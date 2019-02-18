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الرئيسية | مجتمع | قافلة تختتم خدمات صحية لفائدة قرويي شيشاوة

قافلة تختتم خدمات صحية لفائدة قرويي شيشاوة

قافلة تختتم خدمات صحية لفائدة قرويي شيشاوة
إبراهيم مغراوي
الاثنين 18 فبراير 2019 - 08:40

1200 هو عدد المستفيدين من خدمات القافلة الطبية متعددة التخصصات، التي اختتمت فعاليتاها أمس الأحد، بجماعة سيدي غانم بإقليم شيشاوة.

وأوضح مولاي الطيب العمراني، المندوب المكلف بمندوبية الصحة بشيشاوة، لهسبريس، أن هذه المبادرة نظمت من طرف جمعيتي "أكاوز للتنمية والتضامن" و"أمل للقنص"، اللتين وفرتا طاقما طبيا يتكون من عشرة أخصائيين، وأربعة أطباء عامين، وستة ممرضين، ونظاراتي وصانع أسنان، إضافة إلى بعض الأدوية.

وأضاف المندوب أن المديرية الجهوية للصحة والمندوبية الإقليمية للصحة بشيشاوة وفرتا مجموعة من المعدات الطبية، مشيرا إلى أن سكان هذه الجماعة، التي توجد بعمق جبال الأطلس الكبير، استفادوا من الاستشارة الطبية، ومن تخصصات كالطب العام وطب الجلد والحنجرة والحلق وطب الأسنان والقلب والشرايين، ومن خدمات الأطباء الأخصائيين في الجهاز الهضمي.

يذكر أن إقليم شيشاوة شهد مع حلول فصل الشتاء مجموعة من القوافل الطبية، التي نظمت من طرف جمعيات محلية ووطنية، تحت إشراف المندوبية الإقليمية للصحة.

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