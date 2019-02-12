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كُتّاب وآراء
فلكي: هذه تواريخ رمضان وعيدي الفطر والأضحى
توقع الدكتور هشام العيساوي، عدل محلف وخريج دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط، وفق نتائج حسابات فلكية، أن يحل شهر رمضان المبارك بالمغرب يوم الثلاثاء 7 ماي المقبل، وأنه سيقتصر على 29 يوما، وبالتالي يحل عيد الفطر السعيد يوم الأربعاء 5 يونيو بحول الله.
وقال العيساوي، في تصريح لجريدة هسبريس، إن نتائج الحسابات تشير أيضا إلى أن عيد الأضحى المبارك سيحل بالمملكة يوم الاثنين 12 غشت المقبل، مضيفا أنه بهذا الموعد ستمتد عطلة العيد للموظفين 5 أيام، من السبت 10 غشت إلى الأربعاء 14 غشت.
ولم تتوقف حسابات العيساوي عند هذا الحد، بل توقع أن يكون فاتح محرم الحرام يوم الأحد 1 شتنبر 2019، ويوم عاشوراء في العاشر من الشهر ذاته، وأن ذكرى المولد النبوي الشريف ستحل يوم الأحد 10 نونبر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
المخزن كميسي في رمشة عين يقلب الطاولة عليك و حساباتك.
اللهم بارك في الأمة الإسلامية
الموظفون مع السي العيساوي و لو طارت معزة
نحن بدورنا نتمنى ان يتم تسويه وضعيتكم في المغرب ويسمح لكم ان تقومو بمشاعركم الدينيه علانيه بكل حريه فوق ارضكم بدون مضايقات من احد .
مغاربه الاحرار يريدون أن يكون المغرب كما كان عليه في الماضي ارضا للتسامح والتعايش السلمي بين جميع ساكنته بغض النظر عن عرقهم او معتقدهم .
وللحساب الفلكي فوائد جمة و لرؤيا سلبيات كبيرة و كثيرة. فالرسول ص إعتمد الرؤية لأنه لم تكن عنده إلا هذه الوسيلة.
لكنني أرجو من علمائنا أن يعتمدوا حساباً فلكياً موحداً على صعيد العالم و يبدأ الشهر عند ولادة الهلال لا حين رؤيته. و الله أعلى و أعلم.