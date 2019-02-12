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الرئيسية | مجتمع | فلكي: هذه تواريخ رمضان وعيدي الفطر والأضحى

فلكي: هذه تواريخ رمضان وعيدي الفطر والأضحى

فلكي: هذه تواريخ رمضان وعيدي الفطر والأضحى
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 22:55

توقع الدكتور هشام العيساوي، عدل محلف وخريج دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط، وفق نتائج حسابات فلكية، أن يحل شهر رمضان المبارك بالمغرب يوم الثلاثاء 7 ماي المقبل، وأنه سيقتصر على 29 يوما، وبالتالي يحل عيد الفطر السعيد يوم الأربعاء 5 يونيو بحول الله.

وقال العيساوي، في تصريح لجريدة هسبريس، إن نتائج الحسابات تشير أيضا إلى أن عيد الأضحى المبارك سيحل بالمملكة يوم الاثنين 12 غشت المقبل، مضيفا أنه بهذا الموعد ستمتد عطلة العيد للموظفين 5 أيام، من السبت 10 غشت إلى الأربعاء 14 غشت.

ولم تتوقف حسابات العيساوي عند هذا الحد، بل توقع أن يكون فاتح محرم الحرام يوم الأحد 1 شتنبر 2019، ويوم عاشوراء في العاشر من الشهر ذاته، وأن ذكرى المولد النبوي الشريف ستحل يوم الأحد 10 نونبر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - دايز بن زربان الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:01
سي العيساوي ..شوف لينا عافاك إيمتا غيجي المهدي المنتظر
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29
2 - abdou rabat الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:02
اللهم بلغنا رمضان وبلغ رمضان إلينا لا فاقدين ولا مفقودين. من تما لتما ربي تما
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154
3 - قمر الزمان الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:03
خويا الفلكي يوم القيامة مبانش ليك التاريخ إيمتى هههه
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-138
4 - PureMinded الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:04
كاين الحساب الفلكي و هناك ما اقوى منه و يتعلق الامر بالحساب المخزني الذي يمكن ان تتوقع منه اي شيء حتى بعد ظهور القمر.

المخزن كميسي في رمشة عين يقلب الطاولة عليك و حساباتك.
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56
5 - badr.madrid الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:09
اللهم بلغنا هذا الشهر الكريم بصحة وعافية وعلى الشعب المغربي بمزيد من المسرات و الأفراح وادفع عنه كيد الكائدين إنه سميع مجيب.
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132
6 - الهاشمي الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:13
يسمونها ضريب العمية وشوفوا الناس فين وصلت وانتما اتبقاوا مقوسين غير على رمضان وعيد الفطر وعيد الاضحى خليوهم يجيو ببركتهم الله يرضي عليكم.
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24
7 - marocain الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:14
نتمنى دوام الصحة وطول العمر لجميع المسلمين لصوم رمضان والاستمتاع بالاعياد الى جانب الاحفاد
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73
8 - يوسف الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:21
الحساب الفلكي يؤكد أن شهر رمضان سيحل يوم الاثنين 6 ماي و العيد سيكون يوم 5 يونيو ان شاء الله و هكذا يكتمل 30 يوم . لكن في المغرب نعتمد على الرؤية الشرعية بعد صلاة المغرب.
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18
9 - Professeur S J الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:25
Tout ce qui a été évoqué dans ce charabia n'a pas beaucoup d'intérêt. Ces dates sont tes facilement prévisible. on a pas besoin d'être Laurent des ponts et chaussées pour le faire. Des fois des analphabètes pratiquants les rituels religieux le font automatiquement et d'une manière spontanée et instinctive....
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-23
10 - rachid الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:32
حساباته مظبوطة. لكن اتمنى ان يكون مخطىا في فاتح محرم و عيد المولد hhhh
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10
11 - Assas الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:35
اللهم بلغنا رمضان ووفقنا الخير اجمعين
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40
12 - غريب في بلده الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:43
غالبا يكون الحساب الفلكي صحيح!
اللهم بارك في الأمة الإسلامية
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28
13 - مسيحي مغربي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 00:27
رمضان سعيد و اعياد مباركة لكل مسلم
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14
14 - Madridia.Rajawia الأربعاء 13 فبراير 2019 - 00:27
عفاك يلا ماتقولينا فوقاش نصومو العام جاي إن شاء الله ألسي الفلكي....
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-30
15 - hassan brasil الأربعاء 13 فبراير 2019 - 00:48
شوف لينا عفاك فوقاش العثماني و رباعتو امشيو بلا رجعة ههههههه
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21
16 - ولد حميدو الأربعاء 13 فبراير 2019 - 02:31
5 ايام في عيد الأضحى
الموظفون مع السي العيساوي و لو طارت معزة
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6
17 - كمال الأربعاء 13 فبراير 2019 - 05:00
١٣ مسيحي مغربي
نحن بدورنا نتمنى ان يتم تسويه وضعيتكم في المغرب ويسمح لكم ان تقومو بمشاعركم الدينيه علانيه بكل حريه فوق ارضكم بدون مضايقات من احد .
مغاربه الاحرار يريدون أن يكون المغرب كما كان عليه في الماضي ارضا للتسامح والتعايش السلمي بين جميع ساكنته بغض النظر عن عرقهم او معتقدهم .
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-2
18 - ام مهدي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 07:43
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نحن لسنا أمة حساب نحن أمة اهلة. يعني نراقب القمر. فاين انت يا سيد؟؟؟ من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام :صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاتموا التلاثين.؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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7
19 - الغريب الأربعاء 13 فبراير 2019 - 09:34
نعم نحن مع الحساب الفلكي فإنه لا يخطئُ. أما الرؤيا فإنها كثيرة الخطأ و لم تعد تواكب زماننا. يقول تعالى " و الشمس و القمر بحسبان".
وللحساب الفلكي فوائد جمة و لرؤيا سلبيات كبيرة و كثيرة. فالرسول ص إعتمد الرؤية لأنه لم تكن عنده إلا هذه الوسيلة.
لكنني أرجو من علمائنا أن يعتمدوا حساباً فلكياً موحداً على صعيد العالم و يبدأ الشهر عند ولادة الهلال لا حين رؤيته. و الله أعلى و أعلم.
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6
20 - منير الاسباني الأربعاء 13 فبراير 2019 - 10:46
واين اموال الشعب اما رمضان يعرفنه المومنون
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3
21 - الله اعلم الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:54
سنكتب هذه التواريخ المستقبلية في الأوراق وسنرى ماذا يحدث على مااظن ستي العساوي قادر على أن ينبانا بما نفطر به في رمضان
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