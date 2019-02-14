للا مريم والملكة ليتيثيا تزوران مدرسة الفرصة الثانية

هسبريس من الرباط

قامت الملكة ليتيثيا، عاهلة إسبانيا، والأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، اليوم الخميس، بزيارة لمدرسة الفرصة الثانية (المدرسة الوطنية للسيرك شمسي) بسلا، التي تعد رافعة للإدماج والعدالة الاجتماعية من أجل تنمية منصفة.

وبهذه المناسبة، قدمت المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل، لمياء بازير، للملكة ليتيثيا والأميرة للا مريم عرضا حول التدابير المتخذة من طرف الدولة من أجل تحسين ولوج كل الأطفال إلى التربية والتكوين. كما تم تقديم محاور برامج التربية غير النظامية ومدرسة الفرصة الثانية، باعتبارها آلية لإعادة إدماج الأطفال غير المتمدرسين، والتي سيتم تعزيزها في إطار مبادرة "الرباط مدينة دون أطفال في وضعية الشارع".

إثر ذلك، قامت الملكة ليتيثيا والأميرة للا مريم بزيارة أقسام التدريس وتعلم المهن والتفاعل مع الأطفال في الورشات التربوية والتطبيقية والفنية. كما استمعتا للتجارب المقاولاتية والمهنية الناجحة لبعض الأطفال والشباب المستفيدين من خدمات مدرسة الفرصة الثانية.

وفي ختام الزيارة، تفضلت الملكة ليتيثيا والأميرة للا مريم بحضور عرض فني من تقديم شباب السيرك (شمسي)، كما أخدتا صورة تذكارية مع جميع الأطفال.