بنعبد القادر يوصي عامل المحمدية بتأهيل المدينة

هسبريس - عبد الإله شبل

دعا محمد بنعبد القادر، وزير الوظيفة العمومية، هشام المدغري العلوي، العامل الجديد لمدينة المحمدية، خلال حفل تنصيبه اليوم الأربعاء، إلى العمل على تأهيل المجال الترابي للعمالة، اقتصاديا واجتماعيا بالإشراف على تنفيذ برامج الحكومة والمواكبة الجيدة للمشاريع التنموية.

وشدد بنعبد القادر، في كلمته التوجيهية، على أن عامل المحمدية القادم من عمالة مديونة ملزم بـ"التنسيق مع الجماعات الترابية، في إطار مقاربة تشاركية قوامها التعاون والتشاور والإنصات المتبادل وفِي احترام تام الاختصاصات الموكولة لكل طرف، والالتزام الجاد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل".

وأكد الوزير أن العامل الجديد مطالب بـ"الرفع من مستوى اليقظة حيال التهديدات الإرهابية والمخاطر الأمنية، في إطار حكامة أمنية استباقية، تعتمد على التنسيق في مجال الحفاظ على أمن وسلامة المواطن، والذي يعتبر من العوامل الأساسية في نجاح المقاربة المغربية في إجهاض المحاولات الرامية إلى المس بأمن الدولة".

وذكر المسؤول الحكومي، ممثل وزارة الداخلية، بضرورة استحضار أهم التحديات الراهنة والمتمثلة في التنزيل الفعلي للميثاق الجديد للاتمركز الإداري، مشددا على أنه "إذا كانت وظيفة عامل العمالة، أو الإقليم تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، فإنها قد أضحت اليوم أكثر توسعا بموجب الميثاق الوطني للاتمركز الإداري الذي كرس الدور الدستوري للعامل، ولا سيما ما تم التنصيص عليه في الفصل 145 من الدستور".

وتحدث بنعبد القادر، أمام المنتخبين ورجال السلطة، عن رهان تجديد النموذج التنموي الوطني للحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن الملك محمدا السادس وضع من خلال خطاباته خارطة طريق ومنظومة مرجعية تتضمن جملة من التدابير.

ومن جملة هذه التدابير، يضيف المسؤول نفسه، النهوض بالأوضاع الاجتماعية، انطلاقا من هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، إلى جانب تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل المندمج والضامن للكرامة، وتحفيز الشباب على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات تخصصهم، وكذا دعم مبادرات التشغيل الذاتي وإنشاء المقاولات الاجتماعية.

وينتظر المنتخبون والفاعلون الجمعويون من العامل الجديد النهوض بأوضاع "مدينة الزهور" التي تعيش أسوأ أيامها، حيث المشاريع التنموية متعثرة، والخلافات بين المنتخبين وصلت أوجها، ناهيك عن توقف الاستثمار وعجز المنطقة الصناعية عن توفير فرص شغل لأبناء المدينة.