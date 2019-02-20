قافلة طبية تجلب استحسان ساكنة بوادي بشفشاون

هسبريس من الدار البيضاء

نظمت الجمعية المغربية للنهضة الاجتماعية (AMARES) قافلة طبية إلى جماعة بني سميح في إقليم شفشاون، أسفرت عن استفادة أزيد من 850 طفلا من عمليات ختان مجانية، واستفادة 25 شخصا من تحليلات طبية، وأثارت استحسان الساكنة المحلية.

وقالت الجمعية سالفة الذكر، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، إن "36 حالة استفادت من النظارات الطبية، حسب توجيهات الأطباء المختصين، ثم تحليلات الكشف المبكر لداء السكري وضغط الدم وسرطان الثدي والبروستات، من خلال الاستفادة من المعدات الطبية التي يوفرها برنامج مشاركة المعدات الطبية الذي تديره الجمعية، حيث تستفيد منه مجموعة من الجمعيات والمنظمات في قوافلها المماثلة".

وأبرزت الجمعية المغربية للنهضة الاجتماعية أن أول قافلة طبية سبق لها أن نظمتها كانت قد "شملت حملة ختان موجهة للأطفال، تجاوز عددهم ستين طفلا، أجراها طاقم طبي جراحي مختص، إلى جانب بعض العمليات الجراحية الخفيفة الموجهة لساكنة المنطقة".

وشدد المصدر عينه على أن "الجمعية دأبت على تنظيم أنشطة مماثلة، منذ تأسيسها سنة 2012، عبر إجراء الفحوصات الطبية في جميع التخصصات، بما في ذلك علاجات الأسنان التي شملت خمسين حالة، ثم طب الأطفال (150 حالة)، وكذلك طب النساء (31 حالة)، فضلا عن طب العيون (50 حالة)، وطب أمراض الرئة (30 حالة)، وطب القلب والشرايين (20 حالة)، والمسالك البولية (50 حالة)، وأخيرا أمراض الأنف والحنجرة (30 حالة)".

وأوضحت الجمعية أن القافلة الطبية الأخيرة "نظمت خلال أيام 15 و16 و17 فبراير الجاري، وذلك بشراكة مع "روطاركت طنجة البوغاز"، وجمعية الأطباء الداخليين بالدار البيضاء، وبتعاون مع السلطات المحلية"، مؤكدة أنها "تعتزم تنظيم قوافل أخرى في الأشهر القادمة، بوتيرة قافلة على رأس كل شهر، في أقاليم تارودانت وشيشاوة وغيرها".