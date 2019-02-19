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الرئيسية | مجتمع | حُكم قضائي مغربي: توزيع "كتب الإنجيل" لا يزعزع عقيدة المسلمين

حُكم قضائي مغربي: توزيع "كتب الإنجيل" لا يزعزع عقيدة المسلمين

حُكم قضائي مغربي: توزيع "كتب الإنجيل" لا يزعزع عقيدة المسلمين
هسبريس ـ يوسف لخضر
الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:00

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة تازة حُكماً أيّدت من خلاله حُكماً ابتدائياً قضى ببراءة شخص من جُنحة "زعزعة عقيدة مسلم"، المتضمنة في الفصل 220 من القانون الجنائي المغربي، بعدما سلم لشاب آخر كتباً تتحدث عن الإنجيل. واستندت هيئة المحكمة في ذلك القرار على عهد دولي واعتبرت الإنجيل من الكتب السماوية التي يؤمن بها المسلمون.

وحسب نص الحكم، الذي اطلعت عليه هسبريس، فإن حيثيات القضية تعود إلى بداية السنة الماضية حيث تقدم شخص بشكاية عرض فيها أن شخصاً آخر سلمه كتباً تتحدث عن الإنجيل؛ لكن المشتكى به نفى الأمر وحكمت المحكمة الابتدائية في مارس الماضي بعدم إدانته من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر.

استأنف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الحكم الذي قضى ببراءة المعني بالأمر، وجرى تداول القضية في محكمة الاستئناف نهاية العام الماضي، وأيدت الهيئة القضائية الحكم الابتدائي وقدمت تفسيرات لقرارها بالتأييد، واعتُبر بذلك هذا الحكم "خُطوة في اتجاه تعزيز حرية المعتقد بالمغرب".

وجاء في نص الحكم: "توبع المتهم وفق المادة 220 من القانون الجنائي التي تجد سندها في الفقرة 3 من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب والتي تنص على أنه لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام".

كما اعتبرت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف في قرارها أن "الإنجيل من الكتب السماوية التي يؤمن بها المسلمون"، وأضافت أن "الملف خال مما يفيد قيام العناصر التكوينية للجريمة، خصوصاً أن الوقائع المضمنة بالملف لا تفيد أن المتهم سعى من خلال تسليم المشتكي كتباً تتحدث عن الإنجيل إلى التشكيك في عقيدته كمسلم أو دعوته للارتداد عن دينه".

وزاد منطوق الحكم قائلاً: "في غياب ما يُفيد أن المُتهم سعى بطريقة مهيكلة ومنظمة وبطريقة اعتيادية أو غير اعتيادية إما فردياً أو جماعياً إلى دعوة المشتكي إلى الارتداد عن دينه الإسلام واعتناق المسيحية، فإن العنصر لا المادي ولا المعنوي للجنحة يبقى غير متوفر في نازلة الحال.... ويدخل في إطار القول الرباني: وخلقناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا".

وبناءً على كل هذه الاستنادات، اعتبرت محكمة الاستئناف أن الحُكم ببراءة المتهم "مؤسس ويتعين تأييده"، وقضت بتحميل خسائر الدعوى الخزينة العامة، وطبقت في ذلك الفصول 286 و287و290 و299 و312 و313 و314 و315 من قانون المسطرة الجنائية.

ويثير الفصل 220 من القانون الجنائي الكثير من الجدل لدى الحقوقيين، فهو ينص على إقرار عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم على كل من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها أو لمنعهم من ذلك، وكل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى باستغلال ضعفه أو حاجته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - CHAHID الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:05
توزيع كتب الإنجيل لا يزعزع عقيدة المسلم و منشور يوزع يعاقب عليه ازدواجية المعايير حرام كتب الإنجيل يجب أن تمنع و كذالك المنشورات كيف ما كانت
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-21
2 - مهاجرة الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:11
ادا ربا الوالدين الابناء تربية اسلامية فلن يزحزهم عن عقدتهم لا الانجليل ولا التوراة والدليل ابناؤنا عاشوا في بلدهم وتعلموا على ايديهم واتخدوا منهم اصدقاء والحمد لله فهممتشبثون بالاسلام زيؤدون واجباته الدينية على احسن وجه
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18
3 - bijade الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:14
فعلا هي لاتزعزع عقيدة المسلم هي فقط من شأنها أن تملأ عقله بالخرافات والأباطيل وتفسد عليه دينه خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لايتوفرون على قدر لابأس به من العلم...نعم المسلمون يؤمنون بالكتب السماوية التي نزلت من عند الله دون تحريف ليس هذه الكتب التي يتم الترويج لها على أساس أنها كتب من عند الله وربنا يقول في كتابه العزيز فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله..الاية يجب ان تتقوا الله في هذا الشعب وتعملوا على حمايته من الخرافات والأباطيل بداية من الزوايا والمزارات وانتهاء بهذه الكتب الدخيلة الفاسدة المفسدة التي تفسد على الناس دينهم
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4
4 - Arif الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:14
الإنجيل محرف والإيمان به به فقط أنه منزل من الله لا اكثر
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0
5 - المنطقي الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:14
انا أسكن بأروبا والمسلمون يبشرون ويوزعون القرآن الكريم على كل الناس ويحتفلون عندما يعتنق الإسلام أي مسيحي وووووو......لكن بالمقابل يستفزون فقط بتوزيع كتاب الإنجيل في بلدهم ...ماهدا التناقض الغريب ....وكأننا لا تقة لنا في ديننا ....أيها المسلمون كل شي موجود الآن في الانترنت اتركوا الناس تقتنع بما تفعل ...
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42
6 - وجدي الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:15
العدل و الاحسان هم فقط من يزعزعون عقيدة المغاربة في مجالس الذكر التي يقيمونها فيتم تشميع بيوتهم . انه العجب العجاب
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-7
7 - badr الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:18
تغيير هويتنا و عقيدتنا من اجل الحصول غلى القروض الدولية اللتي اصلا لا يرا خيرها:السطل المتقوب عمرو يعمر!اللهم ان هذا لمنكر.حذار و المنافقين!
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-5
8 - Abdelhak الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:18
حب الله لا يستطيع أحد مهما كان ان ينزعه من قلب المؤمن ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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1
9 - Zipto الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:18
المسلمون يفرقون القران في اوروبا علانية دون اي مشكل. فلماذا الخوف من الانجيل او غيره؟ عندما تتنور العقول سوف نصحك عن بعض التصرفات التي اخترعها الانسان
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18
10 - زهير الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:21
وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية هو من حكم ببراءة المشتكى به و في نفس الوقت هو من استأنف الحكم !!!
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11 - مواطن مغربي الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:22
هناك تواطؤ من جهة أو جهات معينة في القضية انسيتم أن شعارنا كمغاربة هو آلله الوطن الملك فالدين خط أحمر لا يجب التساهل مع كل من مس به
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-8
12 - arinass الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:25
واش هاد المسلم غير على سبا..الانجيل من الديانات السماوية قراه اش غيطرا كاع ونزيدكم راه المسلمين صعيب بزاف تخرجهوم من الديانة ديالهم واخى ايكون مشرمل ماتيصلي ماعرف حتى اركان الاسلام شحال المهم بالفطرة راه مسلم..الجهل والغباء من صفات بعض المتأسلمين...!!!!
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-3
13 - قضاء مسيس الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:25
القضاء مسيس, الانجيل محرف اذن نحن المسلمون لا نؤمن بهذا الانجيل(انجيلات هوما) اصلا, اذن القضاء مسيس, والكافر المغربي يعرض 'كتابه 'هل هو فعلا من كتبه? والبهائي يدافع عن المخزن في حادث التبويقة للفتيات.
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0
14 - ali الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:26
وبيع كتاب كافر مغربي بمعرض الدار البيضاء والتي بيعت كاملة لا يزعزع عقيدة المسلمين أيضا

مع الاسم علاقتكم بالمدهب المالكي علاقة شكلية فقط
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-2
15 - طارق 004 الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:26
أي إنجيل ؟ ؟ ؟ لا أظن أنه هناك أنجيل في يومنا هذا ؟ بأن الإنجيل تحرف بعدما رفع الله عيسى عليه السلام
أما هاته الأناجيل التي كتبها أصحابها من يوحنا متر و لوقا و مرقس أو الأناجيل الابوكريفية فهي فقط وليدة اليوم عكس القرأن الكريم الذي أنزله الله وتكفل بحفضه ولايزال إلى يومنا هذا محفوظ في الصدور قبل السطور
الحمد لله لأنني مسلم فضلا وليس كرها
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4
16 - سارح السلاحف الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:27
الناس لازالوا في حيرة من أمرهم الله أنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان هادوا كتب منزلة اما الدين هو الاسلام المشترك بينهم نعم نؤمن فعيسى كان نبيا مسلما وإبراهيم وموسى ومحمد ولم نسمع عيسى يهودي اونصراني وله دين غير الإسلام كلهم ذكروا مسلمين وصادقين ويدعون إلى الله
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1
17 - عابر سبيل الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:32
هذا هو المنطق والمعقول، حيث لايمكن اننا نتابع شخص لمجرّد انه يزود شخص مسلم بالانجيل ونتهمه بزعزعة عقيدة مسلم، حتى نحن المسلمون نوزع القرآن في اوروبا ونمارس الدعوة ولا احد يمنعنا بدعوى زعزعة عقيدة النصارى، نحن نعيش في عالم مفتوح للكل الحق في التعرف على الغير من دين وعادات وتقاليد، لماذا الخوف من الاخر؟ فقط لاني مسلم وجب ان اتجنب قراءة الانجيل ومجالسة المسيحي مثلا؟ هذه اومور اخطر من زعزعة العقيدة، لان الخوف هنا يزرع الشك
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4
18 - واحد من لمداويخ الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:33
ومتى يتم توزيع "كتب التوراة

كي تكون هويتنا متكاملة (((اسلام مسيحية ويهودية)))

وكل العالم سيرضى عنا وخاصة اليهود والنصارى

خليونا نكون متحضرين وليس متأخرين

لكن الواقع المر هو حتى لو علقتم لنا الصليب ونجمة داوود

لن يرضى عنكم أحد

حتى شعبكم لن يرضى عنكم وهو الآن يعيش في عالم وأنتم في عالم

راجعوا حساباتكم قبل فوات الأوان
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1
19 - مغربي حر الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:34
كلنا يعرف ما كتبه ملك فرنسا لويس التاسع في وصيته المشهورة بعد أن هزمه المسلمون، إذ قال: "إن المسلمين لا تهزمهم الجيوش، وعلى الغرب الصليبي أن يتخلى عن استخدام الحروب المادية ويستبدلها بالحروب الثقافية والفكرية". لذلك فقد تحرك المخطط التنصيري بقوة في هذا الاتجاه، حيث أن حجم الكتب التنصيرية التي تم إصدارها عام 2000 لوحده فاقت 44 مليون نسخة بـ362 لغة، كما يصدر نحو 900 ألف كتاب سنوياً، إضافة إلى أن منظمات التنصير تملك 11 ألف محطة إذاعية وتلفزيون و7.5 مليون منصر و255 دورية وكتاباً، وتم توزيع نحو 1.9 مليار نسخة من الإنجيل، وبلغ عدد الكتب التي تتحدث عن السيد المسيح، كمحور رئيسي، في مكتبات العالم نحو 65.57 مليون كتاب. إضافة إلى أنه رُصدت لمخططات التنصير حتى عام 2025 ميزانية تصل 870 مليار دولار، فهل مازال هناك شك في منع هذه الكتب من الانتشار داخل التراب الوطني.
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2
20 - عkarim الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:36
‏لو كنت تقراء الإنجيل من الأول الى الاخر فسوف تجد أن هذا الكتاب عادي جدا ‏كانك تقرا قصه لن يتأثر به أي شخص لسببين بسيط وهو أن هذا الكتاب من. البشر ‏المسلم لن يتأثر بهذا الكتاب أبدا
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2
21 - الحسين الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:37
على ضوء هذا الحكم بالسماح لأي شخص ان يوزع منشورات دينية مختلفة التي تخالف عقيدة المغاربة .. .بحجة ان المغرب وقع على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الكونية. فانه بذالك فتحت بابا خطيرا.لان باستطاعة اي شخص من اليوم ان يحصل على هذه المنشورات ويوزعها امام المساجد والمدارس والأماكن العامة
اذا واين ادعاءات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية التي تدعي ان وظيفتها هي المحافظة على امن الروحي للمغاربة من خلال عقيدة الأشعرية والفقه المالكي وتصوف الجنيد .وامارة المومنين.؟
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0
22 - سعيد الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:37
في الحقيقة التبشير بالديانة المسيحية لا تزعزع عقيدة المسلم والمسلمة
إن من يزعزع هم المسلسلات وفواحشها ما ضهر منها وما بطن اللهم أحفظ شبابنا وشباب المسلمين
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2
23 - مواطنة مقهورة الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:38
يجب ان تعلمو ان ما يوزع وما لدى الكنيسة ليس الانجيل..الانجيل هو كلام الله على لسان عيسى عليه السلام.. وهو لم يدون..اما الكتب التي توجد الان فهي كلام احبار وتابعين عيسى عليه السلام الذي حرف واظيف اليه ما اظيف وهو "bible"و هي كلمة اغريقية تعني الكتاب وليس الانجيل..وحقا من يقرا تلك الكتب فهو اكيد سيصدم..من كثرة الكلام الغير المفهوم والمتناقض..والغير العقلي ..كما لو ان احدا (كايعاود خبيرة ولا كيهتر) كما نقول نحن المغاربة..المغاربة الذين يرتدون عن الاسلام ويتبعون ما يسمى المسيحية هم فقط يلهثون وراء الاموال..لان من عرف الدين سيعرف ان الدين واحد منذ خلق آدم وهو توحيد الله بالعبودية اي الاسلام..نسأل الله الهداية للجميع
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2
24 - الشلح الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:39
"الإنجيل من الكتب السماوية التي يؤمن بها المسلمون" صحيح 100 % و الصحيح كذالك انه محرف، الا تعرف المحكمة انه كذالك. معانا او معاهم؟
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-1
25 - hmida la feraille الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:40
القضاء اصبح يهاب القوانين الدوليه الغربية. المسلمون لا يومنون ب الانجيل لانه مزور و يضع الله انه 3 آلهة في واحد. لكم دينكم و لي دين
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26 - عبد الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:41
اي انجيل يقصده القضاء و الذي يومن به المسلمون هل هو انجيل التثليث # الاب و الابن و الروح القدس# ام انجيل اخر موحد يعرفه القاضي و لا نعرفه نحن
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27 - maghrani الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:42
من كانت عقيدته تابثة لا يمكن ان يخشى اي شيء.
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5
28 - اذا عرف السبب الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:43
بطل العجب
ماما
ا ماما
فرانسا
وسترون العجب العجاب
فلا عجب
ومادمت في
فلا
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0
29 - عبد السلام الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:43
استغرب كيف أن توزيع كتب الإنجيل لا يزعزع عقيدة المسلم والواقع أن عددا لا يستهان به من الشباب المغاربة اعتنقوا المسيحية لسبب من الأسباب وبالتالي فإن هذا الحكم قد يعطي للحركات التنصيرية هامشا كبيرا من الحرية لنشر عقيدتهم وهنا يمكن القول بأن هذا الحكم فيه ما فيه من المغالطات قال الله عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
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0
30 - بدر المغربي الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:47
إنا من النفر الذين طلعت جيادهم على ملك كسرى بريح صرصر و اجتازوا باب الدرب لابن الأصفر. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا و إليه أنبنا و إليه المصير..و كل من يساهم بنشر الشرك في الأوساط المسلمة فهو مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث و إن تتركه يلهث و هو مسؤول يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم... و قال سبحانه و تعالى في كتابه الكريم ((( و قفوهم إنهم مسؤولون )))
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31 - Citoyenne الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:47
Ces sois disant chrétiens sont payés par
des organisations spécialisées dans la désinstabilisation des pays islamiques .les musulmans reconnaissent la bible tandis que ces faux chrétiens haient les musulmans et se moquent de sidna mohammed qu'ils considèrent comme un imposteur . ils veulent semer la zizanie au Maroc. bonjour
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32 - محمد من هوارة الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:54
نؤمن بالأنبياء و الرسل و الكتب السماوية الأصلية و ليست المحرفة و التي كتبت بأيديهم و يقولون هي من عند الله و لا نؤمن بعقيدة التثليث .. فالله واحد لا شريك له ..و كفى من الرجوع إلى المواثيق الدولية في هذا الصدد رغم سموها على القانون المغربي في
بعض الحالات ..
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33 - خطوة في الاتجاه الصحيح الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 14:03
خبر جميل و القاضي احييه من هذا المنبى .. شخصيا لو اتي مسيحي و قدم لي الانجيل بالعكس ساقرا الكتاب و اناقشه .. و ليس ارفع عليه دعوي قضائية .. لماذا نقوم بنفس الخطأ في الدول الطائفية المنكوبة في الشرق الاوسط ؟ هته المسائل المتعلقة بالمعتقدات الخلاف فيها يجب حصره في النقاش الفكري و ليس الحروب و القتل او السجن و الكراهية ... المغرب بلد الجميع سواء كنت مسلم او ملحد او مسيحي او يهودي شرط ان لا تؤذي غيرك اما الافكار فتناقش ..
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0
34 - soma الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 14:13
انا فعلا استغرب من اناس يخافون توزيع الانجيل و يمارسون الوصاية على الناس بدعوى سلامة الامن الروحي، من يشاء فليؤمن و من يشاء فليكفر اصلا لا حاجة لنا بمسلم ضعيف الايمان تزحزحه بعض الكتب المحرفة....الحكمة لم تكن ابدا في العدد. فقد كان المسلمون قلة و كانو ذو باس و شدة. و الان هم كثرة لكن في هوان ومذلة
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35 - الى الحرية في أوروبا الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 14:16
بل يتم منع اية جمعية تتبنى فكر إسلاميا أصوليا, وإقفالها, السلفية ,أو الاخوانية أو حتى الصوفية , اذن ليس هناك حرية معتقد مطلقة.

والمخزن سمح لانريكو بالغناء في الدار بيضاء, والتطبيع على أشده, ماخليتو لا الحلوة ولا الحارة في هذا الشعب المغلوب على أمره, وفرضت فرنسا, التوقيت على المغاربة ,دولة ضعيفة فاشلة.وشعب أبي
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