خلافات حادة تفجّر محاكمة معتقلي حراك الريف والصحافي المهداوي

هسبريس-عبد الإله شبل

فجرت كلمة "جلالة الملك" جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف والصحافي حميد المهداوي، التي عقدت عصر اليوم الجمعة، حيث أثارت جلبة كبيرة داخل القاعة رقم 7، بعد دخول دفاع المتهمين في نقاش حاد مع نائب الوكيل العام بالدار البيضاء.

وفي الوقت الذي كان فيه المحامي محمد أغناج يتحدث عن تعليل الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية بكونه يتضمن حشوا وغير مشرف أن يكون صادرا باسم الملك، انتفض نائب الوكيل العام، حكيم الوردي، مطالبا المحامي المذكور بأن يقول "الصادر باسم جلالة الملك"؛ ما جعل الطرفين يدخلان في نقاش حاد.

وتعالى الصراخ داخل القاعة، خاصة أن الصحافي حميد المهداوي، الذي يحضر وحيدا دون باقي المعتقلين، بدأ في الدفاع عن المحامي وطالب بعدم مقاطعته من طرف ممثل النيابة العامة؛ الأمر الذي لم يتقبله نائب الوكيل العام ودعا المحكمة إلى ضرورة إلزام المهداوي بالهدوء واحترام القاعة.

وأمام إصرار نائب الوكيل العام على ضرورة التأكيد أن الأحكام تصدر "باسم جلالة الملك" كما ينص على ذلك القانون الجنائي، ذهب المحامي محمد أغناج إلى كون الدستور ينص على أن الأحكام تصدر "باسم الملك".

وانتقد المحامي أغناج في مرافعته، التي قدم خلالها الدفوع الشكلية، ما ذهب إليه نائب الوكيل العام، حكيم الوردي، في مقال رأي سابق له حول قرار المحكمة السماح لدفاع معتقلي الريف بالترافع في الملف رغم عدم مثول المتهمين أمامها؛ قائلا إن هذا القرار "أثار نقاشا في الرأي العام، وتقدم أحد الزملاء من غير هيئة الدفاع واعتبره منحة للدفاع".

ولفت أغناج، في رد ضمني على مقال حكيم الوردي، الذي تم نشره بجريدة هسبريس الإلكترونية في وقت سابق، إلى أن ذلك "أثار حساسية كبرى وأفرغ القرار من جانبه المسطري وحمله حمولة سياسية، بينما نحن في إطار المناقشة مع المحكمة اعتبرنا أننا نطبق قواعد المسطرة الجنائية".

وزاد في هذا الصدد قائلا: "صرنا في نقاش سياسي في ظل غياب المتهمين، حيث أصبح عمق ما ذهبتم إليه وثيقة سياسية وتم منحها حجما يخرج عن سياق المسطرة، وهذا التأويل للقرار لم يساهم ولَم يساعد الدفاع الذي يساعد القضاء والعدالة".

وأكد دفاع المعتقلين أنه لم يتمكن من الحصول على رأي جميع المتهمين للترافع باسمهم رغم غيابهم، لافتا إلى أنه تواصل مع اثني عشر فردا، مرجعا هذا التأخر إلى الطريقة التي تتعامل بها المؤسسة السجنية مع هيئة الدفاع في التخابر مع نشطاء الحراك الرافضين المثول أمام المحكمة.

وانتقد أغناج الغرفة الجنائية الابتدائية، مؤكدا أنها خرجت عن حيادها، وأن الحكم الصادر عنها في حق المتهمين وقع حشو أمور به، وكأنها تستبق ما سيقوله الرأي العام، مضيفا: "اعتبر أن ما ورد هو حشو وكذب ومخالف للحقيقة، فحديثها عن الترجمة الفورية من العربية إلى الريفية قصد مساعدة المعتقلين وأسرهم على مواكبة المحاكمة غير صحيح، فهذا لم نره بهذه المحكمة، وإنما بمحاكمة اكديم إزيك".

وعرج المحامي نفسه على قضية حميد المهداوي والمكالمة الهاتفية التي تمت بينه وبين المسمى "البوعزاتي"، حيث قدم ملتمسا للمحكمة من أجل العمل عن طريق النيابة العامة على استدعاء الشخص المذكور أو إحضاره ولو بأمر دولي.