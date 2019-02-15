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الرئيسية | مجتمع | حزب الاستقلال يرفض "فرنسة العلوم" ويبرئ التعريب من فشل التعليم

حزب الاستقلال يرفض "فرنسة العلوم" ويبرئ التعريب من فشل التعليم

حزب الاستقلال يرفض "فرنسة العلوم" ويبرئ التعريب من فشل التعليم
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:00

تباين كبير يَسم مواقف الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان، والتي تناقش القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، بشأن السياسة اللغوية التي سيتم اعتمادها في المدرسة المغربية في الشق المتعلق بتدريس العلوم.

فبعد أن استبعد وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، تدريس العلوم باللغة الإنجليزية، على الأقل خلال العشر سنوات المقبلة، بداعي عدم توفر الأساتذة المؤهلين للقيام بهذه المهمة، مؤيدا تدريسها بالفرنسية، عبر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، عن رفضه لهذا الطرح، معتبرا أن تدريس العلوم بالفرنسية "خطأ".

وذهب بركة أبعد من ذلك. إذ قال، في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني مساء الخميس بالرباط، إن تدريس العلوم باللغة الفرنسية في المدرسة المغربية "جريمة في حق التلاميذ وفي حق المغرب"، معللا موقفه بعدم توفر أستاذة مكوَّنين لتدريس العلوم باللغة الفرنسية.

واستطرد بركة قائلا: "التلاميذ حين يصلون إلى الباكالوريا يكون عندهم مستوى التحضيري في اللغة الفرنسية، فكيف يمكن أن نجعل هذا التلميذ، بعد أن يتخرج، أستاذا وهو غير ضابط حتى لأبسط قواعد اللغة الفرنسية؟ هذا إجرام في حق التلاميذ، وفي حق مستقبل المغرب".

وردا على سؤال حول ضعف التلاميذ حتى في اللغة العربية، رغم تعريب التعليم المغربي الذي رعاه حزب الاستقلال، قال بركة إن عملية التعريب "مرت بسرعة فائقة، ولم يتم تكوين الأساتذة تكوينا جيدا لأداء مهمتهم على النحو المطلوب، حيث يدرّسون بالدارجة المغربية عوض الفرنسية"، قبل أن يستدرك بأن التعريب ليس مسؤولا عن فشل المدرسة المغربية.

وأوضح الأمين العام لحزب الاستقلال أن "من الخطأ أن نعتبر اللغة العربية مسؤولة عن فشل التعليم في بلدنا، ففشله يرجع إلى أسباب أخرى أوردها البنك الدولي في دراسته، ترتبط بالاكتظاظ وضعف الوسائل المادية وقلة الأطر الإدارية والتربوية، وترتبط أساسا بالبيداغوجيا".

وتساءل بركة مستغربا: "هل يعقل أن يدرس الطفل 1300 ساعة بالفرنسية ولا يستطيع تكوين جملة واحدة باللغة الفرنسية بعد وصوله إلى الباكالوريا؟"، قبل أن يضيف "إذن لا يمكن القول إن اللغة العربية هي سبب فشل التعليم في بلدنا، أو أنها سبب تطرف الشباب".

وبالرغم من أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حسم في أمر السياسة اللغوية بالمدرسة المغربية، وحظي قراره بموافقة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، فإن القانون الإطار الذي يناقش في مجلس النواب "لم يحترم ما أوصى به المجلس الأعلى للتربية والتكوين فيما يتعلق بالسياسة اللغوية"، يقول بركة، الذي دعا المشرّعين إلى السعي إلى الوصول إلى توافق في إطار احترام مقتضيات الدستور، بإعطاء اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، الأولوية ضمن اللغات المدرّسة في المدرسة المغربية، مع الانفتاح على اللغات الأجنبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (50)

1 - معني بالأمر الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:17
كفاكم جبنا وتهاونا وتراشقا بالكلام الغير نافع وتحلوا بالشجاعة وتوكلوا على الله وخذوا قرار اعتماد الانجليزية كلغة للتعليم في المغرب، علنا نلتحق بالركب..ولو بعد حين!
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42
2 - Beny abd الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:18
Va voir artilleurs les langues sont primordiales pour l'école. Ceux qui veulent l'arabe sont des arabisants et veulent rabaisser les enfants
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10
3 - عباس الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:21
هذا ما يسمى بالضحك على الدقون و عدم الإكثرات بمستقبل أبناء الشعب...لو كان الأمر كما تقول لدرست أنت وأبناؤك وأبناء قادة الحزب وقادة الحركة"الوطنية" بالعربية...لماذا فرضتم التعريب على أبناء الشعب و أبناؤكم يدرسون باللغات الفرنسية والإنجليزية؟؟؟ همكم هو استعباد هذا الشعب وتكليخه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها...أنا بغيت نقري ولادي بالفرنسية في المدرسة العمومية ياااعباد الله
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60
4 - عمر الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:22
التعريب وحزب الاستقلال هما سبب خراب التعليم ابناؤهم يدرسون فى امريكا واوروبا ويضحكوا على ابناء الشعب لان العنصرية تجري فى غروقهم لانهم يدافعون عن مواقعهم
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52
5 - جمال الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:22
تدريس العلوم باللغة العربية خطأ ذريع وكل من طالبو بذلك أبناءهم يدرسون في البعثات الفرنسية والتلاميذ المغاربة بعد البكالوريا يفشلون في متابعة الدراسات العليا باللغة الفرنسية لضعف مستواهم فيها خاصة العلميين منهم كفانا استهتارا واتركو العلوم للغات العلوم ولشديد الاسف العربية ليست منهم
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42
6 - yamlikha الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:23
الفرنسية خاص يقراو بها غا هوما وولادهوم فالمدارس والمعاهد الخارجية، التي يدفعون اجرتها من اموال الدولة المغربية، حتى يعودوا للمغرب ويتم تعينهم في أعلى المناصب، اما باقي الشعب يقر بالداريجة، ولا بالامزيغية ولا ميقراش فمرة اشنو المشكل
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31
7 - غيور الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:23
حزب الاستقلال يدافع عن التعريب لانه هو من قرر التعريب ولا يريد ان يعترف بالفشل. مواقف سياسية محضة بدون اي حس وطني . لنا العربية ولهم ولاولادهم اللغات الاخرى والبعثات الاجنبية . كيف يمكن تدير العلوم باللغة العربية في الثانوي. وبعد التخرج يجد الطالب اغلب المباريات بالفرنسية. كالطب مثلا. سياسة ممنهجة تعتدم على التمييز في خلق المناصب بين اولادنا واولادهم
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41
8 - abdouabdou الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:23
التعريب سبب فشل التعليم ابيتم ام كرهتم هذه تجربة استاذ متقاعد 38خدمة في التربية والتعليم.ولمن يجهل ذلك فليقارن بين مستوى المتعلمين بين فترة تدريسهم للعلوم باللغة الاجنبية اظن قبل 1982 والآن.
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29
9 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:25
حزب الاستقلال يعطي التيساع للتعليم العلوم بالفرنسية والانجليزية والا سوف يرد بلدنا في المستقبل الى الوراء
le parti de l'istiqlal freine nl'avancé de notre pays et l’empêche d’allée en avant (hizab ) de l'istiqlal ne fait que des dégâts déjà ce n'est pas mieux avec les autres parties alors faut pas en rajouter please
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21
10 - رضوان الداودي الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:25
هناك بعض معقايين فكريا يعتقدون من لم يتكلم بلفرنسية أمي او جاهل ويعتقدون ان الفرنسية هي المستقبل وهم في الحقيقة رويبضات اقزام فكريا فلغة المعترف بها الان علميا هي الانجليزية هي للغة العلوم في هذا القرن اما بنسبة لتدريس وتواصل في الإدارة العمومية علينا ان نستعمل لغتنا لي اننا لسنا فرنسيين كنّا مستعمرين والمستعمر فرضا علينا هذه اللغة المشومة ومزال براز فرنسا هنا يدافع عنها بنسبة للذين يقولن ان تعريب فاشل هم الفاشلون ان أعيش في بلد صغر جدا وعدد ساكنته قليلة ومعضمهم يتكلم الانجليزية لكن لا احد يتجرا ويتكلم بها في الأدوات سواء كانت العامة او خاصة ونادرا تجد بعد الاشرات مكتوبة الانجليزية لي ان القانون يمنع ذالك ولهم علاقة قوية جدا مع امريكا والانجلترا عندما تخرج اَي شيء يترجونه بسرعة الى للغتهم ولكم في تركيا وماليزيا خير دليل
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-11
11 - simo الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:26
أين يدرسون أبنائهم هؤلاء المسؤولين عن التعليم في المغرب خاصة المنتمين لحزب الإستقلال؟
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19
12 - ابن سينا الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:26
أنا أيضا أرفض فرنسة العلوم , لغة العلم اليوم هي اللغة الانجليزية, الفرنسية ليست لغة علم.

إذا أردنا علماء مغاربة, يجب تدريس العلم باللغة الانجليزية, لماذا؟

الباحث المغربي, يجب أن يكون قادرا على تحرير ورقة علمية انجليزية للمراجعة بالأقران, ومواكبة علماء العالم.

لايجب أن يكتب الورقة باللغة الفرنسية , لأن هذا سيجعل الورقة غير مرئية لعدد كبير من العلماء والباحثين.

لكي يصبح الباحث المغربي جزءا من المجتمع العلمي الحديث, لابد أن يكون قادرا على استخدام اللغة الانجليزية.

اللغة الفرنسية تصلح للأدب, للشعر, للرواية ... لكن لدينا أداة افضل بكثير من اللغة الفرنسية في المجال العلمي والتقني : الانجليزية.

شخصيا أنا اعمل مبرمج حاسوب, وباحث في الذكاء الاصطناعي .. لا أقرأ الكتب التعليمية الفرنسية اطلاقا, لا استخدم الا اللغة الانجليزية للحصول على المعلومة بسرعة وبجودة عالية.

التعليم بالانجليزية, معناه أننا سنوفر للشخص المغربي اداة علمية حديثة تمكنه من الوصول الى العلم وانتاج العلم للمراجعة من طرف مجتمع العلمي... بشكل اسهل وابسط بكثير من الفرنسية.
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16
13 - بنكبور الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:27
علينا أن نكون موضوعيين دون تعصب للغة
و لماذا لا نقول بتدريس العلوم بالأمازيغية.....
من المنطق تدريس المواد العلمية باللغة العالمية الأولى وهي الانجليزية لتسهيل مأمورية التعلم عند تلامذتنا داخل و خارج الوطن
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9
14 - rachid الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:27
Mr Barca est ce que vos enfants font leurs études des matières scientifiques en arabe ou en français?
Est ce qu ils sont inscrit dans des écoles publiques ou dans des écoles privés avec des programmes francophone ou anglophone?
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10
15 - gwardiolla الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:28
لماذا طردنا الإستعمار مادمنا نريد جعل المغرب مجرد مقاطعة فرنسية؟
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-3
16 - Ziani oujda الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:28
جميل يامتعلمين يا بتوع مدارس،نوافقكم الرأي بشرط أن يتواجد أبنائكم في المدارس العمومية مع أبناء الشعب.
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14
17 - الشعب كله الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:28
المغرب دولة عربية عضو في اتحاد المغرب العربي وفي جامعة الدول العربية ونحن عرب ونفتخر.
الاسلام ديننا
القرآن منهجنا
الرسول قذوتنا
العربية هويتنا
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-20
18 - رشيد اكادير الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:28
حزب الاستقلال هو سباب هاد الوضعية اللي وصل لها التعليم ولادهم قراوهم ف المدارس الفرنسية و وجدوهم لتحمل المناصب وداكشي اللي بقا كملو هاد الا عدالة والا تنمية
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15
19 - رياض الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:28
تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، صدق الله العظيم، تتعلمون وتدرسون انفسكم وابناكم في البعثات الفرنسية، وتجرمون تدريسه للعامة، هذا والله انه قمة التناقض دون تجريح
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17
20 - abdou الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:29
انتوما قريو ولادكم اللغات باش يدبروا على المناصب و خليو اولاد الشعب تالفين مرة التعريب و مرة الفرنسة.
نعم لفرنسة المواد العلمية لأن ليس هناك بديل
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13
21 - مواطن الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:29
حزب الإستقلال كان دائما يدافع عن تعريب التعليم و النتيجة هو أن أجيال و منهم هدا العبد الضعيف ضيعوا تعليمهم بسبب التعربب لو كنت مكان الدين يدافعون عن التعريب لأختشيت لما تسبب هدا التعريب من ضياع
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12
22 - محماد الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:31
قال علال الفاسي: قرا أولدي راه كاين ليخدم عليك.
شعار الفاسيين هو تعريب ابناء الطبقة الكادحة حتى لاينافسهم أحد في المناصب العليا فيروجون للتعريب ويدرسون ابنائهم مختلف اللغات واساسها الفرنسية
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4
23 - Mohammed Bruno الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:31
المغاربة يتكلمون الفرنسية بطلاقة و بلا نبرة او لكنة اجنبية و افضل بكثير من الفرنسيين في فرنسا و هذا رائع و تقدم كبير بل ان ماسحو الاحدية و بائعو الكلينيكسات و حراس السيارات و الخدم و الحشم و الاذاعات و الجميع يتحدث بالفرنسية احسن من الفرنسيين انفسهم في اوربا و هذا انفتاح مهم على الثقافات الاخرى لدرجة ان هناك خلط بين العربية و الفرنسية بل ان المغربي ينسى العربية و يقول لك لا افهم العربية في جو مرح...الفرنسية هي ام الحضارة و هي التقدم و التطور و يكفي فقط التحدث بها لكي تجد العمل و الوظيفة و الشغل و الفيزا ...انها اللغة الساحرة لغة موليير و بودلير و شتوبريان و زولا و فلوبيرت التي ما ان يتعلمها الانسان حتى يغير جلده و يصبح عبقريا في الرياضيات و الفزيياء و الفلك و الطب و الادارة و الانترنيت و الادب و القانون و الصواب و الاداب عكس اللغات الاخرى التي لا تصلح للعلم و التقدم و التطور و الانفتاح فمثلا العربية هي فقط لغة ابن سينا و ابن رشد و ابن الرومي و الخوارزمي و هي لغة مهمة لكنها غير صالحة ثم الفرنسية افضل من الالمانية و الانجليزية و الاسبانية و الايطالية و الصينية لانها لغة العلم و الوضوح
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-1
24 - sana lbaze الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:32
وإذا قارنا النتائج التي تحققت مع الأهداف التي رسمت للتعليم بالمغرب منذ البداية، فسنلاحظ أن نجاح التعليم عندنا، من خلال تحقيقه لهذه الأهداف التي حددت له منذ الاستقلال، يفوق كل التوقعات بشكل يذهل الباحث والملاحظ: فالمغرب أصبح بلدا "عربيا"، معترفا به في المحافل الدولية كدولة عربية، وحكامه عربا، ولغته عربية، وقضاياه عربية، وأسماء جزره عربية (الجزر الجعفرية وجزيرة ليلى!!)، وأغانيه عربية، وتلفزته عربية، وصحافته عربية، وأحزابه عربية، ورياضته عربية، ورياضيوه عربا، وسياسته عربية... إنه في الحقيقة نجاح باهر منقطع النظير. فتحويل الأمازيغيين إلى عرب، بفضل سياسة التعريب التعليمية.
ما قام به المسؤولون العروبيون، فيما يخص التعليم وتعريب الأمازيغيين، جريمة إنسانية تبقى قائمة وقانونية لا يطالها التقادم إلى حين تقديم هؤلاء المسؤولين للعدالة قصد محاكمتهم. ولا تسقط المتابعة بمجرد موت هؤلاء المسؤولين، لأن الأمر يتعلق بجريمة دولة، المسؤولية فيها مستمرة ولا تنقطع بموت هذا المسؤول أو ذاك. هذه الجريمة الكبرى ـ جريمة التعريب ـ تتفرع إلى جرائم أربع:
انتهاك جسيم لحق من حقوق الإنسان الطبيعية والبديهية..
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1
25 - كما تدين تدان الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:33
سبحان الله اي حاجة فيها مصلحة المواطن يعارضونها،واولا دهم يدرسون في المدارس الأجنبية ،أليس هذا هو النفاق بعينيه.ولديهم مدارس خصوصية ، ويخافون من تكاليف الاساتدة الذين سيدرسون العلوم بالفرنسية.انهم داءما يدافعون على مصالحهم.اتحداهم ان يعربوا الجامعة كالتانوي والإعدادي.لك الله يا وطني.
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0
26 - Sami الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:33
هذا الحزب هو الذي دمر التعليم ،ابنائهم يدرسون في المدارس الاجنبية و البعثات الدبلوماسية،لذلك تجد اولادهم في المناصب المهمة و العليا و ابناء الشعب في الحضيض يتنافسون على اقل الوظائف ان وجدوها،فهذا الحزب له مقولة المغرب لنا لا لغيرنا و الفاهم يفهم.
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2
27 - نانوس الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:36
عبر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، عن رفضه لهذا الطرح، معتبرا أن تدريس العلوم بالفرنسية "خطأ".
لماذا لا تعودوا إلى فترة الستينات و السبعينات لما كانت العلوم تدرس باللغة الفرنسية و حتى بالمستوى الابتدائي من منا من ذلك الجيل لا يحفظ la table de multiplication عن ظهر قلب و ينجز التمارين الرياضية باللغة الفرنسية و هو بالمستوى الثالث بكل سهولة و يتحدث بكل طلاقة باللغة الفرنسية ناهيك عن تمكنه من القواعد .....هذا فضلا عن تفوقه في اللغة العربية بقواعدها الضخمة ....
المشكل يا سيد بركة في المناهج و البرامج و القطيعة غير المبررة و غير المدروسة مع الماضي المشرق و الدخول في نفق مظلم من التجارب الفاشلة
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3
28 - visiteur الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:39
Si vous souhaitez un bon avenir à nos enfants et à notre enseignement il faut que la langue de l'enseignement ne soit pas l'arabe;cette derniére langue est la source de tout les malheurs de notre Maroc dans tout les niveaux .l'arabe ne sert qu'à rendre l'éléve marocain stupide et paresseux .
c'est le moment convenable que l'arabe se dégage pour que le Maroc se progresse et s'évolue .
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3
29 - حدود بومحي الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:39
إذا كان الاستقلاليون يرفضون تدريس العلوم باللغات الأجنبية ويبرؤون التعريب من فشل التعليم بالمغرب فلماذا يرسل أثرياؤهم أبناءهم إلى الخارج للتعلم والحصول على شواهد عليا بالغة الأجنبية
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2
30 - شمال افريقي الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:40
الشعوب لها لغة الهوية لغة الأم، تلقائية منذ العامين ذون المدرسة.الثانية غالبا الانجليزية كلغة التكوين و البحث العلمي. لغة الأم مهمة جدا في تكوين الشخصية و فهم اللغات الأجنبية كأداة وسيطة.في حالنا لايمكن أن تكون العربية ،لان المواطن يفهم بعض الكلمات المنفردة، لأكن لايستطيع تكوين جملة سليمة رغم المجهود و الاجبارية في المدرسة. تلاعب سياسي بالعقول منذ الخمسينات مع بداية التعريب الهوياتي بتدخل من دول الشرق الاوسط حيث تم ترسيم اللغة العربية1962 لأول مرة.هناك أمازيغ لا يعرفون كلمة واحدة من العربية مع ذالك يعتبرونها لغة الجنة. هذه خدعة. اليوم نخدع الشباب بطريقة عصرية نروج على أن لغة العرب لغة التكوين العلمي.يا العجب فقط في شمال أفريقيا. وراء هذا الضغط ملايير من الخليج و دراسات دقيقة مكتملة من الجامعة العربية تتعدى اللغة إلى ممارسات تعريبية خطيرة بوثائق إدارية صريحة.كثير من الأمازيغ ضيعوا لغة أمهم بسبب التعريب، فوقع لهم فراغ لغوي و بالتالي اضطراب في الشخصية فأصبحوا يدافعون بشذوذ عن لغة أجنبية لايعرفونها.فقط لأن أصحابها احاطوها بالقداسة والاجبارية من أجل التوسع القومي.
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31 - الحسين الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:41
الناس ديال الاستقلال و العدالة و التنمية، لي ضد تدريس العلوم باللغات الاجنبية، يعطيو لنا مثال واحد لدولة فالأرض متقدمة تدرس العلوم باللغة العربية ؟؟؟
انا مغربي ، أقول أنه في موضوع التعليم و المواضيع المهمة، تمشي الأحزاب دير دويرة، تجمع الكاتو و غريبة و كعب الغزال، و تخلي المغرب للشعب و المؤسسة الملكية.
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32 - محمد الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:42
الغريب في الامر من المفروض الحزب العدالة والنتمية الحزب الاسلامي هو الدي يدافع عن اللغة العربية تدريس العلوم . والله لم نعرف هاؤلاء القوم غيروا جلودهم بعدما تدوقوا ملدات الحياة . ومتلاءت جيوبهم بالدارهيم . من المفروض ان تدرس العلوم بالدارجة ليستوعبوا الطلاب العلوم الفزيائية والرياضيات .
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2
33 - عباس الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:43
أنا كمواطن مغربي ولد الشعب نصفي أمازيغي ونصفي الآخر عربي أريد تدريس ابنائي المواد العلمية في المدرسة العمومية بالفرنسية أو الإنكليزية والمواد الأخرى (كالترية الإسلامية و الإجتماعيات )بالعربية...
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1
34 - لتزةىمتة الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:44
ايوا ديرو الجامعات بالعربية و نحيدوها
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-2
35 - البعمراني الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:46
نزار بركة. هو وكل اطر حزب الاستقلال. كانوا ينادون بالتعريب. وهم خريجو. البعثة الفرنسية. لماذا لم يدرس هو العلوم بالعربية وهو حفيد علال الفاسي. درس ثانوية ديكارت بالرباط التابعة لمدارس البعثة
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36 - الشعب المغربي الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:46
أنتم ترسلون ابنائكمl ليدرسوا بالفرنسية و تضحكون على أبناء الشعب. الشعب المغربي يقول لكم أن التعريب جريمة كبرى في حق الأمة المغربية أيها المجرمون
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4
37 - ابو اسحاق الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:47
انا مع رأي حزب الاستقلال ،اللغة أداة ووسيلة للتواصل و تلقين العلوم والمعارف ،المشكلة في البيداغوجية و المنهجية والأطر والامكانيات المتاحة
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-3
38 - مغربي يحب الله ورسوله الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:48
اللغة العربية هيا لغة القران الكريم وقد أعطاها الله تعالى من الجمال والبلاغة والكمال الرباني مايؤهلها لتكون لغة العلوم في كل المجالات بمتياز ويجب أن تبقى اللغة الرسمية الأمة المغربية الإسلامية
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-4
39 - استاد علوم الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:49
التلميد المغربي غير قادر حتى على استعمال العربية لغته الام في العلوم فكيف بلغة اخرى فرنسية كانت ام انجليزية وقد جربت دلك
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-2
40 - مستكمار الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:51
ابناؤكم يدرسون بالخارج وانت بالضبط اين درست.تريد ان تجعل من ابنائنا ورقة انتخابية وابناؤكم بالبعثات الاجنبية يدرسون.انتم من خرب التعليم بتعريبه ابان حكمكم.لن نغفر لكم ما فعلتموه بابنائنا
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2
41 - زرادشت الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:52
أجزم يقينا أن الداعين إلى تعريب التعليم العمومي أن أبناءهم يدرسون في مدارس البعثات الاجنبية او في الخارج وأقلهم نفاقا يدرسهم في التعليم الخصوصي. فالمطلوب ممن يزعمون نجاعة تعليمنا ولغته ان يكونوا نموذجا فيسجلون ابناءهم في المدارس العمومية. وحتى الحديث معهم داخل أسرهم غالبا يكون بلغة الغير ويتزايدون وينافقون ويتظاهرون بوطنية مزيفة.فمنذ اللستقلال ونحن على هذا الحال ولا مدري كم سيستمر هذا التمثيل الفاشل...
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2
42 - ملاحظ الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:52
بصفتي استاذ لمادة الرياضيات تخرجت سنة 1983 وكنت من ضمن الفوج الاول الذي يدرس هذه الشعبة لاولاد الشعب اقول: مغربة تعليم الرياضيات لانه : كيف يعقل ان تتكلم مع التلميذ باللغة العربية والرموز تكتب باللغة الفرنسية؟ اعطينا تفسيرا لهذا
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43 - مواطن من المهجر الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:54
نجاح أو فشل التعليم ليس له علاقة باللغة

برامج التعليم هي أداة النجاح او الفشل

أحسن دليل شوفو ألمانيا كل شيئ يدرس بلغتها ونقفز لليابان نفس الشيئ

اما مغربنا تابع ماما فرنسا تبعة عمياء

فرنسا بدون نهب مستعمراتها القديمة ستنهار في شهر
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44 - مواطنة 1 الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:55
واش هادي مؤامرة على هاد الشعب باش تكلخوه وتعزلوه عن العالم المتقدم ؟ راه اللي بغى يكمل قرايته من بعد البكالوريا وخصوصا بالخارج غادي يلقى صعوبات كثيرة . خليكم في السياسة اللي ماعارفين فيها حتى حاجة أما التعليم فبعيد عليكم بعد السماء عن الأرض . منين المغرب يولي يصنع كلشي عنده في الداخل ويصدر منتجاته للخارج ويوليو الشباب كيتخرجو من المعاهد العليا في المغرب ونوليو نركبو في سيارة مغربية وعندنا الاكتفاء الذاتي وحاربنا البطالة والأمية ممكن ديك الساعة نهضرو على العربية ، وزايدون أمحمد المغرب راه ماشي سكانه كلهم عرب ، دابا أشنو بغيتو تنوضو غير الصداع في شي موضوع لا قيمة له وغير مقبول وغير معقول ، حيث إلا عربتوها غادي اللي قرى في العمومي ميعرف غير العربية وماغاديش يقدر يتواصل بلغات أخرى بينما أبناؤكم وأبناء التعليم الخصوصي هما اللي رابحين. بالمختصر بغيتو تقضيو على العمومي بمرة.
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45 - SAID الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:56
ينادون بالتعريب ويرسلون ابنائهم للمدارس الفرنسية. لن انسى ابدا ماقاله ابني حين دهب لاجتياز مباراة الطب. " ابابا راه شي وحدين كيهضرو بالفرنسية بحال النصارى" الله ياخد الحق في اللي كان السبب في ضياع ابناء الفقراء
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46 - متتبع الجمعة 15 فبراير 2019 - 13:00
فشل التعليم سببه الرئيسي عدم اعتماد اللغة المغربية كلغة التعليم في المدرسة المغربية .. تقريبا مائة في المائة من المغاربة يتحدثون بها، و بالتالي طبيعي جدا أن يكون التدريس بها.
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47 - متضرر الجمعة 15 فبراير 2019 - 13:01
اسمحوا لي هذا الحزب هو سبب فشل التعليم ولن أزيد
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48 - ali tichoukt الجمعة 15 فبراير 2019 - 13:02
مند ان نزل التعريب على التعليم تخرب بشكل كارثي و النتائج واضحة وضوح الشمس فلا داعي للضحك على ابناء الفقراء بالتعريب و انتم تدرسون ابناءكم في المدارس و المعاهد الفرنسية لوراثة المناصب العليا .مند الثمانينات بدا التعريب وبدا انهيار التعليم . ان التعريب خيانة لابناء الشعب.انتهى الكلام.
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49 - Ali الجمعة 15 فبراير 2019 - 13:02
هل امريكا والصين واليابان والمانيا وووووو يدرسون العلوم بالفرنسية
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50 - Mustapha الجمعة 15 فبراير 2019 - 13:02
Faites ce que je dis pas ce que je fais!!! Leurs enfants eux aprennent les langues étrangères français anglais, pour qu'ils aient le maximum de chances dans leur vie e et les enfants du peuple ils veulent les arabiser. Le sommum de l'hypocrisie.
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