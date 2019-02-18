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الرئيسية | مجتمع | أمزازي يتخطّى رفض "فرنسة التعليم" ويُدرّس الرياضيات بلغة موليير

أمزازي يتخطّى رفض "فرنسة التعليم" ويُدرّس الرياضيات بلغة موليير

أمزازي يتخطّى رفض "فرنسة التعليم" ويُدرّس الرياضيات بلغة موليير
هسبريس - محمد الراجي (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الاثنين 18 فبراير 2019 - 12:00

هل سيمضي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في إخضاع الرافضين لتدريس العلوم باللغة الفرنسية للأمر الواقع، وجعْل لغة موليير اللغة الرسمية لتلقين التلاميذ مبادئ العلوم، رغم الرفض الواسع الذي يقابَل به هذا التوجه، سواء من طرف الرأي العام أو من طرف أغلب الفرق النيابية الممثلة في البرلمان؟

ثمّة مؤشرات كثيرة تدُلّ على توجّه سعيد أمزازي نحو فرْض تدريس العلوم باللغة الفرنسية، ليس فقط في التعليم الإعدادي والثانوي، بل حتى في التعليم الابتدائي، بشكل تدريجي، حيث بدأ تنفيذ هذه العملية في بعض المؤسسات التعليمية بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، وجهة سوس- ماسة، حسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية.

وانطلق منذ أيام تكوينُ الأساتذة، بمن فيهم أساتذة التعليم الابتدائي، في المعهد الكوري للتكوين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجال التربوي بالرباط، فيما بدأ تدريسُ مادّة الرياضيات باللغة الفرنسية (تعليم بعض المصطلحات) في عدد من المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط- سلا- القنيطرة.

تجريب تدريس العلوم باللغة الفرنسية انطلق في جهة سوس- ماسة أيضا، حيث اطلعت هسبريس على دليل موجّه إلى الأساتذة من طرف مجموعة مدارس صلاح الدين الأيوبي التابعة للمديرية الإقليمية بتارودانت، يحمل عنوان "دليل التناوب اللغوي في مادة الرياضيات بالسلك الابتدائي"، ويضم ترجمة مصطلحات مادة الرياضيات بالسلك الابتدائي إلى اللغة الفرنسية، "في إطار مشروع التناوب اللغوي في تدريس مادة الرياضيات".

وأفاد مصدر من هيئة التدريس بجهة الرباط- سلا- القنيطرة أنّ تدريس مادة الرياضيات باللغة الفرنسية في الفصل السادس ابتدائي، بشكل تدريجي، انطلق في عدد من المؤسسات التعليمية بالجهة، فيما تُجرى العملية نفسُها في السلكيْن الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وتشمل جميع الموادّ العلمية.

وسبق لوزارة التربية الوطنية أنْ عمّمت مذكرة على مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، يوم 03 أكتوبر 2018، تتعلق بتكوين أساتذة المواد العلمية، وخاصة أساتذة الرياضيات، والفيزياء- الكيمياء، وعلوم الحياة والأرض، بهدف تقوية تمكّنهم من اللغات الأجنبية.

تكريس الفرنسية لغةً لتدريس المواد العلمية في المدرسة العمومية المغربية يتجلى بشكل واضح في المذكّرة سالفة الذكر، إذ رغم أنّ الهدف من عملية تكوين الأساتذة في المواد غير اللغوية هو "التمكّن من اللغات المدرّسة وتنويع لغات التدريس"، فإنّ تكوين الأساتذة اقتصر فقط على اللغة الفرنسية وحدها.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإنّ التكوين الذي يستهدف تقوية تمكُّن أساتذة المواد العلمية من اللغة الفرنسية انطلق وسط "لخْبطة"، ويطرح إشكالا كبيرا بالنسبة إلى تكوين أساتذة التعليم الابتدائي، حيث يتعارض تدريس مادة الرياضيات بالفرنسية، الذي تم الشروع في تجريبه، مع مقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي تحصر تدريس بعض المضامين أو المجزوءات باللغة الفرنسية في التعليم الإعدادي والثانوي فقط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - منير الاثنين 18 فبراير 2019 - 12:08
مايريده المخزن هو ما سيكون وأما العباد من المواطنين فليس لهم إلا الأمر و الطاعة و لو كان دلك ظلما و قهرا لكم الله يا مغاربة
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-4
2 - برافو الاثنين 18 فبراير 2019 - 12:09
شكرا السيد الوزير المحترم ، كما نتمنى رفع الحصص المخصصة لتدريس اللغة الفلانسة و الانجليزية من اجل التفتح و مسايرة العصر
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20
3 - موغرابي الاثنين 18 فبراير 2019 - 12:09
فرنسة المواد العلمية ضرورة ملحة و المعارضون هم من يدرسون اولادهم في المدارس الفرنسية لكي يبقوا متميزين.
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27
4 - rodéo الاثنين 18 فبراير 2019 - 12:10
السلام عليكم ورحمة الله وبعد في الأقاليم الشمالية للمملكة التلاميذ يعانون صعوبات كبيرة في اللغة الفرنسة بحد ذاتها حيث ان معظم التلاميذ ليس لهم مستوى او مستواهم ضعيف في الفرنسية اما اذا اصبحت لغة تدريس الرياضيات هي الفرنسية فحتى الرياضيات لن يتمكنو من فهمه
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-10
5 - othmane الاثنين 18 فبراير 2019 - 12:11
رغم اننا عرب العربية لغة رائعة غير ان واقع و العولمة تفرض علينا فرنسة جزء من المواد شخصيات عانيت الامريين في الدراسة بعد البكلوريا
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14
6 - hamid الاثنين 18 فبراير 2019 - 12:12
هذه المناظرة بين مؤيدي العربية ومؤيدي الفرنسية، هي مناظرة ملوثة بالخطابات السياسوية و الإديولوجية من جميع الأطراف و لا تراعي مصلحة المتعلم أولا...
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7
7 - abdou الاثنين 18 فبراير 2019 - 12:12
الله يهدي ما خلق.التلميذ يدرس جميع المستويات باللغة العربية.وعند تاهله للدراسات العليا يجد نفسه امام حاجز اللغات الاجنبية.اين الحل في نظر اولئك الذين يعارضون التدريس باللغات الاجنبية ،ما هو البديل ؟؟؟؟
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18
8 - محمد المزياني الاثنين 18 فبراير 2019 - 12:13
يجب إيجاد آليات جديدة لتعليم اللغة الفرنسية والإنجليزية لكي لا تكون اللغة عائقا للتلميذ أو الطالب العلمي
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4
9 - رضوان الداودي الاثنين 18 فبراير 2019 - 12:16
ايوها المغاربة اذا كنتم تظنون ان من يحكمكم هو الملك ولأحزاب فأنتم مخطئون حتما الامس راىينا قرار الأحزاب لا يردون الفرنسية في المدارس والأمس أوجار يتكلم عن الأمازيغية واليوم يأتي قرار من فرنسا وينفد بسرعة البرق
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-1
10 - nawaf الاثنين 18 فبراير 2019 - 12:17
لا بد ان يغير لغة التدريس لانها كانت فرنسية وحولوها للعربية
واصبح ضروري تغيير لغة التدريس وادا لم يغيروا فمادا سيفعلون؟
ليس امامهم الا تغيير لغة التدريس ليغيروها بعد فترة.الى ان يتولى الامور اناس مغاربة بالقلب والرور يرسون الامور محلها بدل ما يفعله الاميون والجهلة بلغة التعليم.
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0
11 - مجرد رائ الاثنين 18 فبراير 2019 - 12:20
وهل الغة الفرنسية لغة التعليم العلمي؟
كفاكم ان الفرنسين انفسهم يدرسون التعليم العالي بالانجلزية .والفرنسية لغة الرويات والقصاص والانشيد الاطفال نقة وانتها
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0
12 - دخنا الاثنين 18 فبراير 2019 - 12:20
المشكل ليس في لغة التعلم
العلوم لغة دولية تتخطى كل الحواجز
المشكل الحقيقي المجتمع الذي رفع يده عن التربية و الأخلاق وتركها للأنترنيت و الفايسبوك هذان المربيان الجديدان اقتحما حياتنا المجتمعية و الشخصية وأصبح أطفالنا يقدرانهما أكثر من الأب و المعلم ويعطياهما المصداقية
المجتمعات الفاشلة المستهلكة غير المنتجة مصيرها الإنقراض
إنها مسألة وقت
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2
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