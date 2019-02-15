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كُتّاب وآراء
هيئة حقوقية: المغرب يلعب دور "دركي أوروبا"
قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان إنه عاين أمس الأربعاء عملية إقدام السلطات المغربية على إقامة أسلاك شائكة على طول الحدود الوهمية الفاصلة بين سبتة المحتلة وباقي التراب المغربي، قائلا إن "إقامة السياج تكريس لاستعمار المدينة المحتلة واعتراف من السلطات المغربية بوضعيتها".
المرصد، وضمن بيان له، قال إن "السلطات المغربية تسابق الزمن لإقامة الأسلاك الشائكة على طول المدينة، لمنع تسلسل المهاجرين غير نظاميين إليها، وسط تكتم كبير"، معتبرا أن الأمر "دليل كبير على أن المغرب أصبح يلعب دور دركي أوروبا".
وتابع المرصد ذاته: "في وقت أعلنت إسبانيا نزع الشفرات الحادة عن السياجات بسبب الضغط الحقوقي، في محاولة لما يسمى أنسنة حدودها، فإن المرصد يستغرب إقدام المسؤولين المغاربة على لعب دور الدركي ضدا على سيادة المغرب وعلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
ويؤكد المرصد ضمن بلاغه أنه "لا السياجات الجديدة الشائكة، ولا الإجراءات الأمنية التي تم اعتمادها مؤخرا، من قبيل الرفع من عدد نقط المراقبة على طول السواحل، واعتماد المراقبة بالكاميرات والحوامات العسكرية...ستقف عائقا أمام استمرار تدفق المهاجرين غير نظاميين، في ظل استمرار اعتماد دول الشمال على المقاربة الأمنية وتصريف مراقبة الحدود لدول شمال إفريقيا، ومن بينها المغرب".
ويتوقع المرصد "استمرار تدفق المهاجرين بحرا عن طريق استعمال القوارب المطاطية...وهو ما سيجعل غرب المتوسط مقبرة للمهاجرين سنة 2019، في حال عدم إيجاد حلول جذرية لظاهرة الهجرة".