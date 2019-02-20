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الرئيسية | مجتمع | خراطيم مياه تفرق احتجاج أساتذة "التعاقد" أمام القصر الملكي‬ بالرباط

خراطيم مياه تفرق احتجاج أساتذة "التعاقد" أمام القصر الملكي‬ بالرباط

خراطيم مياه تفرق احتجاج أساتذة "التعاقد" أمام القصر الملكي‬ بالرباط
هسبريس - عبد السلام الشامخ (صور: منير امحيمدات)
الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:00

تدخّلت قوات الأمن بقوة لمنع الأساتذة المتعاقدين من الوصولِ إلى مقر رئاسة الحكومة الذي يلازم القصر الملكي بالعاصمة الرباط، في إطار احتجاجهم ضدَّ برنامج التعاقد، حيث قام العشرات من الأمنيين بتفريق رجال ونساء التعليم بقوة وباستخدام شاحنات خراطيم المياه التي كانتْ بمحاذاة باب السفراء، غير بعيد عن مقر وزارة التربية الوطنية.

وحسب ما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية، قامَ عدد من أفراد الشرطة، مدعومين بعناصر من القوات المساعدة القوة، بتفريق مسيرة كان يقوم بها الآلاف من الأساتذة المتعاقدين بالمحاذاة مع "باب الرواح"؛ وهو ما خلف إصابات في صفوف الشغيلة التعليمية الذين كانوا يرفعون شعارات من قبيل "الأستاذ ها هو والترقية فيناهيا"، و"سوا اليوم سوا غدا الترقية ولا بدا"، و"الموت ولا المذلة".

وعلى الرغم من تنصيب حاجز أمني كانَ يمنعُ الأساتذة من الوصول إلى أمام باب السفراء فقد تمكّن عشرات الأساتذة من تجاوزه والوصول إلى الساحة المقابلة لمدخل القصر الملكي؛ وهو ما دفعَ السلطات إلى استخدام شاحنات خراطيم المياه، من أجل تفريق الجموع الغاضبين الذينَ ظلوا يرددون شعارات مناوئة للحكومة والدولة من قبيل "هي كلمة واحدة.. هاد الدولة فاسدة" "باركا من بوليس زيدونا ف المدارس".

وانطلق العشرات من الأساتذة المتعاقدين من أمام باب الرواح مُتجاوزينَ الحاجز الأمني الذي نصّب من أجل منعهم من الوصول إلى باب السفراء، وقامت القوة العمومية بتطويق الشارع المؤدي إلى مقر الرئاسة؛ ما أدى إلى نشوب مناوشات بين المحتجين وأفراد الشرطة والقوات المساعدة، الذين طالبوا الأساتذة بالعودة إلى أماكنهم.

دقائقُ بعد ذلك، تحولت المسيرة إلى كرّ وفرّ بين قوات الأمن والأساتذة الغاضبين، نجح الأساتذة الغاضبون بعدها في التجمع من جديد بالقرب من باب الرواح ليبدؤوا من جديد في ترديد الشعارات الداعية إلى إدماجهم وإسقاط التعاقد، وقد لوحظ سقوط عدد من المصابين في صفوف الأساتذة الذين قدموا من مختلف مناطق المملكة.

ويرفض الأساتذة المتعاقدون بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التوقيع على "ملاحق عقود" جديدة وزعت عليهم في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، بعد إقرار سياسة التوظيف بـ"الكونطرا" من قبل الحكومة، مطالبين الحكومة بـ"الإدماج في القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية".

وتؤكد رجاء آيت سي، أستاذة متعاقدة، أنَّ "هذه المحطة النضالية تأتي في سياق تنزيل البرنامج النضالي المُسطر سلفا من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مبرزة أن "مطالب الأساتذة واضحة ومشروعة يتقدمها إسقاط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - med nador الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:09
لا افهم هذه الدولة ترفض للمواطن ان يعيش حياة كريمة اليس للمواطن الحق في العمل؟ ام حق العيش مكفول فقط للبعض؟ شكرا للاساتذة الذين يناضلون ة تحية حارة لهم
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157
2 - حمورابي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:10
الحقوق تنتزع ولا تعطى. وفقكم الله و تمسكوا بتنسيقيتكم القوية ولا تتقوا في النقابات
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134
3 - محمد الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:10
نحن في الطريق الصحيح.. عند تدخل قوات القمع..
لا بديل عن الادماج.. فليذهب تعاقدكم الى الجحيم
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99
4 - أبو هيام الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:12
أنا مجاز منذ 12 سنة ،ولم أجد حتى التعاقد لينقذني من براثن البطالة التي تدمرني يوما بعد يوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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63
5 - مهدي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:13
الموت و لا المذلة
كل التضامن مع الأساتذة المتعاقدين
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100
6 - Taibi الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:14
لما الاناقض،التحقتم عن طريق التعاقد و اليوم راي اخر،يجب ابعاد هؤلاء تماما عن وزارة التربية الوطنية،ليس لهم ميثاق ولا ثقة فيهم،فكيف نضع لديهم ابناءنا؟
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-152
7 - مواطن مغربي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:14
كمواطنين نطالب بتعاقد و طرد من لا يلتزم بالعقد فمن لا يفي بعقده لا ثقة فيه لتدريس ابنائنا و تشديد مع مرسمين في الغياب كفى من تسيب الاساتذة مصير اجيال امانة عندكم سيد الوزير اضرابهم وسيلة ضغط حقيرة يفعل معها القانون تساهلكم سيكلفنا مستقبل اجيال من هذا الوطن
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-197
8 - Nairo الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:17
تحية نضالية لكل استاد او معلم(ة)، نحن معكم نتضامن كما تضامنا مع الأطباء. اصبروا و صابروا والله سيوفق غايتكم ان شاء.
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76
9 - محمد ايت خويا الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:17
كل التضامن مع السادة الأساتذة
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74
10 - سوسن حاربيل الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:19
ثمة ارادة في تفكيك المرافق العمومية و خوصصتها و بيعها و منحها للخواص من اصحاب الرساميل الكبرى و العولمية و ليس صدفة ان تتكاثر الجامعات و المعاهد و المدارس الخاصة اذ الهدف ليس التنميو الجماعية بل بيع خدمات التعليم و جعله سلعة و من هنا الهجمة التي تمارسها المدارس الفرنسية الخاصة و الغالية الثمن و التي تبيع الوهم و البريستيج الخاوي و تلجأ الى اشهارات خادعة...و لهذا اليوم نجد شاب حاصل على الماستر في التدبير و المالية و بالفرنسية (من فضلكم) يشتغل ماسح احذية (و يتكلم الفرنسية) او بناء او فراش او حارس سيارات (بالفرنسية من فضلكم) اي لا تغيير يذكر و السبب اقتصادي و ارادة شعبية و ليس قرارات فردية لا تناقش تفرض علينا لغة معينة غير مجدية بتاتا و غير عملية مطلقا (عوض الانجليزية مما يحرم الشباب المغربي من منح كثيرة و افاق لا تعد تمنحها دول الخليج و اسيا و امريكا و استراليا و افريقيا)- انها التبعية و الهيمنة لنخبة فرنكوفونية غير مرتبطة بهموم و انشغالات الشعب و لا تعرف لغته و لا تعيش معه...لسنا ضد الفرنسية ابدا بل ضد فرض الامر الواقع و فرنسا تتعامل مع المانيا فقط بالانجليزية و مع ذلك فهم اصدقاء-
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37
11 - استاذ الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:20
الادماج قريب ان شاءالله لامكان الكونطرا في التعليم اي إهانة هاته لمربي الأجيال تضامني معكم ياحرار
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58
12 - بارودي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:21
منطقيا، من يقبل بالتعاقد لا حق له في الاحتجاج على ما وقعه بيده و هو في كامل قواه العقلية. التوظيف المباشر شيء و التعاقد شيء آخر.
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-47
13 - Abdelaziz الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:21
بصفتي مواطنا حرا أقول لكم ناضلوا تنالوا أما لهؤلاء المعلقين فقد انتقدوا ووقفوا ضد الاساتذة المتدربين لكنهم ترسموا وانتقدوا الاطباء وقد اسقطوا الخدمة الاجبارية. القافلة تسير و... دائما هناك من يجري ضظ التيار لا تعيروهم اي اهتمام سيهتفون طوال الوقت ضدكم ولن يغيروا في المسألة شيء. قليل من الحسد والغيرة لن يقوى أما القيم والمبادئ التي تتمتعون بها فهي سلاحكم
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62
14 - ملاحظة الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:21
تمسكن حتى تمكن
وقعوا و قبلوا العمل بالكونطرا و الآن بغينا الترسيم بدون مباراة
مجرد توضيح و رغم دلك اتمنى ادماجهم و الله يحن على الجميع
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-42
15 - Hamid الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:23
الله يحسن عوانهم ,كنتمنى من الشعب وأنا واحد منهم يضامن معاهم ,خلاو البرلمانيين والموظفين لكبار وجاو لهاد الاساتذة اللي خدامين فالجبال والمناطق النائية وفرضو عليهم التعاقد .. واش عرفتو شنو هيا تلميذ فالتانوي يعرف الاستاذ ذيالو متعاقد واش عرفتو المعاملة ديال المدير كي غ تكون مع هاد الاستاد. الله يحسن لعوان...
نقطة اولى أقسم أني لست أستادا متعاقدا.
نقطة تانية : الناس اللي غ يقولو ليا شكون فرض عليهم ياك هوما اللي وقعو... الشريف راه الناس موجزة وملاقيا فين تخشا راه كاين اللي عندو التعليم هو الباب الوحيييد وراه سدوه عليه بهاد التعاقد
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60
16 - القادري الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:24
الحل الوحيد والمنصف هو إلغاء الوظيفة العمومية في كل القطاعات ويصبح العمل بالتعاقد يشمل الجميع ، وفي آن واحد إلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين بل إلغاء كل المعاشات الاستثنائية في انتظار وضع حد لما يعرف بالمأذونيات وكل الامتيازات التي تفرق بين مواطن من الدرجة الاولى وآخر في أسفل سافلين ، هـذه بعض الاجراءات التي قد تعيد للمواطن بعض الثقة في هذا الوطن ، وطبعا هناك إجراءات أخرى....
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19
17 - مغربي حر الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:24
كمواطن مغربي أشد على أيادي الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و أحييهم و أشجعهم على المزيد من النضال لأخذ حقهم في الترسيم و الوقوف أمام مخطط ضرب المدرسة المغربية
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40
18 - سناء الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:24
لن نقبل بالذل الذي نعيشه يوميا داخل المؤسسات التعليمية الموت و لا المذلة النضال ثم النضال .باركا من هاد المهزلة حنا اساتذة ما شي "عطاشا فالموقف"
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32
19 - عادل الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:24
على الحكومة ان تدمج هؤلاء الاساتذة فورا في الوظيفة العمومية لأنهم استحقوها من زمان فلقد اجتازوا عدة امتحانات. ثم مالعيب او الضرر في ذلك فالدولة ستحتاج دائما للموظفين ان استغني عن هؤلاء في التعليم يمكن إعادة انتشارهم في ادارات أخرى او وزارات أخرى مثلا نجد في الجماعات و غيرها من الإدارات موظفون بمستوى الرابعة اعدادي تسند اليهم مهام كبيرة على مستوياتهم الدراسية مثلا رئيس قسم. فماباك باستاذ حاصل على الاجازة. ادن كفاية من التعنت الحكومي الغير المبرر.
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31
20 - هشام الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:26
هدشي غير مفهوم
الاساتدة المتعاقدين هم الذين اختاروا التعاقد
وزير التربية الوطنية صرح ان التعاقد لايؤتر في مسار الاستاد
اذن ربما ليس هناك حاجة الى ترك الاقسام من اجل اضراب غير مبرر
كان لزاما على الاستاد حمل الشارة وتقديم مطالبه والاستمرار في العمل داخل القسم عوض ارسال الاطفال البرياء للعب في الشارع عوض الدراسة
هذا هو المشكل
اين الضمير
ومتى سننتهي من ترديد الشعارات الخاوية
وفي الاخير لا يجوز استغالال مهنة التدريس التي هي اشرف المهن من اجل لعب اوراق سياسية ونضالات خاوية على حساب ابناء الشعب المغربي
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-25
21 - رجل تعتيم الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:26
يجب إيجاد حل مع أساتذة التعاقد والتقاعس . إما الالتزام بعقدهم مع الدولة .أو تقديم الإستقالة الجماعية و الانخراط مع إخوانهم المعطلين في نضالاتهم المشروعة والمكفولة لهم دستوريا . أما أن يستغلو مستقبل التلاميد لابتزاز الحكومة . فهذا غير مقبول ولو اقتضى الحال طرد و إقالة الحكومة وهي ومن تعاقدو معها .
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-12
22 - أستاذة الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:26
والله ما فهمت هاد المغاربة علاش قبلتو على التعاقد من الأول ودابا جايين كتحتاجو نتوما لي قبلتو على المذلة من الأول
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-16
23 - زنيبر الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:29
انا داءما اردد لمادا التعاقد ركز على رجال ونساء التعليم واستثنى باقي القطاعات الحكومية
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9
24 - المواطنة الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:29
وجب طردهم جميعا اضراب 4 ايام !!!!!! مجموعة من الضعفاء عديمي الكفاءة
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-26
25 - متابع الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:29
كل التضامن مع الأساتذة المعنفين..في ذكرى غالية على المغاربة..ذكرى 20 فبراير..الى متى تستمر الدولة في الهروب إلى الأمام وتجاهل مطالب المغاربة في الكرامة والعيش الكريم..!!
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7
26 - مواطن ساخط الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:32
المسؤولين مافهمينش المعنى الحقيقي لثنائية الحاكم والمحكوم ... المواطن وحده الحاكم حيت حنا وصلناهم تماك وبيدينا نذلوهم
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4
27 - مواطن غاضب الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:32
قبلوا بالتعاقد والآن يحتجون عليه..
أين هو الوقفاء بالعهود؟؟؟؟
التعاقد في صالح التلميذ لأنه الحل للحد من تكاسل الأساتذة والشواهد الطبية المزورة
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-9
28 - H amid الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:33
من فرض على هؤلاء التعاقد؟ هم بهذا يتحايلون.ويعطون.دروسا من التحايل لجيل الغد.وأغلب هؤلاء الفوا التظاهر...واستغلال تواريخ بعينها.
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-10
29 - الغريب الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:33
كل التضامن مع الأساتذة ومن حقهم الترسيم نعم لمجانية التعليم ولا لكل المخططات التخريبية ولا للتعاقد
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9
30 - ورديغة الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:34
هذه توصيات النقد الدولي وقد نعرف المزيد منها لاحقا فاصبروا او لاتصبروا فهذا هو الواقع انها الديون هي التي خلقت هذا الشرط
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4
31 - Ziryab الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:35
أنا من أكثر المنتقدين لسياسة الحكومة لكن هناك أشياء أتفق معها كالتوظيف بالتعاقد في إطار القانون. فهذا الإجراء معمول به في كل الدول الديموقراطية و لا توجد دولة توظف مباشرة.
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-8
32 - rashed الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:38
bravo a nos jeunes instituteurs vous allez ganger parceque c est vous qui portent la flamme de la connaissance et la responsabilite d'eduquer les prochaines generation
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3
33 - Mourad الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:38
سياسة التعاقد سياسة غبية وسخيفة للغاية....... بدأت عواقبها تظهر الآن...معا نناضل حتى إسقاط مهزلة التعاقد......الموت ولا المذلة.
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3
34 - متتبع الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:41
لا تساهل مع من لا يحترم المواثيق و العقود التي أماضها من ثلقاء نفسه ليعود اليوم وتظاهر ما هذه المهزلة. كيف يمكن لهؤلاء الذين لم يلتزموا بعوعدهم مع الدولة أن يلتزموا بمسؤولياتهم مع أبناءنا في ميدان التدريس.هؤلاء لايشعرون بأية مسؤولية تجاه الوطن ولا المجتمع.. وكانوا بالأمس القريب يطلبون أن يخرجوا من براثين البطالة فقط.يجب على الدولة أن تواجههم بمزيد من الصرامة حتى يعطوا العبرة لمن يعتبر.
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-5
35 - Yassine الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:41
الحق أن هؤلاء المتعاقدين قد ساهموا في مخطط بن كيران لضرب الوظيفة العمومية وأغلقوا أوسع أبواب الوظيفة العمومية على الأجيال بعدهم. لو أن المغاربة ضحوا قليلا وقاطعوا أول مباراة للتعليم بالتعاقد، لاضطرت الحكومة إلى التوظيف العادي حيث أن الخصاص كان مهولا. إلا أن جلنا للأسف لا يرى أبعد من أرنبة أنفه. وأقول لهؤلاء المناضلين: "الصيفَ ضيّعتِ اللبن".
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-1
36 - احمد الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:41
ارد على صاحب التعليق 6 و7 . راه سيدك الوزير هو لغا يخلي ولدك في البطالة . المشكل ليس في الدراسة .المشكل مابعد الشهادة .فكر لولدك في تخدمو ولا يجي سيدك الوزير يوظفو ليك.ودالك الوقت ولدك غايولي يدير المسيرات من اجل الشغل
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1
37 - منال الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:42
عيقتو بزاف. الطرد لكل من يريد التوظيف بدون مباراة وبدون تكوين
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-3
38 - Moi الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:43
الحل الوحيد والمنصف هو إلغاء الوظيفة العمومية في كل القطاعات ويصبح العمل بالتعاقد يشمل الجميع .
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4
39 - Hamid الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:44
من حق الشباب الذي قضىى عمره في الاجتهاد والتمدرس ان يشتغل ويضمن حقوقه في الوظيفة العمومية، وان كان العاقد فالبرلمنيين اولى به لان معضمهم لا يجدون حتى القراءة. ورغم ذلك يتقاضون اجور سمينة وتقاعد مريح لا يسهمون في صندوقه ولو بسنتيم. تقبلوا مروري...
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1
40 - مراد الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:45
على الحكومة الوقوف بحزم مع من يقود هؤلاء وتقديمهم الى المحاكمة مع الطرد من الوظيفة العمومية لانهم لايحترمون حقوق اولادنا في التمدرس والغريب انهم يضربون في العمومي ويشتغلون في المدارس الخصوصية في يوم الاضراب
فكيف نفسر هذا؟
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-1
41 - متتبع الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:46
كان عليكم ترفضوا التعاقد من الأول.اما الان بالتعاقد سيسري في جميع القطاعات.باي باي الإدماج في الوضيفة العمومية.
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-1
42 - مواطن حر الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:50
كمواطن مغربي أشد على أيادي الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و أحييهم و أشجعهم على المزيد من النضال لأخذ حقهم في الترسيم و الوقوف أمام مخطط ضرب المدرسة المغربية.
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1
43 - As el الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:50
ومن قال لك ان تضع ابناءك عندهم ؟؟؟
سير قلب على مدرسة خاصة أو دير اعلان عن المدارس اللي فيها المرسمين و صيفتهم عندهم
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0
44 - مواطن كاعي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:53
هاد الاساتذة متعاقدين
بغاو يترسمو باش يعطيوها للشواهد الطبية والغياب والسليت..التعاقد هو الحل
واصلا هوما وقعوا عليه وقبلوه من الأول

ونزيدكم راه كيتخلصو مزيان اكثر من الاساتذة المرسمين
هادشي سميتو الضصارة
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-2
45 - mohamed3 الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:53
على الدولة تصحيح اخطاءها، عليها تخصيص امتحان للمتعاقدين و تدريب الناجحين مدة سنتين يجتازون بعدها امتحان التخرج يليه امتحان الترسيم و موازاة مع ذلك عليها فتح ابواب الترشح بالتعاقد لكل راغب في ذلك شريطة التوقيع على التزام يحث كل متعاقد مطالب بالادماج الطرد و ارجاع الاموال التي تقضاها خلال كل المدة التي اشتغل فيها
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-1
46 - عبد الرحمان الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:53
بعد أن أفسد المدعو بنكيران أخزاه الله كل ما يتعلق بالحياة الكريمة في هذا الوطن، وفرض علينا عقود الاذلال هاهو ينعم بريع سمين لا هنأه به الله
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1
47 - يوسف الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:57
نظام التعاقد يجب ان يشمل الشرطة و الدرك الملكي.
الشرطة بالخصوص حيت البعض منهم مغرقها بالشواهد الطبية في حين انه يتوفر على مدخول آخر ،
على السيد الحموشي ان يكون صارما مع هؤلاء
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0
48 - سليمان الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:57
اقول لمن ينتقدون مظاهرة الأساتذة بدافع انهم وقعو العقد بكامل قواهم العقلية احيلك على تاريخ المغرب عندما وقع على اتفاقية الحماية الفرنسية بكامل ارادته لما مات اجدادنا وناضلو وشردو لكي يتخلصو من اثار ذاك العقد المشؤوم الدلة هي لي وقعت وهي لي ناضلت ولا .
ثانيا اخي هؤلاء يناضلون من اجلك وأجل أولادك لو استمرت هذه المهزلة لانعدمت الوظيفة العمومية في التعليم ومن يلجأ للتعليم غير ابناء الفقراء أما أولاد السياسين فوظائفهم مضمونة ورواتبهم مدفوعة ولو على حساب حليب أطفالك .
ثم هؤلاء الأساتذة هل خيرو بين الوظيفة العمومية والتعاقد فاختارو التعاقد لا بل خيرو بين السيء والأسوأ بين التعاقد والبطالة فاختارو التعاقد واختارو معه النضال للدفاع عن المدرسة العمومية والدفاع عن حلم أولاد الفقراء .
فكفاكم تشويشا عن الشرفاء وعمن يدافع عنكم
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1
49 - محمد الأربعاء 20 فبراير 2019 - 16:02
وفقكم الله أحبتي مزيدا من النضال
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0
50 - مواطن الأربعاء 20 فبراير 2019 - 16:03
كمواطنين نطالب بتعاقد و طرد من لا يلتزم بالعقد فمن لا يفي بعقده لا ثقة فيه لتدريس ابنائنا
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51 - مواطن بسيط الأربعاء 20 فبراير 2019 - 16:03
ما دامت الدولة لاتريد ان تشرك المواطن في خيرات البلاد وتحقيق تطلعاته،من الافضل ان تدعه يغادر هذه البلاد بسلام نحو بلد اخر يحفظ كرامته ويحقق حلمه في العيش الكريم،هذا الحل فيه خير لكم ولنا،فبالله عليكم اتركونا نرحل
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52 - لينا الأربعاء 20 فبراير 2019 - 16:05
كل التضامن مع الاساتذة في حقهم المشروع لماذا لا يعملو البرلمانيون بالتعاقد
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53 - مغربي رغم الحاقدين الأربعاء 20 فبراير 2019 - 16:05
الى الامام قلوبنا معكم ايها الابطال هذا حقكم فانتم لا تعملون في ضيعة احد حتى يفرض عليكم التعاقد . مزيدا من الصمود و الاصرار .لا تعيروا اهتماما لمن يثرثر . الهدف محدد و الخطى ثابثة الى الامام
الحق يؤخد و لا يعطى . انشري يا هسبريس
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54 - امازيغ سوسي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 16:08
سياتي يوم لن تنفع فيه لا خراطيم المياه ولا العصى ولا القنابل . ليس هناك اخطر من انسان سدت كل الابواب امامه ويرى من يسبح في النعيم بدون وجه حق . وهو ما تشتغل فيه الدولة بكل جد و حماس . كان الحكم في تونس ومصر اقوى حكم بوليسي في العالم العربي والنتيجة تعرفونها .
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