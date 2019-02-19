24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3908:0513:4616:4919:1920:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مشتريات "بوجو ستروين" تحقق رقما قياسيا بالمغرب (5.00)

  2. القلق من الفقر يساور نصف الأطفال في ألمانيا (5.00)

  3. قضاة وأمنيون يقاربون السلامة الطرقية بسطات (5.00)

  4. الصندوق الكويتي للتنمية يكمل 57 سنة في دعم الدول النامية (5.00)

  5. سعر نفط "أوبك" يصل إلى أعلى مستوى في 3 أشهر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الحموشي يجهّز الشرطة بالزي الوظيفي الجديد

الحموشي يجهّز الشرطة بالزي الوظيفي الجديد

الحموشي يجهّز الشرطة بالزي الوظيفي الجديد
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:23

شرعت المديرية العامة للأمن الوطني، التي يقودها عبد اللطيف الحموشي، في تعميم إكسسوارات ومعاطف وسترات جديدة على موظفي الشرطة العاملين بالزي النظامي الرسمي، وذلك في إطار مشروعها الرامي إلى استكمال لوازم ومعدات الزي الوظيفي الجديد لموظفي الشرطة العاملين في مختلف التخصصات الأمنية والفرق والوحدات الشرطية.

وكشف مصدر أمني أن اللوازم والمعدات والإكسسوارات الجديدة التي يجري حاليا توزيعها على موظفي الشرطة تضم معاطف واقية من الأمطار زرقاء اللون خاصة بفئة الضباط، ومعاطف خاصة بفئة الرتباء تتميز بأشرطة عاكسة للضوء وتحمل شارات الشرطة والفرقة الأمنية التي ينتمي إليها موظف الأمن، مع اختلاف بينها في اللون؛ إذ إن المعاطف البيضاء سيحملها عناصر شرطة المرور، بينما سيحمل باقي عناصر الفرق والوحدات الأخرى معاطف زرقاء.

كما تم تخصيص زي متكامل لعناصر كوكبة الدراجين التابعين للهيئة الحضرية، وآخر لفرق الدراجات العادية، يتميز الأول بكونه يتوفر على عناصر أمان مرتفعة وشارات عاكسة للضوء وواقٍ من الأمطار، بينما يتميز الثاني بكونه استبدل السترات العلوية بقمصان رياضية (T-shirt) تتلاءم والوضعيات التي تشتغل فيها هذه الوحدات الأمنية.

وأضاف ذات المصدر أن مشروع تحسين واستكمال لوازم الزي الوظيفي الجديد شمل أيضا أفراد الشرطة "السينو تقنية"، المعروفة بفرق الكلاب المدربة للشرطة، الذين وضعت رهن إشارتهم أزياء مميزة تستجيب لمعايير الأمان المطلوبة في مهمتهم، كما تم أيضا تجهيز باقي عناصر الشرطة بمحفظات تحمل شارات الشرطة وصدريات معدنية للأعوان المحلفين، خصوصا بالنسبة للموظفين العاملين في شرطة السير والجولان.

وأكد المصدر الأمني أن هذه المعدات واللوازم والإكسسوارات الجديدة تندرج ضمن رؤية مندمجة تروم استكمال وتجويد الزي الوظيفي الجديد، وجعله يتوافق مع مختلف الوضعيات والمهام التي تباشرها جميع الوحدات والفرق الأمنية، علاوة على تمكين موظفي الشرطة من معدات وأزياء تسمح لهم بالنهوض بواجباتهم المتمثلة في حفظ أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - هشام الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:38
انا كنت من اشد منتقدي طريقة تسيير إدارة الأمن الوطني مع الوضع الامني. ولكن اشهد ان هناك تحسن ملحوظ. ولكن لما هذا التغيير الجديد في الزي الرسمي في اقل من خمس سنوات ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - سعيد من الريف الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:44
ليس من العيب تزويد عناصر الشرطة بتجهيزات ضرورية للقيام بمهاهم بالرغم من الكم الذي تستنزفه من ميزانية الدولة وجيوب المواطنين، لكن العيب الا نجد شرطيا أثناء تعرض المواطن لعملية النشل باستعمال الاسلحة البيضاء، وان نشاهد فيديو يفشل فيه مجموعة من الشرطيين في إيقاف مجرم اعزل كان يقذفهم باواني وقناني خمر. لماذا لا يتوفر رجال الشرطة في المغرب على مسدس الصعقة الكهربائية، بقات فحوايج العيد وتغيير الملابس والمعطف والسترة وجعلها مضادة للماء.
رسالة إلى الحموشي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
3 - youssef Goulmima الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:45
أظن أن الزي الوظيفي لا يهم،يجب تطبيق القانون على الجميع هدا هو الأهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
4 - دارلمان J الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:55
عندك 2 اجهزة لي لاقية الفلوس ديما موجودة :جامعة الكرة والبوليس ما كاين هي برع ,بوليسي مبتدء تيبدا ب 5 الاف درهم +البريمات ,الترقيات ديما واجدة,اللباس …. اما العمل فلا احد يسئل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-39
5 - sami الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:55
Et le Nouveau Statut?? Que tout les Policiers l'attendent avec un grand patience pour améliorer leurs situations financières surtout au niveau des crédits.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
6 - الزواق اطير الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:56
الشرطي في حاجة إلى صون كرامته وذلك برفع مستوى معيشته وحمايه من سعار الابناك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
7 - غيلان قدور الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 21:00
يجب تغيير العقلية واصلاح المنظومة وإحقاق النجاعة ومعاملة المواطنين بحياد تام ونبذ المحسوبية والزبونية والضرب بيد من حديد على كل الخارجين عن الصبط والانضباط !!
اما تبديل الأزياء فهذا مجرد اجراء شكلي بل يجب تغيير الأشياء في العمق لتحقيق المصالحة مع المواطن والوصول الى شعار خدمة المواطن كتعامل يومي وليس كشعار فضفاض !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
8 - N.H الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 21:02
كل عام زي جديد و القديم يتحرق هدشي كلو من أموال الشعب و تبدير للمال العام و رغم ذلك لا يوجد أمن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
9 - Reda Alaoui الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 21:11
تحية لسيد عبد اللطيف الحموشي الذي يسهر على تطوير خدمة هذا جهاز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
10 - ابنو قاسيم الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 21:20
اللهم اجعل كل مسؤولينا حموشيبن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
11 - الدهبي مهاجر الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 21:25
واش غير البوليس لكاين خاص يهتموا برجال القوات المساعدة وحراس الغابات وجنود وجميع افراد الأمن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - الثائر الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 21:27
في نفس الوقت مازالت الشرطة تستعمل أدوات العصر "الحجري" في تسجيل شكايات المواطن حيت تستعمل المجلدات وأقلام BIC والأبحات يدوية وعينية وسط عشرات بل ومئات الشكايات. وهذا في عصر الأنترنيت والتكنولوجيا المتقدمة والكمبيوتر وهذا أمر مؤسف جدا. الشرطة التى تسهر على راحة المواطن تنقصها الوسائل الناجعة لأداء عملها في ظروف جيدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - مواطن2 الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 21:32
الكل يمدح رجل الامن لما يعرض نفسه للخطر اثناء ملاحقة المجرمين...ولما يتعلق الامر بتعويض مادي هزيل او تغيير الزي او تزويد الجهاز بالضروريات التي تساهم وتساعد في القيام بالمهام المنوطة به على الوجه الصحيح تقوم قيامة المنتقدين واصحاب النفوس المريضة...اتحدى اي مواطن البقاء خارج منزله ليلا لولا ادراكه بان هناك جهازا يسهر على سلامته...الالسنة الطويلة يصعب عليها قول الخير ...واصحابها ينامون ولا يعلمون بان هناك من يقوم الليل للسهر على راحتهم...انهم رجال الامن .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - سوسي حر. الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 21:33
تعيا متبدل ليهوم فالحوايج..و لكن غادي ابقاو هما هما..الكفاءة و المعقول والو ...بقات فالحوايج...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - محمد المغربي الطانطاني الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 21:36
يجب أن تحسن وضعيتهم المادية و النفسية وليس المظهر فقط.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - عيسى الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 21:48
الأمن ديالنا يستاهل كل خير ولكن خوتي البوليس خوتي الضباط الأمن المرجوا العمل مع الله سبحانه وتعالى اما المشاكل حتى واحد بدون مشاكل كلنا فالهوى سوى .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.