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"مركز الذاكرة" يفتح باب الترشيح لجائزة دولية

"مركز الذاكرة" يفتح باب الترشيح لجائزة دولية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 04:40

أعلن مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم فتح باب الترشيح والترشح للدورة الرابعة من الجائزة الدولية "ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم".

وتمنح الجائزة المذكورة، وفق بلاغ صادر عن المركز، لشخص أو مؤسسة عمل، عمل أو عملت على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والسلم والتسامح في المجالات السياسية، الفنية، الثقافية، الدينية، الأكاديمية، الرياضية والقانونية، ويكون الترشح لها مفتوحا.

وبغية إعطاء الجائزة صدقيتها، وحتى تتمكن من تحقيق أهدافها، فإن أعضاء لجنة التحكيم يتشكلون، وفق المصدر ذاتها دائما، "من مغاربة وأجانب معروفين ومشهود لهم بالخبرة في المجالات المذكورة أعلاه، إضافة إلى أصحاب إطارات مرجعية (منشورات، أفلام، مديرو مراكز أو معاهد، قادة أحزاب سياسية، أو رؤساء جمعيات ومنظمات، ومسؤولون)؛ كما يحق لأعضاء لجنة الإشراف اقتراح شخصية أو مؤسسة أو جمعية ذات صلة بمجالات الجائزة وفقا للقانون المنظم لها".

وسيتم إعلان الفائز بالجائزة متم شهر يوليوز، وسيسلمها رئيس المركز، عبد السلام بوطيب، للفائز خلال فعاليات افتتاح الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للذاكرة المشتركة بمدينة الناظور، بحضور كافة أعضاء لجنة الجائزة.

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