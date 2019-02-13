رفض "البيجيدي" تدريس العلوم باللغات الأجنبية يؤجل "قانون التربية"

هسبريس – يوسف لخضر

يختتم مجلس النواب اليوم الأربعاء الدورة الأولى من السنة التشريعية 2018 -2019 دون المصادقة على مشروع القانون – الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بسبب خروج فريق العدالة والتنمية عن اتفاق سابق حوله.

وكان من المفترض أن يتم التصويت على تعديلات ضمن هذا القانون بالغ الأهمية داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب هذا الأسبوع، لكن تم تأجيل ذلك بعدما رفض فريق حزب العدالة والتنمية التوافق مع الفرق الأخرى للوصول إلى إجماع حول الأمر.

وتأجيل التصويت على تعديلات القانون الإطار يعني تأجيل المصادقة عليه إلى الدورة التشريعية المقبلة، التي ستفتتح منتصف شهر أبريل المقبل. وقد كانت مختلف الفرق البرلمانية تُعول على إنهاء المصادقة عليه في الدورة الحالية ليمر إلى مجلس المستشارين للمناقشة، ثم نشره في الجريدة الرسمية وانتظار مراسيمه التطبيقية.

وفي حديث لهسبريس، قال مصدر برلماني من لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب إن "التأجيل حصل نتيجة تنصل فريق حزب العدالة والتنمية من الإجماع الذي كان من المفروض أن يتحقق في قضية مجتمعية مصيرية"، وأشار إلى أن "الأمر يتعلق تحديداً بمسألة تدريس اللغات الأجنبية بالمدرسة المغربية".

ويرفض فريق العدالة والتنمية التنصيص على تدريس اللغات الأجنبية، ويدعو إلى إعطاء مكانة كبرى للغة العربية، لكن الفرق البرلمانية الأخرى اعتبرت أن تدريس اللغات الأجنبية "طريقة بيداغوجية ومرنة ووظيفية للتعاطي مع واقع التعدد اللغوي".

وينص مشروع القانون الإطار على تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة العربية، واستعمال اللغات الأجنبية لتمكين التلميذ المغربي، الذي يتابع دراسته بالمدارس العمومية، من إتقان المصطلحات والمفاهيم الناظمة لهذه المعارف العلمية.

ويرى النواب البرلمانيون الداعمون للتناوب اللغوي أن هذه الطريقة "أعطت نتائج إيجابية في مجتمعات رائدة في مجال التربية"، وأكدوا أنه "لا يمكن حرمان المغاربة من أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة، الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات التعليم العمومي، من إدراك وإجادة اللغات الأجنبية".

وتنظر الفرق البرلمانية المدافعة عن توسيع التدريس باللغات الأجنبية في المدرسة العمومية إلى موقف فريق حزب العدالة وللتنمية بكونه "تناقضاً وازدواجية في التعامل مادام أغلب أعضائه يدرسون أبناءهم في مدارس التعليم الخاص والبعثات الخاصة"، حسب تعبير المصدر البرلماني ذاته.

كما أن هذا الموقف يضع الفريق في تناقض مع الحكومة، على اعتبار أنها صاحب المشروع، الذي يعول عليه أن يكون تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم في أفق 2030، التي ستكون مُلزمة لكل الحكومات التي ستتعاقب على تسيير البلاد.

وليس هذا هو القانون الوحيد الذي سيؤجل إلى الدورة التشريعية المقبلة، فحتى القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية لم يحصل عليه توافق، حيث سيؤجل هو الآخر إلى الدورة المقبلة، ليتأخر بذلك تفعيل الفصل الخامس من الدستور ثماني سنوات.