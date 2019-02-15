دفاع "مول 17 مليار" يحاصر الشاهد .. والحواص يُكذب الموظف

هسبريس - عبد الإله شبل

حاصر دفاع المتهمين في القضية التي يتابع فيها زين العابدين الحواص، رئيس بلدية حد السوالم المعزول ومن معه، الشاهد الرئيسي في هذا الملف "إبراهيم. ب"، خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وطوق دفاع المتهمين الشاهد، الذي يشتغل تقنيا بالجماعة المذكورة، بمجموعة من الأسئلة المتعلقة بالملف، ما جعله يبدو في بعض الأحيان مترددا في أجوبته، خاصة في ما تعلق بحفر الآبار من طرف إحدى الشركات التي يتابع صاحبها في هذه القضية إلى جانب الحواص.

وأورد الشاهد في هذه القضية، بعد مجموعة من الأسئلة تقدم بها النقيب عبد الحق العزيزي، أن مصدر معلوماته وكلامه هو شاهد آخر بالملف، وقال: "أما أنا، لم تكن لي معلومات عن حفر الآبار، ولا علم لي بما استخلصه صاحب الشركة أو موقعها أو حتى عددها".

وفي الوقت الذي تتحدث فيه المقاولة التي قامت بحفر الآبار أن عدد هذه الأخيرة خمسة، وفي ظل تصريح أحد الأشخاص المعروفين بحفر الآبار بالمنطقة لدى الضابطة القضائية بأن عددها يزيد عن الأربعين بئرا، قال الشاهد: "لا تدقيق لي بعدد الآبار، لكن حوالي أربعة أو خمسة، ولا أعرف موقعها بالضبط".

وبينما كان الشاهد يحاول الاستفاضة في أجوبته، اعتبر النقيب العزيزي أنه وجب عليه الانضباط والجواب على السؤال المطروح، قبل أن يضيف: "على الشاهد أن لا يجعل نفسه مدافعا عن جهة معينة، وعليه أن ينضبط ويظل في السؤال، فهو ليس محاميا".

من جهته، نقيب المحامين بهيئة برشيد، رضوان مفتاح، حاول من خلال الأسئلة التي وجهها أن يكشف تناقضات الشاهد؛ إذ تساءل قائلا: "إذا كان الحواص رئيس البلدية يمنح توصيات للتقنيين، بحسب تصريحات الشاهد، فلماذا لم يقم بذلك في ملف صاحب شركة منزه الساحل؟"، بيد أن النيابة العامة اعترضت على ذلك، مؤكدة أن الشاهد لا يسأل عن مجهول.

واعتبر النقيب مفتاح أن "الشاهد/التقني يجب أن يحل بالورش التابع لنفوذه ويدخل ضمن اختصاصه، على اعتبار أن القانون هو الذي يحدد اختصاصاته وليس الحواص أو غيره"، مضيفا: "طالما أن (شركة) منزه الساحل تابعة لاختصاصه وخرج إلى عين المكان ولم يجد أن الملاحظات قد تم تضمينها، فكيف يقبل على نفسه بإعداد شهادة التسليم وهي غير مكتملة؟"، إلا أن النيابة العامة اعترضت على طرح هذا السؤال.

وزاد النقيب، وهو يكشف تناقضات الشاهد، عندما تساءل قائلا: "لماذا انتدبه الحواص صباحا للخروج ضمن أعضاء اللجنة ولَم يخرج بنفسه عكس ما يدعيه؟"، مضيفا متوجها بالكلام إلى الشاهد: "كيف تُعدُّ محضر التسليم المؤقت لفائدة منزه الساحل التي بها اختلالات بينما ترفض التوقيع لرياض الساحل بدعوى غياب الأشجار؟".

وفي الوقت الذي رد الشاهد على كون المحضر الخاص بتجزئة منزه الساحل لم يكن يتضمن ملاحظات، أكد أنه لم يقم بتنبيه الرئيس إلى أن المحضر فارغ ولا يتضمن ملاحظات، فيما اتهمه رئيس قسم التعمير المتابع بدوره في حالة سراح بكونه "من قام بوضع الملاحظات ووقع عليها، وقدمها لي من أجل التوقيع عليها".

ونفى الشاهد، خلال معرض أجوبته، أن يكون قد قدم وثائق إدارية إلى "مراد. ك"، أحد النشطاء الحقوقيين الموجود رهن الاعتقال، مؤكدا أنه تحدث معه فقط عن معلومات دون تسليمه وثائق خاصة بالإدارة.

واعتبر البرلماني المعزول، المعروف إعلاميا بـ"مول 17 مليار"، أن ما جاء على لسان الشاهد كذب، قائلا: "أقسم بالله، وْلَهْلاَ يْخرّجْني من عكاشة، تسعة وتسعون مما يقوله كذب، ولهلا يخرجني من هادْ عكاشة".

وتدخلت النيابة العامة، في أكثر من مرة، حيث اعترضت على بعض الأسئلة والملاحظات التي تم توجيهها من طرف أعضاء هيئة الدفاع، كما شددت على أن الشاهد منسجم في كلامه ولا وجود لتناقض في ذلك.

من جهته، النقيب محمد البقالي، دفاع الحواص، ناشد النيابة العامة حماية موكله، مشيرا إلى أن هذا الأخير يتعرض منذ اعتقاله لوابل من السب والقذف والإهانة في خرق سافر لقرينة البراءة، مشددا على أن "الحواص حتى ولو حكم عليه بالبراءة لن يقدر أن يمحو ذلك".

وفي الوقت الذي شرع فيه النقيب البقالي في فتح ملف تجزئة جوهرة الساحل، أكد الشاهد أن هذا الملف "ليس لدي حوله أموره كاملة بشكل تفصيلي، وْماحافْظْشْ ما فيه".

واضطرت النيابة العامة إلى تذكير الشاهد التقني بضرورة احترام أعضاء هيئة الدفاع، حيث طالبت رئيس الجلسة بتنبيهه إلى احترام النقيب وانتقاء الكلمات وعدم استعمال مفردات من قبيل "باغي يمرر"، كما شددت على أنه لا حق له في الحديث للنقباء لأنهم يقومون بمهامهم في الدفاع، غير أنها عادت لتؤكد أنه عانى كثيرا "والشاهد يجب أن يكرم"، ما جعل النقيب العزيزي يؤكد أن المتهم بدوره يجب أن يكون محميا من شهادة الشاهد حتى لا تكون الشهادة غير حقيقية.

وقد جرى تأجيل الجلسة إلى غاية الأسبوع المقبل، حيث سيواصل دفاع البرلماني المعزول زين العابدين الحواص توجيه الأسئلة إلى الشاهد، وقد وضع النقيب البقالي ملفا ضخما يتضمن، بحسبه، معطيات من شأنها أن تبرئ موكله.