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الرئيسية | مجتمع | الزفزافي يشيد بمسيرة الريفيّين في شوارع بروكسيل

الزفزافي يشيد بمسيرة الريفيّين في شوارع بروكسيل

الزفزافي يشيد بمسيرة الريفيّين في شوارع بروكسيل
هسبريس ـ نورالدين إكجان
الاثنين 18 فبراير 2019 - 17:20

رسالة جديدة بعث بها ناصر الزفزافي، الوجه البارز في حراك الريف، إلى المستجيبين لنداء مسيرة العاصمة البلجيكية بروكسيل، ثمن من خلالها عمل "الدياسبورا الريفية" على مستوى إشعاع الملف، قائلا: "الريفيون جماعة وليسوا فردا واحدا، وسيظلون يكابدون ويجاهدون حتى يبلغوا المنى ويتحقق المراد منيرين الطريق بتاريهم الحافل برموز المجاهدين الأبرار وعلى رأسهم المجاهد والمعلم مولاي موحند، الذي لم يسلم هو كذلك من المحاكمة الصورية والفاضحة التي كشفت زيف الشعارات المخزنية والنظرة الحقدية لرموزنا وتاريخنا المجيد".

وأضاف ناصر، في هذه الرسالة التي تلتها المُعتقلة السابقة سيليا الزياني على الحضور، أن "هذا اليوم التاريخي جاء لرد الاعتبار للمرأة الريفية العظيمة ونصرتها والوقوف إلى جانبها نظرا لما تتعرض له من تشهير واتهامات مغرضة من طرف أذناب المخزن الذين ما فتئوا يعملون ويكدون لإقبارها"، مشيرا إلى أن "المرأة الريفية كانت وما زالت دعامة أساسية لإنجاح الحراك الشعبي".

وأردفت الرسالة أن "الأحرار بأمسّ الحاجة إلى بعضهم البعض أكثر من أي وقت مضى لرص الصفوف ولمّ الشمل وترك الاختلافات البسيطة جانبا وإحياء القيم الحقيقية التي يمتاز بها الإنسان الريفي الأمازيغي الحر، وذلك من أجل بناء جيل جديد يعيد الاعتبار لموروثنا الجماعي، لثقافتنا ولغتنا وأرضنا وإنساننا".

وزادت: "مهما تكالب علينا أعداء الحرية وحاصرونا بسياساتهم الاقصائية العنصرية، سنبقى متحدين مع بعضنا البعض مثل جسد واحد إذا اشتكى ريفي واحد تداعى له سائر الريفيين بالتضامن والتآزر، مبرزين روح ثويزا والعمل التشاركي الجماعي".

وأشار المصدر ذاته إلى أن "الريفيين أبلوا البلاء الحسن، بل وضحوا بوقتهم ومالهم وحملوا هم الحراك والمختطفين على عاتقهم وتقاسموا المعاناة غير مكترثين بالأصوات الهدامة، التي عبثا تحاول تشتيت الشمل واللعب على وتر التفرقة والتخوين بغية ثنينا عن طريق الحق، طريق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".

وطالب الزفزافي بإسقاط جميع الألقاب عنه واعتباره "كسائر أبناء الريف الذين خرجوا ونادوا بإسقاط الفساد والحڭرة"، لافتا إلى أن "المرحلة تحتم رص الصف وترك الايديولوجيات والخلافات الثانوية التي تشتت وتفرق الجمع، فالريف أسمى من الجميع"، وزاد: "يجب أن نكون في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا لإيصال المركب إلى بر الأمان، وإذا كان في سجني حريتكم وفي حريتي ظلم لكم، فأسأل السجان أن يزيدني سجنا على سجن".

وأكملت الرسالة أن "الزفزافي لا يسعى سوى أن يكون الشمعة التي تحترق لتنير دروب الضائعين والمظلومين"، داعيا في حال خطفته الموت، إلى صون حراك الريف وأهله وعائلته، معتبرا إياهم أمانة في أعناق المحتجين، وختم مرددا: "عاش الريف ولا عاش من خانه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - عادل الاثنين 18 فبراير 2019 - 17:39
لمادا تتكلم على الريف و كان الريف دولة مستعمرة من طرف المغرب
هدا هو الخطا الدي وقع فيه رواد هادا الحراك
يجب ان تتكلم على ابناء المغرب بكامله و ليس عن الريف فقط
بالنسبة لي هادا دليل ان المسمى الزفزافي كانت و لا زالت لديه نزعة الأنفصال
و الله اعلم
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21
2 - متتبع الاثنين 18 فبراير 2019 - 17:41
دهب الزفزافي بعيدا وسار على خطاه زمرة من العنصريين الريافة الغدارة وهده سيمتهم مع احترامي للاحرار المتعقلين ولا تهمني لومة لاءم فقد قلت الحقيقة ولو لم يتقبلها البعض
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12
3 - المتتبع الاثنين 18 فبراير 2019 - 17:42
مع كامل الاسف ابها الاخ تشيد دايما بما يقع خارج بلادك وهو ما يزيد دايما الطين بلة لا تنسى ما قال لنا نبينا الكريم *اتقوا الشبهات*
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7
4 - مغربي حر الاثنين 18 فبراير 2019 - 17:44
عاش المغرب ولا عاش من خانه ... نحن المغاربة من طنجة للكويرة نردد ان لا مكان لكل عنصري ولا مكان لكل من يفرق بين المغاربة على حسب مناطقهم واصولهم ودياناتهم ... اتمنى لك الاعدام حتى تنتهي فتنتك من البلاد
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14
5 - الدهبي مهاجر الاثنين 18 فبراير 2019 - 17:44
سمعناك وفهمناك نصيحتي اليك سير تكمش وصقل ودعوا الله يطلق سراحك وأعترف بأنك كونتى خاطئ واطلب مسامحة من امهات واخوات المغاربة لى شبعتي فيهم سبان وأنك كنت مدفوع من جهات لى ضحكات عليكم اليوم انت تعاني نفسيا وجسديا لوحدك وفكها يالى وحلتيها
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6 - Morocco الاثنين 18 فبراير 2019 - 17:45
أتمنى أن يفهم المغاربة حقيقة ما يجري ، وأنه دائما استقواء بالخارج ضد المغرب ، واصطفاف أعمى للريفيين ضد باقي المغاربة،لأنهم يرون أنفسهم دائما في مواجهة مع المغرب والمغاربة
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9
7 - citoyen الاثنين 18 فبراير 2019 - 17:55
تحية لابناء الريف وللزفزافي
لم يطالبون الا بحقهم في الصحة والتعليم
ومتي تحققت مطالبهم تعود الحياة الي سابق عهدها
لكن متي تحققت المطالب يبدؤ مسلسل تقنين العمل السياسي لكي يحاسب كل مفسد كماتمت محاسبة الزفزافي ظلما وعدوانا علي جنح بل وجرائم لم يقترفها
وزراء الكراطة والشكولاطة واخرون لابد وان يحاسبوا لتعود الحرية والكرامة لكل مواطن
ونعيد وضع قواعد العمل السياسي اما الشيك علي بياض لسياسيين فاشلين فهذا لن يكون في المرحلة القادمة ابدا ابدا
نريد وطنا قويا يشير االي الخائن الحقيقي وليس للمواطن الذي يطالب بحقه
وعندما يطالب المواطن بحقه يفعل ورآسه مرفوع شامخ الي السماء
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8 - منطقي الاثنين 18 فبراير 2019 - 17:56
يشيد بالريف لانه يعرف ان الريفيين هم من سيخرج وسيتكلم عن حقوقه.اما البقية فيعلقون ويكتبون فى مواقع التواصل
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9 - مراد الاثنين 18 فبراير 2019 - 17:58
مع الأسف باقي الشعب في الداخل والجنوب لم يسانده ولم يقف معه عندما خرج ورفقائه ضد الحكرة والفساد والتسلط، نفس الشعب الذي يتشكى ويتباكى عن اوضاعه المزرية لم يكن في الموعد عندما كان الريف في حاجة إليه، تحية لكل الريفيين الاحرار.
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10 - diaz med الاثنين 18 فبراير 2019 - 18:02
السلام عليكم.يبدو ان الزفزافي تبعثرت عليه الاوراق.صار يميز بين المراة المغربية والمراة الريفية،كان الريفيات يلدن العظماء والاولياء وباقي المغربيات يلدن الهررة لسن بنساء يجب رد الاعتبار اليهن.لقد وصل السيل الزبا يا ناصر.لقد تماديت كثيرا بفمك ذي الراءحة الكريهة على جميع المغاربة الاحرار. و غبي من يظن ان بهذه التصرفات ستصل الى مبتغاك.وانك لا تعرف المواطن العربي بصفة عامة والمغربي بصفة خاصة.لن يتنازل لك احد ابدا ابدا....لك امثلة " اسد" "اكراد العراق"ووو.كل ما اضمن لك هو تشتيت الريف ان لم اقل محوه.وكل ما اتمناه لك انشاء الله في جلسات الاستناف القادمة هو الاعدام.امين يارب.لانك كنت السبب في التفرقة بين المغاربة.وكما قلت سابقا فنحن لسنا اغبياء.فاننا نميز بين المظاهرات .تلك اللتي تهم الطلب بالعيش الكريم،ومظاهراتك.
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11 - خارج الوطن الاثنين 18 فبراير 2019 - 18:03
السلام عليكم يجب إعادة النظر في مسألة الريف إنها مسألة وطن يجب الحفاظ على الوطن لا زيادة في تقسيم هذا الوطن كل من هب وضب نسمح بأخد قطعة من هذا الوطن .أضعنا تندوف وبشار وتلمسان ووهران ومناطق أخرى من الصحراء الشرقية .ومن الشمال سبة ومليلية والجزر .وفي أقصى الجنوب مدينة لكويرة إنها تحت الادارة الموريتانية أين قسم حماية الوطن .أين نحن ذاهبون .
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12 - الشلح الاثنين 18 فبراير 2019 - 18:04
بالعربية تاعرابت ومن الاخر: مازال ما بغيتي تحشم و تشد الطريق، بلجيكا برأسها تشتكي المهاجرين
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13 - من تخوم الريف الهولندي الاثنين 18 فبراير 2019 - 18:07
فعلا .. عاش الريف و لا عاش من خانه. تحياتنا الحارة إليك أيها الصنديد البطل. معا من أجل مغرب آخر، معا من أجل مغرب يتسع لجميع ابناءه. المخزن يدري جيدا مدى الورطة التي وضعتموه فيها، فقد أسقطتم عنه قناعه و بدت عوراته للعيان. إدانات دولية و احتقار بغيض لهذا الكيان الذي يجابه شعبه بأزيد من 340 ألفا من قوات الأمن و الجيش فقط لأنه طالب بمدرسة، معمل و مستشفى.
نحن و كما عهدتنا غير راكعين .. نحن شعب جبار، يمكن مضغنا لكننا لن نكون طعما سائغا لا للمخزن و لا لغيره ..
أما بالنسبة للعبيد، العياشة الركع السجود، فسنرى أي منقلب ينقلبون مادام هذا الذل الهائل لم يؤثر فيهم بعد.
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