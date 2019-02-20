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الرئيسية | مجتمع | "مسيرة المتعاقدين" .. من "الموت ولا المذلة" إلى مواجهة الأمنيين

"مسيرة المتعاقدين" .. من "الموت ولا المذلة" إلى مواجهة الأمنيين

"مسيرة المتعاقدين" .. من "الموت ولا المذلة" إلى مواجهة الأمنيين
هسبريس- عبد السلام الشامخ (صور: منير امحميدات)
الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:30

تحتَ شمسٍ حارة، جالَ الآلافُ من الأساتذة المتعاقدينَ شوارعَ الرباط بزيّهم الرّسمي، داعينَ الحكومة إلى الاستجابة الفورية لمطلب إسقاطِ نظام التعاقد، الذي "أفقرَ آلاف الأساتذة وهدّم المدرسة العمومية"، قبْلَ أن تنْتَهِي مسيرتهم التي تزامنتْ مع الذكرى الثامنة لحركة 20 فبراير بإصابات في صفوفِهم عقب تدخل أمني "عنيف".

المسيرة التِي انطلقتْ زهاءَ الحادية عشر والنصف صباحًا بالقُرب من ساحة 16 نونبر بالرّباط، رفعَتْ شعاراتٍ تراوحتْ بينَ المطالبة بإلغاء نظام التعاقد والإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، ورفض التوقيع على ملحق العقد بعد سنتين على تعيين أول فوج من الأساتذة المتعاقدين عام 2016.

ووفقاً لمصادر أمنية، قدّر عدد المشاركين في هذه المسيرة، التي جاءتْ بأساتذة من مختلف الأقاليم المغربية، بحولي ألفيْ محتج، لكنَّ مصدرا من التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد شكّك في هذا الرّقم وقال إن "العدد يفوقُ 35 ألف مشارك".

ولوحِظَ انتشارٌ كبير لعناصر أمنية بالزَّي المدني، التي ظلَّت تُراقب تحرك الأستاذة الغاضبين الذينَ حجّوا من مختلف أقاليم المملكة، إلى غاية انتهاء الشَّكل الاحتجاجي الذي دامَ حوالي ثلاث ساعات، والذي انتهى بوقوع إصابات في صفوف الأساتذة الذينَ دخلوا في مناوشات مع قوات الأمن بعد منْعهم من الوصول إلى مقر رئاسة الحكومة بالقرب من بابِ السّفراء.

وتدخّلت قوات الأمن بقوة لمنع الأساتذة المتعاقدين من الوصولِ إلى مقر رئاسة الحكومة الذي يجاور القصر الملكي بالعاصمة الرباط، حيث قام العشرات من الأمنيين بتفريق رجال ونساء التعليم بقوة وباستخدام شاحنات خراطيم المياه التي كانتْ بمحاذاة باب السفراء، غير بعيد عن مقر وزارة التربية الوطنية.

وحاولت القوات العمومية بقوّة منْعَ الأساتذة المحتجين من مواصلة المسار صوب باب السفراء، وفرضت عليهم تغيير المسار، وهو المنع الذي لم يستسغه المتعاقدون ليدخلوا في كر وفر واصطدامات مع الأمن انتهت بإصابة 15 أستاذاً، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وردَّد المحتجون من الأساتذة والأستاذات المتعاقدين شعارات من قبيل "حرية عدالة كرامة"، "القمع لا يرهبنا"، "الحكومة زيرو"، "ما بغيتونا نخدمو.. ما بغيتونا نوعاو.. باش فينا تبقاو تحكمو"، "الموت ولا المذلة"، بينما طالبَ أساتذة آخرون برحيل الوزير الوصي على القطاع.

ونقطة التّحول التي شهدتها المسيرة التي شاركَ فيها، بالإضافة إلى المتعاقدين، التنسيق النقابي المكون من النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والنقابة الوطنية للتعليم(FDT) ، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، وعدد من الوجوه اليسارية، كانتْ عندما حاولَ الأساتذة الوصول إلى مقرّ رئاسة الحكومة بالقرب من القصر الملكي، لكن قوات الأمن تدخلت بقوة للحيلولة دون ذلك.

وقالتْ الأستاذة رجاء آيت سي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "العديد من الأساتذة المرسبين معتصمون أمام مقر الوزارة منذ أزيد من أسبوعين، لا لشيء سوى لإنصافهم، بعد أن اجتازوا امتحاناتهم الكتابية والشفوية ثم وجدوا أنفسهم عرضة للضياع".

وأضافتْ عضو المجلس الوطني للتنسيقية أنَّ "اختيار تاريخ 20 فبراير للاحتجاج على الحكومة لم يكنْ عبثياً؛ لأنَّ مسببات الخروج إلى الشارع مازالتْ واردة"، مبرزة أنها ترفضُ ملحقات العقود لأنها "تكرس قانون التعاقد المشؤوم"، قبل أن تؤكد ضرورة إسقاط التعاقد والإدماج الفوري في الوظيفة العمومية.

من جانبه، قال لحسن هلال، منسق جهة خنيفرة بني ملال للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن السلطة مُتعنّتة معهم وترفضُ الاستجابة إلى ملفهم المطلبي بإلغاء التعاقد وإدماج الأساتذة في سلك الوظيفة العمومية، مضيفاً أن "الأساتذة يعانون الهشاشة وسيواجهون الحكومة بمزيد من التصعيد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - saber الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:37
واحد ياخد 9 المليون في الشهر بدون ادنى حق و واحد ياكل الزرواطة للمطالبة بأدنى حقوقه ...
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8
2 - Hamido الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:42
قبل أن تتقدم للمباراة اجتمع مع باقي المترشحين وقطعوها.لن يتقدم اي أحد لتلك الوظيفة هنا نعرف أنك وطني. أما أن توافق وتشتغل وتطالب بالترسيم؛فهدا نذير شؤم على مستقبل الأجيال أن يتعلموا على أيدي الانتهازيين من أمثالكم. صدق من قال (كما تكونوا يولى عليكم ).
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-9
3 - أستاذ الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:43
احيكم ابنائي المناضلين الدولة ستبيع المدرسة العمومية شيئا فشيئا اولها ارزاق الأساتذة ثم بعد ذلك المباني التعليمية
يا من تهاجميون الاساتذة ان لم تكونوا بصف المدافعين عنهم اليوم غدا ستتجرعون مرارته من أجوركم الهزيلة الوزراء و السفراء .... يدرسون ابناؤهم في المدارس خراج حدود الوطن اما الفقراء فلا قبل لهم بذلك ....

أكلت يوم اكل الثور الأبيض
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10
4 - علي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:43
عيب ان تقمع دولة مواطنين يطالبون بحقوقهم بطريقة سلمية و اكثر عيبا عندما يكون ذلك المواطن الذي يقمعه المخزن مدرسا ومدرسة في حين يتم تبذير الملايير على مهرجانات تافهة و اشخاص تافهين ....
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6
5 - غلام اباض الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:43
يوم بعد يوم اكرهك ياوطني ياوطن الحكرة والمفارقات الغريبة لم اعد اشعر بالانتماء اليك بعد ان فرطت في الشرفاء من ابناءك وسلمت رقابهم للعفاريت والتماسيح يعيتون في الارض فسادا وفي الخلق كسادا اللهم امطرنا رحمتك وافتح علينا بالرحيل من هدا الوطن السجين بين جدران الفساد
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4
6 - دارلمان الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:44
البلاد سابت والهروي ضسر,في الاول تيطلبو يخدمو بالتعاقد واليوم تيحتجو على حاجة قبلو بيها,ما هامهوش ولاد المغاربة لي بقاو بلا قراية,قمة الانانية.على الحكومة طردهم في نهاية الموسم وتوظيف اخرين واتمنى ان يجد المغاربة المال لتدريس ابناءهم عند الخواص
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-2
7 - مواطن مع التقدم الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:45
كمواطنين نطالب بتعاقد و طرد من لا يلتزم بالعقد فمن لا يفي بعقده لا ثقة فيه لتدريس ابنائنا و تشديد مع مرسمين في الغياب كفى من تسيب الاساتذة مصير اجيال امانة عندكم سيد الوزير و اضرابهم وسيلة ضغط حقيرة يفعل معها القانون تساهلكم سيكلفنا مستقبل اجيال من هذا الوطن
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-1
8 - سيمو الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:45
الأساتذة المرسبين يريدون ان ينصفونهم و ان يصبحوا استاذا و بصفة رسمية هذا ما لم افهمه ؟؟
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-3
9 - استاذ الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:45
ما تفعله الدولة بالتعليم وأخص بالذكر التعاقد جريمة في حق هذا الوطن وأبناءه، التعاقد نظام فاشل ولم اسمع ان دولة تحترم نفسها إستعملت التعاقد في نظامها التربوي . لقد خلقت الدولة مشكلة التوظيفات المباشرة من قبل وها هي تخلق مشكلة اكبر و اعمق .ثم صور العنف الغير مبررة اتجاه مسيرة سلمية لاساتذة يطالبون بابسط الحقوق.
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3
10 - Monir الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:45
بما أن الأساتذة يريدون النضال من أجل الترسيم ، لماذا لا يقمون بوقفاتهم الإحتجاجية أيام الأحد او العطل الدراسية حتى لا يتضرر تلامذتهم ، أم أنهم لا هم لهم سوى في مصلحتهم الشخصية فقط !
هذا النوع من الموظفين ما إن يرسم حتى يبدأ بالتماطل و الفشوش في العمل و يكثر من الشواهذ الطبية و الغيابات ، بالرغم من ان قطاع التعليم متخم بكثرة العطل الرسمية و الدينية و الوطنية و الموسمية (الصيف) ، كلنا درسنا في التعليم العمومي و نعرف جيدا مكرهم لذلك اخترت تدريس ابنائي في الخصوصي رغم غلاء ثمنه، المهم هؤلاء الناس اختاروا العمل بالتعاقد في الأول فلا يحق لهم الشكاء و البكاء الآن و كأنهم مضلومين
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11 - ميمون الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:51
ما بقى ما يعجب...
أهكذا تعامل المطالب الشعبية...
أهكذا يهان الاستاذ...
أهذه دولة الحق والقانون...

ما بقى ما يعجب...
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12 - المدوخ الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:55
كل الصمود المقاربة الأمنية أن ترمب الأساتذة على رد الاعتبار المدرسة العمومية بعد اصبحت قضية مسيسة تحية نضالية
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13 - x ben x الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:56
أتمنا لكم التوفيق و الحقوق تنتزع ولا تعطى. النضال ثم النضال ... أنتم السابقون ونحن (الممرضون) اللاحقون وتحية نضالية ✌
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14 - soufiane الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:56
لو كنتم في دولة اروبية لما طبق عليكم السجن .أساتذة متخلفون تربطهم علاقة تعاقدية التزموا بها .إنكم موظفين تابعين لميزانية الاكاديميات مثلكم مثل موظفي المكتب الوطني للماء و الكهرباء موظفي العمالات لهم ميزانية تخصهم إذن ماذا تريدون هناك ألاف من المجازين المعطلين ينتظرون الفرصة .لو كنتم فعلا أساتذة لماذا اجتزتم المبارة و أنتم تعرفون شروطها .شعب فوضوي و غابوي لا يعرف من القانون سوى الجهل.
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15 - موحا أوحموا الزياني/القاعة 5 الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:58
في لحظة السقوط، ننتشل ذواتنا صوب أمل جديد. نكون أو لا نكون.
سيسقط التعاقد بحول الله.
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16 - محمد الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:58
والله ثم والله حتى لو طردتم 300 الف استاذ و استبدلتموهم بغيرهم ستبقى الامور كما هي...كمااااا هي... فلا تلميذا يتلقى تعليما في المستوى و لا استاذا يؤدي عمله كما يجب.
نعم سيفرح الوافدون الجدد في البداية براتبهم الهزيل فقط لان شبح البطالة أعماهم والفقر نخر جيوبهم، و لكن سرعان ما سيكتشفون واقع عملهم المزري و سياسة وزارتهم الخبيثة، فنعود من جديد لنقطة النضال
بكل بساطة لن يرى التعليم النور ما دام الاستاذ منشغل بالحرب مع وزارته، اوقفوا هذه الحرب ارجوكم...امنحوا الاستاذ حقه...كفاكم لعبا بكراامته و تطاولا على اجرته و حقوقه
اضربوا و ناضلوا يا قوم فالتلميذ لن يضيع غدا و لا بعد غد لانه ضائع منذ زمان، ناضلوا و انتصروا ليرى التلميذ ابتسامتكم عند بداية كل حصة.
تحياتي
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17 - البرنس الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:58
تحية تقدير للمحتجين، بفضلكم سيعود الشارع للنضال، قادمون من جميع أطياف الشعب، لا للقمع و لا للظلم، يسقط الفساد
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18 - ADAM الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:58
يطالبون بالأدماج الفوري حتى يتجهوا رأسا الى المدارس الخاصة و هناك سيقبلون العمل بالتعاقد و قبول الشروط دون نقاش و العمل بجدية لأن الأجر مقابل العمل أما المدرسة العمومية فالمهم فيها هي الأجرة المضمونة و مسالة عن اي دكرى تتحدتون ما كان يسمى بحركة عشرين فبراير هي تقليد أعمى لخمسة و عشرون يناير المصرية و كانت تلك الحركة يتزعمها مجموعة البراهيش ارادوا أدخال البلاد في دوامة الفوضى و العنف لكن مخططهم فشل و لم نعد نسمع عنهم شئ
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19 - محمد الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:59
اينك يا بن كران لتفتي في حريرتك التي خلطها بسوء نية و عن قصد و انت تشنف اسماعنا بقال الله و قال الرسول لتوجع بنات و آولاد الامة لا لشيء سوى لانهم ينتمون الى الطبقات الكادحة.اين كل هذا من محاربة الفساد و الريع و محاصرة العفاريت و الديناصورات و اسمح لي اقول لك بان شخصكم هو الذي اعاد الديناصورات الى الحياة لتفتك فتكا بالضعفاء و المساكين و الموظفين ،و الله عيب عليك حيث عوض المحافظة على المكتسبات و دعم و تحسين الجانب التربوي و البيداغوجي قمت باهانه الاساتذة و تركيعهم و تقزيمهم و ها هم اليوم يتبهدلون في الشوارع و الازقة بينما سيادتكم تستمر في مناقشاتك و مهاتراتك التي لا يتذوقها سوى مريديك و اتباعك الذين عميت بصيرتهم.
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20 - استاذ فرض عليه التعاقد الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:59
جئت لأقول لكم ان دمي يغلي و يغلي.
ثلاثة مشاهد ادمعوا عيني اليوم في المسيرة..
اولها لما علمت ان منسق مديرية الصويرة انتلع لسانه.
ثانيها مشهد تلك الاستاذ و هي تفور و تتكلم بحرقة اما الكاميرا.
ثالثها لما علمت ان احد الاستاذات فقدت جنينها جراء القمع الذي تعرضت له.
سأقولها لكم و بكل حرقة مادام لم تستغل في ظل نظام التعاقد على الاقل انصف هؤلاء الاساتذة "قل خيرا او اصمت"
فوالله لو تعلموا ظروف استغالهم لتفهمتم وضعيتهم _اتكلم عن الجانب النفسي_ ولسانتدتموهم بكل ما أوتيتم من قوة.
وتقبلوا مروري
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21 - Anas الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:03
واحد خارج من الثالثة إعدادي .. يضرب أستاذ كيقري أجيال وأجيلل ... وقالو لك باغين التعليم يزيد القدام ويولي بحال الدول الكبر. ههههههههع مهزلة
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22 - محمود الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:03
اذا سلمنا بمنطق هاوءلاء كل من تبين له فيما بعد ان العقد ليس في صالحه سواء عقد الزواج او عقد عمل مع شركة او عقد مع شركة تأمين سيتراجع عنه بحجة انه فرض عليه ، هناك شريحة واسعة من المستخدمين في الأبناك و شركات التأمين و الشركات عموما بكل أصنافها توظف بالعقود على حسب منطق السادة الأساتذة كلهم سيطالبون بادماجهم في الوظيفة العمومية لو كانوا منطقيين مع أنفسهم و لو كانوا حضاريين لرفعوا دعوى الطعن في العقد ضد الدولة اما التبطيج في شوارع العاصمة للضغط على الحكومة على انهم ضحية هو سلوك غير حضاري و بالتالي هم غير مؤهلين حتى ان يكونوا معلمين سواء بالعقد او بالاءدماج في الوظيفة العمومية .
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23 - خالد الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:05
تستطيعون قطف كل الازهار،لكن لن تستطيعوا إيقاف زحف الربيع....
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24 - أستاذ الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:06
هههههههههه ألفين مشارك هههههه!!!
لا للتعاقد نعم للإدماج! طال الزمن أو قصر!
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25 - عمر بيجيدي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:08
هؤلاء الاستذة لا يعرفون سوا الغياب و لا يعملون مع فلاذات اكدابنا بصدق، يريدون اصقاط حكومت العدلاة و التنمية لانهم يتلقون المال من اخنوش. كلنا قرأنا و عندها شهدات كثيرا و لا نطالب بالوظيف المباشر.
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26 - ب-ت-3 الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:08
كل هذه القرارات الغير شعبية تصب في مصلحة اللوبي الفرنكاوي الذي يضمر الشر للشعب و الذي من مصلحته طمس اللغة الوطنية و محو الذاكرة الشعبية و اضعاف الثقافة الشعبية المغربية لكي يبيع خدماته و خزعبلاته التعليمية المتجاوزة و المبنية فقط على الفخفخة و السحسحة و التباهي و التمييز و اقصاء الاخرين من ابناء الوطن الحقيقيين في حين انه اللوبي الفرنكاوي لا يأتي ابدا بشيئ مفيد و نافع للبلد و دائم و يخدم الشعب حتى يبيع الاوهام و الاستيلاب و ثقافة الانغلاق...و الدليل ان النخبة الفرنكاوية لا تعرف اللغة المغربية و تتباهي باللغة الاجنبية التي لا علاقة لها بالثقافة الشعبية (امثال و اغاني و نكت و حكم و دين و تقاليد الخ) و تجعل من المغرب منصبة و محطة عبور و استغلال للبشر بتكلفة رخيصة جدا -- انزروا كيف ان كل المدارس الخاصة تحمل اسماء فرنسية (لامارتين راسين ديكارت ليوطي كوستو مارتين كولير شون اليزي فاليري فكتور هوغو الخ = و هده مدارس مغربية و اصحابها مغاربة زعما لكنهم يطلقون على مدارسهم الخاصة المتواجدة في الاحياء اسماء غريبة واهمين الناس ان ابناءهم سوف يجدون الشغل و الوظيفة و المال و المناصب و هذا ادعاء خاطئ
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27 - مفسر الاحلام الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:09
وجب احترام المعلمين لصالح العام ومافيها موشكيل كلفوا هد الشريحة لاعطاء ساعات الاضافية بالمؤسسات في المساء وبثمن مناسب يستفاد منه المعلمين باقسام المدرسة عوض اخد ساتعات اضافية في روض الاطفال الضيقة وباثمان مرتفعة وبعيدة لمادا لايستغلوا الاقسام ليلا للدروس الاضافية اوادماج هد الشريحة بالتجنيد لاعطاء دروس في التربية الوطنية بالمعسكرات للعاطلين وردود السجون لتدر يبهم بالمعسكرات تم ادماجهم بالجيش الملكي الى جانب حراس الحدود عوض العر بدة بالشارع والمخد رات والفوضى
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28 - المصطفى الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:10
اولا ليست هناك حرارة فليعلم صاحب المقال اننا في فصل الشتاء . ثانيا هؤلاء المتعاقدين وقعوا عن وعي تام على شروط تشغيلهم لا ادماجهم في الوظيفة العمومية وهذا اجراء تقوم به كثير من دول العالم المتقدم . وةالطامة الكبرى ان هؤلاء = المشتغلون = لايملكون اي مؤهلات تربوية وتكوينية ومعرفية والتالي يساهمون في افشال ما تبقى من المنظومة التعليمية . وفاقد الشيئ لا يعطيه ومن حق المسؤولين التدخل بحزم لوضع حد لهذه المهزلة
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29 - الصم البكم الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:13
مسيرة المتعاقدون، وأين المتقاعدون؟، أي أولئك الإنبطاحيون الصم البكم، الذين لا يستطعون فتح أفواههم لقول حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم إن هذا منكر.
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30 - نور الدين الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:13
الحقوق أكتر من الواجبات لم يفرض عليهم التعاقد هما ليمشاو دوزوا بخاطرهم
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31 - معارض للتوظيف بالعنف الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:15
ادا ما نجح هؤلاء المتظاهرون في فرض نفسهم في الوظيفة العمومية في البداية بالنصب والاحتيال وفي النهاية بالعنف والبلطجة فعلى المغرب السلام
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32 - بوحاطي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:16
المخزن يستقوي على العزل و يضهر بسالته لمادا كل هدا التدخل و المطالب مشروعة
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33 - jaouad الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:18
تحية نضالية عالية. ماضاع حق وراءه طالب. كيف يتم الزج بأبناء الفقراء في وضعيات مشينة. المغرب لابناءه وليس للذين يحاولون تيءيس الشباب و تحطيم آمال المغلوبين على أمرهم ، أبناء المدرسة العمومية الوطنية. القائمون على الشأن التعليمي يتحملون كامل المسؤولية لعجزهم على تأطير الأساتذة. لايهمهم سوى والرواتب والعلاوات وماخفي كان أعظم
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34 - محمد الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:19
عمرني ما شفت في حياتي اساتذة اخرجوا اطلبوا بتحسين مستوى التعليم ومعاقبة زملاءهم الغشاشين والسلايتية ، تخرجوا اطلبوا غير الفلوس والاندماج
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35 - Wise up الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:22
لن تستجيب الحكومة لمطالبهم ما دام ألأساتذة يعوضون حصص الإضراب للتلاميذ في وقت لاحق. الإضراب يجب أن يشمل كل المسالك التعليمية إلى أجل غير مسمى. كما يجب موازاتا المطالبة بالترسيم المطالبة أيضا بجودة المقررات الدراسية...كما وجب على أولياء التلاميذ اعلان سنة بيضاء حتي يتم الرقي بالمدرسة العمومية...
أنشر من فضلكم
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36 - صابر على الهم الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:24
إن الحكومة بقرارها اللامسؤول و اللاواعي خلقت لنفسها و للمجتمع برمته أتعابا هي في غنى عنها فتولد عن قرارها هذا ميلاد جبهة الأساتذة المتعاقدين و يبدو أنهم أكثر إلحاحا و أكثر شراسة لحقيق مطلبهم ....
فدقت بذلك إسفينا آخر في نعش السلم الاجتماعي ....
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37 - المغربي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:25
في الأول نريد عمل فاش ما كان المهم منبقاوش بطالين دبا بغينا نترسموا..
أتذكر نفس الشيء حصل مع متخرجين الطب..
راه إلا بغيتوا تحذفوا التعاقد راه غادي يتقلص التوظيف المباشر يعني إلا كانت الدولة كتوظف 7000 مرسمين و 14 الف بتعاقد غادي يصبح التوظيف المباشر لن يتجاوز 8000 ألف....الغربال
علاش متكملوش بالكونطرا راه كتجدد ونتا خدام أما باغي ترسم وصافي...
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38 - حقوق مطالب مساواة الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:27
ملحمة، ملحمة خالدة، ملائكة، بيض، ياكلون الهراوة، قلوبنا معكم، خراطيمنا عليكم، و تمثيلية رائعة، و الله يغنيكم من فضله.. هدا ما كان ..
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39 - استاذ مرسم الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:32
عندما رفضنا التوظيف بالتعاقد وخرجنا للاحتجاج انسل الخونة وقبلو التعاقد والان ندمو ويحتجون على شيء وافقو عليه وهم في كامل "قواهم العقلية" .يجب طردهم لاخلالهم بالاتفاق
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40 - محمد الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:36
هذه هي دولة الحق و القانون ، لا حول و لا قوة إلا بالله ، لا يجب السكوت على ما يقع في هذا الوطن العزيز ، رجعنا سنوات إلى الوراء و السبب حكومة النذالة و التعمية.
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41 - لحسن الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:36
ندين التدخل الامني الذي اصفرة عن سقوط جرحى من مربي الاجيال
.كيف تكون نفسية الاستاد الي عنف لانه طالب بحقه في وطنه الا هو الترسيم في الوظيفة العمومية من اجا الاستقرار النفسي فقط من اجل ان يسخر كل جهوده للعطاء . مخطيء من يقول اذا كان غير مرسم ستكون الجودة و المردودية بل العطاء يكون مع الاستقرار لانه يدخل فيه جانب نفسي . في الوقت الذي نحارب العنف داخل المدرسة نجده خارجها وسببه الدولة ضد من! الاستاذ الذي يربي ويعلم ابناء الامة باجرة لا تكاد تلبي رمق عيشه .. لان
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