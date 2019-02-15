جامعة محمد الخامس بالرباط تحتفي بطلبة متفوقين

هسبريس - و.م.ع

نظمت جامعة محمد الخامس بالرباط، أمس الخميس، حفلا لتسليم جوائز لطلبتها المتفوقين برسم الموسم الجامعي 2017-2018.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن هذا الاحتفاء بهؤلاء الطلبة يعكس أهداف التميز والابتكار.

وأضاف الوزير أنه من خلال التزامها بهذا التقليد السنوي، تعمل جامعة محمد الخامس بالرباط على إبراز كفاءات وقدرات الطلبة مع تحفيز روح المنافسة وتشجعيهم على العمل أكثر وبذل مزيد من الجهود بغرض إشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادهم.

وذكر أمزازي أن جامعة محمد الخامس تعمل على تعزيز ودعم إشعاعها عبر أوراش بيداغوجية كبيرة، مبرزا أن الجامعة تعمل أيضا على تطوير علاقات تعاون متميزة، ليس فقط مع الجامعات الأخرى، ولكن أيضا مع بيئتها الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في مجالات التكوين والبحث العلمي.

من جانبه، أكد رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، محمد غاشي، أن حفل توزيع الجوائز هذا يشكل مناسبة لتعزيز تميز الطلبة في المجالات الأكاديمية والفنية والثقافية والرياضية وتشجيعهم على بذل المزيد من خلال تكثيف جهودهم في مجال التكوين والتعليم والتنشيط والابتكار والإبداع.

وأوضح في هذا السياق أن هذا الحفل التكريمي هو إشارة قوية على تقدير إنجازات ما مجموعه 219 طالبا، من بينهم 30 في سلك الهندسة، و84 في الماستر والماستر المتخصص، و40 في الإجازة المهنية، 36 في الرياضة و32 في الفنون والثقافة.