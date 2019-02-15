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الرئيسية | مجتمع | العثماني: تحدي الفساد ما يزال قائما .. والقضاء مصير المتورطين

العثماني: تحدي الفساد ما يزال قائما .. والقضاء مصير المتورطين

العثماني: تحدي الفساد ما يزال قائما .. والقضاء مصير المتورطين
هسبريس – نورالدين إكجان (صور: يوسف صدور)
الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:00

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن "تحدي الفساد داخل المملكة ما يزال مطروحا ويحتاج مجهودا كبيرا من أجل محاربته، لكن السؤال الحيوي في هذا الباب هو كيف سيسرَّع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وسبل تجاوز كل المعيقات؟"، مشيرا إلى استعداده التام من أجل وضع تعديلات قانونية، أو رفع مستوى الالتقائية بين مختلف المتدخلين داخل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أحدثت أواخر سنة 2017.

وأوضح العثماني، في ندوة تلت الاجتماع التقييمي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ظهيرة اليوم الجمعة، بعد المصادقة على برنامج عمل السنة المقبلة، أن "مسألة الرقمنة تبقى أهم مدخل من أجل مكافحة الفساد، وهذا ما تنكب عليه اللجنة"، لافتا إلى أن "المجلس الأعلى للحسابات يحيل كل الاختلالات ذات الطابع الجنائي على القضاء، فضلا عن تتبع اللجان التأديبية لمختلف الملفات".

وأردف رئيس الحكومة أن "الحكومة توصلت بتقرير تركيبي لعمل الاستراتيجية خلال السنة الماضية، كما قدم رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وجهة نظره بخصوص الموضوع"، مشيدا بتقدم المغرب على مستوى مؤشر "ترانسبارانسي"، و"دوين بيزنيس"، الذين يتقاطعان مع استراتيجيات مكافحة الفساد.

وأضاف العثماني أن "الاستراتيجية ستعمد إلى تفعيل برنامج تواصلي وطني للوصول إلى المواطنين"، مشددا على طموحه من أجل "إطلاق دينامية مجتمعية واسعة تحقق إنجازات متتالية مطردة تصل آثارها إلى المواطن والمقاولة، والقطع مع أجواء التوجس والريبة، وإحلال الشفافية والثقة".

وفي السياق ذاته، قال محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إن "استراتيجية مكافحة الفساد بناء متكامل انطلق من أرضيات التربية والمساءلة والزجر"، مضيفا أن "خروج الاستراتيجية في فترة البلوكاج الحكومي عطّل من عملها قليلا"، موردا أنها "مفتوحة في وجه الجميع، بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني".

وأضاف بنعبد القادر، في الندوة ذاتها، أن "الاستراتيجية تتجه نحو الرقمنة والتدبير اللامادي، مشيرا إلى أن "تعقيد المساطر هو من أسباب الفساد، فضلا عن تعدد المتدخلين والشبابيك"، وزاد: "هناك بوابة للشكايات، ليست فقط قناة للتوصل بالشكايات بل للتواصل مع المواطنين، ومكنت من معالجة العديد من الملفات".

وأكد المسؤول الحكومي أن "الاستراتيجية ستحدث مرصدا وطنيا للفساد والرشوة، كما سيتم تطوير مؤشر الإدراكية بتنسيق مع منظمة ترانسبارانسي"، لافتا إلى أن "قانون التصريح بالممتلكات ستطاله تعديلات ليصبح أكثر فعالية وشفافية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - مغربي الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:09
مغربي : الفساد ما يزال حاكما ... والقضاء من المتورطين

تصبحون على وطن سليم ... أضعف مواطنيه ... قوي
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2 - حنان الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:11
عن أي استراتيجية يتحدثون،ومن سيراقب المفسدين هل مفسدون مثلهم؟؟
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8
3 - رضوان الصراحة الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:12
الفساد هو الفساد...لن تستطيعوا لا محاربته ولا الحد منه تهدرون وقتكم وأموال الشعب فى مؤتمراتكم وولائمكم على حساب الشعب؟؟؟؟؟؟؟
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10
4 - عطيه لمور ودنيه الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:15
قال محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إن "استراتيجية مكافحة الفساد بناء متكامل انطلق من أرضيات التربية والمساءلة والزجر"...على زين الخلاص اللي هلكتو باباه بقوة الاقتطاعات و مبادرات التخلويض..أشكانتسناو من واحد تتلمذ فأروقة البنك لدولي..وردتكم ما بقا فيها غير الشوك الرفيق.
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4
5 - oujdi الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:15
الفساد الأكبر هو اللي راحنا نشوفو فيه داخل مؤسساتكم و قضائكم يحكم غير على المسكين أما اختلاساتكم فيصدر في حقهم العفو و كرهنا نشوفو حتى فيكم بغينا وجوه شبابية جداد
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8
6 - من كندا الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:16
لا حول و لا قوة لكم لتقومو باي تغيير. انتم لا تستطيعون قول الحقيقة للشعب و تتركون لوبيات الفساد ينخرونه و هم اقوى منكم و من مناصبكم. في كندا حيث ثمن الوقود و الغازوال من الاعلى عالميا و حيث تكلفة العيش عالية و الدخل الفردي عالي و لا يكفي الكنديين الذين يعيشون بالكريدي و القروض ثمن الوقود و الغازوال لا يتعدى 7.50 درهم للتر الواحد اذا ارتفع و الان هو في حدود 6.75 درهم للتر الواحد ! فما بالك بدولة متخلفة سكانها فقراء كالمغرب ! واش اعباد الله بغيتوا هذا الشعب ينتاحر ولا يرمي راسو في البحر ! هل لديكم ادنى ضمير ان ما يفعل بهذا الشعب هو تعذيب و تجويع و تفقير و تحقير ! هل تريدون تخريب هذا المغرب ! كيف تحكمون !
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5
7 - المكلخ الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:17
في البداية كان شعاركم الريع والفساد ولكن اليوم بقي الفساد ومن يدري... الراس لما يدوخ كدية ........ ابن كيران حصل عاى تقاعد و عمل فقط خمسة سنوات.ولم يساهم بسنتيم واحد.أليس هدا بريع....الموظف ظلم تلات مرات زيادة في سن التقاعد....زيادة في المساهمة...نقص في المعاش...
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8 - Nour tadlaouiج الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:19
ناس لا تخجل و سنطيحة يتحدث عن الفساد ولا ترمش له عين و حزبه غارق فيه فماذا تسمي معاش ب7ملايين و تعويضات سمينة من اموال الشعب اليس هذا قمة الفساد الأخلاقي والسياسي ،انه ليس ريع فقط بل هو منتهى و أوج الوقاحة والوضاعة .فاخجلوا من انفسكم يا تجار الدين.
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9 - الفساد اﻹكبر الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:20
الفساد الاكبر هو أن يحصل وزيرا هلك البلاد والعباد على تقاعد 9مليون سنتم شهريا.ومن هنا يجب أن يبدأ محارب الفساد.الله يأخد فيكم الحق
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10 - عبدو بن المغرب الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:21
هل تحرير أسعار المحروقات ليس فسادا؟هل التوظيف بالعاقد ليس فسادا؟هل رفع الدعم ليس فسادا ؟هل ماجرى بالموظفين جراء صندوق التقاعد ليس فسادا؟هل 70000 درهم ليس فسادا ؟ وماخي اكبر ليس فسادا ؟خطمتى حدث هذا الفساد ؟ اليس من فعلوه مفسدون؟ألا يرى العثماني انه هم الاجدر بالمحاكمة؟
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11 - البداية.. الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:23
الكل يتكلم عن الفساد..وهل الفساد سقط من السماء..بل نحن من نخلقه ونحميه..ارادة محاربة الفساد منعدمة وخاصة عند حزب العدالة والتنمية.الدليل مقولة كاهن الحزب*عفا الله عما سلف*..لمحاربة الفساد يجب نص قوانين حقيقية تحمي المبلغين ومحاربي الفساد.فكيف يثق المواطن في تصريحات المسؤولين بينما يسجن من صرخ وحرك اصبعة جهة الفاسدين..اول اسباب الفساد الريع بكل اشكاله(هبات خارج القانون.اعفاءات من الضرائب.تغول الراسمال.الترامي على اراضي الغير.فساد القضاء.ريع الصيد في اعالي البحار .المقالع..الخ).
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12 - Majid الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:24
الحل هو القضاء المستقل و الذي سوف يحقق اولا بداية من الوزراء والبرلمانيين ثم تأتي البقية
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13 - الحيران الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:24
قالها سلفك بن كيران واصطضم بالوحوش والتماسيح والعفاريت ورجع بخفي حنين صعب صديقي العثماني صعب ان تفتح المحاكم للفاسدين مهما كانت مستوياتهم والا كان مصيرك كبن كيران خارج اللعبة قل كلاما معقولا صديقي العثماني لا تستخف بعقول المغاربة لانهم يعرفون حدودك اكثر منك
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14 - ولد الشعب الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:25
يعني انه لم يتورط أي احد لحد الساعة...أم انكم تجيدون التمويه...والله ما قدرت نتيق..النية الصادقة غير موجودة...تانيا لمادا لم ترفعوا أيديكم عن تجميد الأجور ؟
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15 - ابدأ. بعبد الالاه الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:26
ليس عليك الا. قو باسم الله. و. إيقاف. معاشات. بنكيران. هدا. حتى. يقول القانون. كلمته
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16 - CHAHID الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:27
فاقد الشيء لا يعطيه قلها للأمين السابق بنكيران ¡¡¡؟؟؟
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17 - متامل الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:27
في الحقيقة فبدون الرغبة الصادقة والنية الحسنة والارادة الفعالة والعزيمة القوية والشد بالاسنان والنجد تجاه هدا الفساد بالدات لايمكننا مهما فعلنا ان نصل الئ شيء .
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18 - مجهول الهوية الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:28
من سيحارب من ؟؟؟
الفساد لا يحارب نفسه أو يحاسب نفسه
يعني بمفهوم آخر أن المفسدين في المغرب هم رجال الدولة المغربية نفسها
عن أي قضاء تتكلم يارجل !!!
القضاء ينخره الفساد كباقي القطاعات الأخرى
العدل اساس الملك أو الحكم
الله ينصر الدولة الكافرة إن كانت عادلة
الكلام و الخرجات......و.....لم تعد لها أي اهتمام مطلق
الدروج تنظف من الأعلى و ليس العكس
اترجى من الله العلي القدير أن يرزق أهلنا في المغرب الحبيب الصبر ثم الصبر و صبر أيوب عليه السلام
المغاربة يستحقون أفضل منكم بكثير
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19 - مواطن الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:29
باركة علينا من الكذوب محاربة الفساد علاه شكون المفسدون في الارض هما نتما المسؤولين تنسمعوا جماعة فوتت مشروع لجهة مسؤول ضيع على الدولة الملايين مسؤول اختلس الملايين قيادي استولا على اراضي الدولة والشعب مسكين اخلص الضريبة ويدزاد عليه فالمعيشة اتعمر بيه صندوق التقاعد ديالكم شكون المفسدون دبا وقيلا حنا الشعب لي بيتوا تحاربنا
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20 - %%%%% الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:32
la corruption a quadruple avec l arrivée de pjd. en dirait un verus tout le monde c mit a voler .votre justice a des yeux .elle n est pas aveugle et selectinne les pauvres et ceux qui deffendent le pouvoir d achat des classes écrasés.
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21 - انتهاك الفصل 92 من الدستور...! الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:32
الا يعد انتهاك الفصل 92 من الدستور من طرف الوزارء فسادا
حقيقيا :
معيار الفصل 92 من الدستور في
مايخص التعيينات في المناصب العليا
الكفاءة. ...!
الاستحقاق.....!
تكافؤ الفرص.....!
الشفافية..............!
بينما تمت التعبينات في المناصب
العليا بمعيار :
القرابة والصداقة مع الوزير....!
الولاء الحزبي والانتماء السياسي...!
اعطيني نعطيك......!
الزبونية وباك صاحبي...!
هل مناك فساد اكثر من هذا مورس
من طرف الوزراء الذين همشوا
لاءحة التباري والكفاءات التي تبارت
على المناصب ونتيجة التباري.........!
الشيء الذي جعل بعض النواب
المحترمين اصحاب الضمير الحي
والنزهاء والشرفاء الذين لهم غيرة
على الكفاءات القوية والمشهود لها
بالتجربة والخبرة والاختصاص.....والتي
تستحق عن جدارة هذه المناصب.....!
تبادر من اجل خلق لجنة للتفصي الحقاءق......في هذه المهزلة
انها وصمة عار ان تقصى بدون وجهة
حق الكفاءات القوية القادرة على
تطوير القطاعات الوزارية خاصة في
وزارة الفلاحة......!
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22 - مواطن الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:34
نكتة اليوم :

العثماني: تحدي الفساد ما يزال قائما .. والقضاء مصير المتورطين
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23 - سعيد مغربي قح الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:34
بغينا من سي رئيس الحكومة يفسر لينا آشنو هوا الفساد..؟!

راه بنكيران خدا جوج ديال المعاشات..مليون ينطح مليون..بغينا نعرفو شنو هوا الفساد عند سيادتكوم..؟!
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24 - harrokki الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:38
Et celui qui a dépouillé volé trafiqué arnaqué dans les années 60/70/80/90 on doit l’appeler Alhaj aujourd’hui n’est ce pas !!!! Et ceux qui S’associent avec un membre du plais pour ne pas payer de taxes et d’impôts on ferme les yeux !!! Et ceux qui ont des appartements de luxes à Paris on doit pas chercher comment ils ont fait !!!!
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25 - نيت الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:41
عافكوم راه قهرتونا ب الهضرة... الاصلاح كايبغي رجال. و نتوما ماشي رجال.. ا بروفيتيو حتى نشوفو شي حل.. الشعب هوا للي ايدير اصلاح. و الناس وعات و الفيضان جاي
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26 - محمد الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:45
الرشوة ظاهرة بشرية في كل مكان و زمان الرقمنة سوف تغلق بعض الابواب و لكن هل طرحتم السؤال لماذا نعطي الرشوة او لماذا يطلب الموضف المقابل. هذا الأمر لم تتطرق اليه يا سيدي الوزير في مداخلتكم
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27 - سير حتى تجي الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:45
لمحاربة الفساد ، أقترح حل جميع الأحزاب والنقابات ومحاسبة الوزراء والبرلمانيين والمسؤولين الكبار وأمناء النقابات.
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