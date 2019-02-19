حُكم قضائي مغربي: توزيع "كتب الإنجيل" لا يزعزع عقيدة المسلمين

هسبريس ـ يوسف لخضر

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة تازة حُكماً أيّدت من خلاله حُكماً ابتدائياً قضى ببراءة شخص من جُنحة "زعزعة عقيدة مسلم"، المتضمنة في الفصل 220 من القانون الجنائي المغربي، بعدما سلم لشاب آخر كتباً تتحدث عن الإنجيل. واستندت هيئة المحكمة في ذلك القرار على عهد دولي واعتبرت الإنجيل من الكتب السماوية التي يؤمن بها المسلمون.

وحسب نص الحكم، الذي اطلعت عليه هسبريس، فإن حيثيات القضية تعود إلى بداية السنة الماضية حيث تقدم شخص بشكاية عرض فيها أن شخصاً آخر سلمه كتباً تتحدث عن الإنجيل؛ لكن المشتكى به نفى الأمر وحكمت المحكمة الابتدائية في مارس الماضي بعدم إدانته من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر.

استأنف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الحكم الذي قضى ببراءة المعني بالأمر، وجرى تداول القضية في محكمة الاستئناف نهاية العام الماضي، وأيدت الهيئة القضائية الحكم الابتدائي وقدمت تفسيرات لقرارها بالتأييد، واعتُبر بذلك هذا الحكم "خُطوة في اتجاه تعزيز حرية المعتقد بالمغرب".

وجاء في نص الحكم: "توبع المتهم وفق المادة 220 من القانون الجنائي التي تجد سندها في الفقرة 3 من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب والتي تنص على أنه لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام".

كما اعتبرت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف في قرارها أن "الإنجيل من الكتب السماوية التي يؤمن بها المسلمون"، وأضافت أن "الملف خال مما يفيد قيام العناصر التكوينية للجريمة، خصوصاً أن الوقائع المضمنة بالملف لا تفيد أن المتهم سعى من خلال تسليم المشتكي كتباً تتحدث عن الإنجيل إلى التشكيك في عقيدته كمسلم أو دعوته للارتداد عن دينه".

وزاد منطوق الحكم قائلاً: "في غياب ما يُفيد أن المُتهم سعى بطريقة مهيكلة ومنظمة وبطريقة اعتيادية أو غير اعتيادية إما فردياً أو جماعياً إلى دعوة المشتكي إلى الارتداد عن دينه الإسلام واعتناق المسيحية، فإن العنصر لا المادي ولا المعنوي للجنحة يبقى غير متوفر في نازلة الحال.... ويدخل في إطار القول الرباني: وخلقناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا".

وبناءً على كل هذه الاستنادات، اعتبرت محكمة الاستئناف أن الحُكم ببراءة المتهم "مؤسس ويتعين تأييده"، وقضت بتحميل خسائر الدعوى الخزينة العامة، وطبقت في ذلك الفصول 286 و287و290 و299 و312 و313 و314 و315 من قانون المسطرة الجنائية.

ويثير الفصل 220 من القانون الجنائي الكثير من الجدل لدى الحقوقيين، فهو ينص على إقرار عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم على كل من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها أو لمنعهم من ذلك، وكل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى باستغلال ضعفه أو حاجته.