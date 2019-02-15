الوفي تنوه باستحقاق موظفين أوسمة ملكية

هسبريس من الرباط

عبرت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، عن اعتزاز كتابة الدولة وجميع مواردها البشرية بتوشيح المرشحين باستحقاق الوسام الملكي.

وأكدت الوفي أن الموشحين يستوفون شروط الاستحقاق والتشريف، مشيرة إلى أن المغرب مدين لأبنائه المجدين في القيام بواجباتهم المهنية، التي تسهم في تفعيل الأوراش والاستراتيجيات على صعيد المملكة.

وأضافت كاتبة الدولة أن الموشحين "من حقهم أن يفتخروا بهذا التوشيح، الذي يترجم الاعتراف بالتفاني في العمل، والنجاح في المهمات المنوطة بهم".

من جهة أخرى، أشارت الوفي إلى الدور المتميز الذي تلعبه المرأة في أداء واجبها الوظيفي وأدوارها الاجتماعية الأخرى، وفي تقديمها مقاربة بين التنمية المستدامة وأهمية العنصر البشري، مؤكدة أن دور العاملين في القطاع هو الحفاظ على الموارد الطبيعية والمواد الأولية وضمان الرهان الاقتصادي بامتياز.