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الرئيسية | مجتمع | ضعف المنح والتأطير يُبعد الطلاب الدكاترة عن أوراش البحث العلميّ

ضعف المنح والتأطير يُبعد الطلاب الدكاترة عن أوراش البحث العلميّ

ضعف المنح والتأطير يُبعد الطلاب الدكاترة عن أوراش البحث العلميّ
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 21 فبراير 2019 - 14:00

وضع مأزوم يعيشه الطلبة الباحثون في سلك الدكتوراه بالجامعات المغربية بفعل عدم كفاية المنح السنوية التي تمنحها كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وضعف التأطير من قبل الأساتذة الجامعيين، وقلة التكوينات والنقص المسجل على مستوى البحث العلمي، ما دفع شريحة عريضة، لا سيما التي تتحدر من أوساط شعبية، إلى التخلي عن أطروحاتها الجامعية والتوجه صوب القطاع الخاص بهدف كسب قوتها اليومي.

وأفردت أسبوعية "جون أفريك" الفرنسية تحليلاً يخص مآل الطلاب الباحثين في الجامعات المغربية، تحدثت فيه عن لجوء العشرات من طلاب سلك الدكتوراه في مختلف التخصصات إلى الاشتغال بالقطاع الخاص، نتيجة قلّة أو انعدام الدعم المادي المُقدّم لهذه الفئة، بغض النظر عن منح الاستحقاق التي يصل عددها إلى ثلاثمائة سنويا، لكنها تبقى غير كافية لتمويل نفقات الأبحاث وحضور الندوات والأنشطة.

وأفادت دراسة سابقة أنجزها المجلس الأعلى للتربية والتكوين بأن تسعة طلبة يتابعون دراستهم في سلك الدكتوراه من أصل عشرة لا يُتْمِمُون مناقشة أطروحاتهم الجامعية، مما تسبب في تحوّل الطلاب الدكاترة، الذين يصل عددهم سنويا إلى ما يقرب 32 ألف شخص، إلى مجرد طلبة عاديين، لأنهم لا يتوفرون على الوضع الملائم للطالب الباحث في مختلف التخصصات الجامعية.

عبد الله (اسم مستعار) تخلى عن أطروحته التي تتعلق بعلوم الهندسة والمعلوميات في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس منذ حوالي سنة ونصف، قال في حديث مع المجلة الفرنسية: "لم أتوفر على أي منحة مالية، بحيث لم أستطع تحمل النفقات الكثيرة التي ترتبت عن الرحلات التي كنت أقطعها بين المختبر والجامعة".

وضعية اقتصادية صعبة لم يستطع عبد الله التأقلم معها، ما أجبره على العمل في مقاولة خاصة مهندساً في تطوير برمجية الحواسيب، وزاد مستدركا: "أتقاضى أجرا شهريا يصل إلى 11 ألف درهم. ليس هذا ما أريد فعله في الحقيقة، لكنني أعيش على الأقل حياة كريمة، حيث أكتري شقة في وسط مدينة الدار البيضاء".

من جهته، أوضح عبد اللطيف الميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، أن "من بين الطلاب الباحثين في سلك الدكتوراه الذين يقدر عددهم بـ 32 ألفا في السنة الواحدة، لا يناقش سوى ألفين طالب أطروحته في المتوسط، ما يعني أن الأمر لا يتعدى عشرة في المائة من العدد الإجمالي"، وأضاف شارحا: "الأمر بسيط، الذين ناقشوا أطروحاتهم يتوفرون على منح جامعية، بينما الآخرون لم يستفيدوا منها".

ويبدو أن منح الاستحقاق الثلاثمائة كل سنة، التي تُقدر الواحدة منها بثلاثة آلاف درهم، غير كافية لضمان متابعة الطلاب الباحثين لمناقشة أطاريح الدكتوراه، على اعتبار أن 41 في المائة من الطلاب الحاصلين على المنحة الجامعية لم يستطيعوا بدورهم إتمام المناقشة. لذلك، أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي يرأسه عمر عزيمان، أن 44 في المائة من الطلاب في مسلك الدكتوراه يمارسون أنشطة موازية مدرة للدخل.

وقد مرّت نحو سنتين على تخلي أمينة (اسم مستعار) عن أطروحاتها، وهي التي كانت تدرس في شعبة البيئة داخل أسوار جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، حيث برّرت دافع الخطوة التي أقدمت عليها بـ "نقص التمويل والتأطير"، مبرزة أن "الولوج إلى المراجع الأكاديمية كان محدودا للغاية، سواء في الجامعة أو المختبر"، ما دفعها هي الأخرى إلى العمل في القطاع الخصوصي.

مهدي عليوة، أستاذ جامعي متخصص في علم الاجتماع والهجرة، علّق على الموضوع بالقول إن "مختبرات البحث في الجامعة المغربية تفتقر للعناصر الضرورية، من قبيل نقص المكاتب وأمكنة اللقاءات وقلة الندوات وغيرها، الأمر الذي يتسبب في إحباط الطلاب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - واحد الخميس 21 فبراير 2019 - 14:13
المغرب ما محتاجش البحث العلمي، خاصو البحث عن الذات بعدا، يحدد واش هو دولة ولا إقطاعية ولا تجمع لمافيات متحدة، ملي يتجاوز هاد السؤال .. وراها بشي 50 عام، عاد أجي نهضرو فالبحث العلمي وداك الشي

تصبحون على دولة
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12
2 - badrchacha الخميس 21 فبراير 2019 - 14:19
بارك غير عطوها البرلماني والوزراء وسيارات وزيد مني طلبة نساوهم
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7
3 - يماني بوعمامة الخميس 21 فبراير 2019 - 14:20
كثير من المنح الجامعية و الوظائف تقدمها كثير من الدول في اسيا و امريكا و افريقيا و اوربا لا يقدر المغاربة التقدم اليها بسبب عائق اللغة - في المغرب يعتمدون الفرنسية و يعتقدون انهم يفعلون شيئا خارقا و الحقيقة انهم لا يفعلون سوى اغراق الشباب المغربي في البطالة و حبسه و تضييق أفاقه باعتماد الفرنسية التي تسد كل الابواب على الشباب و لهذا المنح الممنوحة مثلا في الخليج و اسيا و لا يقدر عليها المغربي و تبقى وظائف و منح بلا مرشحين بل كثير من المغاربة مفرنسين اغلق الباب عليهم في وظائف جامعات الشرقي العربي حيث التدريس بالانجليزية و العربية مثلا - المغربي مسكين لا افق له غير المغرب و فرنسا اي البطالة الابدية و انغلاق الافق و التضييق على الافق و اللانفتاح على العالم الارحب الواسع و الفكر الحقيقي الحديث الذي ينتج اليوم بالانجليزية - فرنسا ليس لها الامكانيات و قدراتها محدودة جدا بل ان المغاربة المفرنسين يعودون الى المغرب و للبطالة الطويلة -ما جدوى الفرنسية ان كانت لا تعبر بي العالم بسهولة؟ بل اصبحت عائقا حقيقيا للشباب- اخي ادخل تثقنيات جديدة الى المغرب حين كان في ليبيا محتكا بالكوريين و كان اميا حقا.
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6
4 - éطالبة باحثة الخميس 21 فبراير 2019 - 14:22
منحة الاستحقاق 3000 درهم لكل 4 اشهر لتنجز بحث الدكتوراه يجب ان تخلق معجزة لتقوم بالبحث العلمي بالمغرب و قلة المراجع و اللقاءت العلمية و الدورات التكوينة التأطيرية و التمكن من اللغات و ...
لكن يبقى الهدف قائم
بالتوفيق للجميع.
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5 - choukri الخميس 21 فبراير 2019 - 14:32
comment voulez vous faire de la recherche alors que dans un laboratoire l'eau distillée n'existe pas la machine est toujours en panne c'est la moindre des choses
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4
6 - التعليم اخر اهتمامات الدولة الخميس 21 فبراير 2019 - 14:43
اصلا نحن في المراتب الاخرة في التعليم فكيف نريد ان ندعم البحث فيه ؟؟؟
الدولة ديالنا مبغاناش نتعلمو لان ذلك ليس في مصلحتها، والدليل غير البارح الصلحة لي كلاو المعلمين ومربي الاجيال !!!!
اراك للشطيح والرديح والسياحة والنشاط هاد شي لبغاو
لك الله ياشعب وطني
انشري هسبريس
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7 - عبدالغفور لمشاوري الخميس 21 فبراير 2019 - 14:49
نريد ان نفهم لم كل هذا الاصرار على فرض الفرنسية؟ الفرنسية هي حبس الشاب المغربي في مربع ضيق و صغير بل في غيتو التخلف و الانغلاق- الفرنسية جيدة لمن له علاقة و مصلحة مع فرنسا مباشرة و ليس لملايين المغاربة لاسيما الشباب منهم - فحتى من لهم دكتوراه فرنسية لا يجد عملا سواء في فرنسا او المغرب و كم من مغربي حاصل على دكتوراه في الرياضيات و الفيزياء و الكيمياء و القانون و الادب الفرنسي الخ لا يجد عملا في فرنسا و المغرب - والوووووو- لا شيئ- تتعب من ارسال الملفات و بالجنسية الفرنسية و لكن لا يفتحون طلباتك و ترى المغربي (و هو ما حصل لي) يرسل الى جامعات بالفرنسية و هي قليلة او بالمغرب (حيث لا شغل) لكن لا رد- لو كانت لي الانجليزية من قبل لكنت درست في الخليج العربي و في اسيا و في اوربا غير فرنسا- و هذا هو الواقع الاليم المر- اي المرء يعتقد انه بالفرنسية يحمل شهادة قيمية لكن في الواقع هي لا تسمن و لا تشغل - ها انا في المغرب عالة و اتحدث بالفرنسية فقط كعلامة تميز اي انني اعرف الفرنسية لكن فقط البقبقة و البريستيج الفارغ- هناك عديد من الوظائف الدولية بالانجليزية لا يتستفيد منها الشاب المغربي مع الاسف....
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8 - طالب دكتورا و استاد فيزياء الخميس 21 فبراير 2019 - 14:52
وباش كملاتها الدولة وجملاتها فرضات مليون سنتيم كل عام على كل طالب دكتوراة اجير باش يزيدو يقتلو البحت العلمي
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9 - محمد الخميس 21 فبراير 2019 - 14:56
الحقيقة ان الاغلبية ديال الأساتذة في المغرب بعيد عليهم البحث العلمي. انا درت الدكتراه في فرنسا بشراكة مع جامعة مغربية. الاستاذ المغربي معمرو عرفني علاش خدام (ممسوقش) تيجي لفرنسا غير على حساب الصولد
ونهار المناقشة ديال الأطروحة فرض علي دعوة كل افراد اللجنة للغداء في مطعم راقي
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10 - ABDO الخميس 21 فبراير 2019 - 14:57
فلوس البحث العلمي داهم زعطوط
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