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كُتّاب وآراء
التبرع يعزز بنك الدم في بيوكري بعشرات الأكياس
شهد المركب الثقافي الرايس سعيد أشتوك بمدينة بيوكرى، الأحد، حملة للتبرع بالدم أشرفت على تنظيمها جمعية "الحياة" للتبرع بالدم، من خلال مكتبها ببيوكرى، بتنسيق مع المركز الجهوي لتحاقن الدم بأكادير.
وأوضح محمد صابر، عضو مكتب جمعية "الحياة" ببيوكرى، أن "الجمعية أقدمت على تنظيم هذه المبادرة التطوعية تنفيذا لبرنامجها المرتبط بإرساء ثقافة التطوع عبر التبرع بالدم".
وأضاف المتحدّث، في تصريح لهسبريس، أن "الخصاص الذي يعرفه مخزون الدم بعدد من مستشفيات الجهة، وحاجة المرضى المستمرة إلى تلك المادة الحيوية، خاصة ضحايا حوادث السير والنساء المقبلات على الولادة، دفعنا إلى مواصلة تنظيم هذه المبادرة".
وأورد محمد صابر، في التصريح ذاته، أن "المبادرة استفاد منها أزيد من 100 شخص، نساء ورجالا، تروم تعزيز ثقافة تبرع سكان بيوكرى لفائدة مرضى المدينة، وتأتي استكمالا لحملات التبرع بالدم التي تُنظمها مختلف الهيئات ومؤسسات الدولة"، مؤكدا أن "عملية التبرع بالدم مرّت في أجواء تنظيمية متميزة، ومكنت من تعزيز بنك الدم بأزيد من 100 كيس من الدم".