بنعبد القادر يوقع برنامجا للحصول على المعلومة

هسبريس من الرباط

وقع محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وغولدا الخوري، مديرة المكتب متعدد الأقطار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالرباط، اليوم الإثنين، برنامج عمل للتعاون في مجال الحق في الحصول على المعلومات.

وحسب بلاغ للوزارة، توصلت هسبريس بنسخة منه، فإن هذا البرنامج، الذي يندرج في إطار تفعيل مضامين الاتفاقية المبرمة بين وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، في أكتوبر 2017 بباريس، يروم "التعاون في مجال الحق في الحصول على المعلومات، لاسيما من خلال إرساء برامج للتحسيس والتوعية والتكوين والمواكبة؛ فضلا عن الاستفادة من الخبرة التقنية التي توفرها اليونسكو في هذا المجال".

وأكد البلاغ نفسه أن هذا المخطط يشمل "إعداد دليل وصفي حول القانون سالف الذكر (يستهدف الإدارات العمومية)، وإعداد دليل حول كيفيات تطبيق مقتضيات هذا القانون (يستهدف الشخص أو الأشخاص المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات)، وإرساء وحدات تكوينية تستهدف المكونين على الصعيدين المركزي والمحلي.

كما يهدف المخطط إلى "إنجاز وتنفيذ برنامج لتكوين المكونين على الصعيدين المركزي والمحلي، وإعداد ملخص تحليلي للترسانة القانونية التي تتناول موضوع الوصول إلى المعلومات (يستهدف الشخص أو الأشخاص المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات)، ووضع تصور وإنجاز برنامج للتكوين عن بعد يستهدف الشخص أو الأشخاص المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات، وإعداد دعائم ووسائط تواصلية ذات صلة بالحق في الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى ندوة للاحتفال باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات".