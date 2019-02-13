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كُتّاب وآراء
رفض "البيجيدي" تدريس العلوم باللغات الأجنبية يؤجل "قانون التربية"
يختتم مجلس النواب اليوم الأربعاء الدورة الأولى من السنة التشريعية 2018 -2019 دون المصادقة على مشروع القانون – الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بسبب خروج فريق العدالة والتنمية عن اتفاق سابق حوله.
وكان من المفترض أن يتم التصويت على تعديلات ضمن هذا القانون بالغ الأهمية داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب هذا الأسبوع، لكن تم تأجيل ذلك بعدما رفض فريق حزب العدالة والتنمية التوافق مع الفرق الأخرى للوصول إلى إجماع حول الأمر.
وتأجيل التصويت على تعديلات القانون الإطار يعني تأجيل المصادقة عليه إلى الدورة التشريعية المقبلة، التي ستفتتح منتصف شهر أبريل المقبل. وقد كانت مختلف الفرق البرلمانية تُعول على إنهاء المصادقة عليه في الدورة الحالية ليمر إلى مجلس المستشارين للمناقشة، ثم نشره في الجريدة الرسمية وانتظار مراسيمه التطبيقية.
وفي حديث لهسبريس، قال مصدر برلماني من لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب إن "التأجيل حصل نتيجة تنصل فريق حزب العدالة والتنمية من الإجماع الذي كان من المفروض أن يتحقق في قضية مجتمعية مصيرية"، وأشار إلى أن "الأمر يتعلق تحديداً بمسألة تدريس اللغات الأجنبية بالمدرسة المغربية".
ويرفض فريق العدالة والتنمية التنصيص على تدريس اللغات الأجنبية، ويدعو إلى إعطاء مكانة كبرى للغة العربية، لكن الفرق البرلمانية الأخرى اعتبرت أن تدريس اللغات الأجنبية "طريقة بيداغوجية ومرنة ووظيفية للتعاطي مع واقع التعدد اللغوي".
وينص مشروع القانون الإطار على تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة العربية، واستعمال اللغات الأجنبية لتمكين التلميذ المغربي، الذي يتابع دراسته بالمدارس العمومية، من إتقان المصطلحات والمفاهيم الناظمة لهذه المعارف العلمية.
ويرى النواب البرلمانيون الداعمون للتناوب اللغوي أن هذه الطريقة "أعطت نتائج إيجابية في مجتمعات رائدة في مجال التربية"، وأكدوا أنه "لا يمكن حرمان المغاربة من أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة، الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات التعليم العمومي، من إدراك وإجادة اللغات الأجنبية".
وتنظر الفرق البرلمانية المدافعة عن توسيع التدريس باللغات الأجنبية في المدرسة العمومية إلى موقف فريق حزب العدالة وللتنمية بكونه "تناقضاً وازدواجية في التعامل مادام أغلب أعضائه يدرسون أبناءهم في مدارس التعليم الخاص والبعثات الخاصة"، حسب تعبير المصدر البرلماني ذاته.
كما أن هذا الموقف يضع الفريق في تناقض مع الحكومة، على اعتبار أنها صاحب المشروع، الذي يعول عليه أن يكون تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم في أفق 2030، التي ستكون مُلزمة لكل الحكومات التي ستتعاقب على تسيير البلاد.
وليس هذا هو القانون الوحيد الذي سيؤجل إلى الدورة التشريعية المقبلة، فحتى القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية لم يحصل عليه توافق، حيث سيؤجل هو الآخر إلى الدورة المقبلة، ليتأخر بذلك تفعيل الفصل الخامس من الدستور ثماني سنوات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (90)
اتقوا الله في هذا الشعب
لماذا تخلطون الأوراق و هم نفس الصورة
تكلمتم عن اللغات و هي في مقصد كلامكم اللغة الفرنسية
#الشعب_يريد_الإعلان_عن_نتائج_مباريات_الشرطة_ضمانا_للشفافية_و_مبدأ_تكافؤ_الفرص
من فضلكم ساهموا معي في نجاح هذه الحملة , لان عدد كبير من الشباب الذي نجح في اجتياز جميع المراحل الاقصائية فقد بوصلته بسبب الغموض الذي يلف مسالة الاعلان عن اسماء الناجحين كما هو مذكور و منصوص عليه في الجريدة الرسمية
إحنا اليوم بحاجه للغوين حديثين جداً يراقبون كلام الناس ومخرجات حروفهم وعلى هذا الأساس يضعون لنا قواعد لغويه حديثه تشكل بمجملها قطيعه مع التراث واللغه حتى وإن كتب بها 100كتاب سماوي.
هذا الكلام جريء جداً , وأنا مسؤولة عنّه , ما الذي نستفيبده من لغه ميته غير صالحه لا يستعملها الناس في حياتهم العامه؟......
الاخوانجية لايعلمون
نحن نعيش في بلد ديموقراطي ومن المفروض ان يكون التعليم نوعا ما مستقلا و لا تتدخل فيه الاديولوجيات هذا اذا كنا نريد فعلا الخير لهذا البلد
هل يعلم المغاربة أن تعريب المواد العلمية من الابتدائي إلى الباكلوريا بدأ منذ سنة 1980، دون تعريب التعليم العالي العلمي إلى اليوم !!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟
أدرس بالعربية إلى حدود الباك ثم انقلب للفرنسية إذا كنت علميا في التعليم العالي. و باااااااااااازززززز
اللغة العربية لا تكفي،جميع المرافق الطبية،والصيدلية والمخابر،وتقنيات الفلاحة،والصيد البحري والصناعة والتجارة التي نعيش بها،كلهم با لفرنسية والإنجليزية ،والعربية أصبحت لغة الخرافات والحكايات،وقليلة ودمنة..الخ..
Je ne veux pas detruire l'avenir de mes enfants en leurs enseignants l'Arabe qui ne sert qu'a produire la segregation, haine, ignorance et des armees de chomeurs
L'arabe ne convient pas aux sciences et elle n'est pas en harmonie avec la technologie et son lieu naturel est la mosquée.
pour rendre nos éléves des idiots et des paresseux il faut continuer à enseigner en arabe; cette arabe est la source de tout nos malheurs.Pour que notre Maroc se développe ,s'évolue et se progresse il faudra que l'arabe se dégage et s'éloigne de nous et que les Pjdistes se dégagent aussi
سيطلب منه ترجمة ما قرأه بالعربية ...و بهذا ستضيع وقتا كثيرا و سيدطر إلى الاعتزال 90 % و ضاع مستقبله....لأن العربية في الوقت الراهن محدودة و لم تدخل منافسة العلوم التقنية العالمية...؟
لا تلعبون بمصير البلد و العباد ...و قد سبقكم
احزاب و كانت النتيجة هي الضياع للتعليم برمته
و ما زال يتدبدب لحد الآن ...( المغاربة مسلمون و يحبون العربية أكثر منكم...لكن يريدون تعليم في المستوى العالمي...! إيوا افهم إلى بغيت تفهم... )...؟
و المواد العلمية كليا ، هذا امر لا يوجد الا في المغرب /!!؟؟
و اقتصار تعليم اللغة العربية و الامازيغية و ادبيهما بهاتين اللغتين
الله ياخد فيكم الحق
وش لغة العربية الفصحة محلية
عجبتني تكلمتي على اليبان
بغينا بحال اليبان الصين اتوركيا امالزيا ايران
امازيغية اوالدريجا لغة الام....
هناك صراع بين جناح عربي- إنجليزي من جهة وجناح فرنسي من جهة أخرى.
العربي- الإنجليزي يريد تطوير التعليم ومنه الاقتصاد الوطني على غرار التحول الذي حدث في رواندا، أما الجناح الفرنسي فيرى في تغييب الفرنسية فقدانه للسلطة السياسية والاقتصادية وتغييرا للنخبة بما يهدد مصالحه.
هذه الحادثة هي التي دفعتني إلى كتابة هذه المشاركة التي من خلالها أود توضيح جانب من نظرة الإسلام إلى العلم .
يفتخر المسلمون على غير المسلمين بأن دينهم يتميز عن بقية الأديان الأخرى بحثه المسلمين على طلب العلم من يوم الولادة إلى يوم الوفاة ، حيث يوردون شواهد على ذلك من القرآن والسنة ..تابع
للي بغا العربية شغلو هاداك
انا خويا فرنسا للي نقداتو من البطالة.
لا اريد العربية
تدريس اللغة الإنجليزيةفي المدارس العمومية الفرنسية إجبــاري ابتداء من القسم الأول إبتدائي ( في سن الخامس للطفل ) وينطلق الطفل باللغة الأجنبيةالثالثة في دخوله الإعدادي ...!
** أمـا العربية " الفصحى" فتدرس إختياريا في نفس مقام " اللاتنية "
** والبواجدة يعرفون ذلك جـيدا ( اغلب أبنائهم يدرسون في فرنسا
براهيم أبودرار
رد على أستاذة رقم 16
حين يقول الأستاذ لطلابه: مبتدأ وخبر ونائب فاعل ومفعول به ومفعول معه ومفعول لأجله، يرتبك الطلاب وتنعقد ألسنتهم وكأن الأستاذ يحكي شيئاً كأنه لغز محير، فهذا يرجع للأساتذة أنفسهم وتتحملون فيه كامل المسؤولية؛ إذ هؤلاء الطلبة لم يأتوا من الشوارع أو من مزارع أو من معامل أو من وراء الكراريس...؛ بل أتوا من أقسام الدراسة عند أساتذة آخرين. إذن المشكل يكمن في طريقة التدريس التي لا يستفيد منها الطلاب أي شيء ولا ذنب لهم فيها. وعلى هذا الأساس لا داعي لوضع قواعد لغوية حديثة مادام المشكل في من لم يستطيعوا تبليغ المعلومة لتلامذتهم الأبرياء. أما اللغة العربية ليست ميتة؛ بل هي حية على غرار لغات أخرى، وستوجد حتى في الآخرة على رغم أنف الكارهين لها. ملاحظة: لا نقول {مخرجات} حروفهم؛ بل نقول: مخارج حروفهم.
Pas alors garder les matières scientifique en français au moins et encore mieux en anglais .
ويوجد آيات أخرى تتكلم عن مكانة العلماء ، ومن هذه الآيات : « قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون »( الآية 9 من سورة الزمر )
« إنما يخشى الله من عباده العلماء » ( الآية 28 من سورة فاطر)، « وقل رب زدني علما » ( الآية 114 من سورة طه).
عكس ما هو شائع بأن أول ما نزل من القرآن هي سورة العلق ، يرى الإمام علي بن أبي طالب أن أول الوحي هو : « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » ( الآية 151 من سورة الأنعام ) . وقال جابر بن عبد الله الأنصاري ، وهو من الصحابة الكبار ، بأن أول آية نزلت على الرسول هي : « يأيها المدثر » ( سورة المدثر ) . ذكرت هذا لأبين أن فيه غموضا كبيرا في التراث الإسلامي ، ويجب أن يخضع للدراسة المعمقة والتمحيص الدقيق .
تفسير الآية الأولى من سورة العلق : « إقرأ بسم ربك » : لقد اختلف «علماء » التفسير في تفسير هذه الآية . يرى القرطبي بأن معناها « إقرأ القرآن وافتتحه باسم ربك » . نلاحظ بأن كلمة « إقرأ »
دعواتنا لكم بالرحيل المعجل ففي بلا دنا أطر قادرة على الفعل السياسي السليم بالآلاف.
الله ياخد فيكم ألحق آ الخوانجية المنافقين !
و إن كان ولابد من إعتماد لغة أجنبية فعليكم باللغة الإنجليزية أما اللغة الفرنسية فأكل عليها الدهر و شرب، أعطوني بلد واحد استعمرته فرنسا و تقدَّم؟
اللذين يطالبون باللغة الفرنسية لايحبون الخير لهذا البلد.
ويعلمون ابناء الشعب اللغة العربية وخزعبلاتها من اجل ممارسة الرقية وكل اشكال الشعودة.
هدا يكفي لتجار الدين يلعبون بمستقبل المغاربة من اجل كرسي برلماني
عندما يُنتج العرب العلوم حينئذ لندرس هذه العلوم بلغة العرب
العرب جاؤونا بالشعر والشعر يُدرس بالعربية .
لا تُدمروا تجربة المسالك الدولية اليت بدأت تُعطي أكلها.
استغرب جدا حين أشاهد برنامجا تلفزيونيا لمتحدث يدعو لضرورة المحافظة على العربية الفصحى وبنفس الوقت يتخلل كلامه جملا كثيرة باللغة الدريجة!! وبعض أساتذة النحو حين ينهون محاضرتهم ويلحق بهم الطلاب إلى مكاتبهم تجدهم جميعا يتحدثون باللغة الدريجة مع غالبية الطلاب.
تخيلوا معي شيوخ المساجد وهم يحاضرون محاضرات دينية عن القرآن والحديث والسنة وبنفس الوقت في كثيرٍ من الوقائع لا يستطيعَ أي واحدٍ منهم أن يعبر تعبيرا دقيقا عن الذي يجول في خاطره إلا حين يستعمل الجُمل والكلمات الدريجة,وفي الفضائيات أستمع لها أحيانا بكثرة فأجد المحاضر لا يستطيع التعبير عن الذي بداخله إلا إذا تكلم بكلمات وبجمل عامية وأمثال شعبية باللهجة العامية.
وكل أولئك لو تحدثنا معهم بالعربية الفصحى لظنوا بأننا نسخر منهم,وكل أولئك يدعون للعربية الفصحى ويعتبرون اللغة العامية لهجةً وليست لغةً....
في التعليم الخصوصي ،اصبحت تدرس هده المواد التقنية والعلمية باللغة الفرنسية بل وحتى الانجليزية ولم يلقى دلك معارضة من طرف هؤلاء المفقرين الدين يبحثون عن الفقر وتنمية الفقر ، في الوقت الدي تبحث فيه الشعوب الاخرى عن التقدم والرفاهية
سوف يصبح المغرب وفق هدا التعنث اللغوي اقل من الدول العربية التي كنا نصدر لها الاطر النربوية
يجب اخد بآراء أصحاب الاختصاص بدل التعصب لرأي العشيرة أو الحزب ، فمصلحة الناشئة يجب ان تكون فوق الاعتبار
استغرب لبعض التعليقات التي لم تركز على المسألة على ارض الواقع؛ بل ركزت على الجانب السياسي.
و حتى المقال أورد ما يلي: وأكدوا أنه "لا يمكن حرمان المغاربة من أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة، الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات التعليم العمومي، من إدراك وإجادة اللغات الأجنبية".
الحرمــــــــــــــــــان موجود لمن يتقصى الحقائق دون أن يضع نفسه في ميول سياسي. و اليكم بعض الحقائق المِؤلمـــــــــــــــــــة :
- تشكل نسبة سكان العالم القروي ببلادنا نسبة كبيرة؛ و الكثير من المناطق جبلية: لا يوجد في الكثير منها روض ابتدائي يهيئ الطفل لمرحلة دخول المدرسة+ وبعضها لغته أمازيغية( كيف يبدأ دراسته بالسنة الأولى ابتدائي و هو لم يمر بمرحلة التعليم الأولي؟ و لم يتعرف الى اللغة العربية ثم في السنة الثانية امامه الفرنسية!
- تجربة تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية أظهرت نتائج كارثية هذا العام اسالوا الأساتذة (لا تقارنوا بين التدريس بالفرنسية في السبعينات او الثمانينات فهناك متغيرات)
- اغلب المراجع مثلا بميدان الطب انجليزية مترجمة الى الفرنسية لكي ندرسها بكلياتنا؟ !!!!!
منين كاتفهمو؟ اللغة العربية كذلك هي لغة أجنبية، والى بغينا نختارو لغة أجنبية اللهم الفرنسية او الإنجليزية ولا العربية لغة العصور الجاهلية اللغة الميتة التي لا يتكلمها أي قوم..
والا بغيتو تقريو باللغة الأم فيا اما الدارجة او الأمازيغية حسب المناطق..
كاينين بزاف الدول منقسمة لغويا وعادي جدا!! كسويسرا فيها 4 مناطق، بلجيكا، النرويج، اسبانيا الخ...
إلا الأمة التي ضحكت من جهلها الأمم تريد سحق كل اللغات لنشر لغة ميتة لا يتقنها أحد..
تجار الدين لو بقوا خمس سنوات أخرى في الحكم سيعودون بالمغرب للعصر الحجري...
انها جريمة في حق ابناء الفقراء المغاربة.
من المعروف أن معظم سكان المغرب هم من أصول أمازيغية..
لماذا إذن تريدون فرض اللغة العربية عليهم؟
المغاربة يريدون دراسة ابنائهم باللغة التي يفهمونه..
أما فيما يتعلق بالدروس العلمية فنريدها بلغتها الأصلية أي بالفرنسية أو الإنجليزية..
حتى هده التعاليق للإخوة القراء معظمها هم ضد تدريس العلوم باللغة العربية..
هاتين اللغتين هم أكبر تطوراً وأكبر إستعمالا في هذا العلم.
حتى فرنسا أصبحت تهتم باللغة الانجليزية والعربية.
وهذا شأن جميع الدول الغربية والعالم بإسره.
أما رواندا التي استعمرتها فرنسا و تركت الفرنسية بعد الإبادة الجماعية، أصبحت الان اكثر تخلفا بل أنبوبين التي كان يضرب بها المثل في التخلف في السبعينات حقى 2000 أصبحت الان دولة فاشلة لانها استعملت الإنجليزية بدل الفرنسية في المدارس و المختبرات
شوفو gooogle يعطيكم التفاصيل حول اللغة الفرنسية و التضامن الفرنسي العلماني على الدول الأفريقية و العربية هههه
هؤلاء لايريدون مصلحة ابناء الشعب .
..اللغة العربيو ليست لغتنا الام هل هناك احد يولد و هو يتكلم بها ...نريد تعويض العربية بالانجليزية ....العربية =الكلخ
لا يعقل ان يفرضوا على غيرهم ما لا يريدونه هم لابنائهم هذا يعتبر قمة في النفاق
تحتل اللغة العربية الرتبة الرابعة في العالم من حيث الاستعمال، أما الفرنسية فتحتل المرتبة التاسعة.
يكفي أنها لغة القرآن
" اسيادنا العباقرة " الذين سنوا التعريب علموا اولادهم اللغات النافعة في البعثات الاجنبية او خارج الحدود ليتربعوا بعد ذلك على كراسي المسؤولية بامتيازات لا حصر لها...والمؤسف ان التمسك بالتعريب ...والامازيغية لا يزداد الا حدة . .. قوم لا يدركون بان حسابهم يوم لقاء الله سيكون عسيرا...يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم...قوم يقولون ما لا يفعلون...والآية صريحة ..." كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون."