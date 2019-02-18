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كُتّاب وآراء
الزفزافي يشيد بمسيرة الريفيّين في شوارع بروكسيل
رسالة جديدة بعث بها ناصر الزفزافي، الوجه البارز في حراك الريف، إلى المستجيبين لنداء مسيرة العاصمة البلجيكية بروكسيل، ثمن من خلالها عمل "الدياسبورا الريفية" على مستوى إشعاع الملف، قائلا: "الريفيون جماعة وليسوا فردا واحدا، وسيظلون يكابدون ويجاهدون حتى يبلغوا المنى ويتحقق المراد منيرين الطريق بتاريهم الحافل برموز المجاهدين الأبرار وعلى رأسهم المجاهد والمعلم مولاي موحند، الذي لم يسلم هو كذلك من المحاكمة الصورية والفاضحة التي كشفت زيف الشعارات المخزنية والنظرة الحقدية لرموزنا وتاريخنا المجيد".
وأضاف ناصر، في هذه الرسالة التي تلتها المُعتقلة السابقة سيليا الزياني على الحضور، أن "هذا اليوم التاريخي جاء لرد الاعتبار للمرأة الريفية العظيمة ونصرتها والوقوف إلى جانبها نظرا لما تتعرض له من تشهير واتهامات مغرضة من طرف أذناب المخزن الذين ما فتئوا يعملون ويكدون لإقبارها"، مشيرا إلى أن "المرأة الريفية كانت وما زالت دعامة أساسية لإنجاح الحراك الشعبي".
وأردفت الرسالة أن "الأحرار بأمسّ الحاجة إلى بعضهم البعض أكثر من أي وقت مضى لرص الصفوف ولمّ الشمل وترك الاختلافات البسيطة جانبا وإحياء القيم الحقيقية التي يمتاز بها الإنسان الريفي الأمازيغي الحر، وذلك من أجل بناء جيل جديد يعيد الاعتبار لموروثنا الجماعي، لثقافتنا ولغتنا وأرضنا وإنساننا".
وزادت: "مهما تكالب علينا أعداء الحرية وحاصرونا بسياساتهم الاقصائية العنصرية، سنبقى متحدين مع بعضنا البعض مثل جسد واحد إذا اشتكى ريفي واحد تداعى له سائر الريفيين بالتضامن والتآزر، مبرزين روح ثويزا والعمل التشاركي الجماعي".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "الريفيين أبلوا البلاء الحسن، بل وضحوا بوقتهم ومالهم وحملوا هم الحراك والمختطفين على عاتقهم وتقاسموا المعاناة غير مكترثين بالأصوات الهدامة، التي عبثا تحاول تشتيت الشمل واللعب على وتر التفرقة والتخوين بغية ثنينا عن طريق الحق، طريق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
وطالب الزفزافي بإسقاط جميع الألقاب عنه واعتباره "كسائر أبناء الريف الذين خرجوا ونادوا بإسقاط الفساد والحڭرة"، لافتا إلى أن "المرحلة تحتم رص الصف وترك الايديولوجيات والخلافات الثانوية التي تشتت وتفرق الجمع، فالريف أسمى من الجميع"، وزاد: "يجب أن نكون في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا لإيصال المركب إلى بر الأمان، وإذا كان في سجني حريتكم وفي حريتي ظلم لكم، فأسأل السجان أن يزيدني سجنا على سجن".
وأكملت الرسالة أن "الزفزافي لا يسعى سوى أن يكون الشمعة التي تحترق لتنير دروب الضائعين والمظلومين"، داعيا في حال خطفته الموت، إلى صون حراك الريف وأهله وعائلته، معتبرا إياهم أمانة في أعناق المحتجين، وختم مرددا: "عاش الريف ولا عاش من خانه".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
هدا هو الخطا الدي وقع فيه رواد هادا الحراك
يجب ان تتكلم على ابناء المغرب بكامله و ليس عن الريف فقط
بالنسبة لي هادا دليل ان المسمى الزفزافي كانت و لا زالت لديه نزعة الأنفصال
و الله اعلم
لم يطالبون الا بحقهم في الصحة والتعليم
ومتي تحققت مطالبهم تعود الحياة الي سابق عهدها
لكن متي تحققت المطالب يبدؤ مسلسل تقنين العمل السياسي لكي يحاسب كل مفسد كماتمت محاسبة الزفزافي ظلما وعدوانا علي جنح بل وجرائم لم يقترفها
وزراء الكراطة والشكولاطة واخرون لابد وان يحاسبوا لتعود الحرية والكرامة لكل مواطن
ونعيد وضع قواعد العمل السياسي اما الشيك علي بياض لسياسيين فاشلين فهذا لن يكون في المرحلة القادمة ابدا ابدا
نريد وطنا قويا يشير االي الخائن الحقيقي وليس للمواطن الذي يطالب بحقه
وعندما يطالب المواطن بحقه يفعل ورآسه مرفوع شامخ الي السماء
نحن و كما عهدتنا غير راكعين .. نحن شعب جبار، يمكن مضغنا لكننا لن نكون طعما سائغا لا للمخزن و لا لغيره ..
أما بالنسبة للعبيد، العياشة الركع السجود، فسنرى أي منقلب ينقلبون مادام هذا الذل الهائل لم يؤثر فيهم بعد.