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الرئيسية | مجتمع | المديرية العامة للأمن الوطني تتواصل عبر "تويتر"

المديرية العامة للأمن الوطني تتواصل عبر "تويتر"

المديرية العامة للأمن الوطني تتواصل عبر "تويتر"
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:05

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها أنشأت حسابا رسميا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كحلقة جديدة ضمن سلسلة المبادرات التي تنهجها لتدعيم انفتاحها المرفقي، وتوطيد تواصلها المؤسساتي مع الرأي العام، في كل القضايا التي تتعلق باهتمامات وانتظارات المواطنين في مجال الأمن.

وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني، بحسب بلاغ لها، على تنويع آليات التواصل وترسيخ الانفتاح على عموم المواطنات والمواطنين والأجانب السياح والمقيمين، منطلقة في ذلك من إدراكها الراسخ بقيمة الإعلام الأمني في تدعيم الإحساس بالأمن، ووعيها بأهمية الانفتاح على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها آليات مهمة لنشر التوعية الأمنية، والتواصل مع الرأي العام في كل القضايا التي تتصل بعمل مصالح الشرطة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه المقاربة الجديدة في التواصل المؤسساتي للمديرية العامة للأمن الوطني، تأتي في أعقاب إصدار النسخة الورقية الجديدة لمجلة الشرطة، والتي ستعرف كذلك صدور نسختها الإلكترونية على الهواتف المحمولة في الأمد المنظور، فضلا عن مأسسة وتثبيت الأبواب المفتوحة للأمن الوطني كموعد سنوي متجدد للتواصل المباشر مع عموم المواطنين، علاوة على النهوض بمهام الإخبار والتصويب التي تتم بشكل يومي، عن طريق بلاغات رسمية، بخصوص جميع القضايا التي تتعلق بأمن المواطن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - خالد من سلا الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:12
َفتحو حساب في تويتر ل أن تويتر مافيهش قاعدة جماهيرية كبيرة مثل فايسبوك حيت بعد دراسة عرفو أن فايسبوك غادي خلق ليهم بلبلة كبيرة من كثرة تبليغات عكس تويتر حيت غادي تكون شبه منعدمة
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-2
2 - anouarsg الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:17
اخيرا غانشوفو حساب ديال شي جهاز من الدولة رسمي وعلى احد مواقع التواصل الإجتماعي على فكرة الخليج واروبا سبقونا فهادشي عندهوم حسابات رسمية فسناب تويتر فيس تابع للأمن ولاكن ماشي هنا المشكل ال. المشكل فلغة التواصل بعد ما دخلت لتويتر شفتهوم كاتبين ديسكريبشن بالفرنسية هههههه واش الأمن المغربي الفرنسي هدا ولا كيفاش ، ارجو ان يتفادو التواصل بالفرنسية مع الشعب المغربي الذي يتكلم العربية . قهرتونا بالفرونسي
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3 - شرطي الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:19
اتمنى كشرطي أصلاح أوقات و ظروف العمل و اللتي تعتبر كارثية و تحد من مردودية العمل
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4 - مختار الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:21
السلام عليكم.
أنا شخصيا لا أحترم زي " البوليس" لكن أحترم الأشخاص الذين يحملونه بعزة نفس، فرغم الضغوط والصعوبات ونظرات المواطنين المليأة بالإحتقار، وزد على ذلك "الحزقة اللاروب" التي يتلقونها، يضل الشرطي النزيه رغم قلتهم أشخاص لزم علينا احترامهم، والله يعفوا على لي تيكريسي بالكسوة وتيجري النهار كامل مرى القهيوة " أتمنا لكم الشفاء العاجل ركم فقدتونا الثقة في كل ما هو دولة.
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5 - كريم الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:48
حكرة المواطن البسيط هي شعاركم ...والقانون يطبق علي فأة هش من المجتمع....
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6 - Abdelghani الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:49
خلاو الفايس للي تيخدمو به تقريبا كل المغاربة و مشاو للتويتر ... للي قليل ف المغاربة اللي تيفهم له ..مشاكيييبيل
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