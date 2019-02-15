مرصد "أسرى الوحدة الترابية" ينشد التسوية المادية

هسبريس- مصطفى شاكري

مرصد جديد رأى النور بمدينة القنيطرة، الثلاثاء الماضي، يهدف إلى رد الاعتبار لأسرى وعوائل أسرى الوحدة الترابية، بعدما تعرضوا لانتهاكات جسيمة من قبل ميلشيات جبهة البوليساريو الانفصالية، حيث يطالب الدولة المغربية بفتح ملف الأسرى المغاربة لدى الجبهة، ثم فتح تحقيق حول التسوية المادية والمهنية لأوضاعهم.

المرصد الوطني لأسرى وعوائل أسرى الوحدة الترابية، الذي تأسست نواته بمقر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، دعا إلى "تخصيص 16 شتنبر من كل سنة يوما وطنيا لهذه الشريحة المجتمعية، بغية الاعتراف بالعمل البطولي الذي قام به الأسرى في مواجهة آلة القمع الجهنمية للنظام الجزائري، وصنيعته البوليساريو، وكذلك رد الاعتبار لهؤلاء الأبطال المغاربة".

وأضاف المرصد، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "ما قام به النظام الجزائري وجبهة البوليساريو عبارة عن جرائم حرب بمقتضى القانون الدولي الإنساني، وبالتالي يجب متابعتهم على مستوى المحاكم الدولية".

ويضم المرصد عشرات الأسرى، وفق البيان، الذين يتحدرون من مختلف المدن المغربية، من قبيل آسا الزاك وكلميم وطانطان وأكادير وتازة وفاس وأزيلال وبني ملال وكرسيف وغيرها، وذلك بغرض "فضح الممارسات الخطيرة التي مارستها البوليساريو على هذه الفئة، تحت إشراف دولة الجزائر، من خلال مباشرة عمليات القتل وكافة أنواع التعذيب؛ بما فيها الإحراق المتعمد للأسرى واستنزاف دمائهم لاستغلالها لفائدة الميلشيات".

"نظرا للدور المهم الذي لعبه الأسرى في فضح جرائم البوليساريو وواقع التبعية لجنرالات الجزائر وأجهزتها الاستخباراتية، على اعتبار أن الإفلات من العقاب مازال ملازما لهذا الملف، وكذلك استحضارا للوضعية المادية والمعنوية التي يعاني منها الأسرى بعد عودتهم، فقد تقرر تأسيس المرصد الوطني"، يردف البيان عينه.

علي بوكرين، المنسق الوطني للمرصد الوطني لأسرى وعوائل أسرى الوحدة الترابية، قال إن "العائدين يعانون من عاهات جسدية ونفسية أدت إلى صعوبة الاندماج بالمجتمع، لأن هنالك من أمضى أزيد من 25 سنة في مخيمات تندوف، بما في ذلك التعذيب ومختلف أنواع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وأضاف بوكرين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "العديد من العائدين بلغوا من العمر عتيّا، لذلك لم يعد في مقدورهم العمل، إلى جانب توفرهم على أطفال صغار، الأمر الذي زاد من نفقاتهم المادية وفاقم مشاكلهم الاجتماعية"، مؤكدا أن "المرصد سوف يتوجه بمراسلات رسمية إلى مختلف الجهات المعنية، بغرض الاستفسار عن الموضوع والبحث عن حلول توافقية، بعيدا عن الوقفات الاحتجاجية التي تشوه صورة الدولة على مستوى الخارج".