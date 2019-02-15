24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:10
|13:47
|16:47
|19:15
|20:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المغرب- إسبانيا.. آخىَ بْيَنهُما التّارِيخ ُوعَاَنَقتْهُمَا الجُغرَافْيَا
- نعم لرفع الحصار عن غزة .. ولكن ليس بأي ثمن
- الجمارك تحبط تهريب 26 ألف أورو نحو ثغر سبتة
- مراسيم وأوضاع متردية للمآثر التاريخية بتازة
- خطيب يرفض "استيراد" الجاليات المسلمة للفتاوى في دول علمانية
حرّاس وهميون و"مُخبرون" يفاقمون فوضى مواقف السيارات بالبيضاء (5.00)
الاتحاد الأوروبي يضع دولا إضافية في القائمة السوداء لتمويل الإرهاب (5.00)
- الحكومة تُحدد تعويضات أعضاء مجلس المنافسة في 6 ملايين شهريا - (111)
- حزب الاستقلال يرفض "فرنسة العلوم" ويبرئ التعريب من فشل التعليم - (73)
- بوريطة: العلاقات مع السعودية والإمارات قوية .. و"التوتر" غير صحيح - (46)
- هيئات حقوقية وسياسية تنغص حفلا فنيا لماسياس بالدار البيضاء - (42)
- قوانين عمرها مائة عام .. الحكومة تُغيّر نُصوص الأراضي السلالية - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مفيدي: "البيجيدي" يؤيد تدريس اللغات الأجنبية
قال محسن مفيدي، البرلماني عن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن فريقه لا يعارض الانفتاح على تدريس اللغات الأجنبية في القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين المطبق للإستراتيجية الوطنية 2015-2030.
وأضاف مفيدي، في تصريح لهسبريس، بعد فشل الفرق البرلمانية بمجلس النواب في التوافق حول القانون الإطار، أن "الاختلاف وقع بخصوص التناوب اللغوي ومبدأ التدرج في تطبيقه".
وأوضح البرلماني أن فريقه يؤيد ما جاء في الإستراتيجية الوطنية للتربية والتكوين، والتي تنص على تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، مع إعمال مبدأ التدرج، وشدد على أن مبدأ التناوب اللغوي "لا يمكن أن ينزل دفعة واحدة لأن الأساتذة والتلاميذ غير مؤهلين".
وشدد مفيدي على أن فريق حزب العدالة والتنمية "مع تمكين أبناء المغاربة من إتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولاً في العالم، مع إعطاء اللغتين الرسميين العربية والأمازيغية المكانة التي تليق بهما"، مضيفاً أنه "لا توجد دولة في العالم تقدمت بدون الاعتزاز بلغاتها الرسمية".
وكان من المفترض أن يتم التصويت على تعديلات ضمن هذا القانون بالغ الأهمية داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بداية الأسبوع الجاري، لكن بسبب غياب التوافق جرى تأجيل ذلك إلى الدورة المقبلة التي ستفتتح في شهر أبريل المقبل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
اذا كان رئيس الحكومة و هو من حزبكم لا يتقن الكلام لا بالعربية أو الفرنسية فكيف يدعو حزبكم المعروف بالتهريج تعليم لغات أخرى. حزبكم يتقن لغة واحدة، لغة الكذب والخداع وسطو الاموال