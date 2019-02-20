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- خراطيم مياه تفرق احتجاج أساتذة "التعاقد" أمام القصر الملكي بالرباط - (53)
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كُتّاب وآراء
خراطيم مياه تفرق احتجاج أساتذة "التعاقد" أمام القصر الملكي بالرباط
تدخّلت قوات الأمن بقوة لمنع الأساتذة المتعاقدين من الوصولِ إلى مقر رئاسة الحكومة الذي يلازم القصر الملكي بالعاصمة الرباط، في إطار احتجاجهم ضدَّ برنامج التعاقد، حيث قام العشرات من الأمنيين بتفريق رجال ونساء التعليم بقوة وباستخدام شاحنات خراطيم المياه التي كانتْ بمحاذاة باب السفراء، غير بعيد عن مقر وزارة التربية الوطنية.
وحسب ما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية، قامَ عدد من أفراد الشرطة، مدعومين بعناصر من القوات المساعدة القوة، بتفريق مسيرة كان يقوم بها الآلاف من الأساتذة المتعاقدين بالمحاذاة مع "باب الرواح"؛ وهو ما خلف إصابات في صفوف الشغيلة التعليمية الذين كانوا يرفعون شعارات من قبيل "الأستاذ ها هو والترقية فيناهيا"، و"سوا اليوم سوا غدا الترقية ولا بدا"، و"الموت ولا المذلة".
وعلى الرغم من تنصيب حاجز أمني كانَ يمنعُ الأساتذة من الوصول إلى أمام باب السفراء فقد تمكّن عشرات الأساتذة من تجاوزه والوصول إلى الساحة المقابلة لمدخل القصر الملكي؛ وهو ما دفعَ السلطات إلى استخدام شاحنات خراطيم المياه، من أجل تفريق الجموع الغاضبين الذينَ ظلوا يرددون شعارات مناوئة للحكومة والدولة من قبيل "هي كلمة واحدة.. هاد الدولة فاسدة" "باركا من بوليس زيدونا ف المدارس".
وانطلق العشرات من الأساتذة المتعاقدين من أمام باب الرواح مُتجاوزينَ الحاجز الأمني الذي نصّب من أجل منعهم من الوصول إلى باب السفراء، وقامت القوة العمومية بتطويق الشارع المؤدي إلى مقر الرئاسة؛ ما أدى إلى نشوب مناوشات بين المحتجين وأفراد الشرطة والقوات المساعدة، الذين طالبوا الأساتذة بالعودة إلى أماكنهم.
دقائقُ بعد ذلك، تحولت المسيرة إلى كرّ وفرّ بين قوات الأمن والأساتذة الغاضبين، نجح الأساتذة الغاضبون بعدها في التجمع من جديد بالقرب من باب الرواح ليبدؤوا من جديد في ترديد الشعارات الداعية إلى إدماجهم وإسقاط التعاقد، وقد لوحظ سقوط عدد من المصابين في صفوف الأساتذة الذين قدموا من مختلف مناطق المملكة.
ويرفض الأساتذة المتعاقدون بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التوقيع على "ملاحق عقود" جديدة وزعت عليهم في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، بعد إقرار سياسة التوظيف بـ"الكونطرا" من قبل الحكومة، مطالبين الحكومة بـ"الإدماج في القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية".
وتؤكد رجاء آيت سي، أستاذة متعاقدة، أنَّ "هذه المحطة النضالية تأتي في سياق تنزيل البرنامج النضالي المُسطر سلفا من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مبرزة أن "مطالب الأساتذة واضحة ومشروعة يتقدمها إسقاط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
لا بديل عن الادماج.. فليذهب تعاقدكم الى الجحيم
كل التضامن مع الأساتذة المتعاقدين
وقعوا و قبلوا العمل بالكونطرا و الآن بغينا الترسيم بدون مباراة
مجرد توضيح و رغم دلك اتمنى ادماجهم و الله يحن على الجميع
نقطة اولى أقسم أني لست أستادا متعاقدا.
نقطة تانية : الناس اللي غ يقولو ليا شكون فرض عليهم ياك هوما اللي وقعو... الشريف راه الناس موجزة وملاقيا فين تخشا راه كاين اللي عندو التعليم هو الباب الوحيييد وراه سدوه عليه بهاد التعاقد
الاساتدة المتعاقدين هم الذين اختاروا التعاقد
وزير التربية الوطنية صرح ان التعاقد لايؤتر في مسار الاستاد
اذن ربما ليس هناك حاجة الى ترك الاقسام من اجل اضراب غير مبرر
كان لزاما على الاستاد حمل الشارة وتقديم مطالبه والاستمرار في العمل داخل القسم عوض ارسال الاطفال البرياء للعب في الشارع عوض الدراسة
هذا هو المشكل
اين الضمير
ومتى سننتهي من ترديد الشعارات الخاوية
وفي الاخير لا يجوز استغالال مهنة التدريس التي هي اشرف المهن من اجل لعب اوراق سياسية ونضالات خاوية على حساب ابناء الشعب المغربي
أين هو الوقفاء بالعهود؟؟؟؟
التعاقد في صالح التلميذ لأنه الحل للحد من تكاسل الأساتذة والشواهد الطبية المزورة
فكيف نفسر هذا؟
سير قلب على مدرسة خاصة أو دير اعلان عن المدارس اللي فيها المرسمين و صيفتهم عندهم
بغاو يترسمو باش يعطيوها للشواهد الطبية والغياب والسليت..التعاقد هو الحل
واصلا هوما وقعوا عليه وقبلوه من الأول
ونزيدكم راه كيتخلصو مزيان اكثر من الاساتذة المرسمين
هادشي سميتو الضصارة
الشرطة بالخصوص حيت البعض منهم مغرقها بالشواهد الطبية في حين انه يتوفر على مدخول آخر ،
على السيد الحموشي ان يكون صارما مع هؤلاء
ثانيا اخي هؤلاء يناضلون من اجلك وأجل أولادك لو استمرت هذه المهزلة لانعدمت الوظيفة العمومية في التعليم ومن يلجأ للتعليم غير ابناء الفقراء أما أولاد السياسين فوظائفهم مضمونة ورواتبهم مدفوعة ولو على حساب حليب أطفالك .
ثم هؤلاء الأساتذة هل خيرو بين الوظيفة العمومية والتعاقد فاختارو التعاقد لا بل خيرو بين السيء والأسوأ بين التعاقد والبطالة فاختارو التعاقد واختارو معه النضال للدفاع عن المدرسة العمومية والدفاع عن حلم أولاد الفقراء .
فكفاكم تشويشا عن الشرفاء وعمن يدافع عنكم
الحق يؤخد و لا يعطى . انشري يا هسبريس