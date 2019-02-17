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الرئيسية | مجتمع | المكفوفون يحذرون من عمليات انتحارية بالمغرب

المكفوفون يحذرون من عمليات انتحارية بالمغرب

المكفوفون يحذرون من عمليات انتحارية بالمغرب
هسبريس - أمال كنين
الأحد 17 فبراير 2019 - 16:15

حمل تقرير بعثت به التنسيقية الوطنية للمكفوفين حاملي الشهادات إلى كل من منظمة العفو الدولية وجمعية الأمم المتحدة نفحة تصعيدية، محملا الحكومة "مسؤولية ما سيحدث مستقبلا في حال استمرارها في نهج سياسة التضليل والكذب والإقصاء والتهميش".

وانتقدت التنسيقية، ضمن تقريرها، ما أسمته "غياب نظرة سياسية خاصة من الحكومة الحالية" تجاه المكفوفين حاملي الشهادات، قائلة إن الأمر دفع البعض منهم إلى "محاولات انتحارية". وأضافت قائلة إن "شريحة المكفوفين المعطلين بالمغرب من الشرائح الأقل حظا في المجتمع المغربي نظرا لما تواجهه من كل أنواع التهميش والعنف وتجاهل النخب بمختلف مكوناتها".

وأورد التقرير أنه "منذ أزيد من عشر سنوات، حاول المكفوفون بكل الطرق الممكنة التعبير عن معاناتهم وحقهم في العيش الكريم، إلا أنه، وللأسف، لم تقدم الحكومة لهذه الشريحة من المواطنين المغاربة إلا المقاربة الأمنية ونهج سياسة القمع والتهميش تجاه ملفهم المشروع والعادل المتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية والحق في العيش الكريم".

وذكّرت التنسيقية بمقتل الكفيف صابر الحلوي إثر سقوطه من سطح بناية وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية خلال اعتصام في أكتوبر من العام الماضي، قائلة إن "إنهاء اعتصامها يوم الـ16 من أكتوبر 2018 جاء بعد التزام عدد من الفرق البرلمانية بطرح مقترح للحكومة يقضي بتوفير مناصب للمكفوفين المعطلين كيفما كانت نوعية شهاداتهم، بالإضافة إلى وعد شرف من والي جهة الرباط بتتبع الملف والعمل على إيجاد حل في أسرع وقت، وهو ما لم يتحقق إلى اليوم"، مشددة على ضرورة "القيام بكل ما يساهم في رفع الظلم والإقصاء والتهميش".

جدير بالذكر أن المكفوفين يستخدمون في كل احتجاجاتهم أساليب تصعيد خطيرة؛ إذ أقدموا خلال شهر مارس الماضي على الاعتصام في وسط قنطرة الحسن الثاني، الرابطة بين مدينتي الرباط وسلا، صابّين البنزين على أجسادهم ولافّين أحزمة حول أعناقهم، لتنقطع بذلك دينامية السير لأزيد من ساعة قبل أن يتدخل الأمن لفض الاعتصام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زكرياء المغربي الأحد 17 فبراير 2019 - 16:27
من يريد شنق نفسه أو حرق جسده فله كامل الحرية الأشخاص المكفوفين يريدون المال من دون مقابل والحوار لا يكون عن طريق التهديد
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2 - مواطنة الأحد 17 فبراير 2019 - 16:29
الانتحار ليس هو الحل للي نتاحر غادي يجيبها في رلسوا ويقهر عائلته وجهنم كتسناه حيت قتل الروح البريئة للي خلقها الله وصورها .....بدون تهديد أكيد غادي يتوظفوا قريبآ إنشاء الله وما يكون غير الخير اما الجهل والتهور لا ينفع .
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