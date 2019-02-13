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الرئيسية | مجتمع | "الاختيار" في الخدمة العسكرية يبهج الجالية المغربية

"الاختيار" في الخدمة العسكرية يبهج الجالية المغربية

"الاختيار" في الخدمة العسكرية يبهج الجالية المغربية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:10

ابتهجت الجالية المغربية المقيمة في الخارج لإعفائها من إجبارية التجنيد، إذ ثمنت "لجنة اليقظة ضد الخدمة الإجبارية لمغاربة العالم"، التي اجتمعت بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، قرار إضفاء الطابع الاختياري على الخدمة العسكرية للجالية، مطالبة بتوجيه التعليمات اللازمة إلى الحكومة من أجل البت في الأمر.

وأشاد بيان اللجنة المجتمعة يوم 11 فبراير الجاري بـ"الخدمة التطوعية لأبناء الجالية"، مهنئا العائلات المغربية المقيمة في أوروبا ومختلف مناطق العالم بهذا القرار.

وينص مرسوم الخدمة الإجبارية على أنه "حماية للحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، ومراعاة لخصوصية العنصر النسوي، سيتم خلال عملية الإحصاء اعتماد مسطرة الترشح التلقائي لأداء الخدمة العسكرية، إذ يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يبادروا من تلقاء أنفسهم إلى ملء استمارة الإحصاء لأداء هذه الخدمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - تايكة غرماد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:28
المناطق الجنوبية معفية من جميع الضراءب والرسوم وتستفيد من الدعم في المواد والمواطنين المقيمين في الخارج معفيين من الخدمة العسكرية !!
ورموز الفساد السياسي الانتخابي والسلطوي معفيين من المساءلة !!
والريع اهم ركن للحكم والتحكم لكسب الولاء !!
ويبقى المواطن البسيط وحده هدف لكل الاجراءات المجحفة !!
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63
2 - مراد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:32
بما ان التجنيد لابناء الجالية سيكون اختياريا فاظن ان 99% لن يختار التجنيد، الناس لن تترك دراستها او عملها لكي يتجندون في بلد العلاقة الوحيده معه هي قضاء عطلة الصيف مرة كل ثلاث سنوات.
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65
3 - DAOUDI AMINA الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:37
Les filles aussi ne sont pas tenues d’accomplir le service militaire obligatoire
Prière de me renseigner hespress
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-3
4 - غيثة الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:38
انا ضد الفكرة فجل ابناء الجالية و الخاصة المقيمة بدول الخليج لا يتمون تعليمهم خاصة التعليم العالي لانه لا يسمح لهم بالولوج للجامعات الحكومية كما أن الآباء لا يهتمون يتميم دراسة أبناءهم اما ابناء الجالية الأوروبية فجلهم و إن لم أقل كلهم لديهم جنسية الدول التي يقيمون بها و كدالك المعطل يخضع للخدمة العسكرية ...
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6
5 - العبدي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:38
اضعف الايمان ديرو صالير سميك 2500درهم و أهم موضوع يجب على الحكومة البث فيه هو تفعيل الاعمال الشاقة و الغير الشاقة بالنسبة للسجناء ، كياكلو و يشربو فابور ، يخدمو فبناء الطرق و الموانىء و بواخد الصيد و النسيج و يحيدو الحجر من الاراضي الفلاحية ... و يتخلصو و اقتطعو ليهم فلوس ماكلة
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27
6 - عابر سبيل الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:40
زوينة هادي خدم يا التاعس من سعد الناعس نضربو لكرفي باش يجيو فالصيف يتبوزقو علينا ياك تاهوما مغاربة من الواجب على ولادهوم لي جالسين لاخدمة لاردمة عاطيينها غير للدوران و الشفرة و التسنتير يمشيو يعرفو بحق الوقت ولا بقات فالعملة الصعبة لي تايدخلو لمخير فيهوم عايش عيشت الدبانة فلبطانة و شنو لفرق بين نتا لي فلخاريج وانا لي فهاد الحفرة نخدمو حنا باش نحميو المصالح ديالهوم ههه شنو هاد المنطق
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-12
7 - أكاديري من ألمانيا الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:42
هههههه وهل تظنون أن فيه أحد من الجالية يأتي ويذهب للتجنيد ههههه ....
الجيل الجديد من الجالية نسي المغرب ويذهب فقط مع الوالدين وبزيز وأما البقية يذهبون لدول أخرى لقضاء العطلة ...
شر البلية ما يضحك هههه
قال لك تجنيد في المغرب ... باش خدام الدولة وشفارة العقارات يركبوا ranger Rover وواحد باش تجيه كل شهر 7 مليون ...
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27
8 - منطع الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:43
ههههه ابناء المهجر هم ابناء الدول التي يعيشو فيها وباراكا من الشفوي الخاوي .اتمنى تجنيد الشباب لي معمر الزناقي مابغا يخدم مابغا يقرا
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22
9 - أستاذ الاجتماعيات الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:43
نعم يلائمهم الإبتهاج، من هاجر منهم لأوروبا أو أمريكا الشمالية، يتنشق الحرية و ينعم بمذاق الحضارة و يتمتع بالكرامة و العيش الكريم.
أما عندنا، كأننا في مستنقع كبير، قبح و فوضى و فساد و همجية، و شباب ضائع، سيفرض على المسالمين منهم و المنضبطين التجنيد الإجباري، ليحقنوهم بجرعات يومية من الإهانة و الإذلال في التكنات العسكرية، و ما أدراك ما التكنات العسكرية في بلد كالمغرب، ليزداد كرههم لهذا البلد و أهله، و ليصبحوا مدمنين على الحشيش و الأفيون، أما الحثالة و الهمجيون غير معنيين بهذا التجنيد!!!!!!!!!!!!!!!!
لا حول و لا قوة إلا بالله.
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13
10 - المقاطع المحبوب الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:46
المواطن المغربي في الداخل آخرمايفكر
فيه هي الخدمة العسكرية.وهذاقبل
أن تكون إجبارية وحين أصبحت واجبة
ولهاتبعات قانونية من عدم قبولها
والسجن والغرامة فأبنائي يفضلون
قضاءالسجن ودفع الغرامة من الخدمة
العسكرية الإجبارية هذه.
وأماأبناءالجالية يرفضون هذه الخدمة
طوعاأوكرها.لنتساءل من الذي أخرجهم
من بلادهم أليس الجوع والعطش
والقهرة والحكرة وعدم الإنسانية
والتهميش.هذاالقراروالذي يقضي
بطواعية أبناءالجالية وإجبارية أبناء
في الداخل غيرمقبول شكلاومضمونا
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12
11 - Frankfurt am Main الأربعاء 13 فبراير 2019 - 21:52
عندهم الحق يفرحو الجالية الناس لعندها العقل وفكرو من زمان وعتقو ولادهم ومستقبلهم
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13
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