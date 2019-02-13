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كُتّاب وآراء
"الاختيار" في الخدمة العسكرية يبهج الجالية المغربية
ابتهجت الجالية المغربية المقيمة في الخارج لإعفائها من إجبارية التجنيد، إذ ثمنت "لجنة اليقظة ضد الخدمة الإجبارية لمغاربة العالم"، التي اجتمعت بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، قرار إضفاء الطابع الاختياري على الخدمة العسكرية للجالية، مطالبة بتوجيه التعليمات اللازمة إلى الحكومة من أجل البت في الأمر.
وأشاد بيان اللجنة المجتمعة يوم 11 فبراير الجاري بـ"الخدمة التطوعية لأبناء الجالية"، مهنئا العائلات المغربية المقيمة في أوروبا ومختلف مناطق العالم بهذا القرار.
وينص مرسوم الخدمة الإجبارية على أنه "حماية للحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، ومراعاة لخصوصية العنصر النسوي، سيتم خلال عملية الإحصاء اعتماد مسطرة الترشح التلقائي لأداء الخدمة العسكرية، إذ يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يبادروا من تلقاء أنفسهم إلى ملء استمارة الإحصاء لأداء هذه الخدمة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
ورموز الفساد السياسي الانتخابي والسلطوي معفيين من المساءلة !!
والريع اهم ركن للحكم والتحكم لكسب الولاء !!
ويبقى المواطن البسيط وحده هدف لكل الاجراءات المجحفة !!
Prière de me renseigner hespress
الجيل الجديد من الجالية نسي المغرب ويذهب فقط مع الوالدين وبزيز وأما البقية يذهبون لدول أخرى لقضاء العطلة ...
شر البلية ما يضحك هههه
قال لك تجنيد في المغرب ... باش خدام الدولة وشفارة العقارات يركبوا ranger Rover وواحد باش تجيه كل شهر 7 مليون ...
أما عندنا، كأننا في مستنقع كبير، قبح و فوضى و فساد و همجية، و شباب ضائع، سيفرض على المسالمين منهم و المنضبطين التجنيد الإجباري، ليحقنوهم بجرعات يومية من الإهانة و الإذلال في التكنات العسكرية، و ما أدراك ما التكنات العسكرية في بلد كالمغرب، ليزداد كرههم لهذا البلد و أهله، و ليصبحوا مدمنين على الحشيش و الأفيون، أما الحثالة و الهمجيون غير معنيين بهذا التجنيد!!!!!!!!!!!!!!!!
لا حول و لا قوة إلا بالله.
فيه هي الخدمة العسكرية.وهذاقبل
أن تكون إجبارية وحين أصبحت واجبة
ولهاتبعات قانونية من عدم قبولها
والسجن والغرامة فأبنائي يفضلون
قضاءالسجن ودفع الغرامة من الخدمة
العسكرية الإجبارية هذه.
وأماأبناءالجالية يرفضون هذه الخدمة
طوعاأوكرها.لنتساءل من الذي أخرجهم
من بلادهم أليس الجوع والعطش
والقهرة والحكرة وعدم الإنسانية
والتهميش.هذاالقراروالذي يقضي
بطواعية أبناءالجالية وإجبارية أبناء
في الداخل غيرمقبول شكلاومضمونا