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كُتّاب وآراء
أطباء القطاع العام يشلون مستشفيات فاس ووجدة
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض وقفات احتجاجية بالوزرات السوداء في عدد من مدن المملكة، نتيجة "المنظومة الصحية المتدهورة"، تنفيذا لمقتضيات البرنامج النضالي الذي أعلنت عنه في وقت سابق.
أولى الوقفات الاحتجاجية، حسب بيان النقابة، ستنظم بجهة فاس- مكناس، اليوم الأربعاء، أمام مقر المديرية الجهوية للصحة بمستشفى الغساني بمدينة فاس، بينما ستنظم الوقفة الاحتجاجية الثانية بجهة الشرق، وتحديدا أمام المديرية الجهوية للصحة بمدينة وجدة غدا الخميس.
جدير بالذكر أن نقابة أطباء القطاع العام خاضت عشرات الوقفات التصعيدية بمختلف المدن المغربية، منذ بداية الموسم الجاري، احتجاجا على ما تسميه "تجاهل" الحكومة لمطالبها.
وأعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن برنامج نضالي ممتد على أربعة أشهر؛ ابتدأ بخوض وقفات جهوية ترتدى فيها الوزرات السوداء، انطلقت في يناير الماضي بمختلف جهات المملكة. علاوة على الانخراط في جميع الأشكال النضالية النوعية طيلة الأشهر المقبلة، من قبيل "مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ثم الاستمرار في البحث الميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية، وكذلك مقاطعة القوافل الطبية باستثناء مرحلي يهم برنامج رعاية"، وفق تعبير النقابة.