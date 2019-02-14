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الرئيسية | مجتمع | الصيدليات تتخلص من دواء يؤثر على أداء القلب

الصيدليات تتخلص من دواء يؤثر على أداء القلب

الصيدليات تتخلص من دواء يؤثر على أداء القلب
هسبريس من الرباط
الخميس 14 فبراير 2019 - 13:17

قررت وزارة الصحة وقف الترخيص لدواء "بنوموريل" واسترداد جميع دفعاته الموجودة لدى الصيدليات والمؤسسات الصحية والشركات الموزعة، بعدما تبين أن له تأثيراً محتملاً على انتظام ضربات القلب.

وجاء في رسالة إخبارية أصدرتها مصالح وزارة الصحة أن الأمر يتعلق بـ Pneumorel 80 mg comprimés enrobés (DCI fenspiride)، الذي يستعمل لعلاج السعال أو انسداد الرئتين.

ودعت السلطات المرضى إلى عدم استعمال هذا الدواء، المُصنع من قبل مختبر servier، ويصل ثمنه إلى 67 درهماً، وأن يُرجعوا العُبوات المتوفرة لديهم إلى الصيدليات، مع طلب الاستشارة مع الطبيب الخاص بهم أو الصيدلي.

ويأتي هذا القرار بعدما قررت سلطات فرنسا سحب هذا الدواء بشكل كامل من السوق قبل أيام، بعد دراسة أجرتها الوكالة الوطنية للأدوية، بينت لها أن للدواء أثرا محتملا على عدم انتظام دقات القلب.

ولم تسجل السلطات الفرنسية أي تأثير قوي لهذا الدواء على مستعمليه، لكنها قررت سحبه وتوقيف ترخيصه كإجراء احترازي، وهو النهج نفسه الذي اتبعته السلطات المغربية.

وتؤكد السلطات الصحية أن سحب دواء ما أمر روتيني في مجال الأدوية، ويتم بناء على تحليل فوائد ومخاطر الأدوية. ويتأتى ذلك من خلال خلية اليقظة الدوائية التي تتابع مختلف التطورات والتحذيرات على المستوى الدولي المرتبطة بالأدوية.

ووفق إفادات بعض المهنيين في قطاع الصحة فإن دواء بنوموريل لا يستعمل على نطاق واسع في المغرب، كما أن هناك بدائل عدة له على مستوى الأدوية المتوفرة في الصيدليات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سارح السلاحف الخميس 14 فبراير 2019 - 13:26
الصيدليات كاالدكاكين كثرة الألوان ونفس المعلومات وشفاء جميع الامراض وآخره ممنوع على الحامل واستسارة الطبيب إذا احسستم بالخطر انتهى كلام السلحفاتي
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2 - مغربي الخميس 14 فبراير 2019 - 13:28
باش تعرف عندنا الصيادلة والاطباء يزاولون حرفة لا غير ماكاين البحث العلمي كيعطيو الدوا حيث شافو الفرنسيين كيعطيو بحاله لمرضاهم تخربيق وصافي
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3 - بنت البلاد الخميس 14 فبراير 2019 - 13:38
دابا الى رجعات فرنسا هاد الدواء وصرحات باستعماله مرة أخرى حتى المغرب غيعمل نفس الشيئ. عادي الله يخلي لنا ماما فرنسا بلا بها منقدرو نديرو والو الحاصول...... بدون تعليق !!
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