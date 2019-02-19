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كُتّاب وآراء
هيئات حقوقية ترفض معاكسة الدستور بـ"حل جذور"
دخلت مجموعة من الفعاليات الحقوقية على خط الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء القاضي بحل جمعية "جذور"، على إثر بثها حلقات من برنامج "1dîner 2 cons"، على "اليوتيوب". وكانت "ملحمة العدميين" من أكثرها إثارة للجدل، إذ ناقشت عدداً المواضيع بسقف عال من الحرية.
واعتبرت عشر منظمات حقوقية أن القرار الصادر عن ابتدائية عين السبع "حكم مناهض للدستور، يؤكد إذا لزم الأمر، هجوم الدولة ليس فقط على حرية التعبير ولكن أيضا على حرية تأسيس الجمعيات"، مشددة على أن "هذا الهجوم وإجراءات التضييق على الحريات يقوض الالتزامات الدستورية والدولية للبلاد".
"إننا، نحن الموقعين، لن نكف عن تكرار أن الاختيار الأمني يعود بالبلد إلى الخلف في وقت يعاني فيه من أزمة اجتماعية واقتصادية وصعود الشعبوية وخطابات الكراهية والعنف"، يضيف المصدر نفسه.
وشددت الهيئات المذكورة، في بيان "من أجل إلغاء حل جذور"، على أن الدولة بالرغم من "الخطاب الذي يعترف بالدور الأساسي الذي تلعبه الحركة الجمعوية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي فمن الواضح أنها تجد صعوبة في التخلص من عدم الثقة بالجمعيات".
ولفتت الجمعيات الموقعة على البيان إلى أن حل الجمعية "في لحظة حاسمة في وقت يستلزم تعزيز ودعم مؤسسات الوساطة بين الدولة والمجتمع، وتقوية الآليات الأساسية للديمقراطية والحرية والولوج إلى الفضاء العام والعدالة، يضر بالالتزامات الدستورية والدولية للبلاد".
وأكد أصحاب البيان أن "التمكين من العمل الجمعوي، وهو أمر أساسي في أي نظام ديمقراطي، أصبح موضع شك وغير قانوني إن لم يكن ممنوعا"، مشيرين إلى أن "العودة إلى الخمس عشرة سنة الأخيرة من الحياة الجمعوية بالمغرب تذكرنا بمسارات إرادة الدولة التي تتذبذب بين محاولات الاستقطاب، المراقبة أو القمع بهدف منع الحركة الاجتماعية من أن تتشكل كسلطة مضادة وتقوم بوظيفة التتبع، المراقبة ونقد السياسات العمومية، على الرغم من أن هذه الوظائف معترف بها من طرف دستور 2011 بالمغرب".
وكانت الجمعية المذكورة قررت استئناف الحكم الصادر في حقها من لدن محكمة عين السبع، مؤكدة أن القرار القضائي ترفضه "لكونه غير عادل وغير مبرر، وسوف تلجأ إلى جميع الإجراءات القانونية الممكنة لإلغائه؛ حتى تستمر في العمل، من أجل حرية التعبير والمواطنة والتحرر والتنوع الثقافي بالمغرب وإفريقيا".