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الرئيسية | مجتمع | المغرب ينصب 550 رادارا ثابتا لمراقبة السرعة المفرطة للسائقين

المغرب ينصب 550 رادارا ثابتا لمراقبة السرعة المفرطة للسائقين

المغرب ينصب 550 رادارا ثابتا لمراقبة السرعة المفرطة للسائقين
هسبريس - عبد السلام الشامخ (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:00

إجْراءات حازمة أعلنتْ عنها وزارة التجهيز والنّقل لزيادة ضبْطِ السّائقين المخالفين لقانون السّير، خاصةً مع ارتفاع مؤشّر المخالفات المتعلقة بالسّرعة، وهو ما حَدا بالوزارة إلى مُضاعفة عدد الرادارات الثّابتة المخصصة لمراقبَة السّرعة؛ إذْ سيتمُّ نصب 550 راداراً ثابتاً جديداً تنضافُ إلى أسطول الرَّادارات الحالي.

وقال نور الدين الديب، مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بالوزارة، في كلمة له اليوم الإثنين خلالَ أشغال اليوم الدراسي حوْل "إشكالات المعالجة الالكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها"، الذي تنظّمهُ رئاسة النيابة العامة بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، (قال) "منذ سنة 2010 وضعت الوزارة عدداً من الرادارات الثابتة وصل إلى 140 راداراً".

وبسبب ارتفاعِ عدد المخالفات المسجّلة، يضيفُ المسؤول في وزارة التجهيز والنقل، "صارَ من الجدّي طرحُ رادارات جديدة من أجل التغلب على هذا المشكل، كما يستدعي أيضاً وضع نظام أوتوماتيكي لمعالجة المخالفات التي يتم تسجيلها عبر هذه الرادارات".

وفي هذا الإطار، سجّل الديب أنَّ "أسطول الرّادارات الثابتة سيعرف نمواً كبيراً يقدر بـ 550 رادارا ثابتا سينضاف إلى الأسطول الحالي الذي يضمُّ 140 رادارا"، مشيراً إلى أن "عدد المخالفات المرصودة حالياً بلغت 3 ملايين مخالفة، ومليون ونصف مليون محضر تمت إحالته على القضاء".

ومع زيادة عدد الرادارات، ترتقبُ الوزارة أن "تشهد المخالفات المرصودة ارتفاعاً كبيراً، وهو ما يتطلب إعادة التفكير في المساطر والآليات الحالية حتى يكون استغلال المحاضر فعالاً وناجعاً للحد من هذه المخالفات". وتوقع مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية أن يفوقَ عدد المخالفات 6 ملايين مخالفة بعد وضع 550 راداراً جديدا.

وأورد الديب أن "مضاعفة عدد الرادارات في المغرب تتطلب التفكير في إعادة النظر في المساطر الحالية حتى نتمكن من معالجة ناجعة لكل الإشكالات القانونية والمسطرية التي يطرحها الرادار".

وفي هذا السياق، قال هشام بلوي، الكاتب العام برئاسة النيابة العامة، إن "حوادث السير ببلادنا تخلّف مقتلَ 10 أشخاص يومياً وإصابة أكثر من 250 آخرين، كما تؤدي إلى وفاة 3600 شخص سنويا وإصابة 12 ألفا آخرين بجروح، وتكلّف 2.5 من الناتج الداخلي الخام، أي ما يقدر بحوالي 15 مليار سنتيم، وهو ما يجعلها معضلة تؤثر على مختلف التطلعات ببلادنا، سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية".

وأرجع بلوي سبب ارتفاع الحوادث إلى "العامل البشري الذي يمثل أحد العناصر الأساسي المسبِّبة لها، وهو ما دفع المشرّع إلى إحداث نظام المعاينة الآلية لهذه المخالفات عبر رصدها بالرادار الثابت ومعالجتها إلكترونيا، سواء على مستوى المحاكم أو السلطة الحكومية المكلفة بالعدل".

وخلال سنة 2018، سجّل ما يزيد عن مليون و445 ألف مخالفة مرتبطة بتجاوز السرعة القانونية تتعلق بالرادار الثابت؛ منها مليون و430 ألفا من المخالفات، و8590 من الجنح، "ما يبين تصاعد مؤشرات المخالفات المتعلقة بالسرعة، علماً أنه يتواجد فقط 140 رادارا ثابتا في جميع طرقات التراب الوطني، وإذا ما تم تفعيل باقي الرادارات سيرتفع الرقم كثيرا"، يشدّد ممثل النيابة العامة.

وزاد المتحدث أن "المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار تمثل مظهراً من مظاهر العدالة الرقمية التي شهدتها بلادنا في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لإصلاح منظومة العدالة، وقد جاء هذا النظام تفعيلاً لمقتضيات مدونة السير من أجل تأمين توجيه المحاضر المعالجة إلكترونيا عبر الرادار الثابت إلى المحاكم بغية معالجتها واتخاذ الإجراءات القانونية على مستوى النيابة العامة".

وعرفَ اليوم الدراسي حضور 80 مشاركاً من مختلف الفاعلين في هذه المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير، من ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وقضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بالمحاكم وأطر كل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزارة العدل واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السّير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - youssef الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:11
خطوة جيدة،ولكن يجب أيضا تهيئة كل الطرق.
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8
2 - oujdi الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:11
خاصهوم يدخلو فلوس ياش ما كان وخا دارو التعديل في رفع المخالفات باقيا نسبة الحوادث هي هي متغير والو. راه واخة ديرو 1000 رادار اللي فعقل المغربي راه فعقلو
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2
3 - مغربي الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:12
الناس مطبقين هدشي ممكن أزيد من عشرة سنوات عاد فقتوا .
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9
4 - أنس طنجاوي الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:16
طنجة تحتاج الى رادار كل 100 متر..ألفت رؤية حوادث السير المفجعة و الجثث المترامية كل صباح عند ذهابي الى العمل عند 5 صباحا..و أحلى حاجة في الصباح هي ملي كندوز على البارج ديال البوليس لي في جزناية و كنجبروم ناعسين.
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8
5 - سائق الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:16
المراقبة و زيادة الرادارات شئ جيد لكن هناك نقص كبير في علامات التشوير وهذه هي المعضلة.
ربما من مصلحتكم هذا النقص لملإ صناديق الخزينة بالغرامات!!!
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5
6 - abdo الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:18
هل الهدف هو حماية المواطن و الحد من حوادث السير ام ملؤ الصناديق من أموال المستضعفين لا الاغنياء و خدام الدولة.وما هي نتيجة الرادارات السابقة؟
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6
7 - Hina الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:19
550رادار فدقة وحدة!ماشاء الله.كم من مشكل عالق لا تنحل عقده بالسنوات الطوال.وضبط المخالفات واستخلاص تمنها بسرعة البرق.اخواني الكرام علينا اطلاق حملة ( خليه يصور) اما نحن فمهلا علينا ولا للسرعة.ماكاين ما يدار.
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11
8 - ماذا عن رادارات مراقبة الفساد؟ الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:19
ههه ثورة الحكومة على الشعب!!!! .... هل من رادارات جديدة لمراقبة نهب الثروات السمكية و ريع مقالع الرمال و الفوسفاط و اراضي خداع عفوا خدام الدولة و المعادن ريع التقاعد مدى الحياة الوزراء و البرلمانيين و ماخفي أعظم،؟؟؟ . هل من رادارات جديدة لمراقبة الحفر المنتشرة في طرقات المملكة المتهالكة و المنعرجات الخطيرة التي تزهق الارواح كل أسبوع؟؟؟؟.. هل من رادرات لمراقبة تفشي الرشوة في الإدارة المغربية و الزبونية و باك صاحبي؟؟؟
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9 - skitiwi الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:20
الاولى لكم تنصيب رادارات السرقة المفرطة و التبذير المفرط الذي ترتكبونه من اعلى هرم الدولة الى اصغر عون ..... مللنا منكم
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10 - abouama الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:20
المشكل ليس في وضع عدد هائل من الرادارات لجني المال.كان على المسؤولين وضع خطط لتوعية السائقين عبر برامج تلفزية و اداعية لتجنب العدد الهاءل من الحوادث. شكرا هسبريس
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11 - رشيد الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:21
اعتقد بان المالكي و غيره شعروا بان الشعب اراد التغيير و خاصة تغيير الوجوه و تغيير ايقاع النمو الى ايقاع حقيقه و ليس كلام بلى ربح منذ سنين و هم واعون بخرافاتهم و اجتماعاتهم و قوانينهم.
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12 - %%%% الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:21
mettez les entre le maroc et l algerie.vous foutez de nous .on a compris que les automobilistes sont une vache a lait et que vous achetez c radar on ne sait pas comment . a des prix exorbitant et pour les payer il faut qu on paye aussi .arretez de pointer les excès de vitesse .vous voulez qu on roulent a 2 a l heure vos routes sont impraticables .dites nous comment vous avez passez le marché des radars et quelle sont les sociétés qui ont soumissiones et comment a etait la selection et qui a pris des pots de vins et ....bazaf
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13 - mohamed الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:23
خاص الرادار اشد حتا حفاري والله حتا نهار السبت تفرقع ليا بنو غير بحفرة بقيت كندعي على المسؤول و يوم القيامة نتحاسبو.
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14 - مصطفى الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:23
هذه الردرات لأجل سلامة المواطن. ام لملء الصناديق.........؟؟
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15 - دارلمان الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:23
يجب وضع المزيد فالمغرب عامر مجرمي طرق واتمنى ان يتم سجنهم فاغلبهم ضاسر ومن الحمارة للسيارة
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16 - متضرر الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:23
ا ودي ملي تي شدك ما تيطبقو ديك اللعيبة ديال 7 فالمئة و تجيك الذعيرة للدار ,,,,, العبث
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17 - الطيب الشراط الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:24
الرادار لوحده غير كافي. يجب فقط ان ننقل ما يجري في اوروبا او بالحرى الجارة اسبانيا. غير ممكن ان احدا من المسؤولين على القطاع لم يزر اسبانيا. يجب نقل ما يقومون به لتسهيل الجولان داخل و خارج المجال الحضري. الخطوط في الازقة و الشوارع، ممراة الراجلين، كل ما يسهل السياقة و المشي للناس. بعد ذلك نفكر في تغريم الساىق بما يليق و يقبله المنطق....svp copiez et collez, n inventez rien !!!!
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18 - ستيتو حمو الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:28
ما دامت الرشوة والمحسوبية والزبونية وانعدام استقلال القضاء وانعدام الوازع الديني والاخلاقي فلن ينتظر من اَي اجراء ان ينجح ويقلل من الحوادث !!
يجب إصلاح المجتمع بشكل عميق وتطبيق القانون بكل حياد !!
لان الفرق بين المغرب واروبا هو وجود قانون رادع وشامل وناجع وحاسم وهذا غير موجود في هذا البلد !!
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19 - dayz الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:28
ما يهمكم هو جيوب المواطن وليس سلامته لان تسعة و تسعين في المائة من الحوادث المميتة هي في الطرق الوطنية وليس في المدار الحضري حيث تتبث هذه الرادارات لاصطياد المواطنين ليس الا...
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20 - maimouni الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:28
نتمنى أن توضع الردارات في نقط السوداء للحوادث السير، وأن لا تكون فقط مصيدات للسائقين لزيادة مداخل الدولة.
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21 - samira الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:29
هد الشي فاش حادكين
التفكير ديال الباجدة دائما منصب حول كيفية جلد المواطن وطرق استخراج امواله من جيبه
صوبو الطرقات المتهالكة
هلكتو المواطن بالقوانين ديالكم
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22 - محيي الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:30
هم الرادارات ليس لضبط السرعة، وإنما لحصد المزيد من مال السائقن لخزينة الدولة.

كمثال حي، عندما تقترب من مدخل الدار البيضاء من جهة عين حمودة تكون السرعة محدودة في 120 كلم في الساعة، لتجد نفسك وجها لوجه مع رادار لا تراه جيدا مبرمج على 80 كلم في الساعة، أي أن هناك شيئ ناقص أخفي عن السائق و لم يسند مع العلامات الإعلانية لتترجم ما يجب إتباعه من قوانين السير. حائز على شهادة سياقة بريطانية نقية من بداية التسعينات، كلما كنت راجعا من المحمدية يلتقطني الرادار . رادار ليست قبله علامة على أنك دخلت منطقة 80 كلم في الساعة، أي أن هدأ الرادار غير كامل ليستعمل لسل المال من جيوب السائقين.
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23 - Hamou amsterdam الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:34
تشكل حرب الطرقات مشكل كبير في المغرب ، في نضري المشكل ياءتي من طريقة تعليم السياقة في المغرب، و تريقة اجتياز الامتحان ، فكيف يعقل بان امتحان التطبيقي يقام في ساحة مغلوقة ، السياقة هي الامتحان في الأزقة والشوارع وفِي الطريق السيار (ادا كان هناك ) اما دخل السيارة الا الامام ،وبعدها الا الوراء، والرجوع في نفس الطريق، وانتهى الامتحان وفاز المتمرن بالبيرمي، هده الطريقة كانت في الستينات . اما الان فالوقت صعب والامتحان يجب ان يكون في المستوى. اطلبو مستشارين من الخارج ، وسترون كيف سيكون جوابهم .
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24 - سائق الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:34
في نظركم ماقاله الديب منطقي الذي قال ان عند تركيب الرادارات 550 الثابتة سيرتفع عدد المخالفات،فهنا اقول عوض ايجاد حلول جدرية و معقولة لوقف هذه الآفة،يبحث عما يقع بالمواطنين لاداء المخالفات،و في نظركم شراء الرادارات من جيوب المواطنين هو الحل...
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25 - ج مصطفى الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:34
علاش ماديروش كاميرات لمراقبة ناهبي خيرات البلاد والمفسدين .
اما السرعة رآها غادي اجيبها غير فراسو....
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26 - صاحب دراجة الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:38
المراقبة التصالحية قبل المراقبة الزجرية. تفكرون في الردارات بالأموال الطائلة و لا تفكرون إعطاء دراجتي طريقا خاصا. سبب حوادث السير هو تسيير وتدبير الفاشل لطرقات. الجماعة تنجز الطريق و شرطي يراقبها و وزارة تجهيز تجمع الأموال. هل هادا عدل. من مسؤول عن هشة قنطرة المدينة الخضراء ببوسكورة على الطريق السيار بالدارالبيضاء نجزت منذ ست سنوات و هاهي الآن تتقاطر منها الأحجار.
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27 - حداش الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:38
حبذا لو نصبتم رادار ا واحدا لمراقبه الفاسدين وكروش الحرام.
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28 - مواطن الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:38
بدون معالجة الكترونية للمخالفات ستبقى كل هاته الجهود مجرد اماني لا تحقق المبتغى منها
اضف الى هذا يجب تعزيز تقاطع الطرقات بكاميرات اضبط المخالفين خاصة اشكالية حق الاسبقية،واحترام علامة التشوير الخاثة بقف والضوء الاخضر
ملحوظة مهمة يجب الاعتماد على الكامرات الذكية وليس العادية للتفاعل مع
حالة السير عند التقاطعات ابتداءا من الساعة 12 ليلا فلا يعقل ان اقف لمدة طويلة عند تقاطع طريق فارغ اثنا 3صباحا ،مخافة الكريساج
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29 - السيمو الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:39
ما الهدف من نصب الردادات الثابتة؟
ما النتائج المتوخاة من العملية؟
ماهي القيمة المضافة لنصب هذه الكمائن؟
أسئلة من الضروري وضعها قبل التعليق.
الحملات التحسيسية وحدها قادرة على احترام علامات التشوير الطرقي،لكن بشرط ان يكون الراسمال اللامادي هو المحور الاساسي منها. اما نصب ردارات جدد فهو مجرد التفاف على الاشكالية وبالتالي ضخ مداخيل اضافية في صناديق الخزينة العامة.
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30 - abdellatif الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:40
هل الهدف الحد من حوادث السير أم محاولة استنزاف جيب المواطن.
لأن أي شيء في مصلحة المواطن يتم تعطيله قبل أن يخرج إلى حيز الوجود
في حين أن جل القوانين الاستثنائية تتم في ظرف وجيز وبسرعة خيالية ومنها زيادة الساعة على سبيل المثال
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31 - ادريسي الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:41
الصندوق الدولة فارغ لذلك تم وضع الردارات ككمائن لترفيغ جيوب المواطنين .المفروغة اصلا .اتمنى ات تضعوا ردارا لسرعة الفساد بالمغرب انداك يمكن ان تتحقق السلامة الاجتماعية والطرقية.
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32 - MUSTAPHA الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:41
اتمنى ان تفكروا في حماية المواطنيين ب زيارة المستشفيات الحكومية المراكز الصحية التوعية الصحية .
مند البداية اما الرادارات فقط من أجل زيادة مداخيل الدولة وللاسف المسكين فقط يؤدي الغرامات اما الباقي فالهاتف في الدمة
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33 - متتبع الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:44
في الحقيقة ليس الدولة من يجب تنصب 550 رادارا ثابتا لمراقبة السرعة المفرطة للسائقين !! رجال الأمن هم من يجب فعل ذلك بمالهم الخاص !!
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34 - مواطن الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:46
ما كاين لا إرتفاع المخالفات ولا هم يحزنون. ما هو الا ملء الخزينة العامة من جيوب المواطنين .لا حول ولا قوة إلا بالله.
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35 - عاصم الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:47
كل ما من شأنه ضمان مداخيل إضافية لخزينة الدولة لسد مصاريف الوزراء ومعاش بنكيران و ميزانية القصر و-... تجد الدولة لا تقصر في الاستثمار فيه .
لكن كل ما يعود على المجتمع بنفع كالمستشفى والمدرسة والطرق لا .
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36 - mouatene الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:47
الرادارات يجب ان تعوض شرطة المرور
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37 - miloud الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:49
السائقون حين الاقتراب من الردار يخففون السرعة وبعد تجاوزه ينطلقون . كل سائق يتعرف عل الردارات الموجودة في طريقه كيحصل غير لي ماعارف
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