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نشطاء يحسسون بمعايير السلامة الطرقية بوزان

نشطاء يحسسون بمعايير السلامة الطرقية بوزان
هسبريس من وزان
الاثنين 18 فبراير 2019 - 12:20

نظمت جمعية الوسيط للثقافة والتنمية بوزان، بشراكة مع المنطقة الإقليمية للأمن الوطني والمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل والمجلس الجماعي بالمدينة ذاتها، يوما تحسيسيا لفائدة الأطفال ومستعملي الطريق؛ وذلك بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية.

وفي هذا الصدد قال عبد الله بنشاهد، رئيس الجمعية الواقفة وراء النشاط، إن اليوم يعد سنة حميدة وتخليدا سنويا تدأب الجمعية على تنظيمه قصد "لفت الانتباه إلى الأرقام المهولة التي تحصدها حرب الطرق بالمغرب، وقتلى حوادث السير بالمدارين الحضري والقروي".

وأضاف بنشاهد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية"، أن الموعد اختير له شعار "ألتزم من أجل الحياة" نظرا لأهمية الالتزام بقوانين السلامة الطرقية للحد من الأضرار في صفوف مستعملي الطريق بصفة عامة.

وأكد المتحدث ذاته أن اليوم التوعوي تتخلله أنشطة فنية وفقرات متنوعة لفائدة صغار المدينة، مع توزيع ملصقات توعوية على الراجلين والسائقين.

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