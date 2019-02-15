الحكومة ترفع قيمة وجبات أطفال وشباب المخيمات

هسبريس – محمد لديب

رفعت الحكومة من القيمة المالية للوجبات الغذائية اليومية التي تقدم لفائدة الأطفال والشباب المستفيدين من برنامج التخييم للسنة الحالية، بنسبة قاربت 37 في المائة كمتوسط عام.

وتم تخصيص مبلغ 35 درهما كميزانية يومية لكل طفل، لتغطية مصاريف أربع وجبات بشكل يومي، فيما تم تخصيص مبلغ 40 درهما لليافعين، و48 درهما للشباب الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة.

وكشفت الوثائق الخاصة بتفاصيل الوجبات اليومية لأطفال وشباب المخيمات، التي حصلت هسبريس على نسخة منها، عن تخصيص ما يناهز 100 غرام من اللحوم، باختلاف أنواعها الثلاثة، في وجبة الغذاء، إلى جانب 100 غرام من الخضر، بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و14 سنة.

كما خصصت الوزارة لهذه الفئة من الأطفال ما يقارب 20 غراما من اللحوم، أو بيضة واحدة، و100 غرام من الخضر، وأحد مشتقات الحليب، في وجبة العشاء.

وتعتمد وجبات الأطفال اليافعين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، على 120 غراما من اللحوم الحمراء، أو 250 غراما من لحم الدجاج، إلى جانب الخضر والفواكه في وجبة الغذاء، لتنخفض هذه الكمية إلى 50 غراما من اللحم المفروم، أو 120 غراما من لحم الديك الرومي، في وجبة العشاء.

وارتأت الحكومة رفع كميات اللحوم الحمراء بالنسبة للشباب الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، مع الاحتفاظ بالقدر ذاته من كميات ونوعية اللحوم والخضر التي تمنح لليافعين في وجبة الغذاء، وتقديم كمية أكبر من اللحم المفروم في وجبة العشاء.

وكانت مصالح وزارة الشباب والرياضة قد قررت تشديد الرقابة على كل الصفقات الخاصة بتغذية الأطفال خلال فترتي العطلة الربيعية والصيفية لسنة 2019، ورصد أي اختلالات تهدف إلى التقليص غير المبرر لثمن الصفقات.

وأكد مصدر من الوزارة أن هذه الرقابة، التي قررت الوزارة الوصية فرضها على هذه الصفقات، تهدف من ورائها إلى تفادي تغليب الموردين لعامل السعر على حساب جودة الوجبات، خاصة أن الوزارة تفرض الحد الأقصى لتغذية كل طفل.