الحموشي يجهّز الشرطة بالزي الوظيفي الجديد

هسبريس من الرباط

شرعت المديرية العامة للأمن الوطني، التي يقودها عبد اللطيف الحموشي، في تعميم إكسسوارات ومعاطف وسترات جديدة على موظفي الشرطة العاملين بالزي النظامي الرسمي، وذلك في إطار مشروعها الرامي إلى استكمال لوازم ومعدات الزي الوظيفي الجديد لموظفي الشرطة العاملين في مختلف التخصصات الأمنية والفرق والوحدات الشرطية.

وكشف مصدر أمني أن اللوازم والمعدات والإكسسوارات الجديدة التي يجري حاليا توزيعها على موظفي الشرطة تضم معاطف واقية من الأمطار زرقاء اللون خاصة بفئة الضباط، ومعاطف خاصة بفئة الرتباء تتميز بأشرطة عاكسة للضوء وتحمل شارات الشرطة والفرقة الأمنية التي ينتمي إليها موظف الأمن، مع اختلاف بينها في اللون؛ إذ إن المعاطف البيضاء سيحملها عناصر شرطة المرور، بينما سيحمل باقي عناصر الفرق والوحدات الأخرى معاطف زرقاء.

كما تم تخصيص زي متكامل لعناصر كوكبة الدراجين التابعين للهيئة الحضرية، وآخر لفرق الدراجات العادية، يتميز الأول بكونه يتوفر على عناصر أمان مرتفعة وشارات عاكسة للضوء وواقٍ من الأمطار، بينما يتميز الثاني بكونه استبدل السترات العلوية بقمصان رياضية (T-shirt) تتلاءم والوضعيات التي تشتغل فيها هذه الوحدات الأمنية.

وأضاف ذات المصدر أن مشروع تحسين واستكمال لوازم الزي الوظيفي الجديد شمل أيضا أفراد الشرطة "السينو تقنية"، المعروفة بفرق الكلاب المدربة للشرطة، الذين وضعت رهن إشارتهم أزياء مميزة تستجيب لمعايير الأمان المطلوبة في مهمتهم، كما تم أيضا تجهيز باقي عناصر الشرطة بمحفظات تحمل شارات الشرطة وصدريات معدنية للأعوان المحلفين، خصوصا بالنسبة للموظفين العاملين في شرطة السير والجولان.

وأكد المصدر الأمني أن هذه المعدات واللوازم والإكسسوارات الجديدة تندرج ضمن رؤية مندمجة تروم استكمال وتجويد الزي الوظيفي الجديد، وجعله يتوافق مع مختلف الوضعيات والمهام التي تباشرها جميع الوحدات والفرق الأمنية، علاوة على تمكين موظفي الشرطة من معدات وأزياء تسمح لهم بالنهوض بواجباتهم المتمثلة في حفظ أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم.