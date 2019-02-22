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الرئيسية | مجتمع | رجاء مارصو .. "ملاك رحمة" بتطوان تهبُ الأمل للمهاجرين الأفارقة

رجاء مارصو .. "ملاك رحمة" بتطوان تهبُ الأمل للمهاجرين الأفارقة

رجاء مارصو .. "ملاك رحمة" بتطوان تهبُ الأمل للمهاجرين الأفارقة
هسبريس - عبد الواحد استيتو
الجمعة 22 فبراير 2019 - 10:00

بملامحَ تحمل الكثير من الأنفة والتحدي، وبصوت تمتزج فيه العزيمة برغبة لا بأس بها في عدم الظهور، تحكي الطبيبة رجاء مارصو لهسبريس حكايتها مع مبادرتها الإنسانية التي تحمّلت عبئها غير آبهة بعشرات العقبات والإكراهات.

رجاء، هي ابنة تطوان، تبلغ من العمر 41 سنة، أمّ لطفلتين، تشتغل طبيبة بمركز صحي تابع لمندوبية وزارة الصحة بتطوان، وقد اختارت أن تقتطع من وقتها الثالث لتهبهُ لفئة المهاجرين الأفارقة المستقرّين إلى حين بالمناطق المجاورة لتطوان ونواحيها.

تقول رجاء لهسبريس إن بداياتها في مجال التطوع كانت من خلال القوافل الطبية الموجهة لفائدة البوادي، "وقبل حوالي 5 سنوات بدأت الاشتغال في مجال مساعدة المهاجرين الأفارقة رفقة جمعية "الأيادي المتضامنة"، دون أن يكون ذلك عن تخطيط مسبق، لكنني انخرطت في الفكرة مباشرة بحكم طابعها الإنساني أولا، وبحكم قسم المهنة أيضا".

وبخصوص مخاوف البدايات، أوضحت مارصو أن التخوّف لم يكن له مكان عموما عندما اقترحت عليها الفكرة "بحكم أن أول مكان لاشتغالي كان في البادية، وبالتالي فالأجواء عموما لم تكن بالغريبة عنيّ، لكن بعد أن شاهدت أوضاع المهاجرين قررت مع نفسي أنني سأبقى في هذا المجال ما استطعت إليه سبيلا، نظرا للظروف التي رأيتها، وللفرحة التي رأيتها في عيون من استقبلونا حينها"، تقول "ماما حاجة" كما يحلو لمجموعة من المهاجرين أن ينادوها.

وعن العقبات التي تعترض عملها التطوعي، توضح رجاء أن "مجال الهجرة غير النظامية فيه صعوبات لا تعد ولا تحصى. كما أنك تتعرض حين الخوض فيه إلى انتقادات كثيرة لا تتوقف، خصوصا مع السلطات، لكنني كلما واجهت عقبة ازددت إصرارا على المواصلة وتجاهل كل ما قد يفتّ عزيمتي".

ومن أصعب المواقف التي واجهتها في عملها الإنساني، تكشف مارصو، ما عاشته سنة 2017 عندما تم منع قافلة كانت متجهة إلى غابة بليونش. "كنا قد جهزنا كل شيء، من أدوية وأغذية وأطباء ومتطوعين، وعندما انتقلنا إلى هناك فوجئنا بمنع السلطات للقافلة، دون أن يتم إخبارنا بالسبب، وقد كان مشهدا محزنا حقا، لدرجة أنني وكل فريق الجمعية ذرفنا من الدموع الكثير، مدركين أننا سنترك وراءنا محتاجين ومرضى كانوا يعلقون علينا آمالا كثرة"، تقول مارصو وفي صوتها الكثير من التأثر.

ولأن الأشياء تعرف بأضدادها، فإن رجاء تتذكر أيضا الجانب المشرق من هذا العمل، مضيفة أنها كونت صداقات إنسانية رائعة مع المهاجرين، "خصوصا يوم دخلت مجموعة منهم إلى مدينة سبتة، حيث زرناهم هناك، ووجدنا استقبالا رائعا لن يمحى من ذاكرتي ما حييت، وكان ذلك يعني لي بالدرجة الأولى أننا استطعنا أن نقدم لهم صورة جميلة عن وطننا، وأن ذلك سيترسخ في أذهانهم إلى الأبد".

وتزيد رجاء قائلة: "الجميل أنهم لا ينسون ما قدمنا لهم بعد أن يحققوا حلم العبور، من خلال رسائل واتصالات تجعلك تدرك أن مجهودك لم يذهب هباءً، وأنهم قدروه حق قدره، وآخر هذه الحالات أحد المهاجرين من غينيا كوناكري اتصل بي هاتفيا ليخبرني بأنه وصل إلى إسبانيا دون أن ينسى أن يناديني بـ"ماما".. فلكل منهم حكايته الخاصة".

ولا تنكر رجاء الدور الرئيس الذي يلعبه محيطها الأسري في مساعدتها على هذه المهام الإنسانية، حيث تقول: "لكي تحقق التوازن بين واجباتك الأسرية ومهامك التطوعية لا بد من الدعم الأسري، ولولا دعمهم وموافقتهم ما كنت لأبدأ أصلا، خصوصا أن الفكرة في الأول تكون صعبة التقبل، كما لا أنسى فريق الجمعية المتطوع بمختلف تخصصاته، لأنني لست وحيدة في هذا".

وتختم رجاء حديثها بالرد على اتهام حبّ الظهور الذي قد يوجهه إليها البعض، إذ تقول: "من يعشق حب الظهور في هذا الزمن عليه أن يقوم بشيء تافه، أما ما نقوم به، أنا ومن معي، فلكي نترك بصمة إنسانية، لعل أحدهم يأخذ المشعل بعدنا ويكمل المشوار".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - Mounir الجمعة 22 فبراير 2019 - 10:17
الله في عون العبد ماداما العبد في عون أخيه بارك الله في احسانك
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15
2 - Mohamad Berliner الجمعة 22 فبراير 2019 - 10:19
ما شا ء الله، فخر وفخر لاخبار سارة من أناس يحبون عمل الخير مت اجل الخير و لا للمناصب أو الانتخابات وكذلك تبيانا لديننا العضيم و السلامً
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13
3 - إسلام الجمعة 22 فبراير 2019 - 10:23
بمجرد اختايرك لمهنة الطب فهو عمل إنساني، زائد التطوع لفئة المهاجرين فهذا أكثر من رائع وفقك الله في مسارك، شيء جميل ما تقومين به لإنقاذ الآخرين، فعلا تستحقسن التشجيع والتنويه... أكثر الله أمثالك في ربوع المملكة، لست من الفئة التي تجري وراء المال... دين ودنيا ما شاء الله.
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11
4 - عبد العزيز الجمعة 22 فبراير 2019 - 10:30
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الله يكثر من امثالك
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11
5 - Mohajir الجمعة 22 فبراير 2019 - 10:31
جزاك الله خيرا عن المساعدة الإنسانية التطوعية التي تقومين بها. نتمنى ان يكون من امثالك في خدمة المجتمع كمتطوعين
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5
6 - رباطي امازيغي مغربي الجمعة 22 فبراير 2019 - 10:40
اتمنى ان يكون هذا العمل الانساني ليس على حساب ابناء الشعب الذين يذهبون الى المستشفيات ويجدونها فارغة بلا اطباء فالاهتمام بالمغاربة هو أولى
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2
7 - مول سيكوك الجمعة 22 فبراير 2019 - 10:47
لنتساءل قليلا في خاطرة انفسنا هل هده السيدة كانت ستقدم نفس المساعدة ودون كلل وبانشراح كبير إلى ساكنتنا الأمازيغية في الجبال هي وجمعيتها لماذا الكل يتعاطف مع مقتحمي البلد بطريقة غير شرعية ولا يتعاطف مع أبناء البلد الفقراء في أمس الحاجة إلى المساعدة الطبية وتغدقوا علا الغرباء. هدا يعتبر مشاركة في مؤامرة تغيير الهوية الثقافية والاجتماعية والعرقية للبلد. يبقى الكثير من هؤلاء الافارقة في البلد وسيسعون بكل السبل للزواج من مغربيات وسنرى اجيالا لا تشبهنا في شيء. حيث الميوعة والرقص الافريقي الخليع . وهدا ما يسعى له المتطرفون الزنوج لتدمير هويتنا الهادئة والتي يحسب لها ألف حساب.
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8 - brahim الجمعة 22 فبراير 2019 - 10:50
لا تكترتي اختي للانتقادات. و مزيدا من العزم لمجابهة الصعاب و استمري في طريقك فهو حتما الطريق الصحيح. بعد تجربة مريرة عشتها مع الاطباء. خلصت إلى نتيجة مفادها ان الاطباء لديهم جميعهم مفتاح. الا انه منهم من يستعمله ليدخل به الجنة. و منهم من يستخدمه ليدخل به جهنم و العياد بالله.
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9 - GHAZOULINE HAMID الجمعة 22 فبراير 2019 - 10:50
لك الله اين أنت من الذين كل خطوة يخطونها إلا لتلميع صورهم وحب الذات ومآرب سياسية وأغراض شخصية.
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10 - حفظك المولى الجمعة 22 فبراير 2019 - 10:55
ربي يحفض لك وليداتك ويكونوا مرضيين ،ارحموا من في الارض يرحمكم من فى السماء.
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11 - بوعو الجمعة 22 فبراير 2019 - 10:55
الله يعطيك الصحة يا مول سيكوك ما خليتي ليا ما نقول.
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12 - ADIL الجمعة 22 فبراير 2019 - 10:55
WHAT ABOUT HOMELESS MOROCCANS ? WHAT ABOUT OLD PEOPLE ?
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13 - nabil الجمعة 22 فبراير 2019 - 11:00
المغرب بحاجة لليمين المغربي ، أما السداجة فستدمر المجتمع. أو زايدينها بإعطاء الجنسية لأزواج و أولاد المتزوجين من مغربيات!! المغربي هو من والديه مغربيين فقط.
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