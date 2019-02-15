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الرئيسية | مجتمع | أمسية تربوية تدعم أطفالا مرضى بمعرض الكتاب‎

أمسية تربوية تدعم أطفالا مرضى بمعرض الكتاب‎

أمسية تربوية تدعم أطفالا مرضى بمعرض الكتاب‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 فبراير 2019 - 03:43

احتضن رواق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، المقام في الدورة 25 من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، أمسية تربوية وترفيهية لفائدة أطفال جمعية "أحلام العصافير"، العاملة في مجال دعم الأطفال المصابين بالسرطان، من تنشيط طاقم برنامج "أطفال على بال"، ونجمه الفنان "سعيد بيبو".

وتندرج هذه الأمسية، وفق بلاغ لـSNRT، في إطار "جهود الشركة المتعلقة بتقريب الثقافة من أطفال الجمعية الموجودين في وضعية صعبة، وتمكينهم من زيارة المعرض الدولي للنشر والكتاب؛ وهي الأمسية التي حرص الفنان "سعيد بيبو" على أن تحاكي حلقات برنامج "أطفال على بال"، الذي يبث على قناة "الأولى"، فتضمنت أنشطة متنوعة للتربية على المواطنة، والسعي إلى زرع الثقة والأمل في المستفيدين، لتختتم بتوزيع عدد من الهدايا عليهم".

وشهد الرواق المؤسساتي للشركة الوطنية، كذلك، تنظيم ندوة حول "أدوار إذاعتي وجدة والحسيمة الجهويتين في تثمين الثقافة المحلية"، خصوصا بعد انتقالهما إلى البث المتواصل؛ استعرض المشاركون فيها جهود الإذاعات الجهوية العمومية في الاستجابة لحاجيات الإخبار والتثقيف والتربية والترفيه لأوسع فئات الجمهور المحلي والجهوي.

وأبرز المشاركون في الندوة أن الإذاعات الجهوية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ومن خلال برمجتها ذات المرجعية العامة والمتنوعة، تعتمد أساسا على مواضيع القرب التي تخص ساكنة المنطقة الجغرافية المغطاة، أخذا بعين الاعتبار التنوع الفئوي والثقافي واللغوي ونمط عيش الساكنة، وضمان مشاركة مواطني الجهة من كل الشرائح في برامجها، خصوصا الشباب والمرأة.

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