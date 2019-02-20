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الرئيسية | مجتمع | نقابة تعلن نجاح الإضراب العام وتُحمل الحكومة مسؤولية التصعيد

نقابة تعلن نجاح الإضراب العام وتُحمل الحكومة مسؤولية التصعيد

نقابة تعلن نجاح الإضراب العام وتُحمل الحكومة مسؤولية التصعيد
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 20 فبراير 2019 - 21:10

أعلنت المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن نسبة الإضراب العام الوطني الذي خاضته الشغيلة بقطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، اليوم الأربعاء 20 فبراير، تراوحت ما بين 75 و100%.

وكان التنسيق النقابي الثلاثي المكون من النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، وعدد من النقابات القطاعية والفئوية، خاض إضرابا عاما عن العمل توج بمسيرة احتجاجية وطنية حاشدة بالعاصمة الرباط.

وقال المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، إن الإضراب العام "تجاوب معه عموم الموظفين والمستخدمين والعاملين بالقطاع الخاص بحمل شارة الاحتجاج"، محملاً المسؤولية الكاملة "للحكومة فيما يعرفه المغرب من أزمة اجتماعية وتراجعات سياسية وحقوقية تهدد بتداعياتها الأمن الاجتماعي".

وحملت المركزية النقابية مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي إلى الحكومة بسبب "انفرادها في تدبير الملفات الاجتماعية، وضربها للقدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، وتماديها في الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية، وضرب الحريات الفردية، وعدم استجابتها للمطالب المشروعة والمستعجلة للأجراء والموظفين، وتملصها من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011".

عبد القادر الزاير، الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دعا الحكومة إلى التقاط الرسائل من وراء عودة الاحتقان إلى الشارع في ذكرى 20 فبراير، مشيرا إلى أن "الغليان الاجتماعي جراء توقف الحوار الاجتماعي قد يتحول في أية لحظة إلى احتقان سياسي".

واعتبر القيادي النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحكومة لا تريد أن تلتقط الإشارات رغم تحذير النقابات من خطورة الوضع في أكثر من مرة، وقال: "أعتقد أن الحكومة لم تستوعب الدرس بعدُ رغم هذا الاحتجاج في الذكرى الثامنة لحركة 20 فبراير".

وحذر الكاتب الوطني لـ"كدش" من تحول مطالب الموظفين والشغيلة المغربية إلى مطالب سياسية بفعل التجاهل المستمر للملفات المطلبية، و"هو ما يدل عليه نجاح الإضراب العام والشعارات المرفوعة التي تعبر عن غضب وسخط عارمين"، وأضاف أن "الحوار الاجتماعي لا يعرف أي جديد رغم دخول وزارة الداخلية على الخط بتكليف من رئيس الحكومة".

واعتبرت الكونفدرالية أن "محطة 20 فبراير هي استمرار للبرنامج النضالي ونقطة نظام وإشارة بحمولة سياسية واجتماعية رافضة للسياسات الحكومية واختياراتها اللاشعبية المؤدية للأزمة الاجتماعية والاحتقان الاجتماعي".

وتواصل المركزية النقابية ذاتها خوض احتجاجات تصعيدية خلال الشهر الجاري؛ إذ دعت جميع الأجهزة النقابية إلى رفع وتيرة التعبئة لإنجاح المسيرات الاحتجاجية إقليميا وجهويا المقرر تنظيمها يوم الأحد المقبل، والاستعداد لمواصلة البرنامج النضالي الكونفدرالي المسطر تحت شعار: "من 20 فبراير إلى 20 يونيو 2019".

يشار إلى أن قوات الأمن كانت قد تدخلت بقوة لمنع الأساتذة المتعاقدين المشاركين في المسيرة الوطنية الاحتجاجية من الوصولِ إلى مقر رئاسة الحكومة الذي يلازم القصر الملكي بالعاصمة الرباط، في إطار احتجاجهم ضدَّ برنامج التعاقد، حيث قام العشرات من الأمنيين بتفريق رجال ونساء التعليم باستخدام شاحنات خراطيم المياه التي كانتْ بمحاذاة باب السفراء، غير بعيد عن مقر وزارة التربية الوطنية، وهو ما أسفر عن تسجيل عشرات الإصابات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - فكرة الأربعاء 20 فبراير 2019 - 21:30
الإضراب لا يكون ناجحا إلا إذا استجابت الحكومة للمطالب الشعبية وأنا أعتقد أن هذه الحكومة في سبات ونوم عميق لا يهمها إيجاد حلول لمعانات المواطن.
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44
2 - soussi الأربعاء 20 فبراير 2019 - 21:31
ا رى في الصورة علم فليسطين ما محله في الائعراب
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-11
3 - أبو إسحاق الوسطي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 21:31
فعلا لا نشك في ذلك... كل الاضرابات الماضية حققت أهدافها، ومن بينها إزدياد أرصدة الكتاب العامون وتفقير الموظفين، كل دعوات للاضراب هي طلبات للحكومة لتحقيق مكاسب الكتاب العامين بدون استثناء ( الفيرمات، الفيلات، توظيف الابناء والاصهار.. )
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33
4 - المدوخ الأربعاء 20 فبراير 2019 - 21:32
حداد على كرامة الأستاذ التي اهينت اليوم صحيح ان الأساتذة هم من انجحو التعاقد اول مرة لاكنه فرض عليهم بحجة البطالة اما الوجه الخفي للتعاقد فهو خوصصة التعليم وهي إجراءات فرضتها المؤسسات الداءنة فبغض النظر عن تعاقد من عدمه فهي قضية وطنية لان الاغنياء يدرسون ابناءهم بمدارس البعثات وبالخارج لكي يتمكنون من السيطرة على المناصب في حين أن أنباء الشعب المغلوب على امره اصبحت قضيته مسيسة والسلام
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18
5 - مدوخ ومقاطع الى الابد الأربعاء 20 فبراير 2019 - 21:41
لقد سرقوا تقاعد الموظفين البسطاء لضمان تقاعد الوزراء وتلبرلمانيين كما فرضوا على الشباب التعاقد ليبقوا عبيدا يتلاعبون بمصيرهم ومستقبلهم كما رفعوا الاسعار واتوا بضرائب جديدة لتفقير هذا الشعب المغلوب على امره. يا كن كان سببا في كل هذه القرارات المجحفة لا تنسى ان دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.... تبرع يا بن كيران ب 9 ملايين صافية لكن تذكر ان هذا التقاعد الذي اخذته هو في الحقيقة ما سرق من الموظفين البسطاء .
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20
6 - Oujdi beh الأربعاء 20 فبراير 2019 - 21:44
نجاح باهر و الدليل امتلاء ملعب وجدة بعشرين الف متفرج اغلبهم تلاميد
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4
7 - الحل واضح زي الشمس الأربعاء 20 فبراير 2019 - 21:51
الملك هو رئيس الدولة اامغربية، يستطيع بتعاون مع حكومة الظل، وحكومة الواجهة أن يحل مشاك العمال والمتقاعدون المنهكون، وغيرهم.
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15
8 - ملاحظ الأربعاء 20 فبراير 2019 - 21:52
المعلمون مقابلين الفايسبوك كينتقدوا الجميع باستثناء أنفسهم غارقون فى الدروس الخصوصية والوداديات السكنية والسياسة رؤساء الجماعات برلمانيون يعيشون في الثراء ويضحكون على المغاربة بتعليقاتهم الفيسبوك فلا شغل لهم وولادنا اميين بسببهم ورغم دلك هم يعلمون أبناءهم في المدارس الخاصة المملوكة لهم وابناءنا نحن صعاليك بسببهم وهم غارقون في الثراء ومعلمي تيزنيت أكبر متال هم كبار المقاولين في المدينة السيارات الفاخرة الفيلات الأرصدة المجمدة أبناءهم أصبحوا اطباء مهندسين لانهم يدرسون في المدارس الخاصة المملوكة لهم وابناءنا نحن صعاليك بسببهم يدرسون ساعات قليلة في السنة ومشغولون بالدروس بالخصوصية يجب أن يكون الأجر بحسب ساعات العمل
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-12
9 - أبو أيمن الأربعاء 20 فبراير 2019 - 21:55
يوم الاحد لماذا وما الهدف من ذلك ولماذا لا يكون خلال ايام العمل لافاءده النقابات تخادع الشغيلة.انظروالى اخوتنا في تونس كيف ارضخو حكومتهم ونالو ما ارادو
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0
10 - العياشي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 21:56
لا اعتقد أن الإضراب قد نجح هناك مؤسسات في مدينتي اشتغلت بشكل عاد جدا ولم تتأثر بالإضراب ابدا
لا أحد يثق في النقابات ولا الأحزاب ولا المخزن
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3
11 - من رباطي إلى soussi الأربعاء 20 فبراير 2019 - 21:59
المغرب دولة عربية عضو في اتحاد المغرب العربي وفي جامعة الدول العربية ونحن عرب ونفتخر.
وفلسطين تجمعنا معها العروبة والإسلام
ونحن الرباطيين وكل المغاربة،فلسطين في القلب
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1
12 - Teacher الأربعاء 20 فبراير 2019 - 22:00
تم تفريق اﻷساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ليس فقط بخراطيم المياه، وإنما ب"الزراوط و الهراوات" ايضا. الشيء الذي أفقد أستاذة حامل جنينها أمام عيني.
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5
13 - Janat الأربعاء 20 فبراير 2019 - 22:05
ما أود أن أقول لك يا العثماني الظلم ظلمات يوم القيامة
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5
14 - Sammoudi الأربعاء 20 فبراير 2019 - 22:10
دولة يوجهها اصحاب القرار ،يعيشون في الظل وهم في نعيم . يضعون القوانين ليطبقها شعبنا العزيز، خطة محكمة لتوجيه الى الجمود . بالله عليكم كم مر من الزمن على ملف (اصلاح التعليم-)، كم من حكومة تعاقبت عليه الم تجدوا بينكم رجل حكيم .ام تستهزءون من الشعب المسكين.
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