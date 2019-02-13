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الرئيسية | مجتمع | رفض "البيجيدي" تدريس العلوم باللغات الأجنبية يؤجل "قانون التربية"

رفض "البيجيدي" تدريس العلوم باللغات الأجنبية يؤجل "قانون التربية"

رفض "البيجيدي" تدريس العلوم باللغات الأجنبية يؤجل "قانون التربية"
هسبريس – يوسف لخضر
الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:00

يختتم مجلس النواب اليوم الأربعاء الدورة الأولى من السنة التشريعية 2018 -2019 دون المصادقة على مشروع القانون – الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بسبب خروج فريق العدالة والتنمية عن اتفاق سابق حوله.

وكان من المفترض أن يتم التصويت على تعديلات ضمن هذا القانون بالغ الأهمية داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب هذا الأسبوع، لكن تم تأجيل ذلك بعدما رفض فريق حزب العدالة والتنمية التوافق مع الفرق الأخرى للوصول إلى إجماع حول الأمر.

وتأجيل التصويت على تعديلات القانون الإطار يعني تأجيل المصادقة عليه إلى الدورة التشريعية المقبلة، التي ستفتتح منتصف شهر أبريل المقبل. وقد كانت مختلف الفرق البرلمانية تُعول على إنهاء المصادقة عليه في الدورة الحالية ليمر إلى مجلس المستشارين للمناقشة، ثم نشره في الجريدة الرسمية وانتظار مراسيمه التطبيقية.

وفي حديث لهسبريس، قال مصدر برلماني من لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب إن "التأجيل حصل نتيجة تنصل فريق حزب العدالة والتنمية من الإجماع الذي كان من المفروض أن يتحقق في قضية مجتمعية مصيرية"، وأشار إلى أن "الأمر يتعلق تحديداً بمسألة تدريس اللغات الأجنبية بالمدرسة المغربية".

ويرفض فريق العدالة والتنمية التنصيص على تدريس اللغات الأجنبية، ويدعو إلى إعطاء مكانة كبرى للغة العربية، لكن الفرق البرلمانية الأخرى اعتبرت أن تدريس اللغات الأجنبية "طريقة بيداغوجية ومرنة ووظيفية للتعاطي مع واقع التعدد اللغوي".

وينص مشروع القانون الإطار على تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة العربية، واستعمال اللغات الأجنبية لتمكين التلميذ المغربي، الذي يتابع دراسته بالمدارس العمومية، من إتقان المصطلحات والمفاهيم الناظمة لهذه المعارف العلمية.

ويرى النواب البرلمانيون الداعمون للتناوب اللغوي أن هذه الطريقة "أعطت نتائج إيجابية في مجتمعات رائدة في مجال التربية"، وأكدوا أنه "لا يمكن حرمان المغاربة من أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة، الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات التعليم العمومي، من إدراك وإجادة اللغات الأجنبية".

وتنظر الفرق البرلمانية المدافعة عن توسيع التدريس باللغات الأجنبية في المدرسة العمومية إلى موقف فريق حزب العدالة وللتنمية بكونه "تناقضاً وازدواجية في التعامل مادام أغلب أعضائه يدرسون أبناءهم في مدارس التعليم الخاص والبعثات الخاصة"، حسب تعبير المصدر البرلماني ذاته.

كما أن هذا الموقف يضع الفريق في تناقض مع الحكومة، على اعتبار أنها صاحب المشروع، الذي يعول عليه أن يكون تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم في أفق 2030، التي ستكون مُلزمة لكل الحكومات التي ستتعاقب على تسيير البلاد.

وليس هذا هو القانون الوحيد الذي سيؤجل إلى الدورة التشريعية المقبلة، فحتى القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية لم يحصل عليه توافق، حيث سيؤجل هو الآخر إلى الدورة المقبلة، ليتأخر بذلك تفعيل الفصل الخامس من الدستور ثماني سنوات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (90)

1 - مغربي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:07
واش غادي نبقاو حنا مستقبل اولادنا مرهون بأشخاص لا يعلمون ماذا يجري في العالم من تطور متسارع الوثيرة و الذي عماده أن تتقن اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة العصر .
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222
2 - متشائم الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:11
عشوائية وتخبط ،كيف يعقل أن يضع حزب يقود الحكومة مشروع قانون ويقوم برلمانييه برفضه،كفاكم حزب النفاق من البولميك الخاوي ،ترسلون أبنائكم للتمدرس باللغات الأجنبية في المواد العلمية وتحرمون أبناء الفقراء منها بحجة أن العربية لغتنا ووو.....وأنتم تعلمون الصعوبات التي تعترض التلميذ بعد البكالوريا بعد تغيير لغة التدريس
اتقوا الله في هذا الشعب
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164
3 - دارلمان الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:11
قارنو مستوى المغاربة الذين درسو العلوم بالفرنسية قبل 1984 وبعدها وقررو تدريس ابناءكم اما بالفرنسية او الفصحى.اما اذا لم يكن لديكم المال فصوتو في انتخابات 2021
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89
4 - الطامة الكبرى الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:13
مادام أغلب أعضائه يدرسون أبناءهم في مدارس التعليم الخاص والبعثات الخاصة
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83
5 - الهوى هوى الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:14
هذا هو مصير من صوت على من اتبع الهوى أقصد الهدى غايضربوا الهواء والريح والمال والضو
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73
6 - حماد فرنسا الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:15
السلام عليكم
لماذا تخلطون الأوراق و هم نفس الصورة
تكلمتم عن اللغات و هي في مقصد كلامكم اللغة الفرنسية
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29
7 - سكليس الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:16
يرفضون تدريس العلوم باللغات الأجنبية وهم يرسلون الاهل و الاحباب للمعاهد الأجنبية بالداخل والخارج وبمنح تدفعها الدولة بالملايين أما المداويخ فينتظرون دراهم برنامج تيسير ويدرسون في المدارس العمومية التي يحاولون فرض الرسوم للولوج اليها .كفى من استحمار الشعب ومن النفاق السياسي والتملق. حلال عليكم تدريس أبنائكم باللغات الأجنبية وحرام علينا نحن ذلك. غير تبوردوا علينا راه حنا الي ثقتا فيكم
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72
8 - محمد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:18
ولادهم يقريوهم في فرنسا وامريكا، وعندما يتعلق الامر بولاد الناس يقولو ليك خصنا نعطيو اهمية للغة العربية. وفي الخير ولادهم يجيو يخدمو مزيان في المغرب حيث عندهم لغات اجنبية والفقير مسكين يمشي يقرا على ابو نواس والمعري.
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83
9 - yousfi الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:22
اللغة الوطنية هي الاصلح لتعليم ان كنا نريد ان نصبح دولة فاعلة و نطور من قدراتنا العلمية و التكنولوجية مثل إندونيسيا تركيا إيران كوريا الجنوبية البرازيل كلها دول تطورت علميا و تقنيا بفض تدريس أبنائها باللغة الأم لأن إتقان اللغة الوطنية يسهل تعلم لغات أخرى و الدراسة الأكاديمية بها فيما بعد.
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-75
10 - عيسى الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:23
الإنجليزية منبع العلوم في هذا القرن أما الفرنسية فهم تترجم فقط كل جديد من الانجليزية فإذا كنا سندرس أبنائنا بلغة أجنبية فلتكن لغة العلوم والتكنولوجيا والأبحاث العلمية و H1N1 وجوجل ويوتوب والواتساب وميكروسوفت والأكلات الخفيفة والبرامج التلفزية المبتكرة وليس لغة سنتر دابيل وبتي بان فوري. صديقتي الفرنسية للأسف فاتك القطار
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44
11 - المدرسة الوطنية الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:23
إنهم لا يريدون أن يكون أولاد الشعب في نفس مستوى أبنائهم. إنهم قوم النفاق الذين لا علاقة لهم بالدين ولا الله بل بالامتيازات و المصالح وضمان مستقبل أبنائهم وانتهى الكلام.
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57
12 - فاسي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:24
المرجو المساهمة في نشر هذا الهاشطاغ على أوسع نطاق، لمساعدة مترشحي مباراة الشرطة الذين يعانون من ويلات الانتطار الطويل لوظيفة قد تاتي او قد لا تاتي
#الشعب_يريد_الإعلان_عن_نتائج_مباريات_الشرطة_ضمانا_للشفافية_و_مبدأ_تكافؤ_الفرص
من فضلكم ساهموا معي في نجاح هذه الحملة , لان عدد كبير من الشباب الذي نجح في اجتياز جميع المراحل الاقصائية فقد بوصلته بسبب الغموض الذي يلف مسالة الاعلان عن اسماء الناجحين كما هو مذكور و منصوص عليه في الجريدة الرسمية
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2
13 - said الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:25
إذا كانت بالفرنسية بلاش أما بالإنجليزية نعم رغم أنه الطبيعي هو التدريس باللغة المحلية٠ فإسرائيل صنعت القبعة الحديدة بالعبرية وكوريا الرائدة في التكنولوجيا بالكورية الجنوبية واليابان التي كانت من أفقر الدول باللغة اليابانية ومن ذهب منكم إليها فحتى آلات تذاكر القطار باليابانية٠ وغيرهم من الدول٠ درست في ألمانيا وجميع المصطلحات تتم ترجمتها فما المشكل لو درس المغرب بالعربية على أن يحدث معهدا متخصصا في ترجمة الأبحاث العلمية ويركز كثيرا على الإستثمار في البحث العلمي٠ وعلى من ينعتون العربية بالفشل أقول لهم هي تعكس فشلكم ولو كنتم مثل أسيادكم الذين أعطوا للغاتهم إهتماما لكانت من أولى اللغات تدريسا للعلوم٠
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-10
14 - حدو الكابران الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:26
الى متى سيبقى مصير تعليم ابناء الشعب بيد هذه الدكاكين السياسية .ان كان ولا بد من التعليم باللغة العربية فيجب ان يكون من الروض الى التخرج من الجامعات والمدارس الكبرى وحتى في المدارس الخصوصية. اما ان يخضع التعليم لدماغوجية الاحزاب ويدرس بخليط من اللغة العربية واللغة الفرنسية فهذا لم يعد مقبولا والنتيجة امامكم تعليمنا في الحضيض .
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19
15 - الرحمني الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:27
لماذا. يقولون تديس العلوم باللغات الاجنبية. ونحن نعرف أنهم يقصدون لغة. أمهم. فرنسا. الفرنسية. تفقد. قيمتها في بلدها. اذكروا لنا. دولا متقدمة. تستعمل الفرنسية كلغة. للعلم ما عدا المستعمرات الفرنسية. في افريقيا أما مستعمراتها في اسيا. فبمجرد استقلالها طلقت الفرنسية معها
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19
16 - استادة الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:27
غالبية الطلاب يتعلمون في المدارس اللغه العربيه وقواعدها كما يتعلمون قواعد الفيزياء أو قواعد أي لغه أخرى أجنبيه , فحين يقول لهم الأستاذ:مبتدأ وخبر ونائب فاعل ومفعول به ومفعول معه ومفعول لأجله, يرتبك الطلاب وتنعقد ألسنتهم وكأن الأستاذ يحكي شيئاً كأنه لغز محير..
إحنا اليوم بحاجه للغوين حديثين جداً يراقبون كلام الناس ومخرجات حروفهم وعلى هذا الأساس يضعون لنا قواعد لغويه حديثه تشكل بمجملها قطيعه مع التراث واللغه حتى وإن كتب بها 100كتاب سماوي.
هذا الكلام جريء جداً , وأنا مسؤولة عنّه , ما الذي نستفيبده من لغه ميته غير صالحه لا يستعملها الناس في حياتهم العامه؟......
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6
17 - said الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:27
انتم آخر حزب مريض يمكن أن يتكلم عن منضومة التعليم خوضوا في التحرش. .تعدد الزوجات ...تطليقهم والزواج بمراهقات في سن بناتكم واحفادكم
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33
18 - hassia الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:28
هؤلاء ولائهم للاخوان وليس للوطن.هل أجيال ما قبل التعريب,لا تقرأ القرءان,لا تصلى,لا تصوم ولا تحج,هل لاتتقن العربية بشعرها وأدبها بما فيها الجاهلى.الاخوان يريدون قتل المدرسة العمومية وإجبار المواطنين بتسجيل أطفالهم فى المدارس الجرة(تبزنس) حرام
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23
19 - marocain d'ailleurs الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:29
إذا أسندت الأمور لغير أهلها فأنتظر الساعة. لا حول ولا قوة إلا بالله.
الاخوانجية لايعلمون
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22
20 - ملاحظ الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:30
من البديهي ان تكون لغة التدريس في اي مجتمع هي اللغة التي يفكر بها المتمدرس في يقظته وفي احلامه
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13
21 - كمال // الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:31
ابناؤهم يدرسون العلوم باللغة الانجليزية و الفرنسية و ابناء العموم يدرسون بالعربية مفارقة عجيبة و غريبة
نحن نعيش في بلد ديموقراطي ومن المفروض ان يكون التعليم نوعا ما مستقلا و لا تتدخل فيه الاديولوجيات هذا اذا كنا نريد فعلا الخير لهذا البلد
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22
22 - عدنان الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:32
ولكن هل الفرصة سانحة لكي تدرس العلوم بالانجليزية رغم أن هذه اللغة كانت مغيبة منذ الاستقلال حتى وقت قريب، عندما تحل الإنجليزية محل الفرنسية المهيمنة على كل شيء آنذاك يمكن ان نقول لقد تحررنا
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9
23 - ht.brahim الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:32
فليتقدم هؤلاء المتمسكون بتدريس العلوم بالعربية بالتصريح علانيتا باللغة التي يدرس أو درسوا بها أبناءهم تلك المواد. من الإبتدائي إلى الباكلوريا.
هل يعلم المغاربة أن تعريب المواد العلمية من الابتدائي إلى الباكلوريا بدأ منذ سنة 1980، دون تعريب التعليم العالي العلمي إلى اليوم !!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟
أدرس بالعربية إلى حدود الباك ثم انقلب للفرنسية إذا كنت علميا في التعليم العالي. و باااااااااااازززززز
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13
24 - غيور الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:35
موقف صحيح الاهتمام الاول يجب ان يعطى للغة العربية لان ايدولة تدرس اباءها بغير لغتها لن تصل مطلقا او تصبح عرجاء فى هويتها وان كان لابد من الالمام بلغات اخرى فالانحليزية اولا قبل الفرنسية وبعدها تاتى باقى اللغات اما فتح المجال لفرنسية تلبية لرغبات المتفرنسين والمستعمرين فلا تليق بابناء المغرب
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-8
25 - معلق الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:36
خير مثال على ذلك,الدولة الاولى عربيا في التعليم تدرس باللغة العربية والغريب في الامر ان اطر التدريس فيها من المغاربة.
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-10
26 - عبد الرحيم الورديغي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:36
هؤلاء البيجيديون بلداء..
اللغة العربية لا تكفي،جميع المرافق الطبية،والصيدلية والمخابر،وتقنيات الفلاحة،والصيد البحري والصناعة والتجارة التي نعيش بها،كلهم با لفرنسية والإنجليزية ،والعربية أصبحت لغة الخرافات والحكايات،وقليلة ودمنة..الخ..
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18
27 - استاذ الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:38
حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال يستعملون السياسة في التعليم وهو امر خطير مسلسل التعريب الذي تم اواخر 80 كان كارثة بكل المقاييس وها هو الام حزب العدالة والتنمية يقوم بنفس الدور، عندما نقوم بتمجيد لغة ونعتبرها مقدسة دون ان تكون هذه اللغة لغة علم ( بمعنى ليست لغة مختبر ) فنحن نرهن مستقبل اجيال باكملها، تجربة تدريس المواد العلمية بالفرنسية تجربة ناجحة و تجربة مسار دولي ناجحة بإمتياز لايمكن ان يدرس التلميذ المواد بالعربية في الثانوي الاعدادي والتاهيلي و يكمل في الجامعة ويصطدم بالمواد تدرس بالفرنسية، يريدون ان يدس ابناء الشعب بالعربية بينما هم أبناءهم يدرسون في البعثاث الاجنبية وتركيا ، إتقوا الله في ابناء هذا الوطن و التعليم والاستاذ فلقد وصلنا للحضيض بسبب السياسة والايديولوجيات الجوفاء.
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22
28 - Non et Non الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:39
وتنظر الفرق البرلمانية المدافعة عن توسيع التدريس باللغات الأجنبية في المدرسة العمومية إلى موقف فريق حزب العدالة وللتنمية بكونه "تناقضاً وازدواجية في التعامل مادام أغلب أعضائه يدرسون أبناءهم في مدارس التعليم الخاص والبعثات الخاصة"، حسب تعبير المصدر البرلماني ذاته.

Je ne veux pas detruire l'avenir de mes enfants en leurs enseignants l'Arabe qui ne sert qu'a produire la segregation, haine, ignorance et des armees de chomeurs
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14
29 - مجرد رأي (1) الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:40
مشكل التعليم، منذ الستينات إلى اليوم، كالمرض المزمن. كلما أتت حكومة جديدة، حاولت، دون جدوى، إيجاد الدواء الناجع. فيلتجؤون إلى "المسكنات" لتبرير نواياهم وإرادتهم المزعومة. فيبقى المرض على ماهو عليه حتى يستفحل. فتأتي الحكومة التي بعدها، فتجد نفسها أمام الأمر الواقع، وتقوم بنفس العملية، وهكذا دواليك !!! إلى متى، الله أعلم.
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7
30 - الحسين الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:43
اللغات الأجنبية تعني عند الدولة العميقة لغة المستعمر الفرنسي التي فرضت على المغاربة بالقوة ولم يختاروا يوما ما .
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6
31 - بروال الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:44
البيجيدي اتوا على الاخضر واليابس وهاهم يمنعون اللغات الاجنبية اللغات الحية لغات اصحاب التيكنولوجيا والديموقراطية لغات التقدم والازدهار لغات العباقرة والخبراء يبحثون على التقاعد السمين .....
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12
32 - بدر المغربي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:44
هل تعلمون أن النصارى كانوا يتدارسون و يدرسون العلوم باللغة العربية إبان الحكم الإسلامي على أيادي علماء المسلمين... و الآن نشاهد ظاهرة التنصير اللامباشر عبر وكلاء عباد الصليب... ( لا لفرنسة الدولة و مناهجها التعليمية، و لا لسياسة فرض الأمر الواقع على الشعب المغربي إلا عبر الاستفتاء و التشاور مع الشعب) لأنه هو من يقرر المصلحة العليا للدولة و ليست الحكومة.
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-14
33 - مغربي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:45
منذ متى البيديجي تهتم بأولاد الشعب أليس حكومه هذا الحزب هي من أضافت ساعه وأصبح أولاد الشعب يخرجون في الظلام للالتحاق بمدارسم اما اولادهم هم يدرسون الفرنسيه يتابعون دراستهم العليا في جامعات أوروبا وأمريكا بأموال الشعب.
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11
34 - ابو حفصة الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:46
تخيلوا لوطلب من ابناء فرنسا دراسة المواد العلمية باللغة الانجليزية التي هي لغة العلم و التكنولوجيا؛ ماذا سيحصل؟ علما أن الطفل يستمد تصوراتة من محيطه و الذي تعتبر اللغة الأم جزء منه. وهل الطفل الياباني أو الالماني أو في أي دولة أخرى يدرس اي مادة بلغة غير لغته الأم؟
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5
35 - mariem الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:50
العدالة والتنمية سلاو قراو ولادهم ومنحوهم مناصب حتى اللي مستواه ضعيف ارسلوه لتركيا واولاد الشعب يمشيوا للتكوين الغير المفيد..
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7
36 - Aigle marocain الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:52
العربية لا تناسب العلوم ولا توافق التكنولوجيا ومكانها المناسب هو المسجد.
L'arabe ne convient pas aux sciences et elle n'est pas en harmonie avec la technologie et son lieu naturel est la mosquée.
pour rendre nos éléves des idiots et des paresseux il faut continuer à enseigner en arabe; cette arabe est la source de tout nos malheurs.Pour que notre Maroc se développe ,s'évolue et se progresse il faudra que l'arabe se dégage et s'éloigne de nous et que les Pjdistes se dégagent aussi
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9
37 - اللغات...! الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:52
لا يجب و لا يحق لحزب ما أن يفرض نفسه على تعليم المغاربة ...! ما هذا " التخربيق " اللي وصلنا إليه ؟ دراسة العلوم الطقنلوجية و البحوث العلمية لا يمكن تدريسها بالعربية لأن في النهاية الطالب إن هو أراد تكميل دراسته
سيطلب منه ترجمة ما قرأه بالعربية ...و بهذا ستضيع وقتا كثيرا و سيدطر إلى الاعتزال 90 % و ضاع مستقبله....لأن العربية في الوقت الراهن محدودة و لم تدخل منافسة العلوم التقنية العالمية...؟
لا تلعبون بمصير البلد و العباد ...و قد سبقكم
احزاب و كانت النتيجة هي الضياع للتعليم برمته
و ما زال يتدبدب لحد الآن ...( المغاربة مسلمون و يحبون العربية أكثر منكم...لكن يريدون تعليم في المستوى العالمي...! إيوا افهم إلى بغيت تفهم... )...؟
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6
38 - عبد الوهاب الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:57
هل اليابان او الالمان يدرسون اولادهم الانجليزية او الفرنسية كفى كدبا يجب ان نعلم اولادنا اللغة العربية هي الاولى و يجب ان يكون التعليم الجامعي بالعربية و يجب ان يتقنوا لغة الام و في نفس الوقت يجب اتقان اللغات الاخرى للمعرفة و التواصل اما ان الحزب العدالة و التنمية فهو يعلم لمادا رفض التدريس باللغات الاجنبية لان الدين يدافعون عن هدا الطرح يقصدون فقط الفرنسية لانهم في الحقيقية وكلاء الفرنسيين بعد الاستعمار.
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-7
39 - سيمو الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:59
الاخطر من كل هذا هو ان تلاميذة الباكاليوريا السنة الاولى علوم رياضيات و علوم تجريبية يجتازون امتحان الباكلوريا فقط في مادة التربية الاسلامية و الجغرافية و العربية و مواد ادبية و يتمُ إغفال الرياضيات و الفيزياء
و المواد العلمية كليا ، هذا امر لا يوجد الا في المغرب /!!؟؟
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-1
40 - بوجمعة الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:05
اظن ان على الملك ومن واجبه سحب كل الصلاحيات من حزب البيجيدي الذي سيؤدي بالمغرب لكوارث كبيرة . حزب ليس بوطني ولا يفكر في مصلحة البلاد عينه فقط على ماذا سيجني من اموال هذه البلاد لصالح الاخوان المسلمين وهذا سيؤدي الى اغراق البلد وسيؤدي ان تم تركه يفعل ما يشاء الى تدمير وتشتيت هذا البلد
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6
41 - achraf الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:06
البيجيدي كيقريو اولادهم في تركيا واحنا اولادنا يتفرض عليهم الحصار
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5
42 - haroun الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:07
التعليم يجب ان يسحب من البرلمان وان لا يكون ضحية مزايدات سياسية واديولوجية تخبر تعليمنا... فأكثر من ثلثي البرلمانيين في الغرفتين لا يفقهون شيئا فيما يناقشون ولا مستوى لهم للتقرير في مصير أبنائنا وكل ما يجيدونه هو رفع اليد او إنزالها... التعليم يجب ان يبث ويحسم فيه ناس أكفاء من مستويات عليا في الميدان بعيدا عن السياسة والايديولوجيات الفارغة.... و99 في المائة من البرلمانيين يدرسون ابناءهم في مدارس خصوصية حيث اغلب المواد بلغات اجنبية... فكفاكم تخريبا لتعليمنا
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3
43 - مغربي حر الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:08
الشعب يريد التدريس بالفرنسية لجميع المواد العلمية التجريبية و الرياضية و حتى الانسانية.
و اقتصار تعليم اللغة العربية و الامازيغية و ادبيهما بهاتين اللغتين
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-6
44 - karim الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:08
رغم انه العبث بالتعليم انا انصح أولا بتكوين أساتذة يمكنهم التدريس باللغة الفرنسية واركز على بداية التغيير من أقسام التعليم الإبتدائي
الله ياخد فيكم الحق
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45 - مغربي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:11
رقم 28 عبدالوهاب
وش لغة العربية الفصحة محلية
عجبتني تكلمتي على اليبان
بغينا بحال اليبان الصين اتوركيا امالزيا ايران
امازيغية اوالدريجا لغة الام....
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3
46 - رشيد البقالي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:15
الأمر بسيط في الفهم.
هناك صراع بين جناح عربي- إنجليزي من جهة وجناح فرنسي من جهة أخرى.
العربي- الإنجليزي يريد تطوير التعليم ومنه الاقتصاد الوطني على غرار التحول الذي حدث في رواندا، أما الجناح الفرنسي فيرى في تغييب الفرنسية فقدانه للسلطة السياسية والاقتصادية وتغييرا للنخبة بما يهدد مصالحه.
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4
47 - عبدو الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:15
أنا مواطن مغربي احب وطني واعتز باللغة العربية لتدريس دين الإسلام وتاريخ بلادي والتربية الوطنية ولاكن لغة الخبز والعلم والتقدم التكنولوجي هي الإنجليزية ولا مفر منها .
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5
48 - المواطن الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:17
مشكل التعليم ليس مشكل لغة او لغات!!!!!!!=
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5
49 - Rudyman الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:31
Mr. Prime Minister and his fellow party members must understand that Moroccans are not against learning Arabic; it is our mother language and it is our constitutional duty to protect and prosper Arabic. However, our kids need also to be able to study and master foreign languages to be able to acquire international knowledge in order to compete with their global peers. Even from yours and your party’s perspectives: learning a foreign language is not a sin!
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50 - منى الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:35
اظن ان تدريس المواد العلمية بلغة اجنبية يبقى افضل الاختيارات. من جهة هذا الاختيار سوف يعفينا من الخوض في نقاش استعمال احدى اللغتين الرسميتين الذي قد يطرح في هذا الصدد، حيث سيخرج علينا ولاشك احد الطرفين منددا باستعمال لغة دون اخرى الا ان كان التوجه استعمال كلتيهما، وهو امر غير عملي ومن شانه تعميق مشكل التلميذ حالا ومستقبلا عن الولوج الى التعليم العالي. ومن جهة ثانية ، نحن نعلم ان لغة تدريس المواد العلمية في الجامعات هي اللغة الاجنبية ، فلماذا نضيع على اجيال فرصة تدعيم كفاءاتها العلمية والعملية المستقبلية بخوضنا في نقاشات غير عملية . من جهة ثالثة اللغة العربية واللغة الامازيغية مكانتهما محفوظة داخل المنظومة التعليمية ، فباقي المواد الاخرى كلها سوف تدرس
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51 - sana lbaze الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:37
أخبرني أحد الآباء أن ابنه الذي يدرس في المدرسة الابتدائية يهتم فقط بمذاكرة مادة التربية الإسلامية ، ويهمل المواد الأخرى كالرياضيات والفرنسية وغيرهما . وعندما سأله عن سر عدم اهتمامه بالمواد الأخرى ، أجابه بأن المعلم هو الذي نصحهم بإعطاء أفضلية لمادة الشريعة الإسلامية على حساب المواد الأخرى ، لأن الرسول محمدا أوصى بذلك في الأحاديث النبوية ، حيث قال : « من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » ، وقال : « إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر»، والمقصود بالعلماء الذين يرثون الأنبياء هنا هم علماء الدين ، مثل ابن تيمية أو القرضاوي ، لأنه ليس مقبولا ـ عند المسلمين أن يرث أينشتاين أو نيوتن أو داروين الأنبياء ، وخاصة النبي محمدا .
هذه الحادثة هي التي دفعتني إلى كتابة هذه المشاركة التي من خلالها أود توضيح جانب من نظرة الإسلام إلى العلم .
يفتخر المسلمون على غير المسلمين بأن دينهم يتميز عن بقية الأديان الأخرى بحثه المسلمين على طلب العلم من يوم الولادة إلى يوم الوفاة ، حيث يوردون شواهد على ذلك من القرآن والسنة ..تابع
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52 - Anas الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:40
الشعوب لها لغة الهوية لغة الأم، تلقائية منذ العامين ذون المدرسة.الثانية غالبا الانجليزية كلغة التكوين و البحث العلمي. لغة الأم مهمة جدا في تكوين الشخصية و فهم اللغات الأجنبية كأداة وسيطة.في حالنا لايمكن أن تكون العربية ،لان المواطن يفهم بعض الكلمات المنفردة، لأكن لايستطيع تكوين جملة سليمة رغم المجهود و الاجبارية في المدرسة. تلاعب سياسي بالعقول منذ الخمسينات مع بداية التعريب الهوياتي بتدخل من دول الشرق الاوسط حيث تم ترسيم اللغة العربية1962 لأول مرة.هناك أمازيغ لا يعرفون كلمة واحدة من العربية مع ذالك يعتبرونها لغة الجنة. هذه خدعة. اليوم نخدع الشباب بطريقة عصرية نروج على أن لغة العرب لغة التكوين العلمي.يا العجب فقط في شمال أفريقيا. وراء هذا الضغط ملايير من الخليج و دراسات دقيقة مكتملة من الجامعة العربية تتعدى اللغة إلى ممارسات تعريبية خطيرة بوثائق إدارية صريحة.كثير من الأمازيغ ضيعوا لغة أمهم بسبب التعريب، فوقع لهم فراغ لغوي و بالتالي اضطراب في الشخصية فأصبحوا يدافعون بشذوذ عن لغة أجنبية لايعرفونها.فقط لأن أصحابها احاطوها بالقداسة والاجبارية من أجل التوسع القومي.
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53 - مواطن الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:41
انا اطالب بحقي في تدريس ابنائي باللغات الأجنبية.
للي بغا العربية شغلو هاداك
انا خويا فرنسا للي نقداتو من البطالة.
لا اريد العربية
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8
54 - براهيم أبودرار الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:49
الى : 34 ء ابو حفصة

تدريس اللغة الإنجليزيةفي المدارس العمومية الفرنسية إجبــاري ابتداء من القسم الأول إبتدائي ( في سن الخامس للطفل ) وينطلق الطفل باللغة الأجنبيةالثالثة في دخوله الإعدادي ...!

** أمـا العربية " الفصحى" فتدرس إختياريا في نفس مقام " اللاتنية "

** والبواجدة يعرفون ذلك جـيدا ( اغلب أبنائهم يدرسون في فرنسا



براهيم أبودرار
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55 - هبة الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:53
يجب الاطاحة كليا بهذا الحزب المنافق، كيف يعقل اننا ندرس العلوم في الجامعات والمدارس العليا بالفرنسية ولا نقبل تدريس نفس العلوم قبل البكالوريا بالفرنسي اريد ان افهم فقط ? الأفارقة الذين يدرسون مع ابناءنا هنا في المغرب في كليات الطب ومدارس المهندسين أصبحوا يتفقون على ابناءنا في هاته العلوم لا الأبناء يجدون صعوبة في فهم العلوم لأنها معربة في الثانوي ومفرنسة في الجامعي ناهيك ان الدراسة بفرنسا مباشرة بعد الباك ربما هناك غرض في نفس يعقوب ربما يخافون على مدارسهم الخاصة الكثيرة تفلس بعد هذا المتغير
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56 - الهواري الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:56
رفض "البيجيدي" تدريس العلوم باللغات الأجنبية يؤجل "قانون التربية"
رد على أستاذة رقم 16
حين يقول الأستاذ لطلابه: مبتدأ وخبر ونائب فاعل ومفعول به ومفعول معه ومفعول لأجله، يرتبك الطلاب وتنعقد ألسنتهم وكأن الأستاذ يحكي شيئاً كأنه لغز محير، فهذا يرجع للأساتذة أنفسهم وتتحملون فيه كامل المسؤولية؛ إذ هؤلاء الطلبة لم يأتوا من الشوارع أو من مزارع أو من معامل أو من وراء الكراريس...؛ بل أتوا من أقسام الدراسة عند أساتذة آخرين. إذن المشكل يكمن في طريقة التدريس التي لا يستفيد منها الطلاب أي شيء ولا ذنب لهم فيها. وعلى هذا الأساس لا داعي لوضع قواعد لغوية حديثة مادام المشكل في من لم يستطيعوا تبليغ المعلومة لتلامذتهم الأبرياء. أما اللغة العربية ليست ميتة؛ بل هي حية على غرار لغات أخرى، وستوجد حتى في الآخرة على رغم أنف الكارهين لها. ملاحظة: لا نقول {مخرجات} حروفهم؛ بل نقول: مخارج حروفهم.
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6
57 - مومو الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:01
أن موقف نواب العدالة والتنمية انقلب مائة درجة، بعد أن كانوا متفقين على تمرير التعديلات بالاجماع، حيث اشترطوا إغلاق ملف كل من "عبد العالي حامي الدين" و"أمينة ماء العينين" لتمرير هذه التعديلات.
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5
58 - مجدوبي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:01
Il faut bien savoir que actuellement que la grande partie de tout les domaines technique (ingénierie , médecine, recherches, etc ) sont rédigés et développés en anglais et oblige tous ce qui opère dans des métiers techniques (ingénieurs, enseignants, etc..) nativement formé en français de maîtriser l’anglais pour suivre les évolutions technologiques, surtout la documentation des systèmes (machines, guides d’exploitation , etc..) qui sont le plus souvent en anglais .Même la plus part des séminaires congres au niveau international sont en anglais . On voit ici même le français devient insuffisant. Si donc on a pour objectif de former nos futures élèves pour relever et suivre les défis technologiques ne faut il
Pas alors garder les matières scientifique en français au moins et encore mieux en anglais .
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59 - kattani simo الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:02
هذا الحزب لم يكن عائقا أمام اصلاح التعليم فقط بل امام تقدم وازدهار الوطن باكمله نعم قام ببعض الاصلاحات لاكن لقد استنفد جميع طاقاته حان الوقت لكي كي يترك غيره يقوم بالتسيير
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60 - sana lbaze الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:04
.... فأول آية من القرآن نزلت هي : « إقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، إقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الإنسان مالم يعلم » ( سورة العلق ـ الآيات من 1 إلى 5 ) .
ويوجد آيات أخرى تتكلم عن مكانة العلماء ، ومن هذه الآيات : « قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون »( الآية 9 من سورة الزمر )
« إنما يخشى الله من عباده العلماء » ( الآية 28 من سورة فاطر)، « وقل رب زدني علما » ( الآية 114 من سورة طه).
عكس ما هو شائع بأن أول ما نزل من القرآن هي سورة العلق ، يرى الإمام علي بن أبي طالب أن أول الوحي هو : « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » ( الآية 151 من سورة الأنعام ) . وقال جابر بن عبد الله الأنصاري ، وهو من الصحابة الكبار ، بأن أول آية نزلت على الرسول هي : « يأيها المدثر » ( سورة المدثر ) . ذكرت هذا لأبين أن فيه غموضا كبيرا في التراث الإسلامي ، ويجب أن يخضع للدراسة المعمقة والتمحيص الدقيق .
تفسير الآية الأولى من سورة العلق : « إقرأ بسم ربك » : لقد اختلف «علماء » التفسير في تفسير هذه الآية . يرى القرطبي بأن معناها « إقرأ القرآن وافتتحه باسم ربك » . نلاحظ بأن كلمة « إقرأ »
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61 - غاضب الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:04
لم يبق لكم الا بضع شهور لتخرجوا علينا بقرار الرجوع إلى القرون الوسطى عبر ألواح خشبية وصلصال وكتابة بالقلم القصبي والصمغ الاسود والفقيه بقضية الطويل والفلقة.ثم ننام عند غروب الشمس وصباحا نستيقظ فجرا للذهاب إلى رعاية الأغنام وعبادة الأصنام ثم بكم عمي فهم لا يرجعون.تقدمنا بكري.ادرسوا التاريخ والفلسفة لتكتشفوا الطريق.
دعواتنا لكم بالرحيل المعجل ففي بلا دنا أطر قادرة على الفعل السياسي السليم بالآلاف.
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62 - سمير الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:07
لمخير فيهم خاشي ولادو فلا ميسيون ! ( البعثة الفرنسيي ) .... ما كاين لا دفاع على لغة عربية ولا شوفينية ولا ستي حمص ... ألسبب الرئيسي هو أنهم بغاو إكلخو ولاد الشعب ، و ما يزاحموش ولادهم على مناسب الشغل المزيانة .... ( اللغة العربية لغة ميتة في سوق الشغل ديالنا ... بغيتو ولا كرهتو ... كونتر دابيل هو اللخر طالبين فيه اللغات الجنبية ) ...



الله ياخد فيكم ألحق آ الخوانجية المنافقين !
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12
63 - Abou anas الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:10
كل الشعوب المتقدمة تقدمت عندما درَّست بلغتها الأم، السبيل الوحيد لتقدم هذا البلد المنكوب هو الإعتماد على اللغة العربية في التدريس.
و إن كان ولابد من إعتماد لغة أجنبية فعليكم باللغة الإنجليزية أما اللغة الفرنسية فأكل عليها الدهر و شرب، أعطوني بلد واحد استعمرته فرنسا و تقدَّم؟
اللذين يطالبون باللغة الفرنسية لايحبون الخير لهذا البلد.
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64 - مواطن مغربي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:10
يعلمون ابنائهم في المدارس والجامعات الاجنبية من اجل احتكار المناصب الاقتصادية والسياسية .

ويعلمون ابناء الشعب اللغة العربية وخزعبلاتها من اجل ممارسة الرقية وكل اشكال الشعودة.
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11
65 - hamidou الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:20
وتنظر الفرق البرلمانية المدافعة عن توسيع التدريس باللغات الأجنبية في المدرسة العمومية إلى موقف فريق حزب العدالة وللتنمية بكونه "تناقضاً وازدواجية في التعامل مادام أغلب أعضائه يدرسون أبناءهم في مدارس التعليم الخاص والبعثات الخاصة"، حسب تعبير المصدر البرلماني ذاته.
هدا يكفي لتجار الدين يلعبون بمستقبل المغاربة من اجل كرسي برلماني
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3
66 - توناروز الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:28
لغة العلوم هي الانجليزية و لغة التخلف اللغة العربية و اللي باغي الخير لاولاد المغرب يدرسهوم باللغات الاجنبية و كل الوضاءف في الخليج و العالم تطلب من يتقن الانجليزية
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67 - Skouza الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:29
الى كانو عدي يقريو الوليدات باللغه الانجليزيه انا مع والى كان غير الفرنسيه فانا ضد كفانا من اللغه الفرنسيه وتبعيه لتلك الدوله وكاننا نكون من اجل فرنسا
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68 - مغربي من الأعماق الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:30
العلوم يُنتجها الغربيون وهم من يضع لها المصطلحات والأسماء والقواعد،
عندما يُنتج العرب العلوم حينئذ لندرس هذه العلوم بلغة العرب
العرب جاؤونا بالشعر والشعر يُدرس بالعربية .

لا تُدمروا تجربة المسالك الدولية اليت بدأت تُعطي أكلها.
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69 - fatima الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:45
لماذا تتكلم الناس باللغة العامية في كل الميادين وبنفس الوقت يسحبون خناجرهم وأسلحتهم تتمددُ أمام أعينهم وأعيننا إذا قلنا لهم بأن اللغة العربية الفصحى قد نسيها الله ولم يعد يذكرُ منها شيئا؟
استغرب جدا حين أشاهد برنامجا تلفزيونيا لمتحدث يدعو لضرورة المحافظة على العربية الفصحى وبنفس الوقت يتخلل كلامه جملا كثيرة باللغة الدريجة!! وبعض أساتذة النحو حين ينهون محاضرتهم ويلحق بهم الطلاب إلى مكاتبهم تجدهم جميعا يتحدثون باللغة الدريجة مع غالبية الطلاب.
تخيلوا معي شيوخ المساجد وهم يحاضرون محاضرات دينية عن القرآن والحديث والسنة وبنفس الوقت في كثيرٍ من الوقائع لا يستطيعَ أي واحدٍ منهم أن يعبر تعبيرا دقيقا عن الذي يجول في خاطره إلا حين يستعمل الجُمل والكلمات الدريجة,وفي الفضائيات أستمع لها أحيانا بكثرة فأجد المحاضر لا يستطيع التعبير عن الذي بداخله إلا إذا تكلم بكلمات وبجمل عامية وأمثال شعبية باللهجة العامية.
وكل أولئك لو تحدثنا معهم بالعربية الفصحى لظنوا بأننا نسخر منهم,وكل أولئك يدعون للعربية الفصحى ويعتبرون اللغة العامية لهجةً وليست لغةً....
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70 - مراد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:07
بصفتي استاذا ودرست بالعربية و أدرس بالفرنسية ارى ان المشكل يكمن في اننا نخلط بين تعلم اللغة الفرنسية كمادة الى جانب مواد اخرى واستعمال الفرنسية لتدريس كل شئ. نرجع كذلك فشل التعليم لتعلم الفرنسية وهذا خطأ. المشكل كذلك في ازدواجية لغة التدريس بين المدسة العمومية و الخصوصية وهذا خطأ وينم عن ترهل الدولة التي لم تعد باستطاعتها فرض برنامجها على الكل. للخروج من هذا المأزق يمكن تدريس الكل باللغات الوطنية مع تجهيز الثانويات بمختبرات لتعليم الانجليزية لمن اختار شعبة علمية وموازاة مع ذلك مغربة الإدارة العمومية لانه للأسف اصبح المغرب كجزر الموز التابعة لفرنسا. اتعجب لبعض الاساتذة في تعاليقهم كيف يرمون اللغة بالقصور ويتناسون ان القصور من الاستاذ والمنظومة التى لا تستمع للاستاذ وهذا من الابتدائي العالي. وفي الاخير لا يجب ان يخضع التعليم لمزايدات السياسين خصوصا الجاهلون منهم.
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0
71 - استاد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:17
لغة تدريس المواد العلمية يجب ان تكون مثل اللغة التي تدرس بها في التعليم العالي ، مادون دلك فهو تكليخ لأبناء المدارس العمومية
في التعليم الخصوصي ،اصبحت تدرس هده المواد التقنية والعلمية باللغة الفرنسية بل وحتى الانجليزية ولم يلقى دلك معارضة من طرف هؤلاء المفقرين الدين يبحثون عن الفقر وتنمية الفقر ، في الوقت الدي تبحث فيه الشعوب الاخرى عن التقدم والرفاهية
سوف يصبح المغرب وفق هدا التعنث اللغوي اقل من الدول العربية التي كنا نصدر لها الاطر النربوية
يجب اخد بآراء أصحاب الاختصاص بدل التعصب لرأي العشيرة أو الحزب ، فمصلحة الناشئة يجب ان تكون فوق الاعتبار
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6
72 - عبد السلام الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:20
خطأ كبير و خلق في ايصال الرسالة!
استغرب لبعض التعليقات التي لم تركز على المسألة على ارض الواقع؛ بل ركزت على الجانب السياسي.
و حتى المقال أورد ما يلي: وأكدوا أنه "لا يمكن حرمان المغاربة من أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة، الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات التعليم العمومي، من إدراك وإجادة اللغات الأجنبية".
الحرمــــــــــــــــــان موجود لمن يتقصى الحقائق دون أن يضع نفسه في ميول سياسي. و اليكم بعض الحقائق المِؤلمـــــــــــــــــــة :
- تشكل نسبة سكان العالم القروي ببلادنا نسبة كبيرة؛ و الكثير من المناطق جبلية: لا يوجد في الكثير منها روض ابتدائي يهيئ الطفل لمرحلة دخول المدرسة+ وبعضها لغته أمازيغية( كيف يبدأ دراسته بالسنة الأولى ابتدائي و هو لم يمر بمرحلة التعليم الأولي؟ و لم يتعرف الى اللغة العربية ثم في السنة الثانية امامه الفرنسية!
- تجربة تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية أظهرت نتائج كارثية هذا العام اسالوا الأساتذة (لا تقارنوا بين التدريس بالفرنسية في السبعينات او الثمانينات فهناك متغيرات)
- اغلب المراجع مثلا بميدان الطب انجليزية مترجمة الى الفرنسية لكي ندرسها بكلياتنا؟ !!!!!
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-2
73 - وجدي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:21
العديد من الناس يخلطون بين امرين مختلفين الامر الاول يتعلق باللغات والامر الثاني يتعلق بمواد العلوم ،فيما يخص اللغات يجب ترقية اللغة العربية واعطائها الاهمية التي تستحقها داخل المنظومة التربوية لانها لغتنا الام وهذا واجب بالاضافة الى تلقين اللغات الحية وعلى راسها اللغة الانجليزية اما الامر الثاني يتعلق بلغات تدريس المواد العلمية وهذا هو الخلاف الحاصل وفي رايي يجب تدريس هذه العلوم بلغات اجنبية لسبب بسيط ان الدول الناطقة باللغة العربية لا تملك مراجع ولا مستندات ولا بحوث علمية عالمية وحتى ان وجدت فهي قليلة جدا ومحفوظة في رفوف المتاحف والخزانات اذا المشكل ليس في لغتنا العربية كلغة للتواصل لكن اهلها لا يملكون علوما لفرضها عالميا وهذا هو سبب تخلفنا مع الاسف
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-1
74 - سعد من مراكش الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:39
عجيب أمر بعض البلداء، يتكلمون عن اللغة العربية وكأنها اللغة الأم !!! هههه
منين كاتفهمو؟ اللغة العربية كذلك هي لغة أجنبية، والى بغينا نختارو لغة أجنبية اللهم الفرنسية او الإنجليزية ولا العربية لغة العصور الجاهلية اللغة الميتة التي لا يتكلمها أي قوم..
والا بغيتو تقريو باللغة الأم فيا اما الدارجة او الأمازيغية حسب المناطق..
كاينين بزاف الدول منقسمة لغويا وعادي جدا!! كسويسرا فيها 4 مناطق، بلجيكا، النرويج، اسبانيا الخ...
إلا الأمة التي ضحكت من جهلها الأمم تريد سحق كل اللغات لنشر لغة ميتة لا يتقنها أحد..
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9
75 - Casaoui الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:39
بالله عليكم! ومتى كان الخوانجية يفهمون في السياسة والإقتصاد والتعليم العلمي؟
تجار الدين لو بقوا خمس سنوات أخرى في الحكم سيعودون بالمغرب للعصر الحجري...
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9
76 - البيجيدي وريث ... الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:51
حزب الاستقلال يتابع سياسة تجهيل ابناء الشعب المغربي واقصاءهم من المنافسة في سوق الشغل الوطنية والدولية ، بسبب الحرص على تعريب العلوم.
انها جريمة في حق ابناء الفقراء المغاربة.
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77 - ملاحظ مغربي واقعي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:59
نقطة نظـام.


من المعروف أن معظم سكان المغرب هم من أصول أمازيغية..
لماذا إذن تريدون فرض اللغة العربية عليهم؟
المغاربة يريدون دراسة ابنائهم باللغة التي يفهمونه..
أما فيما يتعلق بالدروس العلمية فنريدها بلغتها الأصلية أي بالفرنسية أو الإنجليزية..
حتى هده التعاليق للإخوة القراء معظمها هم ضد تدريس العلوم باللغة العربية..
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6
78 - الموساوي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:02
لماذا تصرون على تصنيف اللغة العربية باللغة الأم؟ باراكا من الكذب والدجل
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79 - اللغة العربية والإنجليزية هو الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:16
اللغة العربية والإنجليزية هو الحل الوحيد في التعليم المغربي.
هاتين اللغتين هم أكبر تطوراً وأكبر إستعمالا في هذا العلم.

حتى فرنسا أصبحت تهتم باللغة الانجليزية والعربية.
وهذا شأن جميع الدول الغربية والعالم بإسره.
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80 - amaghrabi الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:35
بسم الله الرحمان الرحيم.هذه صفعة جيدة للذين اصموا اذاننا بتعليقاتهم بان اللغة العربية الفصحى هي لغة الحضارة ولغة العلم والثقافة ,وهاهي حكومتكم الإسلامية الموقرة تجعل حتى العلوم تدرس باللغة العربية,الرياضيات والفزياء وعلوم الكبيعة والكيمياء والميكانيك ستتعلمونها بالعربية الفصحى لغة الجنة ولغة ربنا سبحانه وتعالى,افرحوا أيها المدافعون عن هذه اللغة الأجنبية الميتة والتي ازكمت انوفنا بالروائح الكريهة من جهل وامية وتخلف ووو.والله وبالله وتالله انا اولادي اكل الحجر وادفع اجرة التعليم الخصوصي التي تعلم العلوم سواء بالفرنسية او الإنجليزية .العربية تبقى للمغاربة الذين يحبون لغة الأجنبي ويهدمون لغاتهم الاصلية من درجة وامازيغية ويحاربون حتى اللغات العالمية القوية من انجليزية وفرنسية.علموا اولادكم العلوم باللغة العربية وحينما ياخذون الباكالوريا ارسلوهم الى السعودية ليتعلموا الدين او الطب والهندسة,والسعودية نفسها تخسر على أولا دها الملايير وترسلهم الى أمريكا وانجلترا وفرنسا ليتعلموا بلغات العالم الحية, في الأخير تقولون الحكومة تفرض الغة العربية على الشعب وهم يعلمون أولادهم الإنجليزية والفرنسية
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81 - اللغة الحية الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:54
احسن لغة للتقدم هي الفرنسية لانني ارى الدول التي تستعملها كلها دول ديموقراطية و متقدمة و مستقرة و سكانها يعيشون في رفاهية و مثل هذه الدول نذكر على سبيل المثال دولة مالي و النيجر و تشاد و الكونغو و ج وسط أفريقيا و غيرها كثير أما الدول العربية التي تستعمل الفرنسية بنسبة 80% مثل الجزاءير فهي اكثر تقدما رغم انها لا يوجد بها بترول أو غاز و اكثر ديموقراطيات
أما رواندا التي استعمرتها فرنسا و تركت الفرنسية بعد الإبادة الجماعية، أصبحت الان اكثر تخلفا بل أنبوبين التي كان يضرب بها المثل في التخلف في السبعينات حقى 2000 أصبحت الان دولة فاشلة لانها استعملت الإنجليزية بدل الفرنسية في المدارس و المختبرات
شوفو gooogle يعطيكم التفاصيل حول اللغة الفرنسية و التضامن الفرنسي العلماني على الدول الأفريقية و العربية هههه
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4
82 - مغاربي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:04
انها العقد ياسادة ماذا تنتظرون من اشخاص لا يتقن اغلبهم اللغات الحية شيء متوقع ان يرفظوا التصويت زد على ذلك ان كل مشروع مهم يهم هذا الوطن يعارضونه او يوءجلونه حتى يذخل طي النسيان او يقبرونه الى الابد انهم يقتلون طموح هذا الشعب الذي تعشم فيهم خيرا يوما بعد يوم لقد ابتلينا ونسال الله الفرج
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83 - motadammir الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:06
البجيدي لايريد لا اللغات الأجنبية ولا الأمازيغية يريدون فقط علوم مثل تلك المتواجدة في رجوع الشيخ الى صباه ..دمرتم حياتنا وقوتنا واجورنا ومعاشنا والآن تريدون تدمير التعليم ...
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84 - Filali الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:10
ان اردتم ان تعرفوا حقيقة هؤلاء الباجدة اسالوا عن كبيرهم بنكيران واخوانه اين درس ابناؤهم وباي لغة باالتاكيد لم يدرسوا بالعربية .
هؤلاء لايريدون مصلحة ابناء الشعب .
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85 - Mohamed casa الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:18
هدو و اش مابغوش ايحشمو ...كلخونا باللغة العربية و قاو لنا لغة العربية لغة الام و هما يقرو و لادهم الانجليزية و الفرنسية
..اللغة العربيو ليست لغتنا الام هل هناك احد يولد و هو يتكلم بها ...نريد تعويض العربية بالانجليزية ....العربية =الكلخ
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86 - كمال الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:20
اوكي الا بغاو تدريس العلوب باللغة العربية فل يفعلوا لكن حتى ابنائهم يجب ان يدرسوا باللغة العربية مثلهم مثل عامة الشعب
لا يعقل ان يفرضوا على غيرهم ما لا يريدونه هم لابنائهم هذا يعتبر قمة في النفاق
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87 - مستكمار الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:31
الملتحون يريدون ابقاء ابناء الفقراء مجرد قطيع جاهل لا يحسن الا التصويت عليهم في المقابل يرسلون ابناءهم الى تركيا للتخصص في اللغة الانجليزية ةالعودة الى البلد للتحكم في القطيع.نريد استفتاءا عاما في هدا الامر لانه سيرهن مصير اجيال.فبعد ما فعله حزب الستقلال في ابنائنا ياتي الملتحون لتدمير ما تبقى ...
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88 - Youssf الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:35
المشكلة في قطاع تعليم ليست اللغة ولكن البنيات التحتية المتهالكة وقلة المؤسسات التعليمية ومشكل المواصلات وكثرة المناهج الموجهة لتلاميد محصورة في الحشو وقلة الموارد البشرية وضعف المختبرات لأجراء على أقل التجارب الفزياء والعلوم الطبيعية أما لغتنا العربية لغة علم كفانا أستحمارا الدول المتقدمة نهضت بلغتها القومية من يريد أصلاح التعليم عليه بأصلاح المنظومة من الفساد وليس اللغة
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89 - Abou anas الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:37
إلى سعد من مراكش،
تحتل اللغة العربية الرتبة الرابعة في العالم من حيث الاستعمال، أما الفرنسية فتحتل المرتبة التاسعة.
يكفي أنها لغة القرآن
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90 - مواطن2 الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:33
الامور اصبحت واضحة تماما...والكل ادرك ويدرك بان التعريب ثبت فشله بدليل ان آلاف الشباب المغاربة الحاصلين على شواهد عليا " بالعربية " اصبحوا شيوخا وقضوا الجزء الاكبر من حياتهم في الاعتصامات والاحتجاجات للحصول على " عمل " فلم يجدوه . الى جانب ذلك " "
" اسيادنا العباقرة " الذين سنوا التعريب علموا اولادهم اللغات النافعة في البعثات الاجنبية او خارج الحدود ليتربعوا بعد ذلك على كراسي المسؤولية بامتيازات لا حصر لها...والمؤسف ان التمسك بالتعريب ...والامازيغية لا يزداد الا حدة . .. قوم لا يدركون بان حسابهم يوم لقاء الله سيكون عسيرا...يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم...قوم يقولون ما لا يفعلون...والآية صريحة ..." كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون."
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