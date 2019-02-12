فلكي: هذه تواريخ رمضان وعيدي الفطر والأضحى

هسبريس من الرباط

توقع الدكتور هشام العيساوي، عدل محلف وخريج دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط، وفق نتائج حسابات فلكية، أن يحل شهر رمضان المبارك بالمغرب يوم الثلاثاء 7 ماي المقبل، وأنه سيقتصر على 29 يوما، وبالتالي يحل عيد الفطر السعيد يوم الأربعاء 5 يونيو بحول الله.

وقال العيساوي، في تصريح لجريدة هسبريس، إن نتائج الحسابات تشير أيضا إلى أن عيد الأضحى المبارك سيحل بالمملكة يوم الاثنين 12 غشت المقبل، مضيفا أنه بهذا الموعد ستمتد عطلة العيد للموظفين 5 أيام، من السبت 10 غشت إلى الأربعاء 14 غشت.

ولم تتوقف حسابات العيساوي عند هذا الحد، بل توقع أن يكون فاتح محرم الحرام يوم الأحد 1 شتنبر 2019، ويوم عاشوراء في العاشر من الشهر ذاته، وأن ذكرى المولد النبوي الشريف ستحل يوم الأحد 10 نونبر.