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كُتّاب وآراء
حزب الاستقلال يرفض "فرنسة العلوم" ويبرئ التعريب من فشل التعليم
تباين كبير يَسم مواقف الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان، والتي تناقش القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، بشأن السياسة اللغوية التي سيتم اعتمادها في المدرسة المغربية في الشق المتعلق بتدريس العلوم.
فبعد أن استبعد وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، تدريس العلوم باللغة الإنجليزية، على الأقل خلال العشر سنوات المقبلة، بداعي عدم توفر الأساتذة المؤهلين للقيام بهذه المهمة، مؤيدا تدريسها بالفرنسية، عبر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، عن رفضه لهذا الطرح، معتبرا أن تدريس العلوم بالفرنسية "خطأ".
وذهب بركة أبعد من ذلك. إذ قال، في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني مساء الخميس بالرباط، إن تدريس العلوم باللغة الفرنسية في المدرسة المغربية "جريمة في حق التلاميذ وفي حق المغرب"، معللا موقفه بعدم توفر أستاذة مكوَّنين لتدريس العلوم باللغة الفرنسية.
واستطرد بركة قائلا: "التلاميذ حين يصلون إلى الباكالوريا يكون عندهم مستوى التحضيري في اللغة الفرنسية، فكيف يمكن أن نجعل هذا التلميذ، بعد أن يتخرج، أستاذا وهو غير ضابط حتى لأبسط قواعد اللغة الفرنسية؟ هذا إجرام في حق التلاميذ، وفي حق مستقبل المغرب".
وردا على سؤال حول ضعف التلاميذ حتى في اللغة العربية، رغم تعريب التعليم المغربي الذي رعاه حزب الاستقلال، قال بركة إن عملية التعريب "مرت بسرعة فائقة، ولم يتم تكوين الأساتذة تكوينا جيدا لأداء مهمتهم على النحو المطلوب، حيث يدرّسون بالدارجة المغربية عوض الفرنسية"، قبل أن يستدرك بأن التعريب ليس مسؤولا عن فشل المدرسة المغربية.
وأوضح الأمين العام لحزب الاستقلال أن "من الخطأ أن نعتبر اللغة العربية مسؤولة عن فشل التعليم في بلدنا، ففشله يرجع إلى أسباب أخرى أوردها البنك الدولي في دراسته، ترتبط بالاكتظاظ وضعف الوسائل المادية وقلة الأطر الإدارية والتربوية، وترتبط أساسا بالبيداغوجيا".
وتساءل بركة مستغربا: "هل يعقل أن يدرس الطفل 1300 ساعة بالفرنسية ولا يستطيع تكوين جملة واحدة باللغة الفرنسية بعد وصوله إلى الباكالوريا؟"، قبل أن يضيف "إذن لا يمكن القول إن اللغة العربية هي سبب فشل التعليم في بلدنا، أو أنها سبب تطرف الشباب".
وبالرغم من أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حسم في أمر السياسة اللغوية بالمدرسة المغربية، وحظي قراره بموافقة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، فإن القانون الإطار الذي يناقش في مجلس النواب "لم يحترم ما أوصى به المجلس الأعلى للتربية والتكوين فيما يتعلق بالسياسة اللغوية"، يقول بركة، الذي دعا المشرّعين إلى السعي إلى الوصول إلى توافق في إطار احترام مقتضيات الدستور، بإعطاء اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، الأولوية ضمن اللغات المدرّسة في المدرسة المغربية، مع الانفتاح على اللغات الأجنبية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (50)
le parti de l'istiqlal freine nl'avancé de notre pays et l’empêche d’allée en avant (hizab ) de l'istiqlal ne fait que des dégâts déjà ce n'est pas mieux avec les autres parties alors faut pas en rajouter please
إذا أردنا علماء مغاربة, يجب تدريس العلم باللغة الانجليزية, لماذا؟
الباحث المغربي, يجب أن يكون قادرا على تحرير ورقة علمية انجليزية للمراجعة بالأقران, ومواكبة علماء العالم.
لايجب أن يكتب الورقة باللغة الفرنسية , لأن هذا سيجعل الورقة غير مرئية لعدد كبير من العلماء والباحثين.
لكي يصبح الباحث المغربي جزءا من المجتمع العلمي الحديث, لابد أن يكون قادرا على استخدام اللغة الانجليزية.
اللغة الفرنسية تصلح للأدب, للشعر, للرواية ... لكن لدينا أداة افضل بكثير من اللغة الفرنسية في المجال العلمي والتقني : الانجليزية.
شخصيا أنا اعمل مبرمج حاسوب, وباحث في الذكاء الاصطناعي .. لا أقرأ الكتب التعليمية الفرنسية اطلاقا, لا استخدم الا اللغة الانجليزية للحصول على المعلومة بسرعة وبجودة عالية.
التعليم بالانجليزية, معناه أننا سنوفر للشخص المغربي اداة علمية حديثة تمكنه من الوصول الى العلم وانتاج العلم للمراجعة من طرف مجتمع العلمي... بشكل اسهل وابسط بكثير من الفرنسية.
و لماذا لا نقول بتدريس العلوم بالأمازيغية.....
من المنطق تدريس المواد العلمية باللغة العالمية الأولى وهي الانجليزية لتسهيل مأمورية التعلم عند تلامذتنا داخل و خارج الوطن
Est ce qu ils sont inscrit dans des écoles publiques ou dans des écoles privés avec des programmes francophone ou anglophone?
الاسلام ديننا
القرآن منهجنا
الرسول قذوتنا
العربية هويتنا
نعم لفرنسة المواد العلمية لأن ليس هناك بديل
شعار الفاسيين هو تعريب ابناء الطبقة الكادحة حتى لاينافسهم أحد في المناصب العليا فيروجون للتعريب ويدرسون ابنائهم مختلف اللغات واساسها الفرنسية
ما قام به المسؤولون العروبيون، فيما يخص التعليم وتعريب الأمازيغيين، جريمة إنسانية تبقى قائمة وقانونية لا يطالها التقادم إلى حين تقديم هؤلاء المسؤولين للعدالة قصد محاكمتهم. ولا تسقط المتابعة بمجرد موت هؤلاء المسؤولين، لأن الأمر يتعلق بجريمة دولة، المسؤولية فيها مستمرة ولا تنقطع بموت هذا المسؤول أو ذاك. هذه الجريمة الكبرى ـ جريمة التعريب ـ تتفرع إلى جرائم أربع:
انتهاك جسيم لحق من حقوق الإنسان الطبيعية والبديهية..
لماذا لا تعودوا إلى فترة الستينات و السبعينات لما كانت العلوم تدرس باللغة الفرنسية و حتى بالمستوى الابتدائي من منا من ذلك الجيل لا يحفظ la table de multiplication عن ظهر قلب و ينجز التمارين الرياضية باللغة الفرنسية و هو بالمستوى الثالث بكل سهولة و يتحدث بكل طلاقة باللغة الفرنسية ناهيك عن تمكنه من القواعد .....هذا فضلا عن تفوقه في اللغة العربية بقواعدها الضخمة ....
المشكل يا سيد بركة في المناهج و البرامج و القطيعة غير المبررة و غير المدروسة مع الماضي المشرق و الدخول في نفق مظلم من التجارب الفاشلة
c'est le moment convenable que l'arabe se dégage pour que le Maroc se progresse et s'évolue .
انا مغربي ، أقول أنه في موضوع التعليم و المواضيع المهمة، تمشي الأحزاب دير دويرة، تجمع الكاتو و غريبة و كعب الغزال، و تخلي المغرب للشعب و المؤسسة الملكية.
برامج التعليم هي أداة النجاح او الفشل
أحسن دليل شوفو ألمانيا كل شيئ يدرس بلغتها ونقفز لليابان نفس الشيئ
اما مغربنا تابع ماما فرنسا تبعة عمياء
فرنسا بدون نهب مستعمراتها القديمة ستنهار في شهر