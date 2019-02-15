24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1013:4716:4719:1520:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. حرّاس وهميون و"مُخبرون" يفاقمون فوضى مواقف السيارات بالبيضاء (5.00)

  2. شباب سوس: الحب تخربيقة (5.00)

  3. الفاتيكان يؤطّر الذكاء الصناعي في "مايكروسوفت" (5.00)

  4. الاتحاد الأوروبي يضع دولا إضافية في القائمة السوداء لتمويل الإرهاب (5.00)

  5. عيد الحب والفقر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الوفي تنوه باستحقاق موظفين أوسمة ملكية

الوفي تنوه باستحقاق موظفين أوسمة ملكية

الوفي تنوه باستحقاق موظفين أوسمة ملكية
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 فبراير 2019 - 11:55

عبرت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، عن اعتزاز كتابة الدولة وجميع مواردها البشرية بتوشيح المرشحين باستحقاق الوسام الملكي.

وأكدت الوفي أن الموشحين يستوفون شروط الاستحقاق والتشريف، مشيرة إلى أن المغرب مدين لأبنائه المجدين في القيام بواجباتهم المهنية، التي تسهم في تفعيل الأوراش والاستراتيجيات على صعيد المملكة.

وأضافت كاتبة الدولة أن الموشحين "من حقهم أن يفتخروا بهذا التوشيح، الذي يترجم الاعتراف بالتفاني في العمل، والنجاح في المهمات المنوطة بهم".

من جهة أخرى، أشارت الوفي إلى الدور المتميز الذي تلعبه المرأة في أداء واجبها الوظيفي وأدوارها الاجتماعية الأخرى، وفي تقديمها مقاربة بين التنمية المستدامة وأهمية العنصر البشري، مؤكدة أن دور العاملين في القطاع هو الحفاظ على الموارد الطبيعية والمواد الأولية وضمان الرهان الاقتصادي بامتياز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.