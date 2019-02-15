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الرئيسية | مجتمع | الدغيمر: أنفلونزا الخنازير قتلت 30 مغربيا .. شروف: تهويل إعلامي

الدغيمر: أنفلونزا الخنازير قتلت 30 مغربيا .. شروف: تهويل إعلامي

الدغيمر: أنفلونزا الخنازير قتلت 30 مغربيا .. شروف: تهويل إعلامي
هسبريس - نورالدين إكجان (صور: منير امحيمدات)
الجمعة 15 فبراير 2019 - 09:00

ارتفع عدد المتوفين جراء "أنفلونزا الخنازير" إلى 30 شخصا، من أصل 183 حالة حاملة للفيروس تم رصدها داخل مختلف مستشفيات المملكة، حسب ما أعلنه عبد الغني الدغيمر، رئيس قسم المستشفيات بوزارة الصحة، مطمئنا رغم ذلك المواطنين بأن "الحالة الوبائية في المملكة عادية ومستقرة، ومرتبطة أساسا بفصل الشتاء".

وأضاف الدغيمر، في مباشر جريدة هسبريس الإلكترونية حول "منظومة الصحة العمومية" مساء الخميس، أن "وزير الصحة أنس الدكالي سيصدر تقريرا مفصلا حول الموضوع خلال الأيام القليلة المقبلة"، مشيرا إلى أن المُعرّضين للفيروس هم أساسا الشيوخ والنساء الحوامل والأطفال الصغار. وزاد قائلا: "تخوف الناس من المرض منطقي، فلكلٍّ أسرته وأبناؤه، لكن المشكل يكمن في حجم التهويل الكبير".

وأوضح الدغيمر أن "الوزارة وفرت جميع الإمكانيات والظروف المناسبة من أجل تشخيص المرض، وقامت بحملات توعوية ترتبط أساسا بالوقاية"، مشيرا إلى أنه لمس وعيا كبيرا لدى المغاربة، حيث صاروا "يستشيرون بشكل دائم أطباء العيادات الخاصة أو المستشفيات العمومية".

وأوضح رئيس قسم المستشفيات بوزارة الصحة أن "المنظومة الصحية برمتها جاءت من أجل خدمة المواطن البسيط ذي الدخل الضعيف"، مشيرا إلى "توفر المغرب على 2865 مركزا صحيا، موزعة بشكل مضبوط على التراب الوطني، حيث وفرت لكل 25 ألف نسمة مركزا صحيا".

وأردف الدغيمر أن "المغاربة يثقون في مهنيي قطاع الصحة من ممرضين وأطباء". وقال إن "الهدف من الخرجات الإعلامية للمسؤولين عن قطاع الصحة ليس هو التجميل، فهم يدركون حجم الصعوبات، بداية بنقص الموارد البشرية، وضعف تمويل المنظومة الصحية، فضلا عن إشكالية التدبير واستقلالية المراكز الاستشفائية".

وبخصوص المواعيد الطبية، قال الدغيمر إن "هناك فعلا تأخرا في المواعيد بالنسبة إلى بعض التخصصات، لكن هذا يحصل أيضا في بعض دول شمال أوروبا، حيث يُمكن أن يُسلم المريض موعدا يتجاوز السنتين من الزمن". أما فيما يتعلق بالطب العام، فقال: "لا يمكن أن يكون هناك موعد بعيد، فـ"سبيطار الحومة"، دائما مفتوح أمام المغاربة".

وأكد رئيس قسم المستشفيات بوزارة الصحة أن "نظام المساعدة الطبية "راميد"، رغم كل الانتقادات والاختلالات التي تشوبه، جاء لدعم المنظومة الصحية"، مشيرا إلى أن "هناك إقبالا كبيرا على المستشفيات، والوزارة ستخلق صندوقا خاصا به، يحُول دون أن يشكل النظام عبئا كبيرا على ميزانية الدولة".

وفي السياق ذاته، قال رضا شروف، وهو طبيب إحيائي، إن "تحليلات مرض "إنفلونزا الخنازير" متوفرة بمختلف المستشفيات العمومية"، مشيرا إلى أن هناك تهويلا إعلاميا ومؤسساتيا كبيرا بخصوص المرض. وزاد قائلا: "يجب إعادة الثقة لدى المواطن تجاه الخطاب الرسمي، ومنع كل من ليست له دراية بالموضوع عن الخوض فيه".

وأضاف شروف، في مباشر هسبريس، أن "الأطباء المغاربة لهم كفاءة عالية، والدول الأخرى تشهد بذلك"، مشيرا إلى وجود سوء توزيع واضح للشغيلة، خصوصا أن أغلب الممارسين يرفضون الالتحاق بمستشفيات الهامش. وزاد قائلا: "حتى عندما تطلب وزارة الصحة فرصا جديدة، فالمالية تجيبها بأنها لم تستوف كل ما أعطي لها".

وأشار الطبيب الإحيائي إلى أن "البنيات التحتية تعيش بدورها اختلالات يجب معالجتها". وانتقد العديد من مؤسسات التكوين في المهن الطبية، خصوصا التي تتعلق بالممرضين، مضيفا "في بعض الحالات نجد المؤسسة التي تكوّن في مجال الصحة تفتح ورشات أيضا للتكوين في الحلاقة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المغرب المهمش المفقر الجمعة 15 فبراير 2019 - 09:12
جميع المصائب والامراظ والمشاكل لي كاينين في بلادنا السبب هو التهميش والتفقير وحتى حاجة مابقات كتفرح في بلادنا حيت ((((المسيرين)))) كلهم مفسدين ونهابين ومكيهمهومش لا الوطن ولا المواطن.
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24
2 - rachid الجمعة 15 فبراير 2019 - 09:13
قولو العام زين وكل شيء زين.أتحدى أي شخص أن يقول هناك تأخر في المواعيد قد يصل الى سنتين في اوروبا. ايوا أجي المستعجلات التي عليها أن تكون في الأولوية وشوف وتمعن بنفسك. المنكر والظلم اللامبالاة المعاملة الراءعة والاهتمام الزاءد ووو حتى حارس امن تيولي طبيب اما لغة الخشب والنفاق فسءمنا منها.
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21
3 - وجدي الجمعة 15 فبراير 2019 - 09:30
كانه يتكلم في بلد غير المغرب المستشفيات العمومية حدث ولا حرج اما و مشيت عند طبيب عيادة خاصة كنت مريضا باللوزتين رغم اني اعرف انه بامكاني اخد مضاد حيوي ومسكنات الالم عند الساعة الحادية عشر كان رقم الصف 48 ومزال بعدي قرابة 30 وعند دخولي للفحص في الساعة الواحدة والله العظيم لم يتجاوز غير افتح فمك في 1 دقيقية واعطاني وصفة مضاد حيوي واديت 200درهم لم يسالني ان كنت مريضا بمرض اخر او لدي حساسية من شيئ اطباء كالجزارون ينتظرون المريض كالغنيمة
اما
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4
4 - ايت واعش الجمعة 15 فبراير 2019 - 09:40
هناك حالات لم يحصيها احد..في المناطق النائية..قطاع الصحة كارثي..جدا ..الاطباء سماسرة وتجار وبلا ضمير ولا رحمة ولا شفقة المستشفيات العمومية كارثة ...العجيب هو صمت وزارة الصحة عن اعلان االارقام ..وهو صمت مرتبط بسياسة المخزن دائما اخفاء الارقام الحقيقية من اجل ضمان تدفق السياحة المرتبطة اصلا بمصالحه ..
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3
5 - fati الجمعة 15 فبراير 2019 - 09:48
شكون قال لك اخويا المغاربة يثقون في مهنيي قطاع الصحة ممرضين وأطباء شكون كذب عليك الثقة منعدمة مليون في المية دخل برجليك تخرج يااما ناقصك بياسة يااما زيدينك بياسة يااما مشلولة يااما القبر نيشان
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3
6 - بوجميع الجمعة 15 فبراير 2019 - 09:53
الوقاية خير من العلاج
يعني تعميم الجلبة قبل فصل الانفلونزا احسن
السؤال المطروح هل المسؤ لين عندهم برنامج تلقيح للسنواة القادمة ام لا ؟
هل معهد باستور خدام او لا
هل ينسق مع المنظمة العالمية للصحة
حتى يعرف نوع الفيروس المقبل
هاد العام فات الفوت
خصوصا العجزة والاطفال الصغار والمرضى المزمنين
الخلعة لا تقي من الموت
الخلعة لا تزيل الخطر
متافقين معاكم
بوجميع
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2
7 - سليمان الجمعة 15 فبراير 2019 - 10:03
رغم ان عدد الوفيات كان 2 بداء الكوليرا الى ان السلطات الجزائرية كانت تعطى الاخبار على مدار الساعة وعبركل وسائل الاعلام عن عدد ا لاصابات .
اما فى المملكة لم تعط المعلومات الا عبر الجرائد بطريقة غير رسمية تقريبا اسبوعيا رغم ارتفاع عدد الوفيات من 5 ثم 16 واخيرا 30 ان لم تكن الحقيقة بالمئات .
30 وفاة وينشر الخبر كانه شيئ عادى جدا كما اكده رئيس المحكومة ومن معه وامتناع الجميع عن التصريحات, الخبر القادم سيكون مائة !!!!!!!!!!!!!!!!!
فى الدول التى تحترم شعوبها حتى لو تسجل اصابة واحدة , تقبى الاخبار عن المرض تنشر على مدار الساعة وتعلن الطوارئ فى كل المستويات.

انها دولى كل شيئ عادى !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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8 - متشائل الجمعة 15 فبراير 2019 - 10:06
30 إنسان توفي بسبب الانفلونزا و يقول المسؤولين لا داعي للقلق كأننا صراصير
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9 - ابو اسحاق الجمعة 15 فبراير 2019 - 10:08
في نفس الفترة توفى به في فرنسا 1100 مصاب بالأنفلونزا ،وهي نسبة عادية وتصيب الضعاف.
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10 - سعيد الجمعة 15 فبراير 2019 - 10:08
هدا المسؤول يتكلم وكأننا في فرنسا أو في إنجلترا لأنه بكلامه هدا إما أنه يتهكم علينا أو أنه لا يعرف مستشفياتنا التي تشمئز منها النفوس بل تزيد مرضا عندما تلجأ إليها
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