24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:10
|13:47
|16:47
|19:15
|20:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- انتقادات لاذعة تلاحق استفادة بنكيران من المعاش
- باحثون يلامسون سبل إرساء نموذج تنموي جديد
- إسبانيا تهب ملكية مسرح ثيربانتيس بطنجة للمملكة
- العاطفي: "وجوه مغربية بالخليج" تحتفي بنماذج ناجحة وتكسر النمطية
- مرميد يسأل الأعرج: ماذا يفعل المركز السينمائي المغربي ببرلين؟
حرّاس وهميون و"مُخبرون" يفاقمون فوضى مواقف السيارات بالبيضاء (5.00)
- الحكومة تُحدد تعويضات أعضاء مجلس المنافسة في 6 ملايين شهريا - (82)
- انتقادات لاذعة تلاحق استفادة بنكيران من المعاش - (57)
- ماسياس يتحدّى المحتجين بالإصرار على "حفل عيد الحبّ" في المغرب - (45)
- حقيقة حُكم الاغتصاب الزوجي بطنجة .. إدانة المتهم بالإيذاء العمد - (42)
- بوريطة: العلاقات مع السعودية والإمارات قوية .. و"التوتر" غير صحيح - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمسية تربوية تدعم أطفالا مرضى بمعرض الكتاب
احتضن رواق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، المقام في الدورة 25 من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، أمسية تربوية وترفيهية لفائدة أطفال جمعية "أحلام العصافير"، العاملة في مجال دعم الأطفال المصابين بالسرطان، من تنشيط طاقم برنامج "أطفال على بال"، ونجمه الفنان "سعيد بيبو".
وتندرج هذه الأمسية، وفق بلاغ لـSNRT، في إطار "جهود الشركة المتعلقة بتقريب الثقافة من أطفال الجمعية الموجودين في وضعية صعبة، وتمكينهم من زيارة المعرض الدولي للنشر والكتاب؛ وهي الأمسية التي حرص الفنان "سعيد بيبو" على أن تحاكي حلقات برنامج "أطفال على بال"، الذي يبث على قناة "الأولى"، فتضمنت أنشطة متنوعة للتربية على المواطنة، والسعي إلى زرع الثقة والأمل في المستفيدين، لتختتم بتوزيع عدد من الهدايا عليهم".
وشهد الرواق المؤسساتي للشركة الوطنية، كذلك، تنظيم ندوة حول "أدوار إذاعتي وجدة والحسيمة الجهويتين في تثمين الثقافة المحلية"، خصوصا بعد انتقالهما إلى البث المتواصل؛ استعرض المشاركون فيها جهود الإذاعات الجهوية العمومية في الاستجابة لحاجيات الإخبار والتثقيف والتربية والترفيه لأوسع فئات الجمهور المحلي والجهوي.
وأبرز المشاركون في الندوة أن الإذاعات الجهوية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ومن خلال برمجتها ذات المرجعية العامة والمتنوعة، تعتمد أساسا على مواضيع القرب التي تخص ساكنة المنطقة الجغرافية المغطاة، أخذا بعين الاعتبار التنوع الفئوي والثقافي واللغوي ونمط عيش الساكنة، وضمان مشاركة مواطني الجهة من كل الشرائح في برامجها، خصوصا الشباب والمرأة.