المديرية العامة للأمن الوطني تتواصل عبر "تويتر"

هسبريس من الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها أنشأت حسابا رسميا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كحلقة جديدة ضمن سلسلة المبادرات التي تنهجها لتدعيم انفتاحها المرفقي، وتوطيد تواصلها المؤسساتي مع الرأي العام، في كل القضايا التي تتعلق باهتمامات وانتظارات المواطنين في مجال الأمن.

وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني، بحسب بلاغ لها، على تنويع آليات التواصل وترسيخ الانفتاح على عموم المواطنات والمواطنين والأجانب السياح والمقيمين، منطلقة في ذلك من إدراكها الراسخ بقيمة الإعلام الأمني في تدعيم الإحساس بالأمن، ووعيها بأهمية الانفتاح على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها آليات مهمة لنشر التوعية الأمنية، والتواصل مع الرأي العام في كل القضايا التي تتصل بعمل مصالح الشرطة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه المقاربة الجديدة في التواصل المؤسساتي للمديرية العامة للأمن الوطني، تأتي في أعقاب إصدار النسخة الورقية الجديدة لمجلة الشرطة، والتي ستعرف كذلك صدور نسختها الإلكترونية على الهواتف المحمولة في الأمد المنظور، فضلا عن مأسسة وتثبيت الأبواب المفتوحة للأمن الوطني كموعد سنوي متجدد للتواصل المباشر مع عموم المواطنين، علاوة على النهوض بمهام الإخبار والتصويب التي تتم بشكل يومي، عن طريق بلاغات رسمية، بخصوص جميع القضايا التي تتعلق بأمن المواطن.