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الرئيسية | مجتمع | أطباء القطاع العام يشلون مستشفيات فاس ووجدة

أطباء القطاع العام يشلون مستشفيات فاس ووجدة

أطباء القطاع العام يشلون مستشفيات فاس ووجدة
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 13 فبراير 2019 - 11:08

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض وقفات احتجاجية بالوزرات السوداء في عدد من مدن المملكة، نتيجة "المنظومة الصحية المتدهورة"، تنفيذا لمقتضيات البرنامج النضالي الذي أعلنت عنه في وقت سابق.

أولى الوقفات الاحتجاجية، حسب بيان النقابة، ستنظم بجهة فاس- مكناس، اليوم الأربعاء، أمام مقر المديرية الجهوية للصحة بمستشفى الغساني بمدينة فاس، بينما ستنظم الوقفة الاحتجاجية الثانية بجهة الشرق، وتحديدا أمام المديرية الجهوية للصحة بمدينة وجدة غدا الخميس.

جدير بالذكر أن نقابة أطباء القطاع العام خاضت عشرات الوقفات التصعيدية بمختلف المدن المغربية، منذ بداية الموسم الجاري، احتجاجا على ما تسميه "تجاهل" الحكومة لمطالبها.

وأعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن برنامج نضالي ممتد على أربعة أشهر؛ ابتدأ بخوض وقفات جهوية ترتدى فيها الوزرات السوداء، انطلقت في يناير الماضي بمختلف جهات المملكة. علاوة على الانخراط في جميع الأشكال النضالية النوعية طيلة الأشهر المقبلة، من قبيل "مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ثم الاستمرار في البحث الميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية، وكذلك مقاطعة القوافل الطبية باستثناء مرحلي يهم برنامج رعاية"، وفق تعبير النقابة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - الصحة في خطر منذ زمن الأربعاء 13 فبراير 2019 - 11:38
من المؤسف ان نقرأ مثل هذا العنوان. الأطباء يشلوت المستشفيات. ومن المتضرر من هذا الشلل. أليس المواطن الذي يدفع الضرائب في أمله ان يجد ذلك الطبيب في خدمته بل المستشفى كلها في خدمته. مع الأسف الشديد نجد لازال مستشفياتنا تعاني والفساد. الابتزاز. والسمسارة وغياب الأطباء غير مبررة مما يؤدي إلى مواعيد طويلة الأمد لزيارة الطبيب. ان سمحت له ظروفه الشخصية..... يجب مراقبة هذا القطاع والضرب على اياد المتلاعببن بصحة المواطنين التي يجب أن تكون خط أحمر. إن أردنا التقدم والتطور. تحية للسيد الوردي الوزير السابق. الذي كان على درب محاسبة المنحرفين من أطر الصحة. هذا ما نرجو من الوزير الحالي ان يعود إلى حدو حدوة السيد الوردي
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0
2 - مريض متألم الأربعاء 13 فبراير 2019 - 11:58
مستشفياتنا اصبحت كالمقاطعات دكاترة وممرضون يتجولون في الممرات و المقاصف و المرضى يتالمون و يعلنون في صمت . أما في المستوصفات فلاتجد بعد الواحدة زوالا إلا ممرضة أو ممرض مع فام ديال الميناج .( كايسلتو بنوبة )
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-4
3 - مستشفى 36 الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:18
أصيب قطاع الصحة بمرض مزمن فتوجهوا به إلى أقرب عطار (عشاب ) ولكن لفظ أنفاسه الاخيرة وهو في طريقه إليه ... رحم ألله قطاعنا و انا لله وانا إليه راجعون.
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-1
4 - بن سلطان الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:55
قطاع الصحة للاسف قطاع مخجل ببلدنا العزيز لشديد الاسف
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3
5 - الحقيقة الغاضبة الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:47
باراكا !! الطبيب مواطن و انسان ماشي آلة او عبد . الطبيب درس او تعب باش يعيش الرفاهية ما عمركم تحلمو ان الطبيب غادي يخدم فابور في اي دولة كانت . او الطبيب فخور بنفسه لانه يقدم اشرف خدمة في الوجود واللي هي انقاد ارواح الناس ومعالجة آلامهم. شعب أمي مكلخ من انتم حتى تتعالون على الاطباء ؟ قريو غير ولادكم اللي نهار نهار خارجين ينشرون الفساد في البلاد المخير فيهوم ما تيعرف حتى يقرا ! الطبيب خاصو فلوس او ظروف عمل سليمة او معدات او تجهيزات باش يقدر يعطي ما عندوا او خاص الاطر تكون بالقدر الكافي من العدد ماشي طبيب لالف نسمة او براتب لا يكفي حتى لشراء هاتف نقال . ما قريناش في الغابة باش نخدموا في الغابة . قرينا في جامعات او في ظروف نقية ادن العمل خاصوا يكون في نفس الظروف . سؤال شحال ثمن الحياة او ثمن كبد او كلية باش تبقى عندك ما ضيعش ليك ؟ باراكا من الحقد او الحسد او الشعبوية . فدالك لن ينقص من قيمة الطبيب شيئ ابدا . ولكن تتخليو بعض الاطباء يتخلاو على دورهم الانساني متأثرا بهاد التصرفات .الطبيب ينتظر الشكر و التنويه ماشي السب والقدف . ما عاجبكمش الحال . قراو نتوما او قريو ولادكم .
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18
6 - متتبع الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:57
حيف كبير أن تعامل دكتوراه الطب كماستر في منظومة الأجور بالمغرب.
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9
7 - الصحة في خطر منذ زمن الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:28
الي صاحب التعليق الحقيقة الغاضبة. نحن لسنا أن يكون الطبيب والأستاذ والمهندس وجميع المغاربة ينعمون بالرفاهية ويتمتعون بالحياة كلها رفاه. نحن مع كل من يطالب بحقوقه المعقولة. و لكن إلى أن تصل إلى الابتزاز والسماسرة والغيابات الغير المبررة والضغط على المرضى لإجراء بعض العمليات الجراحية خارج المستشفيات العمومية بالمصحان الخواص. بعض الأطباء يقومون بعمليات جراحية داخل المستشفى العمومي بالمقابل المالي وانا لا اعمم فهناك أطباء مخلصين شرفاء فتحياتي لهم. انا اتكلم عن أولئك المنحرفين الذين لا يرحمون الفقراء الضعاف. فأنت أيها الطبيب ملزم عليك ان تقوم بواجبك لأنك تتقاضى أجرا من مال العام. مستخلص من الضرائب يدفعها المواطن. فإن لم تخلص في مهنتك فأنت تأكل الحرام انت لا تستحق أن ينادك طبيب فأنت مختلس. فإذا لم يعجبك هذه الوضعية فقدم الاستقالة وأرض الله واسعة. هذه البلاد تحتاج إلى من يخدمها ويطورها. تحية للمخلصين لهذا الوطن الحبيب
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-5
8 - بدر القتري الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:40
إن كنا سنبقى نلوم، فلنتوقف و لنتقدم، و نلتزم، مهما يقع لا ندع إخوتنا المغاربة، يتوجعون في المشتشفيات، و نكمل الوجع بالتعليقات المخيبة، التقدم أن نضحي من أجل وطننا الحبيب، كما عهدنا منذ الأزل و الله المعين
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