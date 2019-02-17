بعدَ "مسيرة الغضب" .. أطباء الأسنان يتوعدون وزير الصحة بالتصعيد

هسبريس - عبد السلام الشامخ

تجدّدت الأزمة بين أطباء الأسنان في القطاع الحر والحكومة عقب استمرار الاحتجاجات وتلويح أصحاب "البذلة البيضاء" بمزيدِ من الخطوات التصعيدية، وهو ما دفعَ وزير الصحة، أنس الدكالي، إلى عقدِ جلسة معهم من أجل دراسة ملفهم المطلبي، إلا أنَّ "مبادرة الوزير لمْ تحملْ جديداً يُنهي التّوتّر والغضب المستمرّين داخل القطاع الطّبي"، وفقَ مصدر حضرَ اللقاء.

ويأتي هذا اللقاء الذي دعا إليه وزيرُ الصّحة بعدَ خروج أطباء الأسنان بالقطاع الحر في مسيرة أطلقوا عليها "مسيرة الغضب"، يوم الاثنين الماضي، وحضرَته هيئة أطباء الأسنان الوطنية والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب.

وقالت وزارة الصحة إنَّ "الاجتماع خصّص لدراسة الملف المطلبي لأطباء الأسنان بالقطاع الحر، وعلى رأسه المشاكل المتعلقة بالاتفاقية الوطنية للتأمين الصحي، والممارسة غير المشروعة لمهنة طب الأسنان، والتأمين الصّحي والتقاعد لفائدة أطباء الأسنان بالقطاع الحر، وملف الضرائب"، فيما أشارَ الأطباء الغاضبون إلى أنّ "الاجتماع جاء بعد مسيرة شاركَ فيها أكثر من 3500 طبيب أسنان من مختلف مدن المملكة".

وأضافت "وزارة الدكالي" أنَّ "الاجتماع خلُصَ إلى الاتفاق على إحداث لجان مختلطة لدراسة جميع النقط المدرجة في الملف المطلبي، وإعداد تقرير حول الاجتماع يتم توقيعه من قبل جميع الأطراف المعنية ويتضمن جميع القرارات والإجراءات التي تم الاتفاق عليها"، لكن الأطباء اعتبروا أنَّ "الوزارة تكرّس مبدأ التسويف الذي ذهبت إليه كل الإدارات من قبلكم، في شكل من أشكال محاولة امتصاص غضب الشارع".

واعتبرَ أطباء الأسنان أن الوزارة، بإحداثها لهذه اللجان في خطوة أحادية الجانب، "أشعلت نار الغضب وامتعاضا أكثر من ذي قبل"، معبرين عن رفضهم "الاستهانة بنا وبكل مؤسساتنا عبر تماطل ممنهج سئمه أطباء الأسنان، الذين كانت تطلعاتهم أكبر لأجرأة ما تم الاتفاق عليه، وبسقف زمني محدد".

وشدّدت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب على أنّها "ماضية، وبطلب من أطباء الأسنان، لتصعيد أكبر في الأيام القليلة القادمة إن لم يتم التراجع من طرفكم عن أشكال التسويف والتماطل، والكف عن أساليب الالتفاف والمناورة."

وتُطالب الفدرالية بضرورة وضْع حد للخروقات القانونية للصندوق الوَطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) وتعاضدياته، مشيرةً إلى أن هذه الأخيرة باتت ترفضُ عددا من الملفات التي يتقدم بها الأطباء "في خرق واضح للاتفاقية التي تجمع هيئة الأطباء الوطنية بها"، وفقَ التنظيم النقابي سالف الذكر.

وفي السياق ذاته، طالبَ محمد مشرق، رئيس لجنة التواصل والإعلام في فيدرالية نقابات أطباء الأسنان، الحكومة بالاستجابة لمطالب أطباء الأسنان، مُستنكراً "الوضع الذي باتت تعرفهُ بلادنا بين جميع دول الجوار وغيرها فيما يخصُّ الممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان المنظمة بقوانين"، داعياً إلى "حماية كرامة المهنة وصحة وسلامة المواطنين".

وقالَ مشرق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن وزير الصحة عقد اجتماعاً مع الأطباء بعدَ مسيرة الغضب التي شاركَ فيها حوالي 3500 طبيب، مورداً أنَّ "الفيدرالية ماضية من أجل الاستجابة إلى مطالب أطباء الأسنان".