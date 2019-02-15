24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1013:4716:4719:1520:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. باحثون يلامسون سبل إرساء نموذج تنموي جديد (5.00)

  2. حرّاس وهميون و"مُخبرون" يفاقمون فوضى مواقف السيارات بالبيضاء (5.00)

  3. شباب سوس: الحب تخربيقة (5.00)

  4. الملك فيليبي يزور ضريح محمد الخامس في الرباط (5.00)

  5. الفاتيكان يؤطّر الذكاء الصناعي في "مايكروسوفت" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | هيئات حقوقية وسياسية تنغص حفلا فنيا لماسياس بالدار البيضاء

هيئات حقوقية وسياسية تنغص حفلا فنيا لماسياس بالدار البيضاء

هيئات حقوقية وسياسية تنغص حفلا فنيا لماسياس بالدار البيضاء
هسبريس - مصطفى شاكري (صور: ياسين غازي)
الجمعة 15 فبراير 2019 - 00:00

نظمت عشرات الفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية وقفة احتجاجية، مساء الخميس، أمام سينما "ميغاراما" بالدار البيضاء تنديدا بما وصفته بـ"العمل التطبيعي المشؤوم والمشبوه"، ردا على إحياء المغني الفرنسي ذي الأصول الجزائرية إنريكو ماسياس حفلا فنيا ليلة الخميس.

وصدحت حناجر المحتجين بالعديد من الشعارات، التي اعتبرت الحفلة الفنية "تحديا لمشاعر المغاربة المساندين دائما لنضال الشعب الفلسطيني، من أجل تحرير أرضه واستعادة حقوقه الوطنية المغتصبة"، من قبيل: "صهيوني بَرّى برّى.. والمغرب أرضي حرة"، "كلنا فداء فلسطين الصامدة"، "سُحقا سُحقا للأقدام الصهيونية والأمريكانية" و"فلسطين أمانة والتطبيع خيانة".

وشاركت العديد من الوجوه اليسارية والإسلامية البارزة في هذه الوقفة الاحتجاجية، التي رافقتها مواكبة أمنية مشددة، على رأسها مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، وسيون أسيدون، الحقوقي المناهض للتطبيع مع إسرائيل.

وتأتي هذه الوقفة في سياق النقاش العمومي، الذي نقلته مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد لإحياء المغني الفرنسي الحفلة الموسيقية، التي "تشجع على قيم التسامح والتعايش المشترك بين الشعوب، لا سيما أن هنالك علاقات وطيدة بين اليهود والأمازيغ المغاربة"، ورأي ثانٍ يشجب الحفل بدعوى أنه "تطبيع مع الكيان الصهيوني وجيشه الذي يرتكب الجرائم في حق الشعب الفلسطيني".

وقال أسيدون إن "سبع منظمات وجمعيات وتكتلات حضرت الوقفة الاحتجاجية، لأنها منخرطة في دعم قضية الشعب الفلسطيني، بغية استنكار وجود هذا الشخص الذي كرس حياته برمتها للاحتلال وجيش الاحتلال".

وأضاف أسيدون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجيش الإسرائيلي علق لهذا الشخص وساما سنة 2006، إلى جانب فرنسا التي يتمتع فيها بحماية اللوبي الصهيوني، حيث نجده يتظاهر في جميع المناسبات، بما فيها الاعتداء على غزة سنة 2009". وأضاف أن ماسياس "منخرط في جمعية همّها دعم وحدة عسكرية في جيش الاحتلال تدعى حرس الحدود، لكن هل لهم في الحقيقة أي حدود؟ لأن الحدود الوحيدة التي يعرفها الصهاينة هي أجساد الفلسطينيين الذين لا يزالون صامدين. إذن كيف يمكن أن نستقبل هذا الشخص؟".

من جهته، اعتبر بوبكر الونخاري، الكاتب العام لشبيبة العدل والإحسان، أن "الاحتجاج في هذا المكان، الذي من المفروض أن يحتضن بعد لحظات حفلا فنيا لمغنٍ معروف بموالاته للصهيونية، يأتي بغية الوقوف إلى جانب مجموعة من الهيئات السياسية والمجتمعية والجمعوية، حتى نقول لا للتطبيع".

وأكد الونخاري، في تصريح لهسبريس، أن "الشعب المغربي رافض للتطبيع، مما يجعلنا نحمل المسؤولية في هذه الخطوات التطبيعية، التي نراها في الآونة الأخيرة، للدولة المغربية لأن الشعب المغربي يعتبر القضية الفلسطينية أم قضاياه، وهو مستعد للدفاع عنها إلى آخر رمق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - TEXAS الجمعة 15 فبراير 2019 - 00:33
بلا مضيعوا وقتكم راه صفقة القرن كملات في بولندا مني العالم الاسلامي كيتحالف مع العدو على قبل دولة إسلامية صافي رفعت الأقلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - مواطن مغربي الجمعة 15 فبراير 2019 - 00:34
و أيضا ميسي جاي في الطريق و شرطه هو 500 مليون سنتيم و حراسة خاصة لكي لا يزعجه أي مواطن مغربي . حسبنا الله و نعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - ع الخالق طبية الجمعة 15 فبراير 2019 - 00:38
( هدو هما لمغربا لحرار لعز) اولاا بحرية رأينا لنكون نشجع علاا الفوضة بلعكس اننا نعبر عن الاغلبية اصاااااحقة التي( ترفض) اتطبيع معا اصهاية الذين يقدمون ادعاية للجيش الإسرائيلي واخيرا عاش المغرب وشعب المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - محمد المغربي الجمعة 15 فبراير 2019 - 00:43
الصهيوني ماسياس, شبه مغن بزي عسكري صهيوني, لا يترك مناسبة الا ويعلن فيها ولاءه للصهيونية ولاسرائيل, واحتقاره للعرب... يتحدانا في بلدنا دونما حياء ...لكن المسؤول عن كل هذا هم متصهينوا المغرب, الذين فتحوا له الابواب اليوم كما سيستقبلون غدا نيتنياهو بالاحضان...تبا لهم وللتظبيع التطبيع.. ولتسقط اسرائيل الفاشية. تشجع يا اخي انشر..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - ابو صلاح الجمعة 15 فبراير 2019 - 00:44
تحية قلبية لكل هيئات المجتمع الحقوقي في المغرب على هده الوقفة ضد هدا المغني...فانتم فعلا الجانب الحي في بلادنا وعاشت فلسطين حرة ابية...وما ضاع حق ورائه مطالب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.