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الرئيسية | مجتمع | مفيدي: "البيجيدي" يؤيد تدريس اللغات الأجنبية

مفيدي: "البيجيدي" يؤيد تدريس اللغات الأجنبية

مفيدي: "البيجيدي" يؤيد تدريس اللغات الأجنبية
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 فبراير 2019 - 14:01

قال محسن مفيدي، البرلماني عن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن فريقه لا يعارض الانفتاح على تدريس اللغات الأجنبية في القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين المطبق للإستراتيجية الوطنية 2015-2030.

وأضاف مفيدي، في تصريح لهسبريس، بعد فشل الفرق البرلمانية بمجلس النواب في التوافق حول القانون الإطار، أن "الاختلاف وقع بخصوص التناوب اللغوي ومبدأ التدرج في تطبيقه".

وأوضح البرلماني أن فريقه يؤيد ما جاء في الإستراتيجية الوطنية للتربية والتكوين، والتي تنص على تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، مع إعمال مبدأ التدرج، وشدد على أن مبدأ التناوب اللغوي "لا يمكن أن ينزل دفعة واحدة لأن الأساتذة والتلاميذ غير مؤهلين".

وشدد مفيدي على أن فريق حزب العدالة والتنمية "مع تمكين أبناء المغاربة من إتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولاً في العالم، مع إعطاء اللغتين الرسميين العربية والأمازيغية المكانة التي تليق بهما"، مضيفاً أنه "لا توجد دولة في العالم تقدمت بدون الاعتزاز بلغاتها الرسمية".

وكان من المفترض أن يتم التصويت على تعديلات ضمن هذا القانون بالغ الأهمية داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بداية الأسبوع الجاري، لكن بسبب غياب التوافق جرى تأجيل ذلك إلى الدورة المقبلة التي ستفتتح في شهر أبريل المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Beny ben الجمعة 15 فبراير 2019 - 14:15
C'est juste ce qu'il faut à nos enfants merci.
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2 - خليل الجمعة 15 فبراير 2019 - 14:19
الرؤية الإستراتجية لي كتكلم عليها مفيدي مفيهاش " تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية" لي فيها هو تدريس بعض المجزوءات أو بعض الماضمين و لكن ليس المادة بأكملها تدرس بلغة أجنبية
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3 - citoyen marocain الجمعة 15 فبراير 2019 - 14:19
Malgré les interventions des PJidites les langues étrangeres les plus scientifiques et les plus convenables à l'enseignement marocain sont le français et l'anglais.L'arabe n'est la langue maternelle des marocains et n'est pas une langue scientifique ;par suite il faut que dette langue se dégage dans l'enseignement son role est dans les mosqées ni plus ni moins;le Tamazighte est la langue la plus naturelle dans le pays et elle est convenable pour enseigner la culture ,l'histoire et la géographie du Maroc;
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4 - خالد الجمعة 15 فبراير 2019 - 14:21
'يمارت الدار على باب الدار'
اذا كان رئيس الحكومة و هو من حزبكم لا يتقن الكلام لا بالعربية أو الفرنسية فكيف يدعو حزبكم المعروف بالتهريج تعليم لغات أخرى. حزبكم يتقن لغة واحدة، لغة الكذب والخداع وسطو الاموال
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