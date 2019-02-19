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الرئيسية | مجتمع | "سَلْعنة التعليم" وتكريس اللامساواة يدفعان نقابة إلى مهاجمة الحكومة

"سَلْعنة التعليم" وتكريس اللامساواة يدفعان نقابة إلى مهاجمة الحكومة

"سَلْعنة التعليم" وتكريس اللامساواة يدفعان نقابة إلى مهاجمة الحكومة
هسبريس - محمد الراجي (كاريكاتير: عماد السنوني)
الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 12:00

بعد أنْ أفلحت الفرق البرلمانية في تعطيل البُند المتعلق بفرض رسوم التدريس في الطور الثانوي والجامعي على الأسَر الميسورة، كما نصّ على ذلك مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، الخاضع للمناقشة في مجلس النواب، اتّهمتْ نقابة عمالية الحكومة بالسعي إلى "سَلعنة التعليم".

ونوّهت المنظمة الديمقراطية للشغل بـ"كل المواقف المشرفة للفرق البرلمانية الرافضة لفرض رسوم في التعليم العالي والثانوي التأهيلي ولإلغاء مجانية التعليم"، معتبرة أنّ الحكومة "تسعى إلى سَلعنة التعليم الثانوي والعالي العمومي ودفعه نحو الإفلاس أو الإغلاق وتغول القطاع الخاص على حساب القطاع العمومي".

وقُوبلَ تضمين الحكومة بُندا يقضي بدفع الأسر رسومَ التعليم برفض كبير من طرف الرأي العام، رغم تأكيد رئيس الحكومة أنّ الأسر الميسورة هي المعنية بدفع تلك الرسوم، إذ اعتبر معارضو هذا القرار أنَّه يستهدف بالأساس الأسر المتوسطة والفقيرة، على اعتبار أنَّ الأسَر الميسورة لا تدرّس أبناءها في التعليم العمومي.

وتنص المادة 45 من مشروع القانون الإطار 17.51 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين على فرْض رسوم على الطلبة المتحدرين من أسَر ميسورة تُؤدّى كرسوم للتسجيل، في سلْك التعليم الجامعي، في المرحلة الأولى، على أنْ تشمل الرسوم، في المرحلة الثانية من الأجرأة، التعليم الثانوي التأهيلي.

وقالت المنظمة الديمقراطية للشغيل إنّ تطبيق قرار فرض رسوم الدراسة على الطلبة كان سيؤدّي إلى ضرْب وإلغاء مجانية التعليم، وهو ما يشكّل، حسب المنظمة ذاتها، "انتهاكاً صريحا لدستور المملكة وللقوانين الدولية الإنسانية، إذ إن التعليم حق للجميع كالماء والهواء، كما أنّه حق إنساني أصيل، وهو الطريق المؤدي إلى الفرص التي تتاح للفرد".

تضمين مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين مادة تقضي بفرض رسوم الدراسة على أبناء "الأسر الميسورة" جاء بعد دعوة المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى البحث عن مواردَ جديدة لتمويل التعليم العمومي، دون أن يُحدّد الجهة التي يجب أن تساهم فيها، فلجأت الحكومة إلى قرار فرض الرسوم في التعليم الثانوي والعالي، الذي أثار موجةَ رفض واسعة دفعت بالحكومة إلى إسقاط المادة التي تضمنت هذا القرار من مشروع القانون الإطار، تحت ضغط الفرق البرلمانية.

واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أنّ مجانية التعليم "حق وليس منحة من أحد أو من الحكومة"، مشددة على أنّ التعليم يجب أن يكون إلزاميا بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس، من التعليم الأوّلي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يُعادلها، مع وُجوب أن تكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة من الأولي إلى العالي، في كل المؤسسات التعليمية العمومية وفقاً للقانون.

وانتقدت الهيئة النقابية ذاتُها سعي المسؤولين الحكوميين الحاليين المعنيين بإصلاح التعليم إلى ضرب مجانيته، "التي أوصلت السيد رئيس الحكومة الحالي ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، والوزراء ومدراء المؤسسات العمومية والخاصة، وأطر الدولة ومن سبقهم، وآلاف الأطر والكفاءات المغربية، إلى المستوى الذي هم عليه اليوم".

ودعت ODT رئيس الحكومة، ووزيرَ التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إلى "توقيف التصريحات المضللة، والالتزام بإلغاء المادة 45 من مشروع القانون الإطار، من أجل حماية الوطن من الاحتقان والهزات الاجتماعية التي هو في غنى عنها، ولا يمكن السكوت عنها لكونها تزيد الوضع احتقاناً والبلد تخلفا".

وردا على التصريحات السابقة لرئيس الحكومة، والتي أكّد فيها استثناء الفقراء من أداء رسوم التمدرس، وأنّ هذه الرسوم ستفرض على الأسر الميسورة فقط، قالت المنظمة الديمقراطية للشغل إنّ كلام رئيس الحكومة "عائم وغير سليم وبعيد عن المصداقية والشفافية، لأن نسبة واسعة من أبناء الطبقة الميسورة يتوجهون لمتابعة دراستهم بمدارس ومعاهد وكليات خاصة".

من جهة ثانية، نبّهت الهيئة النقابية ذاتها إلى "اللامساواة" في تعلم اللغات بين التلاميذ من أبناء الطبقة المتوسطة الذين يدرسون في القطاع الخاص ونظرائهم من أبناء الفقراء الذين يدرسون في القطاع العام.

وأوضحت: "تعليم للفقراء معرَّب 100 في المائة، وتعليم للميسورين بالقطاع الخاص منفتح على كل اللغات الإنسانية الكبرى، وهكذا يُترك أبناء المدرسة العمومية الفقراء يواجهون صعوبات ولوج كليات الطب ومعاهد المهندسين والتكنولوجيا والعلوم التقنية والهندسية وعلوم التمريض والتكوين المهني التقني...".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - salah الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 12:08
هم سلعنوا التعليم وأنتم سلعنتم العمل النقابي حتى وصل بنا الحال إلى مانحن عليه من إفلاس...
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2 - مغربي الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 12:11
التعليم في المغرب أصبح حقلا للتجارب ومجالا للمزايدات االفكرية والسياسية
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3 - mohammed الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 12:14
للذين يهاجمون العربية، التعليم في المغرب ليس معربا بل سبب فشل منظومة التعليم هي الفرنسة التي تتداخل مع العربية٠ هل تقدمت السنغال وساحل العاج بالفرنسية؟ ثم مع من تريدون التكلم بها؟ مع دول جنوب الصحراء التي قهرتها فرنسا بالأمراض والفقر والسرقة٠ عليكم بالعربية من الروض إلى الجامعة والإنجليية كلغة ثانية٠ لكن أهم شيء هو محاربة الفساد الذي به لن تتقدم الدول حتى لو درسوا بجميع لغات العالم٠ لو كان توزيع عادل للثروة لماذا لا يدرس المغربي بالعربية ويتخرج ويشتغل في بلده معززا مكرما٠ ثم هل ألمانيا تقدمت بإرسال بعثات لتعلم العلوم بالإنجليزية؟ العلم لا لغة له هو يكتسب بالبحث والعمل والكسول من يرمي لغته الأم بالفشل٠
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4 - صندوق النقد الدولي الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 12:15
الحكومة غاتبقى تابعة إملاءات صندوق النقد الدولي إلى أن تعلن إفلاس الدولة ... و غادي تنوض الثورة التي ستحرق اﻷخضر و اليابس ..
نحن الفقراء ليس لدينا ما نخسر ... و لاشيء نخاف عليه ... الموت او الحياة سيان في البقعة التعيسة و الملعونة
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5 - ملاحظ الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 12:15
اذا عرفنا الاسر الميسورة بالاسر التي يتجاوز دخلها الشهري اربعة ملايين فان فرض رسوم الدراسة على ابناء هذه الاسر واجب وطني وان كان عددهم قليل جدا
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6 - متتبع الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 12:17
مجانية التعليم يجب ان تبقى مجانية ويجب كذلك رد الاعتبار لرجل التعليم وللتعليم العمومي. فهومستقبل البلاد والعباد. وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها في انقاد هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي. الاتجاه نحو خصخصة التعليم تعني إفلاس هذا القطاع وبالتالي افلاس الحكومة.
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7 - wood الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 12:18
مسألة فرض رسوم على الأسر الميسورة مقابل تمدرس أبنائهم في التعليم العمومي مجرد كلام فارغ لأن الغالبية منهم تدرس أبنائها في التعليم الخصوصي و حتى الأقلية الباقية ستفضل التعليم الخصوصي بدل الأداء في التعليم العمومي ، فالقرار في حد ذاته غير قابل للتطبيق و مناقشته كان مضيعة للوقت و للتمويه فقط . أما جوهر المشكل في المغرب هو أن المخزن يريد أن يحكم شعب جاهل و بدائي ينتمي للعصور الغابرة و بالتالي فالتعليم بحده الأذنى يتنافى و يتناقض مع مصالحه و مصالح الجهات الخارجية التي يمثلها !!!
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8 - Adam الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 12:24
التعليم في خبر كان ..التعليم اصبح مهنة من لا مهنة له ..التعليم حقل تجارب لكل من هب ودب ...التعليم وسيلة للتضبيع والاقصاء والتهجين ....التعليم وسيلة للتدمير ...وهو ما فلحت فيه الحكومات المغربية منذ الاستقلال. ..يقول مانديلا. ادا اردت ان تهدم البلاد فعليك بالتعليم لان المتعلم الغشاش .والفاسد سيصبح يوما طبيبا فاشلا ومهندسا راشيا وسياسي منعدم الضمير ..ولكم في واقع الحال خير دليل
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9 - مكلخ مغربي قح الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 12:27
التعليم في بلادنا يحتضر لاينتظر الاان يواري الثري .لا يسعنا الا نترحم عليه.فالسياسات المتاعقبة هي التي اوصلته الي ما اوصلته.والمسوولين ان ارادوا ذالك فانتظر الساعة.
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10 - لطيفة الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 12:32
اشمن عائلات ميسورة لي كتقري ولادها فالعمومي؟ الله يعطينا فلوسكم اما وجهكم ماعتدنا مانديروا به الا الناس بداوا يخلصوا غادي يديروا بناقص من هاد التعليم كاع وا عباد الله فين غادين بنا
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