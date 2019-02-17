مغاربة متضررون من "إلغاء الهجرة" يسائلون كندا عن القيم النبيلة

هسبريس - نور الدين إكجان

مزيد من التصعيد تسير إليه مبادرة مغاربة تم إقصاء ملفاتهم من فرصة الهجرة صوب إقليم "كيبيك" الكندي، بعد إقدام العشرات منهم على الاحتجاج أمام مبنى السفارة الكندية بالعاصمة الرباط وبعث رسالة إلى رئيس الوزراء، جاستين ترودو، يشتكون فيها "من مشروع القانون 9" الذي وصفوه بـ "اللاإنساني"، وبأنه "لا ينسجم والقيم النبيلة التي يتبناها المجتمع الكندي".

وقالت المراسلة التي وقعت باسم "العمال الماهرين" إن "لا شيء يمنع الحكومة الكندية من معالجة طلباتنا موازاة مع تنفيذها للسياسة الجديدة للهجرة"، مشيرة إلى "وجود حالة إحباط ويأس في صفوف المترشحين بعد أن طال انتظارهم، لينتهي الأمر بإلغاء ملفاتهم، رغم أنهم بذلوا جهدا مضنيا في إعدادها".

وأوضحت الوثيقة أن "العديد من الملفات هي في مراحل متقدمة من المعالجة، حيث تفاعل المترشحون بسرعة مع طلبات الحكومة الكندية بخصوص حاجتها لليد العاملة المهاجرة"، لافتة إلى أن "مسألة الاستقرار بكندا تبقى حلما يراود الجميع، وستكون فرصة لتحسين ظروف العيش بالنسبة للعائلات".

الرسالة، التي تم تسليمها إلى السفارة الكندية بالرباط، أردفت أن "كندا ستمنح المترشحين فرصة استدراك ما فاتهم طيلة السنوات الماضية"، وزادت: "لسنا مجرد أرقام أو ملفات، بل رجال ونساء لهم رغبة كبيرة في الانتماء إلى المجتمع الكندي"، مناشدين رئيس الحكومة أن يتدخل من أجل إعادة الأمل إليهم.

وقال وزير الهجرة في الحكومة الكندية، مارك أندريه غوسلين، إن "المترشحين الذين تم إلغاء ملفاتهم عليهم التقدم مرة أخرى، وسيتم معالجتها في أجل 6 أشهر عوض 36 شهرا"، حسب ما أورده موقع "لوجوغنال دو كيبيك".

وألغت حكومة كيبيك، في وقت سابق، أزيد من 18 ألف ملف متراكم للهجرة لم تتم معالجته، وفق ما أعلن عنه خلال عرض لمشروع قانون جديد أمام البرلمان المحلي يضع الأسس القانونية لتنفيذ الالتزامات التي وضعها "تحالف مستقبل كيبيك" بخصوص قضية الهجرة.

وبموجب هذا القانون، تلتزم حكومة مقاطعة كيبيك بتعويض الرسوم التي أداها صاحب طلب الهجرة، لكن لا يمكن طلب تعويضات أخرى من الحكومة، وهذا سيكلفها ألف دولار لكل صاحب طلب، أي ما مجموعه 19 مليون دولار.

وأورد موقع إذاعة كندا قبل أسبوعين أن 18 ألفا و139 ملفا قُدم في إطار البرنامج سالف الذكر، وأن معظم الملفات تعود إلى سنة 2005، ولم تتم معالجتها وظلت تتراكم في مكاتب الموظفين بوزارة الهجرة.