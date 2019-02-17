24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:41
|08:07
|13:46
|16:48
|19:17
|20:32
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الدببة القطبية الجائعة تهدد حياة سكان مدينة روسية .. والجيش يتدخل
- "الركادة أولاد جرار" .. جحيم النقل العمومي ومعاناة السكان لا تنتهي
- مسرحية "توقيع" تحاكي الواقع السياسي ومفارقات المغرب الاجتماعية
- نحن والديمقراطية
- الزين: عقول المهاجرين تغري دول الشمال أكثر من "القوة العضلية"
مسيرة احتجاج تطالب بالحريّة لـ"معتقلي الحسيمة" من شوارع بروكسيل (5.00)
النقد الدولي يرصد تضييع عدم الاندماج المغاربي 4 آلاف دولار للفرد (5.00)
لجنة دعم حراك الريف تحضّر أشكالا نضالية لإطلاق سراح المعتقلين (5.00)
- مسيرة احتجاج تطالب بالحريّة لـ"معتقلي الحسيمة" من شوارع بروكسيل - (97)
- أوجار: الأمازيغية قضية أمّة .. العودة إلى "نقطة الصفر" مرفوضة - (70)
- انتقادات تطال نزار بركة .. مسؤول سياسي "مُفرنَس" يؤيّد التعريب - (51)
- العثماني: "البيجيدِي" يتسم بالقوة والملك محمّد السادس يحمي المغاربة - (51)
- كتابات جواد مبروكي تحت المجهر - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمزازي: الرقمنة رافعة للنهوض بتشغيل الشباب
أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن الرقمنة تعتبر رافعة أساسية للنهوض بتشغيل الشباب عبر تمكينهم من اكتساب مهارات في مجال الرقمنة، لا سيما من خلال برامج للإدماج.
وأوضح أمزازي خلال ندوة نظمتها جمعية مهندسي المدرسة المحمدية، في الرباط، حول موضوع " التحول الرقمي: رافعة للتسريع الاجتماعي"، أن التحدي يكمن في الاستفادة من فرصة هؤلاء الشباب المؤهلين للانتفاع بالقفزة الرقمية.
وأضاف في هذا الصدد أن الوسط المهني معني أيضا بالمطلب شبه الشمولي للتحكم في الأدوات المعلوماتية التي تزيد تعقيدا وفي تحول مستمر. وأعرب عن الأسف لكون 2,5 مليون من الشباب المغاربة لا يعملون ولا يتابعون اي دراسة أو تكوين، وحوالي شاب من أصل إثنين ما بين 25 و35 سنة بالوسط الحضري عاطل عن العمل.
ومن أجل الاستجابة للمشاريع الطموحة بالمملكة في مجال التنمية الصناعية والتحديات التكنولوجية المرتبطة بها، فإن مؤسسات التكوين ستستفيد من تأهيل كفاءاتها وأدواتها ومسارتها الدراسية.
وأكد في هذا الصدد على ضرورة وضع المغرب لاستراتيجية حقيقية "للإدماج الرقمي"، وذلك في إطار تحوله الرقمي، من خلال ولوج الأدوات المعلوماتية والتحسيس والتربية والتكوين والتعلمات.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الاحتفال بالذكرى الستين للمدرسة المحمدية للمهندسين، مناقشة محاور همت على الخصوص "أوراش الرقمنة" و"الرقمنة في خدمة الصحة والحماية الاجتماعية" و"الرقمنة في خدمة التربية".