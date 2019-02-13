"الاختيار" في الخدمة العسكرية يبهج الجالية المغربية

هسبريس من الرباط

ابتهجت الجالية المغربية المقيمة في الخارج لإعفائها من إجبارية التجنيد، إذ ثمنت "لجنة اليقظة ضد الخدمة الإجبارية لمغاربة العالم"، التي اجتمعت بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، قرار إضفاء الطابع الاختياري على الخدمة العسكرية للجالية، مطالبة بتوجيه التعليمات اللازمة إلى الحكومة من أجل البت في الأمر.

وأشاد بيان اللجنة المجتمعة يوم 11 فبراير الجاري بـ"الخدمة التطوعية لأبناء الجالية"، مهنئا العائلات المغربية المقيمة في أوروبا ومختلف مناطق العالم بهذا القرار.

وينص مرسوم الخدمة الإجبارية على أنه "حماية للحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، ومراعاة لخصوصية العنصر النسوي، سيتم خلال عملية الإحصاء اعتماد مسطرة الترشح التلقائي لأداء الخدمة العسكرية، إذ يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يبادروا من تلقاء أنفسهم إلى ملء استمارة الإحصاء لأداء هذه الخدمة".