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سهبي يتولى رئيس جامعة المولى إسماعيل بمكناس
الخميس 14 فبراير 2019 - 18:04
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيين في منصب عال، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إنه تم تعيين الحسن سهبي في منصب رئيس جامعة المولى إسماعيل بمكناس.