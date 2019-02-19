مريض بالسرطان ينشد الدعم خوفا على طفلتيه

رشيد الكويرتي من فاس

يقضي محمد القصبي (50 سنة) كل وقته ممدا على فراشه بركن بيته الكائن بجنان السراج بمدينة فاس. آلام السرطان تعتصره وتجعله لا يكف عن الأنين. وقد تحدث إلى هسبريس بصعوبة بالغة، مناشدا أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على استكمال العلاج من المرض الخبيث، الذي انتشر إلى رئتيه بعد أن كان سببا في قطع يده، ودعمه للتكفل بأسرته الصغيرة التي تتكون من طفلتين توأم وزوجة.

"بعد حصولي على الإجازة في الاجتماعيات سنة 1994، ومع انسداد آفاق التشغيل آنذاك، قررت الحصول على رخصة سياقة سيارة الأجرة، حيث اشتغلت سائقا لسيارة الأجرة الصغيرة بفاس لما يقارب 20 سنة قبل أن أجد نفسي مقعدا عاطلا عن العمل بسبب بتر يدي اليمنى وانتشار مرض السرطان في رئتي"، هكذا لخص لهسبريس محمد القصبي قصته المؤلمة مع المرض الخبيث.

وأضاف القصبي أنه حتى بعد بتر يده قبل أربع سنوات بسبب مضاعفات المرض الفتاك، استمر في عمله سائقا لسيارة الأجرة الصغيرة بعد أن قام بتركيب يد اصطناعية، غير أنه بعد انتهاء سريان صلاحية رخصته الخاصة بسياقة سيارة الأجرة، رفضت السلطات المختصة تجديدها له، فوجد نفسه عاطلا عن العمل، وليس له حيلة لتوفير ضروريات الحياة لأسرته.

"ما زاد في محنتي النفسية والاجتماعية انتشار المرض في جسدي، حيث، فضلا عن معاناتي من الآلام الفظيعة للمرض، يؤلمني كثيرا أن أرى توأمي، صفاء ومروة، وزوجتي بدون معيل"، يقول محمد، مشيرا إلى أنه رغم متابعته العلاج، منذ ثلاث سنوات ونصف، بالمركب الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، فإن المرض الخبيث لا يزال يواصل هجومه على جسده، مصيبا عظامه هذه المرة.

"ألتمس من المحسنين مساعدتي للبحث عن العلاج في الخارج. أريد فقط أن لا تضيع طفلتاي الصغيرتان"، يقول محمد القصبي وعيناه تغرورقان بالدموع، قبل أن يغمضهما لأخذ قسط من الراحة. فيما واصلت زوجته الحديث، ساردة معاناة أسرتها الصغيرة بعد أن سقط زوجها طريح الفراش بسبب مرضه.

"بدأت معاناتنا قبل 10 سنوات عندما أصاب المرض أصابع زوجي، قبل أن تبتر يده بعد تفاقم المرض"، تحكي زوجة محمد القصبي، دون أن تقوى على حبس دموعها، حيث أجهشت بالبكاء وهي تستحضر كيف عانت طفلتاها من غيابها المستمر، منذ كان عمرهما خمسة أشهر، حيث دأبت على تركهما لدى الجيران لمرافقة زوجها إلى المستشفى.

وتابعت الزوجة أن شريك حياتها توقف عن العمل نهائيا قبل خمسة أشهر بعد رفض السلطات تجديد رخصته الخاصة بسياقة سيارة الأجرة، مضيفة: "تزداد معاناتي يوما بعد يوم، وأرجو من الله دائما أن يكتب لزوجي عمرا جديدا، فأنا أمية ولم يسبق لي العمل، وحتى إذا اشتغلت من سيعتني بطفلتي. أرجوكم ساندونا وادعوا معنا، الله يجازيكم بكل خير".

من جانبه، أبرز عبد الرفيع الحياني، سائق طاكسي صغير بمدينة فاس، كان في زيارة لمحمد القصبي، أن الصداقة جمعته به منذ الطفولة، مؤكدا لهسبريس أن محمد كان يناضل من أجل أسرته بالعمل سائقا لسيارة الأجرة الصغيرة بفاس بكل إخلاص، رغم أن يده كانت مبتورة.

"هو إنسان فقير ليس له مصدر للرزق، وهو المعيل الوحيد لأسرته، والحمد لله أن له هذا المنزل الذي اشتراه بعرق جبينه، ولولا ذلك لوجد نفسه، رفقة زوجته وطفلتيه، الآن، في الشارع"، يضيف عبد الرفيع، مناشدا الجهات المعنية وذوي القلوب الرحيمة المساهمة في التخفيف من الوضع الصحي والنفسي والاجتماعي لصديقه.

للتواصل مع هذه الحالة الإنسانية، رقم هاتف محمد القصبي: 0667061300