الجدل يتواصل بين أسر الشهداء ومؤسسة الجيش

هسبريس من الرباط

استغربت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية "ما تروّجه مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين من مغالطات بخصوص ما تقدمه لشهداء ومفقودي حرب الصحراء".

وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن ذلك "استفز وأثار حفيظة الأسر المعنية التي اندهشت من هذه المغالطات التي أريد تمريرها من لدن المسؤول الذي قام بهذه الخرجة المخجلة؛ وهو على علم بأن ما نشر لا يمثل أسر شهداء ومفقودي حرب الصحراء التي دارت رحاها بين 1975 وبين 1991 سنة وقف إطلاق النار. وهذه هي الفئة التي تناضل الجمعية لأجلها لإخراجها من التهميش والإقصاء والتفقير الذي طالها لأزيد من أربعة عقود".

وأضاف البلاغ أن "إذا كان صاحب هذه الخرجة يعلم أن هذه الأمور التي كشف عنها لا تمثل هذه الشريحة فهذه طامة ومصيبة، وإذا كان لا يعلم فهذه مصيبة أعظم، وإذا كانت هذه الجهة تعتبر أن معاش أرملة جندي شهيد الوحدة الترابية هو 2600 درهم، والذي تعتبره امتياز، عليها أن تخجل من نفسها، فهذا تحقير للشهيد وتحقير للمؤسسة التي تحمل اسم الملك المغفور له الحسن الثاني صاحب مقولة "على الجندي أن يذهب للحرب وهو مطمئن على أسرته".

وتساءلت الجمعية: "هل تعلم هذه الجهة أن هذه مجرد تكميلية لتصل أرملة الجندي إلى هذا الراتب (2600 درهم)، والذي لم تحصل عليه إلا في سنة 2017؟، هل ترغبون أن نقول لكم كم كان معاشها قبل هذا التاريخ؟، ولكن نستحي أن نحرجكم".

واعتبرت الجمعية أنه من العيب أن يقدر راتب الشهادة في هذا المبلغ، مطالبة بإخبار الرأي العام "ماذا قدمتم لأسر شهداء ومفقودي حرب الصحراء بكل شفافية ووضوح؛ وذلك بتحديد النسب المئوية المستفيدة من كل امتياز مرفوقة بلوائح المستفيدين، بخصوص توفير السكن اللائق لهذه الأسر التي لا يزال العديد منها يكتري أو يسكن في بيت العائلة أو في بيوت لا تتوفر على شروط الحياة، وعن تفويت السكن إلى قاطنيه بدرهم رمزي، على الرغم من وجود أوامر ملكية واضحة بهذا الخصوص".

واستفسر التنظيم عن تطبيب الأرامل، وعن مصير التعليمات الملكية القاضية بضرورة طي الملف نهائيا بمفهومه الشامل، وعن "ماذا قدمتم لمفقودي حرب الصحراء الذين لم يحصلوا على تأمين على الحياة وأنتم تقولون إنهم استشهدوا وهم يزاولون عملهم، وآخر دفعة صرحتم بها في 31/05/2015، ولا تتوفر على التأمين، ولم يتم تعويض أسرهم، وماذا قدمتم لهم فيما يخص الاقتطاعات التي كان يقتطعها الصندوق المغربي للتقاعد؟ وماذا كانت خطواتكم وتحركاتكم وحصيلتكم فيما يخص ملفات التشغيل والسكن والحالات الإنسانية التي سلمتها الجمعية إليكم؟".