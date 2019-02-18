مجلس الحكومة يستعرض نتائج لجنة مكافحة الفساد

هسبريس - و.م.ع

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية حول نتائج أشغال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

وسيتدارس المجلس بعد ذلك، حسب البلاغ، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإحداث منطقة التصدير الحرة "لوجنتيك سطات"، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث المنطقة الحرة للتصدير لبطوية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بدعم الصحافة والنشر والطباعة.

كما سيقوم المجلس بدراسة الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بكيكالي برواندا في 21 مارس 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.