليوها حتى هيا حتى الانتخابات لي جايا؟
كل الشعب المغربي يفهم اللغة العربية
مع جعل اللغة الإنجليزية إجبارية تدريجيا كلغة أجنبية أولى في كل مراحل التعليم من المدرسة إلى الجامعة
الأمازيغيات الثلاث لهجات وليست لغات، وصناعة لغة مخبرية من العدم بحروف سريالية لا يفهمها أحد تبذير للمال العام وتضييع للوقت وتضبيع للأجيال وضحك على الذقون واستفادة فقط لمجموعة (رباعة عصيد) اتخذت من الأمازيغية أصلا تجاريا كما اخذ الخوانجية من الدين تجارة مربحة.
وعاش المغرب
اتاقاو الله باغيين تكلخوا الشعب
انا مع الانجليزية و اللغات العالمية
الفرنسية ليس لها اي مكان في الإدارات العمومية المغربية
بالله عليكم اذهبوا لمصر و شوفوا الشعب المصري العظيم - احترمه و الله - اكثر من 120 سنة من الاستعمار و الحماية الانجليزية و مع ذالك الناس يتكلموا لغتهم العربية بطلاقة و بدون عقد! إداراتكم تتكلم اللغة الام : العربية ! شبابهم كذالك ! اما نحن فحدث و لا حرج ! في الزنقة في التلفزة في كلشي كلمات و عبارات فرنسية .
انتقل السؤال عن الحق في المعلومة متى يبدء العمل به داخل الادارة المغربية والجماعات المحلية ؟ . ماذا عن التصريح بالممتلكات لجميع الموظفين واخراج مبدء من اين لك هذا لهم ولازواجهم واطفالهم ؟ لا يجب ان يستغني الموظف على حساب الفقراء ...
les enfants des riches dans les écoles étrangères pour apprendre des langues qualifiantes afin d'occuper les postes enrichissants,les enfants pauvres la Taklikha pour en faire des ouvriers pour la conduite des brouettes,
l'apartheid prend naissance au niveau des enseignements :les enfants des pauvres à la poubelle,les enfants des riches pour le paradis des affaires,
l'arabisation et l'amazighation sont deux politiques du désastre
ان كنت حقا في ماليزيا او ماليزيا فانصح بلدك وادعوا
الى تبني اللغة العربية لغة رسمية في ماليزيا .
ونحن الامازيغ لسنا ضد العربية فهي لغة ديننا فلن نفرط فيها ان ما يستفزنا هم امثالك الذين لا يفقهون في السانيات شيءا والذين عمت العنصرية ابصارهم و عقولهم والحقد و البغص على الامازيغ و الامازيغية ملءت قلوبهم .
بالله عليك من انت حتى تدافع عن لغة
رسمية للمغرب وتهاجم لغة رسمية تانية لوطننا.
كفاك علوا و عصبية و عنصرية .
بغض المعلقين يقولون ان اللغة العربية هي لغة الام ..باي معيار علمي ..هل هناك مغربي و لد و هو يتكلم العربية الفصحى ...االلغة الام هي الدارجة و الامازيغية......
لا حول و لا قوة إلا بالله الشعب في واد و المنتخبون في واد عربة نفس الكلام و ضياع وقت الشعب و الزج به في متاهات لا مخرج منها. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام أجزم أن لو كُــتِــبَــتْ له جملة و احدة بتفيناغ لن يقرؤوها و لن نستوعبوا مغزاها.
ⵎⵓⵕⵕⴰⵏⴻ ⵉⴳⴰ ⴱⴹⴹⴰ ⵎⵓⵕⵕⴰⵏⴻ
و العربية الشريفة تكفي
اما الامازيغية فلا بأس في تعليمها في المدارس جهويا و لكن لا ينبغي أن تدخل الإدارة
فأي امازيغية ناخذ بها تشلحيت او تريفيت او تسوسيت من بركان او الرشيدي او فجيج او أكادير..... و الاختلافات كبيرة جدا
وبها توثق الآن عقود شراء العقارات وعقود الزواج وبها يتواصل المغاربة في العالمين الحقيقي والافتراضي وبها يتعامل المغربي في شؤونه الدينية والدنيوية
البربرية بحكم أنها تشمل أكثر من خمس لهجت
وجب استعمالها بالمناطق التي تتكلم كل كل لهجة على حدة
أما فرض الإيركامية فهو يدعوا لِمحرقة اللهجات المغربية
الفرنسية لم تعد صالحة حتى في عقر دارها
وقد صادق البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي رغما منه ورغما من تعصب بعض البرلمانيين على إحداث مدارس خاصة لتعليم اللغات الحية
وهي الإنجليزية والصينية والعربية والإسبانية
حتى يتمكن الفرنسيون من اقتحام أسواق الشغل والمعاملات الدولية بلغاتها العالمية
وهذا ماكان على البرلمان المغربي الإقتداء به
لأن المسألة هي مسايرة التطور العالمي والذي يسير بسرعة مذهلة أو البقاء في أذناب الدول المتخلفة
المنطق السليم بالمغرب يستوجب استعمال العربية والإنجليزية
هذه الأخيرة أصبحت لغة المعمور دون منازع
لذا وجب على المغرب الاستنمار فيها بتكوين
أساتذة مغاربة والبقاء على الفرنسية لن يزيد
الوضع إلا تأزما
انا من فرنسا و فعلتها مرات و سألني في مراكش المنارة الشرطي لماذا !؟ قلت له باستهزاء : فرنسيتي ناقصة شوية ....
هو يشطب عل الاسم المكتوب بالعربية و كتبه بالفرنسية
قمت بنفس الشيي في مطار الغرذقة في مصر ... و الله الشرطي قال لي : اسم الأب اييه. و كتب اسم ابي قرب اسمي اللذي كتبته بالعربية . الشرطي المصري شاف اسمي عربي و جواز سفري فرنسي و قال لي : انت من اي بلد عربي ؟ قلت له: مغربي . قال لي : احسن ناس . مرحبا بك!!!!
Je pense que personne ne peut croire que tu es d'origine amazighe, parce que personne ne se moque de son origine et sa langue maternelle. Tu es entrain d'humilier la langue de notre terre amazighe et tu écris un francais faible et plein de fautes. Y'a t-il une langue que tu maîtrises
اقرها شكون لي منعكوم
مهم المواطن الى مشا لادرة
القة لغة امازيغية العربية هدا هوا المهم
....وشكرا
اطلب من الجهات العليا التدخل حتى ينقد ما تبقى
الرابح الاول والاخير
امازيغية .......ربي كبير
وأستفسر حملة مشعل تعلم الأمازيغية هل ابناؤه تعلموها .بل ستجدهم لا يتحذثون بالمنزل مع ذويهم إلا الفرنسية ولا يعرفون حتى العربية وهم بالمغرب
فاللغة العربية نفسها نحترمها سوى كونها لغة القرآن.أما اليوم فإننا في عصر العلوم والتكنولوجيا وهاتين اللغتين اللتين نعتز بهما بعيدتين كل البعد عن العلم والتكنولوجيا..
من حارب لغة مولير او فولتير فإنه يقول للجهل عشش فينا واتركنا شعبا يتقن الكلام واللغو الفارغ..
أخبرك ، لأنك غافل لا تعلم ، ان البربر نزحوا الى المغرب كالعرب وغيرهم من عباد الله الى هذه الارض العزيزة.
لكن يرجع الفضل للعرب في تاسيس الدولة المغربية منذ ازيد من أزيد 12 قرنا.
أما اللغة العربية الشريفة التي اغنت جميع لغات ولهجات البشرية جمعاء. وإن كنت في ريب مما اكتبه فابحث بنفسك لتتأكد بنغسك .
أغنت اللغة العربية اللغة الفرنسية والانجليزية والفارسية والهندية والصينية والاسبانية والتركية والايطالية والبرتغالية ولهجات افريقية وبربرية .
هذا عن سبيل المثال لا الحصر.
إبحث مثلا mots français d'origine arabe ستصدم لأنك الحقد يمنعك من رؤية الحقيقة.
والسلام على من اتبع الهدى
والى الدين يعتقدون أن هاتين اللغتين صلحتان للعلم والعمل فهو ينافق نفسه. وان كنت تشك فيما اقول حاول أن تبحت عن وظيفة ستتفاجىء كتيراا والسوال الاول هل تتقن آخر اللغتين الاجنبيتين اما الفرنسية او الانجليزيه او هما معا. واكدت كانت اجابتك لا اكيد سيجبك رب العمل اسف ياصديقي نحن نحتاج الى من يتقن الفرنسية-انجليزية .
وبالتالي ستتاكد وبالملموس أن تلك السنين التي قضيتها من المدرسة إلى الجامعة قد ضاعت!!
الحقيقة المرة التي على الجميع معرفتها أنه إن كنت تريد أن تنسجم في سوق الشغل فيجب عليك أن تتقن اللغات الأجنبية مما أسلفت أما الأمازيغية والعربية فهما فقط من أجل التواصل مع الاقارب والعائلة وفقط!!!?
وهذا فقط اصلاح لطرح الفكرة فقط – اما على مستوى المطالبة – فلا يحق لغير العربي ان يقرر في شأن الفصحى والدارجة بدلا عنهم – هذا شأن عربي – ان العرب أرادوا ان يكتبوا بالفصحى ويتكلموا بالدارجة – هم احرار – آش حرق شطاطتك؟
والامازيغي – هو ان ايضا الوحيد الذي من حقه ان يطالب اما بالاركامية واما باللهجات – شغلو هاذاك – ولو شاء ان يستعمل الدارجة – بالرغم من انها ليست لغته – فهو حرّ – حر في ان يفرضها على نفسه وعلى ابناءه
و ما العطب الذي سيحدث أن تكلم الإنسان بجميع لغات العالم؟
من تعلم لغة قوم آمن شرهم
حيث 90 ف لمية من المغاربة كيستعملوا العربية الدارجة ف الحياة اليومية ديالهم
الانتقال من العربية الدارجة للعربية الفصحى أسهل من الانتقال للفرنسية او للاسبانية او للانجليزية
التلميذ غيمتلك العربية الفصحى بشكل اسرع وغيولي كيفهم ف وقت مبكر كل الاشياء اللي كيقرا
ايلا درنا الفرنسية ف بلاصة العربية الفصحى غيخصوا عدّة سنوات باش يمتلك اللغة
وغيكون قدامنا حاجة من جوج : اما نبداو نعلموه بالفرنسية وهو مازال ما وصلش فيها لدرجة الاتقان
واما غنتسناوه حتى يتقنها عاد نبداو نعلموه بها
ف الحالة اللولى ما غيكونش كيفهم مزيان وف الحالة الثانية غيتعطل ومدّة التدريس غتكون اطول
يتبع
هذا القانون يضرب في العمق مبدأ التعدد و انفتاح المغرب عبر قرون ...انه نموذج من القوانين الفاشية بكل امتياز...
اما الدخول في متاهات بعض المفكرين الالحاديين الذين يريدون الضرب في الدين والكلام عن القران فهدا وهم وضرب من الخيال
لا تدغدغوا مشاعرنا بااستعمال الامازيغية والعربية فالهدف هو استعمال لغة البدو العرب و استغلال الدين في تضبيع المجتمع .
نحن نفضل اللغات الحية على لغة قريش الميتة
واش حنا مقطوعين من شجرة ماعندنا لغات ديالنا باش نبقاو لاصقين فديك الفرنسية كي القمل.