24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3808:0413:4616:5019:1920:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. شبهة الاتجار بالمخدرات تلاحق ثلاثينيا في سطات (5.00)

  2. لفتيت يطالب والي البيضاء بالإنصات للمواطنين ومحاربة الإرهاب (5.00)

  3. توجيهات الملك تُثمر حصيلة إيجابية في تجاوز مشاكل آجال الأداء (5.00)

  4. أخنوش يفتتح معرض "أليوتيس" لترويج تكنولوجيات الصيد الحديثة (5.00)

  5. "مسيرة المتعاقدين" .. من "الموت ولا المذلة" إلى مواجهة الأمنيين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | زهراش: رأي الأمم المتحدة يمس بالقضاء وكرامة "ضحايا بوعشرين"

زهراش: رأي الأمم المتحدة يمس بالقضاء وكرامة "ضحايا بوعشرين"

زهراش: رأي الأمم المتحدة يمس بالقضاء وكرامة "ضحايا بوعشرين"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 20 فبراير 2019 - 22:50

قال المحامي عبد الفتاح زهراش، دفاع المشتكيات ضحايا توفيق بوعشرين، المدير السابق لجريدة "أخبار اليوم"، إن الرأي الصادر عن فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة "يمس باستقلالية السلطة القضائية المغربية وينطوي على عدد من المغالطات".

وأوضح زهراش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تقرير فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة "تقرير غير مهني، لأنه استند في جمع المعطيات إلى مصدر واحد وهو دفاع المتهم، دون الاستماع إلى دفاع الضحايا أو المؤسسات التي باشرت التحقيق في قضية بوعشرين، سواء الضابطة القضائية أو النيابة العامة".

واستطرد المتحدث ذاته أن "ما تضمنه تقرير فريق الأمم المتحدة يعتبر متحيزا وافتراء وبهتانا وكذبا على القضاء المغربي، وفيه تعتيم وكذب فيما يتعلق بالمعطيات والوقائع التي تضمنها".

الملاحظة الثانية التي قدمها زهراش بخصوص التقرير الأممي سالف الذكر، تتعلق بالشق المرتبط بشروط المحاكمة العادلة، موضحا أن "اعتقال بوعشرين لم يكن اعتقالا تعسفيا كما جاء في التقرير، بل هو اعتقال قانوني جرى طبقا للقانون الجاري به العمل في المغرب، القائم على المسطرة الجنائية والقانون الجنائي".

زهراش اعتبر أن الظروف التي جرت فيها متابعة توفيق بوعشرين "توفرت فيها الشروط القانونية، حيث إن الشكايات تقدمت بها المشتكيات إلى النيابة العامة، ثم تولت الشرطة القضائية البحث تحت إشراف النيابة العامة، وصدر بلاغ في الموضوع، وتم إشعار المتهم عن طريق دفاعه بمدينة الرباط طبقا للقانون".

وذهب زهراش إلى القول إن الغاية من تقرير فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة هي "تمويه الرأي العام الوطني والدولي ولي ذراع الدولة في هذه الفترة التي تتزامن مع قرب عرض توفيق بوعشرين على محكمة الجنايات، التي ستنظر في القضية يوم 26 من الشهر الجاري".

من جهة ثانية، قال زهراش إنه وزملاءه في هيئة الدفاع عن ضحايا توفيق بوعشرين سيسلكون كل المساطر القانونية من أجل مواجهة تقرير الأمم المتحدة المتعلق بهذه القضية، مشيرا إلى أنهم سيلجؤون إلى المنظمات الحقوقية الدولية، "لأن هذا التقرير يمس باستقلال السلطة القضائية في المغرب ويمس بكرامة النساء اللواتي ندافع عنهن في ملف بوعشرين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - BAT MAN1 الأربعاء 20 فبراير 2019 - 23:00
القضاء دار راسو فالنخالة و
المهداوي دخل دبابة؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
2 - القادري الأربعاء 20 فبراير 2019 - 23:02
بقي رد فعل الهيني ، فقد تأخر ، أم أن الاوامر لم تصدر بعد لينهال على بوعشرين بالسب والشتم دون الاشارة الى فرينة البراءة، ننتظر صياحك أيها القاضي السابق!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
3 - الأمم المتحدة الأربعاء 20 فبراير 2019 - 23:04
والله، لا علاقة لي بالسيد بوعشرين ، و لا أتابع قضيته ،
* ولكن من خلال تصريحات الأستاذ زهراش ، تبين لي أن:
ـ السيد بوعشرين مظلوم ، أو متهم بالباطل .
ـ وأن ، أول مرة في حياتي ، أسمع أن الأمم المتحدة ، تقف
بجانب الحق .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
4 - يوغرطة الأربعاء 20 فبراير 2019 - 23:09
سبحانك يا مبدل الأحوال. في الأمس كانت صورة المغرب سوداء في مجال حقوق الإنسان . اليوم الأمم المتحدة وتجنى عل الصورة الوردية لحقوق الإنسان في المغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
5 - Benbannour الأربعاء 20 فبراير 2019 - 23:28
السيد زهراش يريد ان يقنعنا ان المغرب دولة الحق والقانون ؟!؟ بغض النضر عن قضية بوعشرين الكل يعرف ان القضاء في المغرب ينخره الفساد وأنه يشتغل بالتعليمات وهذا ما يعطي مصداقية للتقارير الدولية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
6 - شكيب حي الشباب الأربعاء 20 فبراير 2019 - 23:30
تبين انكم لا تملكون ذرة من الكرامة، بعتم المبادئ و هرولتم و راء فتاة اسيادكم ،
جميل ان تدافعوا عن من وكلكم و لكن ان ان تفتروا الكذب و تحبكون السيناريوهات وتلطخوا بذلاتكم التي كان بالامكان الاحتفاظ عليها بيضاء رغم سوادها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
7 - ادريسي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 23:34
نحن في دولة المخزن بعيد كل البعد عن دولة الحق والعدل .وماقاله المحامي عن الفريق الاممي عن التضليل والهتان ولاخباز الزائفة فهذه الصورة تنطبق عن المخزن .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
8 - صحيح الأربعاء 20 فبراير 2019 - 23:36
صحيح، الدمقراطيىة المغربية أقوى من ديمقراطية الأمم المتاحدة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
9 - ايديا الأربعاء 20 فبراير 2019 - 23:38
اودي طلقوا الزفزافي المهداوي وًبوعشرين وًجميع المعتقلين رآه العالم عارف وً الناس على بالهم إش كاين. راهً كلشي كيضحك عليكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
10 - Chakir الأربعاء 20 فبراير 2019 - 23:39
اطلقوا سراح الوطن ويكفيكم تهريجا فوالله حتى نزلاء بويا عمر لن يصدقوا التهمة التي لفقتها النيابة العامة للصحفي بوعشرين اتقوا الله في انفسكم راه كلشي كحل. معتقلين من الريف وجراة والاساتذة المتعاقدين وموضفي الصحة ووووو ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
11 - عماد الأربعاء 20 فبراير 2019 - 23:39
هذا المحامي انقلب على الحقوقيين بعدما كان بحزب الطليعة وجرى طرده لأسباب الكل يعرفها وبعدها تنقل بين أحزاب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والتجمع وأخيرا الاتحاد الاشتراكي، والكل عرف اللعبة والجهات التي يشتغل لصالحها والتقارير التي ينجزها أينما حل بمحكمة أوندوة أو عرس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
12 - تك فريد الأربعاء 20 فبراير 2019 - 23:39
الامم المتحذة تدافع عن حقوق المراة لكي تمارس الجنس خارج اطار الزواج ولا يهمها ان كان بارادتها او بغير ارادتها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.