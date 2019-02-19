مباني آيلة للسقوط تتحول إلى بؤر للجريمة والدعارة بالدار البيضاء

هسبريس - مصطفى شاكري

أصبحت البنايات الآيلة للسقوط في مدينة الدار البيضاء عبارة عن بؤر خطيرة تعصف بهدوء الساكنة وتشكل رعبا يؤرقها بفعل خطر الانهيار، ومعضلة بيئية وصحية واجتماعية، في الآن ذاته، في ظل غياب تحرك فعلي للمسؤولين من أجل تسوية الوضع بصفة نهائية.

وسجلت بعض فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة "تفشي أوكار الدعارة والجريمة المنظمة داخل الدور المتهالكة الفارغة"، التي بات يستغلها عشرات المنحرفين والمتسكعين والمدمنين بغية ممارسة أنشطة مشبوهة تسبب الإزعاج للسكان، إلى جانب توجس المارة من هذه "البؤر السوداء" التي تقترن بأنشطة الاعتداء والسرقة.

ويعمّ الخوف والهلع بعض المناطق المجاورة للمدينة القديمة، لا سيما في أوقات متأخرة من الليل، بسبب التهديد اليومي الذي تشكله البنايات الآيلة للسقوط الفارغة للأسر المجاورة لها والمارة معاً، بعدما أصبحت بيئة خصبة للخارجين عن القانون، ما دفع الجمعيات إلى المطالبة بتدخل السلطات المعنية بغرض التنسيق معها وإمدادها بكافة المعطيات التي تخص الموضوع.

وفي هذا السياق، قال موسى سراج الدين، رئيس جمعية "أولاد المدينة"، إن "الجريمة المنظمة وأوكار الدعارة موجودة في مدينة الدار البيضاء برمتها، لكن تنتشر بشكل مضاعف داخل أسوار المدينة القديمة، لا سيما في البنايات الآيلة للسقوط التي تم إفراغها، والتي يسهل ارتيادها من قبل الأشخاص الذين يعيشون في الشارع".

وأضاف سراج الدين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "باب مراكش على سبيل المثال تحول إلى منطقة لمبيت أشخاص الشارع وغير ذلك من الممارسات، في ظل عدم تحرك السلطات المحلية من أجل تسوية الموضوع بصفة نهائية".

وأوضح الفاعل المدني أن "الحملات الاستباقية التي كانت تتم من ذي قبل وساهمت إلى حد كبير في تجفيف منابع الإجرام والدعارة داخل هذه الدور الفارغة، بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني، قد اختفت الآن وصارت تنتظر وقوع الجريمة أو الاعتداء من أجل التدخل".

وشدد المتحدث ذاته على "وجود مقاربة انفرادية في تدبير هذا الموضوع، لأن جمعيات المجتمع المدني لا يتم إشراكها بتاتا، بينما توجد دورية لإدارة الأمن الوطني تنص على الانفتاح على المجتمع المدني لأنه يكون على مقربة من المشاكل التي تخص تلك المنطقة، ونتحدث هنا أساسا عن الفاعل الجمعوي المحلي".